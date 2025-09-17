Strategie alternativních fondů se hodně liší. Umožňují ale investovat do nemovitostí, globálních značek i krypta
Co je nového na „mladém“ trhu alternativních účastnických fondů v Česku, které od letoška rozšířily možnosti investic pro penzijní fondy? Jak mají o tento typ investování zájem klienti a kolik takto už investovali? Zeptali jsme se v penzijních společnostech i nezávislých expertů.
Možnosti investic pro penzijní fondy v Česku se pomalu rozšiřují. Už více jak tři čtvrtě roku mají možnost investovat také prostřednictvím alternativních účastnických fondů s odvážnější strategií a širšími možnostmi diverzifikace i rizika. Tyto fondy, které doplňují stávající třetí pilíř, tak postupně kvůli tomu vznikají. Podle investičního analytika Martina Dočekala jsou ale stále v rané fázi s objemy v řádu maximálně nižších jednotek miliard korun, přičemž se jedná o stovky nebo nanejvýše pár tisíc klientů. Zatím tak jde podle něj spíše o pilot, kdy se testuje zájem klientů a distribuce.
„Alternativní penzijní fondy doplňují stávající třetí pilíř, jehož stojaté vody už velmi úspěšně rozčeřil Dlouhodobý investiční produkt (DPI). Nově tak budou mít i některé penzijní fondy větší volnost ohledně nástrojů, do kterých mohou investovat,“ popisuje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Jana Brodani. K investiční strategii jednotlivých fondů pak poznamenává, že ačkoliv je omezený počet penzijních společností, dle avizovaných plánů se budou portfolia jejich alternativních penzijních fondů spíše doplňovat, protože každá z nich se zaměřuje na jiná aktiva.
Investiční strategie se dost liší
Investoři penzijních fondů tak budou mít podle Brodani na výběr, zda se prostřednictvím penzijních fondů zaměří spíše na zdejší lokální firmy, infrastrukturní projekty, startupy nebo rostoucí firmy, anebo zda si vyberou třeba také kryptoaktiva. „Konkrétní kvality jednotlivých portfolií ale prověří až čas. Každopádně trpělivost je při penzijních investicích klíčová, ať už se jedná o penzijní fond nebo DIP,“ konstatuje Brodani.
Výrazně odlišné investiční strategie jsou přitom vidět už i na prvních alternativních fondech. První na trhu etablovaný Future alternativní fond od Generali penzijní společnosti, který získal i první licenci od ČNB, avizoval hned od počátku zájem o kombinovanou strategii. Tento fond Future tak podle Dočekala sází na vyváženější přístup, kdy polovina míří do alternativ (od private equity, přes nemovitosti a komodity až po krypto aktiva) a druhou polovinu alokuje v akciích stovky největších globálních značek.
Oproti tomu „Fond budoucnosti doplňkového penzijního spoření Penzijní společnost České spořitelny se zatím drží hlavně peněžního trhu a akcií a do dalších tříd aktiv plánuje větší expozici teprve v příštích letech, tedy začíná mnohem opatrněji,“ podotýká Dočekal. Fond budoucnosti se tedy zaměřuje hlavně na lokální investice v České republice od rezidenčních nemovitostí, přes výzkum a vývoj až po biomedicínu, obnovitelné zdroje a elektromobilitu. Součástí dlouhodobé investiční strategie jsou ovšem prý i investice mimo ČR. „Fond má v portfoliu například akcie zahraničních firem z oblasti moderního zdravotnictví a bydlení a investoval už i do zahraničního podílového fondu. Nicméně máme v plánu i lokální investice, směřující k podpoře rozvoje v České republice,“ tvrdí Jakub Krkoška z České spořitelny – penzijní společnosti.
Sjednání investice do fondu probíhá podle něj navíc stejným způsobem jako u ostatních fondů společnosti. „K tomu, abychom zájemci mohli investice do Fondu pro budoucnost nabídnout, musí prokázat dostatečnou znalost a orientaci ve finančním světě a dostatečně dlouhý investiční horizont spolu s potřebnou mírou tolerance k možným výkyvům. Na druhou stranu, Fond pro budoucnost můžou mít i dětské smlouvy, pokud rodič podmínky splňuje,“ upřesňuje Krkoška. Za necelých devět měsíců letošního roku se fondu podle něj podařilo zlákat téměř pět tisíc účastníků, kteří do něj investovali v objemu 164 milionů korun.
Alternativní účastnický fond od Rentea penzijní společnosti pro změnu podle Dočekala staví své portfolio skutečně alternativně, kdy do těchto rizikovějších investic směřuje až 90 procent prostředků. Podle ředitele Rentei Martina Švece chtějí zatím nyní primárně zužitkovat prostředky, které jim už klienti svěřili a do budoucna pak takto budovat diverzifikované portfolio. „V dalších týdnech by pak měli být oznámeny další fondy zaměřené na podobné strategie. A brzy oznámíme investice do fondů spravovaných francouzskými nebo polskými správci a v jednání jsou pak i další regiony mimo ČR. Z hlediska regionální diverzifikace chceme do portfolia přidat pak i fondy ze západní Evropy a USA, s nimi však jednání trvají déle než s těmi středoevropskými,“ avizuje Švec. Do krypta ale aktuální fond investovat prý nebude. Do fondu podle Švece zatím investovala asi pětina všech účastníků, tedy zhruba 20 tisíc klientů, jejichž investice už objemově překonaly hranici 2 miliard korun.
I nováčci mají odlišné investiční strategie
Uprostřed září na trh pak vstoupil se svým novým Realitním účastnickým fondem také Conseq, který se, jak už název i sám napovídá, zaměřuje jen na investice do realitního byznysu. Chce tak navázat na zkušenosti se správnou druhého nejstaršího realitního fondu na trhu Conseq realitní. Fondy budou mít i shodnou investiční strategii spočívající v budování diverzifikovaného nemovitostního portfolia, primárně zaměřeného na trh logistiky, lehkého průmyslu, retail a kanceláří. Investování do jiných aktiv tedy nepřichází v úvahu. „Fond Conseq realitní (na který alternativní realitní fond přímo navazuje) investuje v menší míře do průmyslových nemovitostí v Polsku,“ odpovídá Jan Macek, Relationship manager Conseq Investment Management na otázku, zda jejich fond investuje i v cizině.
Novinkou z tohoto týdne je pak i spojení Rentei a platformy Aspire11, která startuje s Alternativním účastnickým fondem v objemu 500 milionů euro (cca 12,5 miliardy korun), které přes ni během pěti let investuje penzijní společnost Rentea a investiční společnost Partners Invest ze skupiny Partners. Uvedené spojení těchto dvou společností má českým střadatelům otevřít přístup k privátním, tedy neveřejným trhům a investičním příležitostem, ke kterým měli dosud přístup jen ti nejbohatší investoři.
Kdo investuje do alternativních fondů
Když se podíváme na zahraničí, pak právě investice do různých alternativních aktiv v nabídce našich penzijních fondů chyběly, proto lze podle Brodani očekávat, že i v ČR se najde řada lidí, kteří si své penzijní portfolio vyskládají z konzervativnějších penzijních fondů, DIP a alternativních fondů. „S ohledem na to, že daňový odečet umožňuje odečíst si z daní až 48 tisíc korun (a to nad rámec státního příspěvku při investici 1700 korun do penzijních fondů), pak je vcelku velký prostor pro to, aby si lidé odkládali ve třetím pilíři mnohem větší částky, než je tomu nyní. Tomu by i širší nabídka produktů mohla pomoct. Zatímco ještě před dvěma lety byl třetí pilíř nastaven spíše pro konzervativní investory, s DIPem a alternativními penzijními fondy už si může své penzijní portfolio vyskládat i dynamičtější investor,“ říká Brodani.
Obzvláště pro mladé lidi je tak podle ní vhodná doba si revidovat své penzijní úspory a zamyslet se, zda plně využívám státní podporu a zda využívám všechny možnosti produktů, které mi stát ve třetím pilíři umožňuje. V této situaci je také dobré komunikovat se zaměstnavatelem, zda nabízí příspěvek do třetího pilíře, což je výhodné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.
Podle Dočekala do alternativních účastnických fondů investují převážně mladší klienti a lidé s vyšší finanční gramotností. Typicky to jsou vysokoškoláci nebo investoři, kteří jsou už zvyklí na akcie nebo investiční fond a kteří se zároveň nebojí více riskovat a mají delší časový horizont, jež je u těchto alternativních investic doporučován. „Starší generace zůstává spíše u konzervativních strategií a pohlaví by zde nemělo hrát zásadní roli, spíše by měl hrát roli úroveň investičního vzdělání a zkušenosti,“ myslí si Dočekal. Obecně ale půjde podle něj spíše o úzký segment investorů, kteří se rozhodnou investovat do alternativních účastnických fondů. „Většina Čechů stále hledá bezpečí a ochranu prostředků, z řady mladých lidí by ale zájem mohl do budoucna růst, protože kombinuje možnost vyššího zhodnocení s benefity třetího pilíře, tedy nároku na státní příspěvek a daňové odpočty,“ odhaduje Dočekal.
