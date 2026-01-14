Česko je malé hřiště. Fond Českého Bydlení míří za hranice
Český trh je fragmentovaný a omezený velikostí. Zakladatelé Fondu Českého Bydlení proto míří do Německa, největšího evropského trhu nájemního bydlení.
Fond Českého Bydlení začínal mimo hlavní centra, s důrazem na dlouhodobé nájemní bydlení a konzervativní výnosy. Postupně vybudoval portfolio v hodnotě přes dvě miliardy korun. Teď přichází na německý trh.
Během loňského roku Fond Českého Bydlení SICAV dokončil akvizici portfolia 198 bytů v Sasku a Bavorsku. Hodnota transakcí dosáhla vyšších stovek milionů korun a německé nemovitosti nyní tvoří více než pětinu celkového portfolia fondu. Celkem fond spravuje 1 060 bytových a nebytových jednotek s pronajímatelnou plochou téměř 62 tisíc metrů čtverečních.
Zkušenosti z Penty, USA i regionů
Za expanzí stojí dvojice spoluzakladatelů s mezinárodní zkušeností. Jakub Kořínek v minulosti řídil aktivity finanční skupiny Penta Investments na německém a rakouském trhu. Tomáš Novák se dlouhodobě pohybuje na realitním trhu ve Spojených státech. Právě kombinace institucionálního přístupu a praktické zkušenosti s nájemním bydlením je podle nich klíčem k dalšímu růstu.
„Český trh je z pohledu nájemního bydlení relativně malý a velmi fragmentovaný. Pokud chcete fond budovat dlouhodobě a ve větším měřítku, dříve nebo později musíte za hranice,“ říká Jakub Kořínek.
Volba Německa podle něj nebyla náhodná. Jde o největší evropský trh nájemního bydlení, kde více než polovina domácností bydlí v nájmu. „Zároveň vstupujeme v okamžiku, kdy ceny rezidenčních nemovitostí stále nedosahují úrovně roku 2022. To z pohledu dlouhodobého investora vytváří zajímavé vstupní podmínky,“ dodává.
Energetika jako investiční páka
Fond se v Německu zaměřil na bytové domy ve spádových oblastech Drážďan a Lipska, konkrétně ve městech Freiberg, Oschatz a Riesa a v bavorském Bayreuthu. Nejde o metropole, ale o stabilní regionální centra s dobrou infrastrukturou, dostupným bydlením a stabilní poptávkou po nájmech.
Klíčovým investičním tématem je podle zakladatelů energetická efektivita. „Německý trh dokáže mnohem lépe než český promítnout energetickou náročnost budov do výše nájemného. To nám umožňuje systematicky zvyšovat hodnotu domů prostřednictvím rekonstrukcí a úspor energií,“ vysvětluje Kořínek.
Rekonstrukce mají zajišťovat především prověřené české stavební firmy, se kterými fond dlouhodobě spolupracuje. Blízkost lokalit k českým hranicím umožňuje provozní i nákladové synergie, které by při vzdálenější expanzi nebyly možné.
Další růst na obou trzích
Po dokončení akvizice tvoří německé projekty přibližně 22,5 procenta portfolia fondu. Podle Tomáše Nováka existuje v některých případech prostor pro postupné zvyšování nájemného směrem k tržním úrovním, což může v čase zlepšit výkonnost i hodnotu nemovitostí.
„Německo nevnímáme jako jednorázový výlet, ale jako dlouhodobý směr. Zkušenosti a reference z tohoto trhu nám otevírají dveře k dalším transakcím,“ říká Novák. Současně fond pokračuje i v růstu na českém trhu a má rozjednané další akvizice.
