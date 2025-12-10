Kde nyní vydělají úspory nejvíce? Banky zvedají úroky u kratších termínovaných vkladů
Přečtěte si, zda nyní před koncem roku 2025 dávají střadatelé přednost spíše kratším termínovaným vkladům, nebo naopak volí delší uložení peněz. Připravili jsme přehled nejvýhodnějších termínovaných vkladů s výpovědní dobou na jeden měsíc, tři měsíce, půl roku, rok a dva roky.
Hrátky se sazbami termínovaných bankovních účtů probíhaly v Česku i v druhé polovině letošního roku. Většina bank od léta upravila sazby alespoň u jednoho typu vkladu — a to jak velké bankovní domy, tak menší hráči. Zatímco u spořicích účtů se některé banky vrátily ke čtyřprocentní sazbě, u termínovaných vkladů se i ta nejlepší aktuální sazba pohybuje jen mírně nad třemi procenty. Nejlépe si tentokrát vede Moneta Money Bank, která v průběhu léta sazby opakovaně zvyšovala a úročení začínající trojkou nabízí hned ve čtyřech délkách výpovědní doby.
Které termínované vklady zhodnocují nejvíce
Nejvyšší sazby u termínovaných vkladů nyní najdeme u jednoměsíčních, ročních a dvouletých depozit, kde první místa žebříčku začínají na 3,4 procentech. U jednoměsíčních vkladů ji nově nabízí Moneta Money Bank, která stejnou sazbu poskytuje i u ročního vkladu. Na dvouletém horizontu pak nejlépe úročí J&T Banka, u níž je však minimální vklad pro nové klienty jeden milion korun.
U tříměsíčních a půlročních vkladů dominuje v prosinci sazba 3,2 procenta. Na tři měsíce ji nabízí Air Bank, na půl roku opět Moneta Money Bank. Trojice bank, které dlouhodobě poskytují u termínovaných vkladů jedny z nejnižších sazeb, své úročení od léta prakticky neměnila. Patří mezi ně Česká spořitelna, Raiffeisenbank a mBank, jejíž sazby se u termínovaných vkladů blíží téměř nule. Tyto instituce se více soustředí na spořicí účty.
Proč střadatelé nejčastěji volí krátké vklady
Podle České spořitelny, Air Bank a Komerční banky je aktuálně největší zájem (z hlediska objemu depozit) o termínovaný vklad se splatností tři měsíce. „Důvodem je nejvýhodnější úroková sazba právě u této lhůty, která je zároveň vnímána jako přijatelná pro omezenou dostupnost peněz,“ vysvětluje šéf komunikace Spořitelny Filip Hrubý. Podle něj činí průměrný zůstatek na termínovaných vkladech 1,23 milionu korun, a to včetně vkladů s obnovováním i bez něj.
Od doby, kdy Air Bank uvedla na trh i jednoměsíční vklady, roste podle zástupce mluvčího banky Michala Kuzmiaka zájem i o tuto nejkratší dobu uložení. Delší splatnosti na půl roku a rok jsou zatím méně oblíbené, i když se situace postupně mění. „V poslední době se chování střadatelů posunulo — vidíme růst sazeb u delších splatností a s tím i rostoucí zájem klientů,“ doplňuje Kuzmiak. Průměrná výše termínovaného vkladu v Air Bank podle něj přesahuje 400 tisíc korun.
Také u klientů Banky Creditas jsou nejpopulárnější vklady do jednoho roku, a to často ve vyšších stovkách tisíc korun. V poslední době navíc podle mluvčí banky Lucie Brunclíkové klienti více investují a častěji využívají také termínované vklady. „Dříve byl poměr objemu peněz na spořicích účtech a termínovaných vkladech výrazně ve prospěch spořicích účtů, ale postupně se téměř vyrovnal,“ uvádí Brunclíková. V Komerční bance jsou kromě tříměsíčních vkladů oblíbené také vklady na 12 měsíců, které banka podporuje vyšší, tříprocentní sazbou.
Kdo aktuálně spoří na termínovaných vkladech nejvíce
Rozložení klientů podle pohlaví je v České spořitelně poměrně rovnoměrné. Momentálně však mezi střadateli mírně převažují ženy, které tvoří 54 procent všech držitelů termínovaných vkladů. Nejvíce těchto vkladů mají podle Hrubého klienti ve věkové skupině 61 až 70 let.
Jak zhodnocují nejlepší termínované účty v bankách v ČR (k 9.12.2025)
Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 1 měsíc:
- Moneta Money Banky (min.vklad 15 000 Kč) 3,4 %
- Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,70 %
- Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 2,50%
- UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 2,5%
Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 3 měsíce:
- Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,2 %
- Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 3,2 %
- Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,2 %
- Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,0 %
Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 6 měsíců:
- Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,20 %
- UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,20 %
- Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,10 %
- Air Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,00 %
Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 12 měsíců:
- Moneta Money Bank (min.vklad 15 000 Kč) 3,40 %
- Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 3,30 %
- J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 3,30 %
- UniCredit Bank (min.vklad 30 000 Kč) 3,20 %
Sazby 4 nejlepších termínovaných vkladů bank na 24 měsíců:
- J&T Banka (min.vklad 1 milion Kč) 3,40 %
- Banka Creditas (min.vklad 5 000 Kč) 2,70 %
- Fio banka (min.vklad 3 000 Kč) 2,30 %
- ČSOB (min.vklad 5 000 Kč) 2,00 %
Zdroj: banky, stav k 9. prosinci 2025
