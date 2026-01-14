Nový magazín právě vychází!

Reality

Evropa masivně investuje do studentského bydlení. Praha zůstává pozadu

Evropa masivně investuje do studentského bydlení. Praha zůstává pozadu
Petra Nehasilová
Soukromé studentské bydlení se v Evropě stává jedním z nejžádanějších rezidenčních segmentů a přitahuje miliardové investice. Zatímco zahraniční trhy rychle rozšiřují kapacity, Praha i další česká univerzitní města se potýkají s dlouhodobým nedostatkem lůžek. Ten se stále výrazněji promítá do života studentů i do přetíženého nájemního trhu.

Soukromé studentské bydlení zažívá v Evropě prudký růst. Podle Evropského investičního barometru studentského ubytování (PBSA) 2025, který připravily společnosti Savills a The Class Foundation, se tento segment poprvé stal nejatraktivnějším rezidenčním aktivem z pohledu investorů a předstihl i tradiční nájemní bydlení.

„Na evropské úrovni se segment soukromého studentského bydlení poprvé dostal na vrchol seznamu nejžádanějších rezidenčních sektorů. Investoři očekávají, že během následujících dvou až pěti let navýší počet lůžek ve svých portfoliích o více než 70 procent,“ říká David Sajner, investiční ředitel společnosti Savills.

Mapa studentského bydlení v Praze Užito se svolením Savills

Do sektoru mají v příštích letech zamířit investice v řádu desítek miliard eur. Ani to ale nebude stačit. Studentské bydlení zůstane v Evropě nedostatkové i při realizaci všech plánovaných projektů.

Tlak se přelévá do nájemního bydlení

V českém kontextu je situace nejvypjatější v Praze. Každý akademický rok zde hledá ubytování přibližně 75 tisíc vysokoškolských studentů, zatímco nabídka dostupných kapacit zůstává výrazně omezená. Ve městě je evidováno zhruba 29 450 studentských lůžek, přičemž drtivá většina z nich patří veřejným nebo soukromým vysokým školám.

Soukromé studentské rezidence zatím hrají pouze doplňkovou roli. V roce 2024 jich v Praze fungovalo 22 s kapacitou necelých tří tisíc lůžek. I po započtení projektů spolubydlení se počet soukromých kapacit pohybuje přibližně kolem 3 800 lůžek, což je ve srovnání se západoevropskými metropolemi výrazně podprůměrné číslo.

Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po studentském bydlení se stále výrazněji přelévá do klasického nájemního trhu. Studenti, kteří neseženou místo na koleji ani v soukromé rezidenci, hledají bydlení na volném trhu a čím dál častěji i mimo samotnou Prahu.

Pronájem bytu o velikosti zhruba 70 metrů čtverečních v širším centru Prahy se běžně pohybuje okolo 33 tisíc korun měsíčně. I při sdílení čtyřmi lidmi tak vychází bydlení na přibližně deset tisíc korun na osobu, a to bez započtení energií. Levnější varianty studenti stále častěji hledají za hranicí metropole.

„Dojezdová vzdálenost do 90 minut ode dveří ke dveřím, která byla ještě před pár lety pro studenty neakceptovatelná, se dnes stává poměrně běžným standardem. Výrazně tomu pomohla také integrace Středočeského kraje do pražského dopravního systému, která zlevňuje každodenní dojíždění,“ říká Hendrik Meyer, generální ředitel European Housing Services a šéf portálu Bezrealitky.

Ani v dobře dopravně dostupných lokalitách však nájmy nezůstávají stát. Například byt 3+1 o velikosti 76 metrů čtverečních v Brandýse nad Labem se dnes pronajímá zhruba za 22 tisíc korun měsíčně, což je o několik tisíc více než před rokem. Podobný vývoj je patrný i v Kladně, kde se menší byty rovněž zdražují.

Nedostatkem kolejí trpí i regiony

Napjatá situace se netýká pouze hlavního města a jeho bezprostředního okolí. Také další tuzemská univerzitní centra se potýkají s nedostatečnými kapacitami studentského bydlení, třeba Olomouc. Rozšířit nabídku studentského bydlení v hanácké metropoli se chystá developerská skupina Redstone. Ta nyní získala souhlasné environmentální stanovisko pro výstavbu nových studentských kolejí v sousedství historického centra města a hlavního kampusu Univerzity Palackého. Projekt počítá s vybudováním 237 ubytovacích jednotek s celkovou kapacitou 985 lůžek. Rezidence má vzniknout v lokalitě u sportovního areálu Sokol a nabídnout bydlení v zeleni s průchozím vnitroblokem, podzemním parkováním a službami v parteru.

Na Univerzitě Palackého dnes studuje přibližně 23 tisíc studentů, tedy více než pětina obyvatel města, zatímco kapacita vysokoškolských kolejí dosahuje zhruba 4 700 míst. Stejně jako v Praze tak i zde vysoká poptávka nutí značnou část studentů hledat dražší bydlení na soukromém trhu.

Zájem investorů o studentské bydlení v Česku proto roste. Segment nabízí stabilní poptávku, nízkou míru neobsazenosti a relativní odolnost vůči ekonomickým výkyvům. „Soukromé studentské bydlení je v hledáčku investorů také v Praze. Mezi nejvýznamnější soukromé studentské rezidence zde patří The FIZZ, Comenius, Zeitraum Student Housing, DC Rezidence, Bro-Coli, Student House Botič, Rooms 5 a Campus Park,“ doplňuje David Sajner. Tyto projekty však zatím spíše naznačují potenciál trhu, než aby dokázaly reagovat na skutečný rozsah poptávky.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Průměrný český investor do podílových fondů v roce 2025 vydělal 5,91 procenta. V samotném čtvrtém čtvrtletí si připsal růst 2,79 procenta. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za rok 2024 činilo zhodnocení fondů v průměru devět procent, o rok dříve to bylo 12 procent.

„Průběh loňského roku nebyl z hlediska výkonnosti rovnoměrný. Zatímco první měsíce přinesly spíše slabší až záporný vývoj, obrat nastal ve druhé polovině roku. Během tohoto období dosáhly fondy zhodnocení 7,45 procenta. Pozitivní trend potvrdil také závěr roku, kdy v posledním čtvrtletí index vzrostl o 2,79 procenta,“ popsala vývoj investiční analytička Swiss Life Select Petra Hrdličková.

Úrokové sazby na spořicích účtech se u českých bank pohybovaly zpravidla kolem tří procent ročně. Pouze u nejvýhodnějších nabídek, často při splnění dodatečných podmínek, se blížily hranici čtyř procent, případně ji i mírně překročily.

Všech pět nejúspěšnějších fondů minulého roku se zaměřovalo na zlato a sektor těžby drahých kovů, ať už prostřednictvím přímých investic do těžařských společností, nebo jejich kombinací. „Nejúspěšnější fond předcházejícího roku, fond od společnosti Franklin, dosáhl zhodnocení 170 procent v korunovém vyjádření. Investuje především do akcií globálních těžařů zlata a dalších drahých kovů, jejichž zisky v roce 2025 výrazně rostly spolu s cenou samotného zlata,“ uvedla Hrdličková.

Další fondy v žebříčku nejvýkonnějších fondů roku 2025, rovněž zaměřené na zlato a zlaté doly, nabídly zhodnocení v řádu stovek procent. „Zlato se dostalo na historická maxima a za celý rok výrazně posílilo, což z něj učinilo jedno z nejvýkonnějších aktiv posledních desetiletí. K tomuto vývoji přispěla přetrvávající geopolitická nejistota, obavy investorů z dalšího směřování měnové politiky i rostoucí zájem o aktiva, která slouží jako ochrana hodnoty v nestabilním prostředí,“ dodala.

Na opačné straně spektra se loni ocitly především regionálně zaměřené akciové fondy. Nejvýraznější pokles zaznamenaly strategie orientované na Turecko a Indii, přičemž nejhorší výsledek vykázal fond od společnosti HSBC zaměřený na turecké akcie, jehož ztráta činila v korunovém vyjádření minus 24,3 procenta.

„Rok 2025 ukázal, že jednoduché a srozumitelné strategie mohou v nejistém prostředí fungovat lépe než složité tematické nebo regionální sázky. Zároveň znovu připomněl význam měnového rizika, které může konečný výsledek investice výrazně ovlivnit. Americký dolar loni oslabil podle dolarového indexu o 9,64 procenta, což patřilo k nejvýraznějším oslabením za posledních několik let. Tento vývoj se negativně promítl do výkonnosti části fondů denominovaných v amerických dolarech,“ podotkla Hrdličková.

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v loňských prvních třech čtvrtletích vzrostl podle dat Asociace pro kapitálový trh o 156 miliard korun na 1,347 bilionu korun.

Glosa Zdeňka Pečeného: Konec megatrendu. Dubajská čokoláda skončila ve slevě

Luxus má jednu slabinu: nesmí zlevňovat. Jakmile se objeví cenovka se škrtancem, je po kouzlu. Dubajská čokoláda na pražském letišti připomíná, že čím větší je „hype“, tím kratší je jeho trvání.

Včera jsem ji viděl na pražském letišti. Dubajskou čokoládu. Ve slevě. Za polovinu. A v tu chvíli bylo jasno: luxus oficiálně skončil.

Ještě nedávno symbol přepychu a častý obsah instagramových reels. Čokoláda, která měla chutnat jako ropný emirát a vypadat jako šperkovnice z Mall of the Emirates. A teď? Regál u východu z duty free obchodu, cedulka -50 procent a tichá prosba, ať si ji někdo vezme domů.

Jakmile se „dubajská čokoláda“ dostane do duty free slevového koše, je hotovo. To je poslední fáze každého trendu. Po hype fázi, virálních videích a pistáciové náplni přichází nevyhnutelný moment reality: místo v kufru mezi krémem po holení a magnetkou s Karlovým mostem.

Život na letištích se hýbe rychle. Je to krutý lakmus luxusu. Všechno, co tam skončí ve slevě, právě přišlo o příběh. Zlato na obalu už není symbolem výjimečnosti, ale snahou zaujmout cestujícího, který má patnáct minut do boardingu a pocit, že by „něco mohl přivézt“. Ne sobě. Někomu jinému.

Trend doběhl sám sebe

Dubajská čokoláda chtěla být gastronomickým šperkem. Jenže šperky se nezlevňují. Ty buď zůstávají nedostupné, nebo zmizí. Jakmile na luxusu přijde výprodej, přestává být luxusem a stává se jen dalším produktem.

Neznamená to, že je špatná. Znamená to jen, že trend doběhl sám sebe. Instagram si našel nové téma, zlato ztratilo lesk a Dubaj zůstala… na regálu.

Tímto tedy vyhlašuji: Dubajská čokoláda skončila. Ne tragicky. Ne hořce. Ale přesně tak, jak si moderní luxus zaslouží – ve slevě, na letišti, za polovinu.

