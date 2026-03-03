David Marek: Problém není dražší ropa, ale blokáda Hormuzského průlivu
Dodávky ropy z Perského zálivu lze bez zvýšení ceny nahradit odjinud. Ale jen krátkodobě. Větším problémem, který hrozí, je ovšem výpadek globální námořní dopravy. To už se stalo kvůli covidu i Hútíům a evropské země včetně Česka to stálo část ekonomického růstu, říká hlavní ekonom a ředitel Clients & Markets české pobočky poradenské společnosti Deloitte David Marek.
Co vás jako první napadlo, když se objevily zprávy o vypuknutí konfliktu mezi Spojenými státy a Izraelem a Íránem?
První dvě věci, které mě coby ekonoma napadly, jsou cena ropy a nerostných paliv a globální doprava, protože Hormuzský průliv je strategickou dopravní tepnou mezi Asií a Evropou.
Kam se podle vás ceny ropy vydají?
Možných scénářů je samozřejmě více. Zatím se ale zdá, že reakce na probíhající události je spíše mírnější. Vzestup cen ropy o 10 dolarů za barel se dal předpokládat. Nebyla by to nějaká katastrofa, znamenalo by to mírné zdražení pohonných hmot a celkově limitovaný dopad na globální ekonomiku. Pokud bude situace eskalovat, a to nastane, zejména pokud se přidají dlouhodobě trvající problémy v té globální námořní dopravě, pak už by to mohlo znamenat citlivější dopady.
V podobné situaci jsme byli v průběhu covidové pandemie, kdy také na chvíli přestala fungovat globální námořní doprava, a to se stalo jednou z příčin dlouhodobější recese evropských ekonomik včetně Česka.
Takže problém s dopravou považujete za závažnější.
Ano. Dodávky ropy z oblasti Perského zálivu jsou důležité, ale koneckonců si část z nich dokáže najít cestu jinudy, respektive může být krátkodobě nahrazena dodávkami z jiných oblastí. U dopravy je to zásadnější. Existuje jediná alternativa pro dopravu mezi Asií a Evropou, a to kolem afrického Mysu Dobré naděje, která je ovšem výrazně delší a výrazně dražší.
Útoky jemenských povstalců v Rudém moři mají dopad do ekonomik evropských zemí. Jen co se přehnala jedna inflační vlna, hrozí další. Podle deníku The Wall Street Journal může kvůli tomu Evropa začít ekonomicky více zaostávat za USA.
Horší než covid. V Rudém moři se teď hraje o prosperitu Evropy
Money
Útoky jemenských povstalců v Rudém moři mají dopad do ekonomik evropských zemí. Jen co se přehnala jedna inflační vlna, hrozí další. Podle deníku The Wall Street Journal může kvůli tomu Evropa začít ekonomicky více zaostávat za USA.
Máte nějaký odhad, jaký objem mají dodávky ropy z Perského zálivu?
Tuším, že by to mohla být zhruba pětina, tedy 20 procent, globálních dodávek ropy. Takže to není zanedbatelný podíl.
Bylo by možné dodávky ropy z Perského zálivu nahradit trvale? Nevíme, jak dlouho bude ten vojenský konflikt trvat.
Trvale určitě ne. Muselo by opravdu jít jen o krátkodobý výpadek. Pokud by měl nastat dlouhodobý výpadek, pak by to znamenalo i dlouhodobé zvýšení cen ropy, protože ty chybějící dodávky by byly na trhu s ropou cítit zejména na pozadí toho, že se k tomu přidávají ještě sankce na ruskou ropu a zemní plyn. Částečně ale může ten problém kompenzovat to, že se v nedávné době vrátila na trh venezuelská ropa.
Když se ještě vrátíme k problému s dopravou. Máte nějaký odhad toho, co tehdy způsobil covid? A útoky Hútíů na dopravní lodě?
V souvislosti s covidem přestaly do značné míry fungovat čínské přístavy. A proto globální námořní doprava zejména na těch linkách mezi Evropou a Asií téměř zkolabovala. Vedlo to k tomu, že se prudce zvýšily ceny námořní dopravy, což se následně promítalo do všeho zboží, které touto dopravní cestou přicházelo. Útoky Hútíů si vynutily, že cargo společnosti odklonily dopravu na delší trasu, a to opět vedlo k tomu, že se ceny zmnohonásobily.
Za normálních okolností se cena pohybovala na úrovni řekněme tisíc až dva tisíce dolarů za kontejner, ale v těch vypjatých okamžicích to bylo třeba 15 či 16 tisíc. Takže šlo o opravdu výrazné zvýšení. Výsledkem tehdy byl tlak na ceny počínaje dopravou až po koncové ceny prakticky veškerého zboží, které se touto trasou vozilo. A to se následně negativně promítlo do hrubého domácího produktu všech postižených zemí.
Podle OPEC, jíž je Islámská republika členem, těžila země v lednu tohoto roku 3,34 milionů barelů ropy denně, což odpovídá přibližně 4 procentům globální produkce této suroviny. Jedná se především o středně těžkou až těžkou kyselou ropu, ale také kondenzát a ropné břidlice. Přitom většinu tamější klasické ropy lze těžit poměrně snadno s výrobními náklady kolem 8,50 eur za barel. To je čtvrtina, respektive šestina nákladů na extrakci kanadského a amerického černého zlata s tím, že podobně levně jako v Íránu se ropa těží jen v Saúdské Arábii, Iráku, Kuvajtu a SAE.
Jan Palaščák: Jak může (a nemůže) útok na Írán ovlivnit ceny ropy
Názory
Podle OPEC, jíž je Islámská republika členem, těžila země v lednu tohoto roku 3,34 milionů barelů ropy denně, což odpovídá přibližně 4 procentům globální produkce této suroviny. Jedná se především o středně těžkou až těžkou kyselou ropu, ale také kondenzát a ropné břidlice. Přitom většinu tamější klasické ropy lze těžit poměrně snadno s výrobními náklady kolem 8,50 eur za barel. To je čtvrtina, respektive šestina nákladů na extrakci kanadského a amerického černého zlata s tím, že podobně levně jako v Íránu se ropa těží jen v Saúdské Arábii, Iráku, Kuvajtu a SAE.
Takže ten vliv byl opravdu významný.
Vidíme to v číslech HDP za roky 2022 a 2023. Faktor narušení dopravy do značné míry přispěl k mizérii německé ekonomiky a celé eurozóny. Protože Evropa je velmi úzce začleněna do globálních dodavatelských řetězců a v mnoha oblastech výrazně spoléháme na subdodávky z asijských zemí, ať už jde o autoprůmysl či farmacii. A právě subdodávky od asijských dodavatelů byly zmíněnými problémy velmi silně zasaženy.
Zprávy o rozhořelém válečném konfliktu v Íránu, kdy cílem se staly i objekty v některých dalších zemích, srazil dolů akciové trhy. Vzpamatují se z toho, i kdyby měl konflikt trvat ne v řádu dní či týdnů, ale spíše měsíců?
Reakce finančních trhů byla celkem očekávatelná. V podstatě teď nikdo pořádně nevěděl, co se děje a bude dít. Vzniká proto tlak na nejrizikovější aktiva, jako jsou právě akcie nebo kryptoměny a podobně. Ze vzniklé situace naopak těží sázky na jistotu typu zlata, které výrazně vzrostlo. A pokud situace nebude dále nějak výrazně gradovat, pokud se problém omezí jen na konflikt v Íránu, nebude eskalovat v dalších zemích, tak si myslím, že se z toho finanční trhy dokáží poměrně rychle otřepat. A že bude možné třeba za měsíc zjednodušeně říct, že už si na nějaký konflikt v Íránu ani nevzpomenou. Pokud ovšem ta situace bude nabývat větších, dnes neznámých rozměrů, tak s každou novou eskalací samozřejmě přijde negativní reakce citlivějších finančních aktiv, jako jsou akcie.
Může současný problém kolem Íránu na delší dobu poznamenat kurz koruny?
Koruna se také řadí mezi rizikovější aktiva. Takže ano. Pokud by se situace měla zhoršovat, tak by to asi přineslo i negativní tlak na kurz koruny. Ale asi ne v takovém řádu, aby to nějak viditelněji negativně ovlivnilo českou ekonomiku.
Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.
Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka
Názory
Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.