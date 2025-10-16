Nový magazín právě vychází!

ČEZ bude i nadále odebírat plyn z Alžírska

ČEZ bude i nadále odebírat plyn z Alžírska

ČEZ bude i nadále odebírat plyn z Alžírska
ČTK
ČTK
ČTK

Polostátní energetická společnost ČEZ bude dál dovážet plyn z Alžírska. Prodloužila smlouvu s tamním dodavatelem Sonatrach. ČEZ odebírá plyn ze severu Afriky, který do Evropy teče podmořským potrubím, od loňského října. Dodávky by měly stejně jako v posledním roce pokrýt přes dvě procenta celoroční české spotřeby plynu, což odpovídá spotřebě asi 100 tisíc domácností.

Podle ČEZ se spolupráce s alžírskou společností v předchozích 12 měsících osvědčila. Smlouva podle společnosti pomáhá rozšiřovat geografické spektrum potenciálních dodavatelů a zajišťuje další trasu pro dodávky plynu do země v případě jeho nedostatku na domácím trhu.

„Čím více obchodních cest pro dodávky této základní komodity budeme mít, tím méně budeme ovlivněni případným nedostatkem jinde. V ČEZ na celkovém posilování energetické bezpečnosti nadále pracujeme. Příkladem může být také letošní úspěch našich odborníků, kteří se poprvé kompletně postarali o celou plavbu tankeru s LNG z Ameriky do nizozemského terminálu,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

ČEZ v současnosti odebírá plyn z několika zahraničních zdrojů. Před třemi lety Česko získalo kapacitu tří miliard metrů krychlových plynu ročně v terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Eemshavenu v Nizozemsku. Za tři roky svého fungování terminál přijal 64 lodí s plynem určeným pro Českou republiku, které přepravily ekvivalent 5,8 miliardy metrů krychlových plynu. ČEZ si v minulosti dále zajistil kapacitu v současnosti budovaném pevninském terminálu Stade v Německu.

Česká republika v současné době čerpá plyn zejména ze západu, přes Německo sem teče zejména plyn z Norska a LNG z terminálu v Nizozemsku. Ještě na konci loňského roku tvořil drtivou většinu dodávek do ČR plyn z Ruska, který tekl přes Slovensko.

