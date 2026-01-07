Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek

Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek

Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek
iStock
Veronika Kudrnová
Veronika Kudrnová

Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.

Zatímco ještě před rokem banky lákaly na jednoduché „čtyřky“ bez větších omezení, dnes je situace jiná. České národní banka (ČNB) ukončila sérii snižování sazeb loni v květnu, od té doby je drží na stabilní úrovni. V prostředí zpomalující inflace, stagnujících sazeb a sílícího tlaku na ziskovost se bankám prostor pro štědré úročení vkladů ztenčuje. „Banky už nemají důvod držet extrémně vysoké úroky na spořicích účtech. V roce 2026 spíš uvidíme postupné snižování sazeb nebo další zpřísňování podmínek, než návrat jednoduchých čtyřprocentních nabídek pro všechny,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Základní otázka proto zní jinak než dřív. Ne „která banka má nejvyšší sazbu“, ale na jak velkou část peněz a za jakých podmínek ji skutečně dostanete.

Úrok začínající čtyřkou sice banky ještě úplně neopustily, ale přesouvají ho do bonusů, časově omezených akcí a podmiňují ho aktivitou, investováním nebo limitem pro vklad. Výsledkem je, že jednoduché spoření „bez přemýšlení“ mizí a nahrazuje ho model: něco za něco.

Kde nyní vydělají úspory nejvíce? Banky zvedají úroky u kratších termínovaných vkladů

Money

Přečtěte si, zda nyní před koncem roku 2025 dávají střadatelé přednost spíše kratším termínovaným vkladům, nebo naopak volí delší uložení peněz. Připravili jsme přehled nejvýhodnějších termínovaných vkladů s výpovědní dobou na jeden měsíc, tři měsíce, půl roku, rok a dva roky.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Konec neomezené čtyřky

Žebříček podle výše úrokové sazby vede Partners banka s bonusem za doporučení. Za každou nově „ulovenou duši“ získá klient Partners banky na jeden kalendářní měsíc úrok 4,06 procenta (tedy o jeden procentní bod víc oproti základní sazbě) pro vklady do půl milionu korun. Stejné zvýhodnění, ale na celého čtvrt roku, získá i nováček. 

Nejvyšší úrok bez nutnosti doporučování nabízí i nadále mBank na mSpořicím účtu Plus, kde sazba činí 4,01 procenta ročně. Od 9. ledna se však tato sazba nově vztahuje pouze na vklady do 500 tisíc korun, zatímco dosud platila bez omezení. Vyšší zůstatky se úročí nižšími sazbami podle objemu uložených peněz – část mezi 500 tisíci a třemi miliony korun sazbou 3,61 procenta a část nad tři miliony sazbou 3,21 procenta. „V praxi to znamená, že když klient bude mít na svém mSpořicím účtu Plus uložených 600 tisíc korun, suma 500 tisíc korun bude stále úročena bonusovou sazbou 4,01 procenta ročně. Až zbylých 100 tisíc korun se bude úročit bonusovou sazbou 3,61 procenta ročně,“ uvedla tisková mluvčí mBank Kristýna Dolejšová. Pro větší střádaly to znamená citelný pokles výnosu, přestože marketingově zůstává „čtyřka“ stále přítomná.

Guvernér České národní banky Aleš Michl

Michl: Letos by sazby mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní

Leaders

Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.

ČTK

Přečíst článek

Čtyřku pro vklady do půl milionu stále nabízí i Raiffeisenbank nebo Banka Creditas, ale výhradně při splnění dalších podmínek.

Vyšší částky už Raiffeisenbank úročí hůř. U Aktivního i Exkluzivního účtu klesá od ledna sazba pro vklady mezi 500 tisíci a jedním milionem korun z 3,2 na 3 procenta. Navíc platí, že bez splnění podmínky deseti plateb kartou měsíčně se úrok propadá téměř na nulu.

Banka Creditas do konce minulého roku odměňovala čtyřprocentní bonusovou sazbou ty, kteří investovali alespoň 1500 korun měsíčně. To už ale nestačí. Aby si klienti bonus udrželi, musejí investovat alespoň tři tisíce měsíčně. Při investici od 1500 do 2999 korun jim banka úročí vklady „jen“ 3,5 procenty. Vklady nad půl milionu pak jednoprocentní sazbou. „Klienti stále častěji využívají termínované vklady a investiční produkty,“ uvedla tisková mluvčí Banky Creditas Lucie Brunclíková. 

Petr Fiala (ODS) předává premiérský úřad Andrej Babišovi z ANO

PŘEHLEDNĚ: Začínají platit Fialovy zvýšené odvody pro živnostníky. Babiš je chce zrušit. Jaké další odvody porostou?

Politika

S novým rokem přichází celá řada změn zejména v daňové oblasti, ale také dalších povinnostech zeměstnavatelů či živnostníků. Které jsou ty nejdůležitější novinky, nabízí následující přehled.

ČTK

Přečíst článek

Když na čtyřku ani investice nestačí 

ČSOB se v lednu loučí se čtyřkou úplně. Retailoví klienti s běžnými příjmy u banky od 8. ledna dosáhnou na maximální sazbu 3,8 procenta ročně pro vklady do 250 tisíc (pro klienty ČSOB Premium pro vklady do jednoho milionu). Vyšší zhodnocení už banka nenabízí. Výjimkou je spořicí účet Duo Profit s úrokem až 4,5 procenta ročně pro investující klienty, případně pro klienty, kteří si do banky převádějí penzijko od konkurence. „Od 8. ledna ale snižujeme i tuto sazbu na úrok 4,25 procenta ročně, přičemž tuto sazbu garantujeme až do 31. března 2026,“ říká tiskový mluvčí ČSOB skupiny Petr Milata.

Také Air Bank od ledna snížila úrok u svého spořicího účtu, a to 2,7 na 2,6 procenta. „V Air Bank aktuálně úročíme vklady na spořicím účtu jednotnou sazbou 2,6 procenta do výše 500 tisíc korun při provedení pěti plateb kartou a současně příchozích platbách na běžné a spořicí účty ve výši alespoň 25 tisíc korun. Pro úročení vkladů do 300 tisíc stačí jen 5 plateb kartou za měsíc,“ uvedl za Air Bank zástupce tiskové mluvčí Michal Kuzmiak. 

S poklesem úrokových sazeb na spořicích účtech klienti bank začínají zvažovat i jiné způsoby uložení peněz tak, aby se co nejlépe zhodnocovaly. Zajímavou alternativou ke spořákům je podle Kuzmiaka stále populárnější Termínovaný vklad. „Vždy záleží klient od klienta, ale pokud někdo s investováním začíná a chce si budovat dlouhodobou finanční rezervu, často sáhne po automatické investiční platformě Portu – ať už ve formě klasických portfolií nebo portfolií pro investování na penzi, tj. dlouhodobý investiční produkt (DIP). A současná volatilita na trzích zvyšuje zájem o přímé investice do akcií a ETF,“ dodal.

Lidé více myslí na investice do klidného stáří

DIP slaví dva roky: Moderní cesta k zajištění na stáří s daňovou úsporou až 7 200 korun

Money

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) oslaví začátkem ledna druhé výročí a jeho obliba stále roste. Experti očekávají, že do konce roku překročí hranici 200 tisíc uzavřených smluv. Největší zájem o DIP bývá v prosinci. Pokud lidé chtějí využít maximálního daňového odečtu a uspořit za letošek až 7 200 korun, mají už jen pár dnů. Jak Češi investují na stáří a co říkají odborníci?

nst

Přečíst článek

„V posledních letech sledujeme, že klienti si začali více odkládat na budoucnost, stejně tak do investic nebo na penzijní spoření. Kontinuálně evidujeme rostoucí počet klientů se spořicím účtem, kteří pravidelně investují,“ potvrzuje trend tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý s tím, že aktuálně tak činí skoro čtvrtina (450 tisíc, tedy 22,1 procenta) klientů banky. Česká spořitelna na spořicím účtu nabízí sazbu ve výši až 3,80 procenta. Získat ji může klient, který využívá Plus účet, digitální bankovnictví George a pravidelně investuje nebo si přispívá na penzijní spoření minimálně ve výši 2000 korun měsíčně.

„Aktuální úrokovou sazbu nabízíme na dobu neurčitou. Neustále sledujeme situaci na trhu a nemůžeme vyloučit, že se v následujících měsících může sazba upravit. V tuto chvíli ale o dalších změnách v úročení neuvažujeme,“ uzavírá Hrubý.

Trinity Bank jde proti proudu

Na trhu, kde většina bank vysoké sazby omezuje jen na část vkladu, rozděluje je do pásem a váže na aktivitu klienta, volí Trinity Bank odlišný přístup. U vyšších vkladů úrok nesnižuje, ale naopak zvyšuje – a vždy na celý zůstatek. „Klientům s vyššími úsporami chceme nabídnout férové a transparentní zhodnocení bez dalších podmínek. Aktuální sazba 3,21 procenta ročně tak platí pro nové klienty s vklady nad 600 tisíc korun a vztahuje se na celý uložený objem, nikoliv jen na jeho část. Klienti přitom nemusejí plnit žádné dodatečné požadavky, jako jsou platby kartou, pravidelné příjmy nebo investice,“ uvedla za Trinity Bank Eva Muchnová. V kontextu lednových změn u konkurenčních spořicích účtů jde o jednu z mála nabídek, která s rostoucím vkladem úrok „netříští“, ale drží jej jednotný.

Žebříček lednových spořicích účtů

vypracováno na základě dat z bank a jejich webů

Zdroj: Banky

Lednové změny u spořáků potvrzují, že spořicí účet se mění z jednoduchého parkoviště peněz v produkt, který vyžaduje pozornost. Kdo chce dostat maximum, musí hlídat limity, plnit podmínky a počítat s tím, že vysoká sazba se dnes často týká jen části úspor – a jen na omezenou dobu.

Pozn. red. Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Nejvýhodnější spořicí účty v prosinci. Víme, kde dostanete nejlepší sazbu

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
důchody

Nejlepší spořicí účty drží čtyřprocentní sazbu. ČNB může trh rozhýbat už tento týden

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Peníze, ilustrační foto

Spořicí účty: banky drží sazby, jen prodlužují garance. Nejvíc dá Trinity a mBank

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?

Premiér ČR po jednání vlády
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?

Máme za sebou první zasedání nové vlády v roce 2026 a ta nabídla jednu podstatnou informaci: ekonomika bude v centru pozornosti této vlády. Pro řadu věcí to je skvělá zpráva, a to i z pohledu lidí, kteří jinak mají s kabinetem Andreje Babiše problém.

Osobnost Karla Havlíčka v roli ministra průmyslu a obchodu navíc povýšená do úrovně vicepremiéra pro ekonomiku tomu již napovídala. Aktuálně schválené programové prohlášení vlády, se kterým Babiš a spol. předstoupí před Poslaneckou sněmovnu (a zcela nepochybně získá důvěru), pak ekonomické směřování definitivně stvrzuje.

Po vládě, v níž nezasedal ani jeden profesionální ekonom (jak rád opakoval exprezident Miloš Zeman) Babiš prostě míří dobře a při detailním pohledu je vidět, že zejména nad některými ekonomickými problémy uvažovali lidé, kteří znají svět (například snaha zvýšit limit pro povinný vstup do režimu DPH nebo sjednocení DPH v gastru).

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Co Fiala slíbil… a porušil

To však neznamená, že některé detaily nebudí rozpaky. Tím hlavním je věčný rozpor mezi výběrem daní a výdaji státu. Tato nerovnice, z níž se desítky let někdo snaží vytvořit rovnici, nevyšla už minulé vládě, která se ji snažila zmírnit pro budoucí generace a kvůli tomu prohrála volby.

Pokus kabinetu Petra Fialy byl jednoduchý: pojďme trochu přibrzdit růst penzí stávajícím seniorům, aby budoucí plátci sociálního pojištění nemuseli platit na důchody generaci Husákových dětí příliš peněz a systém se nezhroutil.

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) na schůzi vlády

Dalibor Martínek: Vznikl nový ÚV KSČ. Jmenuje se koaliční rada

Názory

Proč Babiš dlouze mlčel k Okamurovým výrokům vůči Ukrajině, a nakonec vágně prohlásil, že Okamura mluvil ke svým voličům? Proč mohou Motoristé za mlčení koaličních partnerů neustále protlačovat na ministra Filipa Turka? Nebo proč Babiš nedal v Bruselu záruky za peníze pro Ukrajinu? Vše má jedinou odpověď. Tři vládní partaje našly nový model vládnutí. Koaliční radu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Co slibuje Babiš a spol.

Vláda Andreje Babiše si na sebe v programovém prohlášení upletla mnohem větší bič. Nejen že slíbila nezvýšit daně, ale ještě chce opětovně snížit hranici pro starobní penzi. To je přitom nesmysl nejen ekonomický, ale i sociální a demografický, protože dnešních 65 rozhodně neodpovídá stejnému věku lidí o generaci starších.

Babiš tak klidně mohl hrát mrtvého brouka a nechat stávající věk, který schválila předchozí vláda s tím, že priority jsou zatím jinde. A po roce dvou by se už nikdo ani neozval, protože by si všichni prostě zvykli. Jenomže to se nestalo. Slíbená platí a dříve nebo později to Babiš. a spol. nejspíš schválí. A zhroucení penzijního systému se opět přiblíží.

Kupka: Příští rok bude v ČR připravena k zahájení výstavba 90 kilometrů dálnic

Jak se letos rozšíří dálniční síť v Česku? Pásek se bude stříhat méně, zato přibude bagrů a stavenišť

Zprávy z firem

Česká dálniční síť má za sebou období rekordní výstavby, ale rok 2026 bude jiný. Místo desítek nově otevřených kilometrů přijde fáze rozjezdu, tedy více rozkopaných tras a nových dlouhodobých investic.

nos

Přečíst článek

Čekání na zázrak

A tak je potřeba přiznat, že ačkoli dílčí jednotlivosti jsou v programovém prohlášení podnětné a možná mohou být prospěšné, ty nejdůležitější věci působí nejistě, případně mohou fungovat pouze, pokud se do ekonomiky vloudí i nějaký ten pozitivní zázrak.

Babišova vláda samozřejmě bude moci dál prohlubovat deficit státního rozpočtu (poměrný dluh vůči HDP patří k nejnižším v Evropě), jenomže to Babišovi stačit nebude. On bude chtít fiskální cestou vytlačit hospodářský růst, který mu pak pomůže při výběru daní. Jenomže právě tato část (ne)rovnice téměř nikdy nikomu nevyšla, ačkoli teoreticky o ní neustále hovoří ekonomové.

Realita bývá ale pestřejší. A i kdyby se nakrásně povedlo nahodit ekonomiku do téměř zázračných výtlaků, vývoj posledních let ukazuje, že téměř jistě přijde další černá labuť, která vše dokonale zhatí. A pak bude muset i premiér Babišova formátu přiznat, že bez vyšších daní to zkrátka nepůjde.

video

Hlášení státu budou muset posílat i bytová družstva, říkají experti z Deloitte

Newstream TV

V letošním roce dopadne na firmy legislativní novinka: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Hlášení budou muset podávat všichni, co mají zaměstnance, ale i brigádníky, dohodáře, varují daňoví experti Deloitte ČR Lucie Dryáková a Michal Czigle. Stát získá hodně podrobných údajů o firmách, uvidí například, kdo užívá švarcsystém, říkají experti v pořadu Newstream Business Talk.

tzv

Přečíst článek

Zázraky se mohou dít

Jestli se tak nestane, jedině dobře. Ostatně je dobré připomenout, že to bylo jen za Andreje Babiše (a pak jeho následovníka Ivana Pilného), kdy se český rozpočet ve stávajícím století ocitl v přebytku. Předtím to naposledy dokázal Ivan Kočárník v roce 1995.

Pomiňme, že v letech 2016 a 2018, kdy státní kasa skončila v plusu, navazovali tehdejší ministři financí na výrazně nižší schodky, než jaké panují dnes.

Pokud někdo má dovednosti, aby se schodky výrazněji zacloumal, nejspíš to je právě Babiš. A jestli mu k tomu má dopomoci zázrak, pro českou ekonomiku, a tedy pro nás všechny, to bude vlastně dobře.

Mark Zuckerberg slaví 750 milionů uživatelů Facebooku v roce 2007

Pamatujete Friendster a MySpace? Sociální sítě začaly krachem, přesto změnily svět

Názory

Vedle iPhonu jsou největší technologickou novinkou 21. století sociální sítě. Slibovaly, že nás více propojí. Nakonec nás ale zcela rozdělily a uzavřely v sociálních bublinách, které se navzájem nenávidí, napomohly k etnickým čistkám a jsou hlavní příčinou pandemie psychických potíží u dospívajících. Ale také daly zbohatnout několika miliardářům.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Wellness Club v hotelu Mandarin Oriental

RECENZE: Tady s Multisportkou nepochodíte. Wellness Club v hotelu Mandarin Oriental

Enjoy

Fitness a wellness v Mandarin Oriental, Prague nejsou o výkonu ani o viditelnosti. Spíše o klidu, soukromí a kontinuitě služeb v historickém prostředí Malé Strany. Členství je otevřené i veřejnosti a v praxi funguje spíše jako diskrétní klub než klasické městské fitness centrum.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Akciové trhy těží ze zajetí Madura. Daří se ropným gigantům a zbrojařům

ExxonMobil
ČTK
ČTK
ČTK

Akciové trhy reagují na víkendové události kolem Venezuely zatím klidně a v pozitivním duchu, výrazně zpevňují akcie zbrojařských firem. Za růstem cen akcií amerických těžebních firem Chevron a ExxonMobil stojí očekávání investorů ve změnu pravidel hry na trhu s ropou, vyplývá z vyjádření analytiků. Zlato podle nich zdražilo kvůli eskalaci geopolitického napětí až o tři procenta.

Americké síly při sobotním nečekaném útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.

„Futures na americký akciový index S&P 500 s nejbližším dodáním v březnu se obchoduje o 0,26 procenta výše, zatímco stejný futures kontrakt na technologický index Nasdaq 100 posiluje o 0,61 procenta,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Akciové trhy jako celek ale příliš nereagují, doplnil analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

Evropská centrální banka

Východní Evropa chce do vedení ECB: letos má šanci prolomit západní dominanci

Money

Východní Evropa podniká dosud nejrazantnější pokus získat zastoupení v nejužším vedení Evropské centrální banky. Kandidáti z Estonska, Lotyšska a Chorvatska se ucházejí o post místopředsedy, který v květnu uvolní Luis de Guindos. I v případě neúspěchu se však regionu otevírá další příležitost – do konce roku 2027 se uvolní ještě tři ze šesti míst ve výkonné radě ECB.

nst

Přečíst článek

Prostor pro strategické investice

Výjimkou jsou podle něj někteří těžaři, kteří by teoreticky ze zvýšení produkce ve Venezuele mohli profitovat. Akcie Chevronu před oficiálním začátkem obchodování v USA přidávaly více než devět procent, akcie Conoco Phillips přes osm procent, dodal. Otevírá se jim prostor pro strategické investice v oblasti ropné infrastruktury, na které jsou firmy jako Exxon či Chevron díky své velikosti výborně připraveny, upozornil Cverna. Dlouhodobé vyhlídky investorů tak překonávají krátkodobý tlak, který přichází s nižšími cenami ropy, podotkl.

Cena zlata vzrostla téměř o tři procenta, cena stříbra o více než šest procent, upozornil analytik Portu Marek Malina. Výrazně posilovaly také akcie zbrojařských společností, protože investoři budou očekávat další zvyšování obranných rozpočtů v době stupňujícího se napětí. Index STOXX Europe Targeted Defence dopoledne přidával až 4,6 procenta. Některé konkrétní zbrojařské akcie i více, například Hensoldt až 7,7 procenta, Rheinmetall 6,4 procenta, Kongsberg šest procent a Leonardo 5,8 procenta.

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru

Trhy

Ceny zlata a dalších drahých kovů se výrazně zvyšují. Zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy totiž zvýšilo geopolitické napětí a podpořilo poptávku investorů po bezpečných aktivech. Dnes ráno vykazovala cena zlata nárůst více než dvě procenta a pohybovala se v blízkosti 4425 dolarů (zhruba 91 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu), plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

V Asii vykazovaly devítiprocentní růst akcie IHI, akcie Mitsubishi Heavy Industries přidávaly 8,4 procenta, akcie Kawasaki Heavy Industries pak 7,9 procenta. „Operace jinak investory moc nevyrušila. Eurozónový Euro Stoxx 50 vzrostl o jedno procento a japonský Nikkei 225 až o tři procenta,“ uvedl.

„Vedle výrazného růstu zlata a ještě silnějšího pohybu u stříbra vidíme také růst ceny bitcoinu o 3,6 procenta. Současně posílil i takzvaný index strachu VIX, zhruba o pět procent,“ řekl analytik BHS Timur Barotov. To ve světě akcií signalizuje totéž co růst zlata nebo bitcoinu, tedy snahu části investorů snížit rizikovost portfolia. V širším kontextu jde ale podle něj stále spíše o marginální pohyby, nic extrémního.

Hlavní ekonom Portu Marek Malina uvedl, že dnes zatím nic nenasvědčuje tomu, že by na globálním dluhopisovém trhu měla panovat zvýšená nervozita. To podle něj podtrhuje udržení pozitivní nálady, kterou vidí u růstu asijských a evropských akcí. Futures na americké akcie pak naznačují, že trh zahájí obchodování růstem, poznamenal.

Související

Doporučujeme