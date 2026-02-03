Česká ekonomika roste, ale naráží na své limity
Česká ekonomika sice nadále roste, avšak její další vývoj stále více limitují strukturální slabiny, demografický vývoj a přetrvávající inflační tlaky ve službách. Zatímco domácí poptávka zůstává silná a inflace se drží blízko cíle, prostor pro fiskální i měnové uvolnění je omezený. O budoucím růstu tak budou rozhodovat spíše strukturální reformy než krátkodobé stimuly, uvedl Mezinárodní měnový fond.
Česká ekonomika si udržuje solidní tempo růstu, stále však naráží na výrazné strukturální limity. Vysoká závislost na exportu, energetická náročnost hospodářství a nepříznivý demografický vývoj zvyšují zranitelnost vůči vnějším šokům a dlouhodobě tlumí růstový potenciál. Přestože je veřejný dluh zatím mírný, zachování fiskálního prostoru je v prostředí zvýšené nejistoty klíčové, zejména proto, že výraznější fiskální stimul v době, kdy se ekonomika pohybuje blízko svého potenciálu, by mohl znovu posílit inflační tlaky.
V roce 2025 česká ekonomika vzrostla přibližně o 2,5 procenta, především díky domácí poptávce. Spotřebu domácností podpořilo oživení reálných mezd, zatímco veřejné investice těžily z pokračujícího čerpání evropských fondů. Naopak soukromé investice a exportní výkonnost zpomalily v důsledku globální politické nejistoty a rostoucích obchodních bariér.
Tempo ekonomického růst bude letos podobné
Celková inflace se ke konci roku snížila na 2,1 procenta a pohybovala se blízko inflačního cíle, avšak jádrová inflace zůstala zvýšená na úrovni 2,8 procenta. Hlavním zdrojem přetrvávajících tlaků jsou ceny služeb, zejména náklady na bydlení, podporované rychlým nominálním růstem mezd kolem 7 procent. To omezuje prostor pro další uvolňování měnové politiky.
V roce 2026 se očekává podobné tempo růstu ekonomiky a uzavření produkční mezery, zatímco ve střednědobém horizontu by měl růst zpomalit směrem k potenciálu kolem 1,8 procenta, omezenému demografickými faktory a jen pozvolným růstem produktivity. Fiskální politika se přitom vydává mírně expanzivním směrem. Deficit veřejných financí by se měl zvýšit na zhruba 2,3 procenta HDP, přičemž v dalších letech porostou výdajové tlaky spojené se stárnutím populace a energetickou bezpečností. Bez fiskální konsolidace by se veřejný dluh mohl v příštím desetiletí přiblížit k hranici 60 procent HDP.
Prostor pro úpravy
Současná struktura veřejných příjmů nabízí prostor pro úpravy. Významnou roli hrají sociální odvody, zatímco zdanění nemovitostí patří k nejnižším v EU. Posílení daňové kázně a přechod k hodnotově založenému zdanění nemovitostí by mohly zlepšit fungování trhu s bydlením a vytvořit dodatečný fiskální prostor. Dlouhodobý růst české ekonomiky tak bude záviset především na strukturálních reformách, nikoli na krátkodobých stimulech, které by v současné fázi hospodářského cyklu nesly zvýšená inflační rizika.
Z pohledu dlouhodobého vývoje bude rozhodující schopnost české ekonomiky posílit svůj růstový potenciál prostřednictvím strukturálních reforem. Lepší fungování trhu práce, hlubší integrace v rámci jednotného trhu EU, dostupná a spolehlivá energie a řešení zhoršující se dostupnosti bydlení mohou zvýšit produktivitu a zároveň zmírnit tlak na veřejné finance. Právě tyto kroky představují udržitelnější cestu než krátkodobé fiskální stimuly, které by v současné fázi hospodářského cyklu mohly přinést více rizik než přínosů.
