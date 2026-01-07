Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek
Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.
Zatímco ještě před rokem banky lákaly na jednoduché „čtyřky“ bez větších omezení, dnes je situace jiná. České národní banka (ČNB) ukončila sérii snižování sazeb loni v květnu, od té doby je drží na stabilní úrovni. V prostředí zpomalující inflace, stagnujících sazeb a sílícího tlaku na ziskovost se bankám prostor pro štědré úročení vkladů ztenčuje. „Banky už nemají důvod držet extrémně vysoké úroky na spořicích účtech. V roce 2026 spíš uvidíme postupné snižování sazeb nebo další zpřísňování podmínek, než návrat jednoduchých čtyřprocentních nabídek pro všechny,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Základní otázka proto zní jinak než dřív. Ne „která banka má nejvyšší sazbu“, ale na jak velkou část peněz a za jakých podmínek ji skutečně dostanete.
Úrok začínající čtyřkou sice banky ještě úplně neopustily, ale přesouvají ho do bonusů, časově omezených akcí a podmiňují ho aktivitou, investováním nebo limitem pro vklad. Výsledkem je, že jednoduché spoření „bez přemýšlení“ mizí a nahrazuje ho model: něco za něco.
Přečtěte si, zda nyní před koncem roku 2025 dávají střadatelé přednost spíše kratším termínovaným vkladům, nebo naopak volí delší uložení peněz. Připravili jsme přehled nejvýhodnějších termínovaných vkladů s výpovědní dobou na jeden měsíc, tři měsíce, půl roku, rok a dva roky.
Konec neomezené čtyřky
Žebříček podle výše úrokové sazby vede Partners banka s bonusem za doporučení. Za každou nově „ulovenou duši“ získá klient Partners banky na jeden kalendářní měsíc úrok 4,06 procenta (tedy o jeden procentní bod víc oproti základní sazbě) pro vklady do půl milionu korun. Stejné zvýhodnění, ale na celého čtvrt roku, získá i nováček.
Nejvyšší úrok bez nutnosti doporučování nabízí i nadále mBank na mSpořicím účtu Plus, kde sazba činí 4,01 procenta ročně. Od 9. ledna se však tato sazba nově vztahuje pouze na vklady do 500 tisíc korun, zatímco dosud platila bez omezení. Vyšší zůstatky se úročí nižšími sazbami podle objemu uložených peněz – část mezi 500 tisíci a třemi miliony korun sazbou 3,61 procenta a část nad tři miliony sazbou 3,21 procenta. „V praxi to znamená, že když klient bude mít na svém mSpořicím účtu Plus uložených 600 tisíc korun, suma 500 tisíc korun bude stále úročena bonusovou sazbou 4,01 procenta ročně. Až zbylých 100 tisíc korun se bude úročit bonusovou sazbou 3,61 procenta ročně,“ uvedla tisková mluvčí mBank Kristýna Dolejšová. Pro větší střádaly to znamená citelný pokles výnosu, přestože marketingově zůstává „čtyřka“ stále přítomná.
Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.
Čtyřku pro vklady do půl milionu stále nabízí i Raiffeisenbank nebo Banka Creditas, ale výhradně při splnění dalších podmínek.
Vyšší částky už Raiffeisenbank úročí hůř. U Aktivního i Exkluzivního účtu klesá od ledna sazba pro vklady mezi 500 tisíci a jedním milionem korun z 3,2 na 3 procenta. Navíc platí, že bez splnění podmínky deseti plateb kartou měsíčně se úrok propadá téměř na nulu.
Banka Creditas do konce minulého roku odměňovala čtyřprocentní bonusovou sazbou ty, kteří investovali alespoň 1500 korun měsíčně. To už ale nestačí. Aby si klienti bonus udrželi, musejí investovat alespoň tři tisíce měsíčně. Při investici od 1500 do 2999 korun jim banka úročí vklady „jen“ 3,5 procenty. Vklady nad půl milionu pak jednoprocentní sazbou. „Klienti stále častěji využívají termínované vklady a investiční produkty,“ uvedla tisková mluvčí Banky Creditas Lucie Brunclíková.
S novým rokem přichází celá řada změn zejména v daňové oblasti, ale také dalších povinnostech zeměstravatelů či živnostníků. Které jsou ty nejdůležitější novinky, nabízí následující přehled.
Když na čtyřku ani investice nestačí
ČSOB se v lednu loučí se čtyřkou úplně. Retailoví klienti s běžnými příjmy u banky od 8. ledna dosáhnou na maximální sazbu 3,8 procenta ročně pro vklady do 250 tisíc (pro klienty ČSOB Premium pro vklady do jednoho milionu). Vyšší zhodnocení už banka nenabízí. Výjimkou je spořicí účet Duo Profit s úrokem až 4,5 procenta ročně pro investující klienty, případně pro klienty, kteří si do banky převádějí penzijko od konkurence. „Od 8. ledna ale snižujeme i tuto sazbu na úrok 4,25 procenta ročně, přičemž tuto sazbu garantujeme až do 31. března 2026,“ říká tiskový mluvčí ČSOB skupiny Petr Milata.
Také Air Bank od ledna snížila úrok u svého spořicího účtu, a to 2,7 na 2,6 procenta. „V Air Bank aktuálně úročíme vklady na spořicím účtu jednotnou sazbou 2,6 procenta do výše 500 tisíc korun při provedení pěti plateb kartou a současně příchozích platbách na běžné a spořicí účty ve výši alespoň 25 tisíc korun. Pro úročení vkladů do 300 tisíc stačí jen 5 plateb kartou za měsíc,“ uvedl za Air Bank zástupce tiskové mluvčí Michal Kuzmiak.
S poklesem úrokových sazeb na spořicích účtech klienti bank začínají zvažovat i jiné způsoby uložení peněz tak, aby se co nejlépe zhodnocovaly. Zajímavou alternativou ke spořákům je podle Kuzmiaka stále populárnější Termínovaný vklad. „Vždy záleží klient od klienta, ale pokud někdo s investováním začíná a chce si budovat dlouhodobou finanční rezervu, často sáhne po automatické investiční platformě Portu – ať už ve formě klasických portfolií nebo portfolií pro investování na penzi, tj. dlouhodobý investiční produkt (DIP). A současná volatilita na trzích zvyšuje zájem o přímé investice do akcií a ETF,“ dodal.
Dlouhodobý investiční produkt (DIP) oslaví začátkem ledna druhé výročí a jeho obliba stále roste. Experti očekávají, že do konce roku překročí hranici 200 tisíc uzavřených smluv. Největší zájem o DIP bývá v prosinci. Pokud lidé chtějí využít maximálního daňového odečtu a uspořit za letošek až 7 200 korun, mají už jen pár dnů. Jak Češi investují na stáří a co říkají odborníci?
„V posledních letech sledujeme, že klienti si začali více odkládat na budoucnost, stejně tak do investic nebo na penzijní spoření. Kontinuálně evidujeme rostoucí počet klientů se spořicím účtem, kteří pravidelně investují,“ potvrzuje trend tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý s tím, že aktuálně tak činí skoro čtvrtina (450 tisíc, tedy 22,1 procenta) klientů banky. Česká spořitelna na spořicím účtu nabízí sazbu ve výši až 3,80 procenta. Získat ji může klient, který využívá Plus účet, digitální bankovnictví George a pravidelně investuje nebo si přispívá na penzijní spoření minimálně ve výši 2000 korun měsíčně.
„Aktuální úrokovou sazbu nabízíme na dobu neurčitou. Neustále sledujeme situaci na trhu a nemůžeme vyloučit, že se v následujících měsících může sazba upravit. V tuto chvíli ale o dalších změnách v úročení neuvažujeme,“ uzavírá Hrubý.
Trinity Bank jde proti proudu
Na trhu, kde většina bank vysoké sazby omezuje jen na část vkladu, rozděluje je do pásem a váže na aktivitu klienta, volí Trinity Bank odlišný přístup. U vyšších vkladů úrok nesnižuje, ale naopak zvyšuje – a vždy na celý zůstatek. „Klientům s vyššími úsporami chceme nabídnout férové a transparentní zhodnocení bez dalších podmínek. Aktuální sazba 3,21 procenta ročně tak platí pro nové klienty s vklady nad 600 tisíc korun a vztahuje se na celý uložený objem, nikoliv jen na jeho část. Klienti přitom nemusejí plnit žádné dodatečné požadavky, jako jsou platby kartou, pravidelné příjmy nebo investice,“ uvedla za Trinity Bank Eva Muchnová. V kontextu lednových změn u konkurenčních spořicích účtů jde o jednu z mála nabídek, která s rostoucím vkladem úrok „netříští“, ale drží jej jednotný.
Žebříček lednových spořicích účtů
Lednové změny u spořáků potvrzují, že spořicí účet se mění z jednoduchého parkoviště peněz v produkt, který vyžaduje pozornost. Kdo chce dostat maximum, musí hlídat limity, plnit podmínky a počítat s tím, že vysoká sazba se dnes často týká jen části úspor – a jen na omezenou dobu.
Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
