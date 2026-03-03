Vyberte si z našich newsletterů

Česká ekonomika zrychlila. Táhly ji domácnosti i investice

Česká ekonomika zrychlila. Táhly ji domácnosti i investice

Česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta. Český statistický úřad (ČSÚ) svůj původní lednový odhad nyní ještě o desetinu procentního bodu vylepšil. Růst byl nejvyšší od roku 2022 a podpořila jej domácí i zahraniční poptávka.

V samotném posledním čtvrtletí loňského roku hrubý domácí produkt (HDP) meziročně stoupl rovněž o 2,6 procenta, oproti předchozímu čtvrtletí pak o 0,6 procenta.

Podle ředitele odboru národních účtů ČSÚ Vladimíra Kermieta byly ve čtvrtém čtvrtletí hlavními faktory růstu vyšší výdaje na konečnou spotřebu a tvorba hrubého fixního kapitálu. Pozitivně přispěla i zahraniční poptávka, zatímco negativní vliv měla změna stavu zásob.

České „mozky na kolejích“ válcují světovou konkurenci. Tramvaj 52T je naše technologická vizitka, říká Ignačák ze Škody Group

Zprávy z firem

Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).

Jan Žižka

Přečíst článek

Výdaje domácností vzrostly

Za celý rok vzrostly výdaje domácností o tři procenta a výdaje vládních institucí o 2,2 procenta. Investice měřené tvorbou hrubého fixního kapitálu byly vyšší o dvě procenta. Saldo zahraničního obchodu se meziročně zvýšilo o 0,8 miliardy korun na 504,2 miliardy korun.

Hrubá přidaná hodnota, tedy rozdíl mezi produkcí a náklady na ni, loni vzrostla o 2,8 procenta. Nejvíce k tomu přispěl obchod, doprava, ubytování a pohostinství, dále informační a komunikační činnosti a průmysl.

Zlepšila se i situace na trhu práce. Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 1,1 procenta na 5,5 milionu lidí. Odpracováno bylo o 2,3 procenta hodin více než o rok dříve.

V posledním čtvrtletí roku zrychlila zejména spotřeba domácností, která mezičtvrtletně vzrostla o 1,3 procenta a meziročně o 3,2 procenta. Domácnosti více utrácely především za předměty krátkodobé spotřeby a služby. Výdaje vládních institucí se zvýšily mezičtvrtletně o jedno procento a meziročně o 2,5 procenta.

Index prosperity: Čísla teď vypadají dobře, ale budoucí růst na nich nestojí

Money

Česko se podle nového Indexu prosperity zařadilo na osmé místo mezi ekonomikami EU. Vyniká robotizací i relativně nízkým zadlužením. Slabinou ale zůstává nízká přidaná hodnota a struktura investic. Analytici varují, že bez změny strategie může země ztratit tempo.

ČTK

Přečíst článek

Investice rostly ještě výrazněji – mezičtvrtletně o 1,7 procenta a meziročně o 5,3 procenta. Statistikové uvedli, že meziročně se zvyšovaly hlavně investice do obydlí a ostatních budov a staveb.

Zahraniční obchod zůstal silný. Saldo obchodu se zbožím a službami dosáhlo v posledním čtvrtletí hodnoty 133,9 miliardy korun, což bylo o 9,5 miliardy více než před rokem. Vývoz vzrostl mezičtvrtletně o 0,8 procenta a meziročně o 5,1 procenta. Dovoz se zvýšil mezičtvrtletně o 0,6 procenta a meziročně o 5,3 procenta.

Zlepšená prognóza. Česká ekonomika si polepší, ale stále jde o křehký růst, upozorňují analytici

Money

ČTK

Money

ČTK

Zrušené lety přes Blízký východ: Pojištění vám prodlouží krytí, návrat si ale zaplatíte sami

Zrušené lety
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Rušení letů přes Dubaj, Dauhá či Abú Zabí nechalo část Čechů neplánovaně v zahraničí. Pojišťovny reagují automatickým prodloužením cestovního pojištění. Náhradní letenky nebo přesměrování přes jiné destinace však obvykle z kapes klientů nehradí.

Eskalace napětí na Blízkém východě a uzavírání vzdušného prostoru v regionu způsobily řetězovou reakci v globální letecké dopravě. Tranzitní huby jako Dubaj, Dauhá nebo Abú Zabí jsou klíčovými přestupními body pro lety do Asie, Austrálie i exotických destinací. Pokud dojde k rušení či přesměrování spojů, cestující mohou zůstat v zahraničí déle, než plánovali.

Jak v takové situaci funguje cestovní pojištění?

Češi se vracejí z ohroženého regionu

Češi se vracejí z ohroženého regionu. Rodina z Dubaje stihla let na poslední chvíli

Zprávy z firem

Krátce po druhé hodině ranní přistálo v Praze první letadlo s českými turisty z Blízkého východu od začátku amerických útoků na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 míst přiletěl z ománského Maskatu. Druhý let z Ománu by měl na Letišti Václava Havla dosednout kolem 9:30.

nst

Pojištění se prodlužuje automaticky

Shoda mezi oslovenými pojišťovnami panuje v jednom bodě: klienti, kteří už jsou v zahraničí a nemohou se vrátit v plánovaném termínu, nepřijdou o pojistnou ochranu.

„V tuto chvíli klientům prodlužujeme automaticky cestovní pojištění v tom rozsahu, ve kterém ho měli sjednané. Platí to jak pro cestovatele, kteří uvízli na Blízkém východě, tak pro ty, kteří jsou v exotických destinacích a měli v některé z pohledu bezpečnosti problematických zemí přestup,“ uvedl Jan Marek, tiskový mluvčí Generali České pojišťovny.

Podobně reaguje i Kooperativa. „Všem klientům, kteří se nacházejí na Blízkém východě a nemohou se v souvislosti s vojenskou situací v Íránu vrátit v původně plánovaném termínu, automaticky prodlužujeme cestovní pojištění ve stejném rozsahu,“ uvedl tiskový mluvčí Milan Káňa.

UNIQA přijala obdobné opatření. „Cestovní pojištění všech dotčených klientů automaticky prodlužujeme až do jejich návratu domů. Klienti nemusí nic řešit ani kontaktovat pojišťovnu – prodloužení proběhne automaticky a bez poplatků,“ sdělila tisková mluvčí Veronika Hešíková.

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) uvádí, že v případě posunu návratu z důvodů nezávislých na klientovi se doba pojištění automaticky prodlužuje až o 72 hodin bez doplatku pojistného.

Alí Chameneí

Jak Mossad zabil Chameneího: Klíčovou roli hrála AI i dopravní kamery

Politika

Izraelská tajná služba se nabourala do dopravních kamer v Teheránu, aby mohla sledovat ochranku nejvyššího vůdce Alího Chameneího a další íránské čelní představitele. S odkazem na informované zdroje o tom napsal deník Financial Times (FT). Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, kterými mimo jiné zabily Chameneího a desítky dalších předních činitelů.

ČTK

Léčebné výlohy ano, nové letenky většinou ne

Zásadní rozdíl nastává u dodatečných nákladů. Zatímco zdravotní péče a asistence jsou kryty, nové letenky nebo přesměrování přes jiné trasy obvykle nikoli.

„Tyto situace (a tedy i vzniklé náklady) cestovní pojištění nekryje,“ uvedl Marek z Generali na dotaz, zda pojištění hradí vyšší náklady na alternativní dopravu zpět.

Podobně odpovídá UNIQA: „Zrušený let není automaticky pojistnou událostí. Takové situace nejsou standardně kryty cestovním pojištěním a nelze je ani připojistit.“ Klienti by se měli primárně obracet na leteckou společnost nebo cestovní kancelář.

ČPP prostřednictvím mluvčí Adély Janů připouští výjimku v případě sjednaného připojištění Let plus. Pokud dojde ke zpoždění pravidelné linky o více než tři hodiny, může být proplaceno náhradní ubytování a strava do výše sjednaného limitu. Nejde však o úhradu nové letenky.

Výluky: válka a varování MZV

Pojišťovny zároveň připomínají standardní výluky. Cestovní pojištění se obvykle nevztahuje na škody vzniklé v důsledku válečných událostí, teroristických útoků či občanských nepokojů.

„Cestovní pojištění neposkytuje pojistnou ochranu v zemích, kam MZV ČR nedoporučuje vycestovat,“ upozorňuje Generali.

ČPP dodává, že pokud klient vycestuje do oblasti, před kterou Ministerstvo zahraničních věcí vydalo varování, pojištění se na vzniklé situace nevztahuje.

Zajímavý krok oznámila Kooperativa. „Pro pojištění léčebných výloh se ruší výluka událostí, které vznikly v důsledku válečných událostí či jiných hromadných násilných nepokojů,“ uvedl Káňa. Jde o mimořádné opatření v reakci na aktuální situaci.

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

David Marek: Problém není dražší ropa, ale blokáda Hormuzského průlivu

Leaders

Dodávky ropy z Perského zálivu lze bez zvýšení ceny nahradit odjinud. Ale jen krátkodobě. Větším problémem, který hrozí, je ovšem výpadek globální námořní dopravy. To už se stalo kvůli covidu i Hútíům a evropské země včetně Česka to stálo část ekonomického růstu, říká hlavní ekonom a ředitel Clients & Markets české pobočky poradenské společnosti Deloitte David Marek.

Ivana Pečinková

Co si z toho odnést

Pokud cestující uvízne v zahraničí kvůli zrušeným letům přes Blízký východ:

  • pojištění se zpravidla automaticky prodlouží
  • léčebné výlohy a asistence zůstávají kryty
  • náhradní letenky a alternativní dopravu si většinou hradí sám
  • klíčové je sledovat doporučení MZV a nevycestovat do oblasti s oficiálním varováním

Nejčastější omyl? Mnozí cestující se domnívají, že cestovní pojištění pokryje jakýkoli kolaps dopravy. V realitě ale zrušený let kvůli geopolitické situaci není automaticky pojistnou událostí. O návrat se primárně stará dopravce – pojišťovna drží ochranu zejména v oblasti zdravotních rizik.

Lovci nehod v cizině cílí na neznalé lyžaře. Spoléhat se jen na kartičku zdravotní pojišťovny může přijít na miliony.

Money

Věra Tůmová

Money

Věra Tůmová

Češi často platí zbytečně moc za odlet na dovolenou z Prahy. Ušetřit přitom mohou tisíce

Názory

Lukáš Kovanda

Názory

Lukáš Kovanda

Ropný šok na obzoru? Konflikt v Íránu tlačí ceny k ročním maximům

Ceny ropy se dál výrazně zvyšují kvůli obavám, že pokračující konflikt na Blízkém východě naruší dodávky suroviny na trh. Severomořská ropa Brent si krátce po 09:00 středoevropského času připisovala více než čtyři procenta a pohybovala se v blízkosti 81 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst zhruba o 3,7 procenta a nacházela se nedaleko 74 dolarů za barel.

Společnost Bernstein v pondělí zvýšila odhad ceny ropy Brent na letošní rok z 65 dolarů na 80 dolarů za barel. Předpověděla, že v případě vleklého konfliktu by cena Brentu mohla vystoupit na 120 až 150 dolarů za barel. V pondělí se cena Brentu v jednu chvíli vyšplhala až na 82,37 dolaru za barel, nejvýše od loňského ledna.

Írán od soboty čelí útokům Spojených států a Izraele. Vysoce postavený činitel íránských revolučních gard v pondělí večer uvedl, že Teherán uzavřel Hormuzský průliv, přes který prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM později tuto informaci podle televize Fox News popřelo. Tankery a další lodě se nicméně Hormuzskému průlivu dál vyhýbají, uvedla agentura Reuters.

„Rychlé uklidnění situace není na obzoru, Hormuzský průliv zůstává prakticky uzavřen a Írán dává najevo připravenost útočit na energetickou infrastrukturu v regionu, takže pokračuje tlak na růst cen ropy,“ uvedl analytik Tony Sycamore ze společnosti IG. „Ačkoliv panují obavy ohledně ropy přepravované přes Hormuzský průliv, větším rizikem pro trh by byly útoky Íránu na další energetickou infrastrukturu v regionu,“ domnívají se analytici banky ING.

Evropa čelí nové hrozbě pro dodávky plynu. Ceny vyskočily o desítky procent

Zprávy z firem

Evropský plyn výrazně zdražuje. Cena klíčových burzovních kontraktů vyskočila o více než 20 procent a od pátečního uzavření trhů už vzrostla o více než 60 procent. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dostala na 56 eur, tedy 1360 korun, za megawatthodinu. Investoři reagují na zastavení provozu největšího světového exportního závodu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Kataru, který byl uzavřen po zásahu íránským dronem.

nst

Na „soft landing“ zapomeňte. Přichází politické i tržní otřesy

Týden tradera: Na „soft landing“ zapomeňte. Přichází politické i tržní otřesy

Trhy

Kryštof Míšek

Analytici: Cena ropy klesá a výhled do konce roku zůstává nejistý

Trhy

Zdeněk Pečený

Trhy

Zdeněk Pečený

