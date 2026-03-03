Česká ekonomika zrychlila. Táhly ji domácnosti i investice
Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) svůj původní lednový odhad nyní ještě o desetinu procentního bodu vylepšil. Růst byl nejvyšší od roku 2022 a podpořila jej domácí i zahraniční poptávka.
V samotném posledním čtvrtletí loňského roku hrubý domácí produkt (HDP) meziročně stoupl rovněž o 2,6 procenta, oproti předchozímu čtvrtletí pak o 0,6 procenta.
Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta byly ve čtvrtém čtvrtletí hlavními faktory růstu vyšší výdaje na konečnou spotřebu a tvorba hrubého fixního kapitálu. Pozitivně přispěla i zahraniční poptávka, zatímco negativní vliv měla změna stavu zásob.
Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).
České „mozky na kolejích“ válcují světovou konkurenci. Tramvaj 52T je naše technologická vizitka, říká Ignačák ze Škody Group
Zprávy z firem
Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).
Výdaje domácností vzrostly
Za celý rok vzrostly výdaje domácností o tři procenta a výdaje vládních institucí o 2,2 procenta. Investice měřené tvorbou hrubého fixního kapitálu byly vyšší o dvě procenta. Saldo zahraničního obchodu se meziročně zvýšilo o 0,8 miliardy korun na 504,2 miliardy korun.
Hrubá přidaná hodnota, tedy rozdíl mezi produkcí a náklady na ni, loni vzrostla o 2,8 procenta. Nejvíce k tomu přispěl obchod, doprava, ubytování a pohostinství, dále informační a komunikační činnosti a průmysl.
Zlepšila se i situace na trhu práce. Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 1,1 procenta na 5,5 milionu lidí. Odpracováno bylo o 2,3 procenta hodin více než o rok dříve.
V posledním čtvrtletí roku zrychlila zejména spotřeba domácností, která mezičtvrtletně vzrostla o 1,3 procenta a meziročně o 3,2 procenta. Domácnosti více utrácely především za předměty krátkodobé spotřeby a služby. Výdaje vládních institucí se zvýšily mezičtvrtletně o jedno procento a meziročně o 2,5 procenta.
Česko se podle nového Indexu prosperity zařadilo na osmé místo mezi ekonomikami EU. Vyniká robotizací i relativně nízkým zadlužením. Slabinou ale zůstává nízká přidaná hodnota a struktura investic. Analytici varují, že bez změny strategie může země ztratit tempo.
Index prosperity: Čísla teď vypadají dobře, ale budoucí růst na nich nestojí
Money
Česko se podle nového Indexu prosperity zařadilo na osmé místo mezi ekonomikami EU. Vyniká robotizací i relativně nízkým zadlužením. Slabinou ale zůstává nízká přidaná hodnota a struktura investic. Analytici varují, že bez změny strategie může země ztratit tempo.
Investice rostly ještě výrazněji – mezičtvrtletně o 1,7 procenta a meziročně o 5,3 procenta. Statistikové uvedli, že meziročně se zvyšovaly hlavně investice do obydlí a ostatních budov a staveb.
Zahraniční obchod zůstal silný. Saldo obchodu se zbožím a službami dosáhlo v posledním čtvrtletí hodnoty 133,9 miliardy korun, což bylo o 9,5 miliardy více než před rokem. Vývoz vzrostl mezičtvrtletně o 0,8 procenta a meziročně o 5,1 procenta. Dovoz se zvýšil mezičtvrtletně o 0,6 procenta a meziročně o 5,3 procenta.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.