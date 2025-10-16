ČEZ bude i nadále odebírat plyn z Alžírska
Polostátní energetická společnost ČEZ bude dál dovážet plyn z Alžírska. Prodloužila smlouvu s tamním dodavatelem Sonatrach. ČEZ odebírá plyn ze severu Afriky, který do Evropy teče podmořským potrubím, od loňského října. Dodávky by měly stejně jako v posledním roce pokrýt přes dvě procenta celoroční české spotřeby plynu, což odpovídá spotřebě asi 100 tisíc domácností.
Podle ČEZ se spolupráce s alžírskou společností v předchozích 12 měsících osvědčila. Smlouva podle společnosti pomáhá rozšiřovat geografické spektrum potenciálních dodavatelů a zajišťuje další trasu pro dodávky plynu do země v případě jeho nedostatku na domácím trhu.
„Čím více obchodních cest pro dodávky této základní komodity budeme mít, tím méně budeme ovlivněni případným nedostatkem jinde. V ČEZ na celkovém posilování energetické bezpečnosti nadále pracujeme. Příkladem může být také letošní úspěch našich odborníků, kteří se poprvé kompletně postarali o celou plavbu tankeru s LNG z Ameriky do nizozemského terminálu,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.
ČEZ v současnosti odebírá plyn z několika zahraničních zdrojů. Před třemi lety Česko získalo kapacitu tří miliard metrů krychlových plynu ročně v terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Eemshavenu v Nizozemsku. Za tři roky svého fungování terminál přijal 64 lodí s plynem určeným pro Českou republiku, které přepravily ekvivalent 5,8 miliardy metrů krychlových plynu. ČEZ si v minulosti dále zajistil kapacitu v současnosti budovaném pevninském terminálu Stade v Německu.
Česká republika v současné době čerpá plyn zejména ze západu, přes Německo sem teče zejména plyn z Norska a LNG z terminálu v Nizozemsku. Ještě na konci loňského roku tvořil drtivou většinu dodávek do ČR plyn z Ruska, který tekl přes Slovensko.
Energetická společnost ČEZ se začátkem letošní topné sezony zlevnila fixované dodávky energií. Ceny plynu a elektřiny s dvou a tříletým závazkem snížila o stovky korun za megawatthodinu. Kromě toho ČEZ plánuje další zlevnění tradičně od ledna příštího roku, kdy sníží ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou. Ceny energií postupně snižují i další dodavatelé.
ČEZ s topnou sezonou zlevnil energie se závazkem
Money
Energetická společnost ČEZ se začátkem letošní topné sezony zlevnila fixované dodávky energií. Ceny plynu a elektřiny s dvou a tříletým závazkem snížila o stovky korun za megawatthodinu. Kromě toho ČEZ plánuje další zlevnění tradičně od ledna příštího roku, kdy sníží ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou. Ceny energií postupně snižují i další dodavatelé.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.