Po krizi přichází růst. Domácnosti letos potáhnou českou ekonomiku
Česká ekonomika se po letech otřesů konečně nadechuje. Deloitte letos čeká růst HDP o 3,1 procenta, inflaci pod kontrolou a stabilní sazby. Tahounem mají být domácnosti, mzdy a investice – ne export.
Po turbulentních letech plných externích šoků, pandemie a vysoké inflace vstupuje česká ekonomika do roku 2026 s opatrným optimismem. Podle nové prognózy společnosti Deloitte by měl letos hrubý domácí produkt vzrůst o 3,1 procenta. Inflace by se zároveň měla udržet na relativně příznivé úrovni a Česká národní banka zřejmě nebude mít důvod měnit úrokové sazby.
„Letošní rok bude, jednoduše řečeno, návratem k normálu. Česká ekonomika by měla zrychlit na 3,1 procenta, a to především díky silnější domácí poptávce a investicím,“ uvádí hlavní ekonom Deloitte David Marek.
Spotřebitelské ceny v Česku v prosinci vzrostly meziročně o 2,1 procenta, stejně jako v listopadu. Důvodem růstu byly zejména ceny bydlení. Za celý rok 2025 činila průměrná míra inflace 2,5 procenta, předloni byla o desetinu procentního bodu nižší. Ceny zboží vzrostly loni o 1,1 procenta, ceny služeb o 4,7 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který potvrdil svůj předběžný odhad.
Domácnosti táhnou růst, export zůstává slabší
Hlavním motorem letošního růstu má být spotřeba domácností, která by se měla zvýšit o 2,7 procenta. Podporu jí dodají rostoucí reálné mzdy a nižší inflační tlaky. K tvorbě HDP by podle Deloitte měly výrazně přispět také firemní investice. Především sektory obchodu, dopravy a zpracovatelského průmyslu.
Naopak zahraniční obchod zůstává slabším článkem české ekonomiky. Čistý export by měl růst HDP spíše brzdit, a Česká republika tak bude i nadále více spoléhat na vnitřní ekonomické impulzy než na zahraniční poptávku.
Trh práce: Nezaměstnanost mírně vzroste
Pozitivní vývoj se očekává i na trhu práce, byť s drobnými výkyvy. Míra nezaměstnanosti by se letos měla mírně zvýšit na 2,8 procenta. Důvodem nejsou ekonomické problémy, ale především strukturální změny v průmyslu a regionální rozdíly. „V dlouhodobějším pohledu bude zesilovat vliv strukturálních změn a čeká nás ještě zajímavý vývoj,“ říká Marek.
Reálné mzdy by se podle prognózy měly zvýšit o 2,6 procenta, což by se mělo pozitivně promítnout do spotřebitelské nálady a dalšího posílení domácí poptávky.
Inflace pod kontrolou, sazby zůstanou beze změny
Inflace by se měla v roce 2026 pohybovat kolem 2,5 procenta, tedy blízko cílové hodnoty České národní banky. V průběhu roku může sice dojít k mírnému zvýšení cen, mimo jiné vlivem silnější koruny nebo vývoje cen ropy, celkový trend by však měl zůstat stabilní. „Čekáme, že se již vyčerpal dezinflační vliv klesajících cen pohonných hmot, další zásadní zlevňování ropy neočekáváme,“ podotýká Marek. Podobně protiinflačně by podle něj mohly letos působit také klesající ceny potravin.
Deloitte proto neočekává změnu základní repo sazby ČNB, která by měla po celý rok zůstat na úrovni 2,5 procenta. Stabilní měnová politika by měla podpořit důvěru investorů i domácností.
Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.
Silná koruna a důvěra investorů
Koruna by měla podle odhadu Deloitte na konci roku posílit až k hranici 24 korun za euro. Silnější měna by mohla pomoci tlumit inflační tlaky a současně podpořit dovoz, i když pro exportéry zůstává výzvou.
Česká republika si zároveň udržuje silnou pozici na mezinárodních trzích. Ratingové agentury S&P, Moody’s i Fitch hodnotí zemi na úrovni AA-, respektive Aa3, se stabilním výhledem.
„Česká ekonomika zůstává i přes rostoucí výzvy silnou a stabilní ekonomikou se solidní podporou domácí poptávky,“ uzavírá Marek.
