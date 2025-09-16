Vyberte si z našich newsletterů

Názory Hospodářská strategie hnutí ANO: realistická šance, nebo politická iluze?

Hospodářská strategie hnutí ANO: realistická šance, nebo politická iluze?
Lukáš Kovanda
Hnutí ANO si plánem hospodářské strategie zřetelně říká o vedoucí pozici v příští vládě. Klíčový záměr zvýšit růst české ekonomiky dlouhodobě o více než dva procentní body ale staví na ideálním vývoji situace u nás i ve světě, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Plán hospodářské strategie hnutí ANO vyčnívá nad předvolebními ekonomickými programy ostatních politických uskupení jak svým rozsahem takřka 90 stran, tak zevrubností a vnitřní konzistencí. Hnutí ANO si plánem zřetelně říká o vedoucí pozici ve vládě příštího volebního období a dává jasně najevo ambici mít stěžejní slovo při ovlivňování ekonomického směřování České republiky v nadcházejících letech.  

Ekonomická transformace, kterou hnutí plánuje, má vyjít na zhruba tři biliony korun, což se zdá být realistický odhad. Česká republika trvale patří k výrazně podprůměrně zadluženým zemím EU, pročež její perspektivní práce s dluhem může být značným impulsem celé ekonomice. Perspektivní práce s dluhem znamená využití deficitního financování výhradně k uskutečnění investic, nikoli pokrývání běžných provozních výdajů. Toto, zdá se, si autoři plánu hospodářské strategie hnutí ANO uvědomují. Správná je i jejich snaha mobilizovat prostředky krajů a obcí, v objemu kolem 550 miliard korun, které jsou nyní nepříliš produktivně uloženy na účtech samospráv. Na to ostatně opakovaně upozorňuje i Národní rozpočtová rada.

Stěžejním financiérem hospodářské transformace má dle hnutí ANO být soukromý sektor, což je ekonomicky smysluplné, neboť soukromý sektor sdílí optimální motivace dané snahou o zisk a současně úsilím vyvarovat se ztráty. Tím by měla být garantována poměrně vysoká míra hospodárnosti v nakládání s investičními zdroji při současné snaze o maximalizaci míry návratnosti.

Nápor na státní rozpočet při zajišťování ekonomické transformace chce hnutí ANO soustředit do prvních dvou let svého možného nadcházejícího vládnutí, tj. do let 2026 a 2027, což dává smysl z hlediska vývoje politického cyklu.

Otázkou však zůstává, zda se ambiciózní opatření podaří naplnit. Zejména z toho důvodu, že bude-li hnutí ANO vládnout, nejspíše nebude vládnout samo, tedy bude muset hledat politický kompromis právě i v ekonomických otázkách. Navíc samo může zejména ve druhé polovině svého případného vládnutí během nadcházejícího volebního období tíhnout k upřednostňování líbivých opatření, tedy deficitnímu financování nikoli výhradně investičních, ale i běžných provozních výdajů čili k takzvanému „projídání budoucnosti“. A to přesto, že nyní slibuje zřízení „fiskální kontrolní věže“.

Klíčový záměr ekonomické transformace zvýšit růst české ekonomiky dlouhodobě o více než dva procentní body tudíž staví spíše na ideálním vývoji jak domácí vnitropolitické situace, tak ovšem i mezinárodní politické, ba geopolitické situace, na niž žádný český politik vliv nemá a mít nebude.

V závodu o evropskou AI gigafactory drží Češi žolíky

Model budoucího datového centra ČRa ve Zbraslavi
Profimedia
ČTK
ČTK

Česko má šanci získat jednu z pěti evropských AI gigafactory – obřích datových center, která mají posílit konkurenceschopnost Evropy v oblasti umělé inteligence. Praha-Zbraslav patří mezi favorizované lokality. O investici v hodnotě až 90 miliard korun se rozhodne v květnu. Praze by mohla přinést nejen prestiž, ale i strategické využití pro průmysl a obranu.

O případném umístění takzvané AI gigafactory na českém území se rozhodne přibližně v květnu příštího roku. Česko plánuje v lednu podat Evropské komisi žádost, kterou se bude o umístění jednoho z pěti obřích evropských datových center na svém území ucházet. Na dnešním setkání s novináři to uvedl náměstek ministra průmyslu a vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Jan Kavalírek.

Česko podalo předběžnou přihlášku Evropské komisi letos v červnu. O umístění AI gigafactory se přihlásilo 60 lokalit v 15 zemích. Podle ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) má Česko výhodu díky své geografické poloze uprostřed Evropy a pokročilé přípravě projektu. „Máme unikátní lokalitu a investora, který to myslí vážně. Je málo podobných lokalit v Evropě, které jsou takto připraveny,“ dodal ministr. Výpočetní výkon centra by podle něj bylo možné využít například i pro obranné účely.

Stomiliardový projekt

Ministerstvo pro AI gigafactory počítá s lokalitou Českých Radiokomunikací v Praze na Zbraslavi, které tam minulý týden zahájily výstavbu vlastního datového centra. V případě získání projektu se rozšíří z příkonu 26 megawattů (MW) až na 77 MW. Celková investice je odhadována na 90 miliard korun, z toho by 15 procent hradil stát, zbytek by šel od investora a z evropské podpory.

Před podáním žádosti bude záměr v nejbližší době schvalovat vláda. Česko bude také jednat o spolupráci se sousedním Polskem.

Obrovská počítačová centra mají pomoci posílit pozici EU v globální konkurenci v AI. V rámci iniciativy AI Continent je pro AI gigatovárny vyčleněno až 20 miliard eur (téměř 496 miliard korun), přičemž 65 procent nákladů má pokrýt soukromý investor. Po celé Evropě by mělo vzniknout pět AI gigafactory a několik menších center. O jedno z menších center se už uchází ostravská IT4Innovations, která provozuje dva superpočítače při Vysoké škole báňské.

V příštím týdnu by ministerstvo průmyslu mělo také do meziresortního připomínkového řízení poslat návrh zákona o AI, který do české legislativy adaptuje evropské nařízení AI Act. Podle Kavalírka má norma nepřidávat další byrokratickou zátěž nad rámec evropské směrnice, ale podporovat bezpečný rozvoj odvětví. Česko se pro snížení byrokracie v AI silně angažuje i na úrovni EU.

Sam Altman a Elon Musk

K OpenAI přichází bývalé Muskovo eso. Spor mezi miliardářem a Altmanem se vyostřuje

Leaders

Souboj dvou AI společností - OpenAI a xAI - je zároveň soubojem dvou předních postav v technologickém světě. Sam Altman, stojící za OpenAI, a Elon Musk, šéf xAI, se vzájemně opravdu nemusí. A spor mezi nimi se nyní ještě vyostřuje, protože Altman pro svou společnost ulovil bývalého Muskova finančního ředitele Mikea Liberatoreho.

fry

Přečíst článek

Vysílač Českých radiokomunikací

České radiokomunikace se ucházejí o AI gigafactory za miliardy

Zprávy z firem

Obrovská počítačová centra, která chce postavit Evropská unie, mají pomoci posílit pozici EU v globální konkurenci v AI.

ČTK

Přečíst článek

ČTK
Souboj dvou AI společností - OpenAI a xAI - je zároveň soubojem dvou předních postav v technologickém světě. Sam Altman, stojící za OpenAI, a Elon Musk, šéf xAI, se vzájemně opravdu nemusí. A spor mezi nimi se nyní ještě vyostřuje, protože Altman pro svou společnost ulovil bývalého Muskova finančního ředitele Mikea Liberatoreho.

O nejnovější akvizici firmy Sama Altmana informuje server CNBC. OpenAI najala Mikea Liberatoreho, aby se stal jejím finančním ředitelem. Liberatore, který ukončil své tříměsíční angažmá v Muskově xAI v červenci, nastupuje v úterý, řekl mluvčí OpenAI serveru CNBC, který doplnil, že Liberatore bude podřízen finanční ředitelce Sarah Friarové a bude spolupracovat s týmem Grega Brockmana, který spravuje smlouvy a je tvůrcem strategie pro výpočetní kapitál OpenAI.

Z přátel se stali rivalové

Najmutí Liberatoreho je nejnovějším krokem v eskalujícím sporu mezi generálním ředitelem OpenAI Samem Altmanem a Muskem, kteří bývali dobrými přáteli, ale změnili se v rivaly. Dvojice pomohla v roce 2015 spoluzaložit OpenAI jako neziskovou výzkumnou laboratoř, ale v posledních letech se veřejně rozešla, protože se společnost proměnila v rychle rostoucí komerční podnik, financovaný firmou Microsoft.

OpenAI a její šéf Sam Altman čelí první žalobě kvůli smrti teenagera.

„Váš ChatGPT může za smrt našeho syna,“ viní Sama Altmana zoufalí rodiče

Zprávy z firem

OpenAI čelí první žalobě kvůli smrti teenagera. Rodiče šestnáctiletého chlapce z Kalifornie viní šéfa firmy Sama Altmana z nedbalosti. Tvrdí, že jejich syn Adam se chatbotu svěřoval se svou psychickou tísní a v poslední konverzaci s ním sdílel plán na vlastní smrt. Podle žaloby ChatGPT jeho úvahy neodmítl, ale stvrdil. Firma vyjádřila rodině soustrast a připomněla, že systém je trénován na doporučování krizové pomoci.

ČTK

Přečíst článek

Musk loni zažaloval Altmana a OpenAI za porušení smlouvy a od té doby se snaží zmařit snahu společnosti o restrukturalizaci na ziskový subjekt. Společnost OpenAI učinila minulý týden významný krok k tomuto přechodu a oznámila, že její nezisková mateřská společnost bude mít i nadále dohled nad společností a bude vlastnit podíl ve výši více než 100 miliard dolarů.

Společnost OpenAI, která byla nedávno investory oceněna na 500 miliard dolarů, neustále zvyšuje své závazky v oblasti výpočetní techniky, včetně dohody s Evropskou unií v hodnotě 300 miliard dolarů

V srpnu představila společnost Sama Altmana novou generaci umělé inteligence pohánějící její populární chatovací systém ChatGPT. Šéf firmy tehdy uvedl, že nový model GPT-5 je schopen s uživatelem na každé téma komunikovat na úrovni experta s doktorátem.

Sam Altman, CEO OpenAI
video

OpenAI zveřejňuje model GPT-5. Má být nejlepším programátorem, ale také lékařem

Zprávy z firem

Závody v umělé inteligenci dosahují nové úrovně. Elon Musk oznámil, že do výsledků jeho modelu Grok začne pouštět inzerenty. Konkurenční OpenAI pak o několik hodin později zveřejnila, že spustí napjatě očekávaný model GPT-5. „Půjde o zásadní upgrade,“ slíbil spoluzakladatel a CEO OpenAI Sam Altman. Podle něj se nový model bude zásadně odlišovat zejména v možnostech tvorby počítačového kódu, ale také kreativního psaní.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Skotský ekonomický historik Niall Ferguson

Historik Niall Ferguson o AI: Tyto otázky určí, jak umělá inteligence změní svět

Leaders

Skotský ekonomický historik Niall Ferguson je známý svými přesnými popisy technologických a ekonomických inovací. Pro agenturu Bloomberg nyní sepsal šestici klíčových otázek, jejichž odpovědi pomohou lépe chápat revoluci, již přináší současná vlna umělé inteligence. A také ukazuje limity, které první vlna generativní AI zatím má.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

