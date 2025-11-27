Nový magazín právě vychází!

Lukáš Kovanda: Český lid i švýcarští bankéři věří, že nová vláda zrychlí ekonomický růst, i kdyby na dluh

Lukáš Kovanda: Český lid i švýcarští bankéři věří, že nová vláda zrychlí ekonomický růst, i kdyby na dluh

Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Čeští spotřebitelé důvěřují české ekonomice nejvíce od roku 2019. Vyplývá to z údajů, které tento týden zveřejnil ČSÚ. Letos v listopadu se tak důvěra spotřebitelů vůbec poprvé srovnává s úrovněmi právě roku 2019. Tedy posledního „normálního“ roku bez pandemie, války, energetické krize či inflační vlny.  

Zotavení v oblasti reálných hrubých mezd, které se vrátí na úroveň roku 2019 příští rok, zlepšuje důvěru spotřebitelů již od loňska. Za dalším zlepšením jejich nálady na takřka šestileté maximum stály v listopadu naděje vkládané do vznikající vlády. Češi stále mají v živé paměti nejvýraznější propad reálných mezd ze všech zemí OECD, který podle statistiky této organizace nastal mezi lety 2021 a 2025. Míní ovšem, že nový kabinet podpoří jejich životní úroveň, a to ovšem i menším důrazem na další konsolidaci veřejných financí. Současnou „přetahovanou“ o návrh státního rozpočtu na rok 2026 tak mnozí z nich zjevně vnímají tak, že se vznikající vláda „pere“ za jejich vyšší životní úroveň. Že by to mohlo zapříčinit hlubší deficit veřejných financí už v příštím roce, je jim druhořadé.

Doma ale není nikdo prorokem. Nicméně podobně jako čeští spotřebitelé to vidí i třeba největší švýcarská banka, UBS. Analytici UBS Global Wealth Management už před říjnovými sněmovními volbami prognózovali, že česká koruna by mohla dále zpevnit, pokud jejich výsledek povede k rozpočtovému uvolnění, čti k hlubším deficitům.

Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

Rozpočet se vrací na start. Chybí 96 miliard, tvrdí hnutí ANO

Politika

Sněmovna hlasy nastupující vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD vrátila návrh rozpočtu na příští rok vládě k dopracování. Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda v demisi má nyní 20 dní na úpravy. Má se zaměřit na příjmy rozpočtu v souvislosti s příznivější predikcí růstu ekonomiky a také ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou prověřit některé sociální výdaje.

ČTK

Přečíst článek

Rozpočtové uvolnění

To, že v čele nové české vlády stane hnutí ANO, znamená podle švýcarské banky rozpočtové uvolnění. To podle UBS českému hospodářství pravděpodobně zajistí rychlejší růst, ale tím pádem také utaženější měnovou politiku České národní banky. Ta bude výraznějším zvýšením svých základních úrokových sazeb reagovat na rychlejší růst české ekonomiky a s ním související citelnější riziko přehřívání, například v oblasti cen nemovitostí nebo služeb. Vyšší úrokové sazby se mají následně promítnout do znatelnějšího posílení české koruny, předpokládá UBS.

Nicméně výraznější hospodářský růst, byť by i třeba byl koupený částečně na dluh, znamená rychlejší růst životní úrovně obyvatelstva. To dává spotřebitelům naději, že se vskutku „budou mít lépe“. A tato naděje, podložená ovšem tedy i odbornými prognózami ze zahraničí, nyní právě pohání spotřebitelskou náladu na ono takřka šestileté maximum. 

Trumpův celní tlak zabírá. Čtvrtina německých firem chce přesunout výrobu do USA

Trumpův celní tlak zabírá. Čtvrtina německých firem chce přesunout výrobu do USA
ČTK
ČTK
ČTK

Dvě ze tří německých firem plánují přesunout výrobu do zahraničí. Vedou je k tomu obchodní války a sílící protekcionismus. Podle agentury DPA to zjistila anketa auditorské společnosti Deloitte a Svazu německého průmyslu.

Každá pátá firma už v Německu nevyrábí. V anketě dotazovaných průmyslových podniků jich 68 procent uvedlo, že v důsledku celních sazeb hodlají v příštích dvou až třech letech zcela nebo částečně přesunout výrobu.

Nejdůležitější cílovou oblastí mimo Evropu jsou Spojené státy americké, které firmy zmiňovaly výrazně častěji než v předchozích průzkumech. Že chtějí přesunout výrobu do této země, zmínilo 26 procent respondentů. Důvodem jsou pravděpodobně zejména cla, kterými chce prezident Donald Trump přilákat podniky do USA.

Přesun i do Asie

Podle studie je však ještě důležitější cílovou oblastí samotná Evropa. Přesun z Německa do jiných evropských zemí plánuje 30 procent firem. A také Asie jako výhodná výrobní lokalita je pro mnoho společností nadále atraktivní. Do Číny to láká 16 procent firem, do Indie 14 procent a do jiných asijských zemí 19 procent.

Puma

Puma na prodej. O značku mají zájem Číňané i Japonci, rozhodnutí závisí také na Pinaultovi

Zprávy z firem

Čínská sportovní skupina Anta Sports zvažuje převzetí německé společnosti Puma, uvedla agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Téměř každá pátá společnost, přesně 19 procent, už teď nemá v Německu žádnou výrobu. Před dvěma lety takto v podobné studii odpovědělo 11 procent. Odliv se netýká pouze výroby, stále častěji se přesouvá také výzkum a vývoj.

„Geopolitické otřesy se už dávno staly pro německou ekonomiku bouřlivým protivětrem,“ řekl člen představenstva BDI Wolfgang Niedermark.

Německá ekonomika je největší v Evropě. Je na ní závislá i řada českých firem.

Čínská sportovní skupina Anta Sports zvažuje převzetí německé společnosti Puma, uvedla agentura Bloomberg.

Akcie Pumy po zprávě prudce vzrostly – na německé platformě Tradegate přidaly zhruba 11 procent. O německého výrobce sportovního oblečení se však údajně zajímají i další společnosti, uvádí Bloomberg. Mezi potenciální uchazeče má patřit i čínský výrobce sportovního oblečení a obuvy Li Ning, který podle zdrojů zkoumá možnosti financování a s bankami řeší první kroky k případné nabídce. Zájem by mohly projevit také japonská značka Asics.

Podle Bloomberg jsou však jednání mezi Pumou a nejvážnějším zájemcem Anta Sports teprve v rané fázi a není jasné, kdo nakonec oficiální nabídku předloží. Klíčovou překážkou může být očekávání hlavního akcionáře Pumy – francouzské miliardářské rodiny Pinaultových. Jejich holding Artémis vlastní zhruba 29 procent společnosti. Cena akcií Pumy se letos v Německu propadla o 62 procent, což snížilo její tržní kapitalizaci na přibližně 2,5 miliardy eur.

Číňané na vzestupu

Anta, která vlastní značky jako Fila či Jack Wolfskin, má v Hongkongu tržní hodnotu kolem 31 miliard dolarů a letos její akcie posílily o 10 procent. Společnost má za sebou i výrazné akviziční aktivity – v roce 2019 zaplatilo konsorcium vedené Antou 5,2 miliardy dolarů za Amer Sports, do něhož patří například Salomon či Arc’teryx. Konkurenční Li Ning má letos růst akcií okolo 8 procent a tržní hodnotu zhruba 6 miliard dolarů.

Puma se mezitím snaží o rozsáhlou restrukturalizaci. Nový generální ředitel Arthur Hoeld se snaží značku oživit po letech klesajícího zájmu zákazníků. Nedávno také nastoupil nový provozní šéf Andreas Hubert, který přišel po dvaceti letech z Adidasu. Puma plánuje propustit dalších 900 zaměstnanců a více se zaměřit na produkty pro běh, fotbal a trénink. Firma chce do roku 2027 znovu nastartovat růst a stát se jednou ze tří největších sportovních značek na světě.

Zda do restrukturalizace zásadně promluví nové vlastnické uspořádání, zatím není jasné. Artémis označuje svůj podíl v Puma za „zajímavý, ale nikoli strategický“, a proto ponechává všechny možnosti otevřené.

