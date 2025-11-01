Zlato vítězí nad ropou. Letošní rok přepisuje komoditní mapu světa
Ceny komodit se v letošním roce na světových trzích spíše zvyšují, drahé kovy od ledna do konce října zdražily o desítky procent. Výrazně stoupla i cena mědi a kávy. Naopak podstatně zlevnil zemní plyn, dále ropa, kakao či pomerančový džus. Komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku vykazuje asi devítiprocentní růst, vyplývá z burzovních statistik.
„Ceny na komoditních trzích v roce 2025 většinou rostou. I když mezi jednotlivými sektory jsou výrazné rozdíly, tak poslední měsíce jsou u komodit převážně ziskové,“ řekl analytik XTB Jiří Tyleček. Nejvíce pod tlakem jsou podle něj energie, zatímco drahé kovy trhu dominují.
Cena zlata od začátku roku do konce října vzrostla o 54 procent, uvedl analytik Golden Gate Pavel Ryba. Ještě více si podle něj polepšilo stříbro, které letos přidává 70 procent. Cena palladia stoupla o 64 procent, platina za deset měsíců posílila téměř o 78 procent.
Měď po kolísavém začátku roku prudce zdražila, upozornil Tyleček. Její cena je od začátku roku vyšší o čtvrtinu. Katalyzátorem se staly nehody v klíčových dolech v Indonésii a Chile, které omezily globální nabídku. Trh navíc očekává v následujících letech deficit mědi. Hliník zdražil od začátku roku o devět procent, podpořený růstem výroby elektromobilů i čínskými nákupy strategických zásob.
Ropa naopak zlevnila. Severomořský Brent do konce října ztratil 13 procent, americká lehká ropa West Texas Intermediate pak 16 procent. Ceny se drží mírně nad šedesátidolarovou úrovní. Skupina OPEC+ už od jara zvyšuje těžbu a současně rekordně roste i produkce v USA a dalších zemích. Trh se tak potýká s přebytkem suroviny, který ceny stlačuje.
Zemní plyn v Evropě od začátku roku zlevnil o 36 procent. Plné zásobníky a mírné počasí udržují ceny nízko, přestože poptávka průmyslu narůstá. Silová elektřina na burze v Lipsku zlevnila o 12 procent.
Zdražuje káva
Káva arabica patří mezi nejvíce zdražující komodity. Od ledna vzrostla její cena o 24 procent a v říjnu se dostala na rekord. Ceny stouply, když Spojené státy zavedly 50procentní clo na brazilskou kávu a v obavách z nepříznivého počasí v hlavních pěstitelských oblastech Brazílie a Vietnamu. Kakao naopak zažívá letos prudký pád. Cena kakaa se po loňských rekordech propadla o 46 procent, i když se úroda v Africe zotavila a trh přešel z deficitu do přebytku.
Cena pomerančového koncentrátu od začátku roku klesla o 65 procent, po dvou letech neúrody se totiž normalizovala produkce na Floridě i v Brazílii. V propadu pokračuje také cena cukru. Letos cukr zlevnil o 26 procent a cena spadla na pětileté minimum k úrovni 14 centů za libru. Důvodem je vysoká produkce a nízké ceny ropy, které omezují poptávku po etanolu z cukrové třtiny. Pšenice už letos přišla o šest procent a stejným tempem klesá i cena kukuřice. Rekordní úroda v USA i v Evropě srazila ceny k nejnižším úrovním od roku 2020, dodal Tyleček.