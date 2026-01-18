Nový magazín právě vychází!

Držel Maduro bitcoiny? Pravda je méně „sexy" než spekulace
Dušan Kmetyo
Internet zaplavily spekulace o venezuelských miliardách v bitcoinu. Blockchain však tyto příběhy rychle vrací na zem, píše v komentáři pro Newstream odborník na kryptoměny Dušan Kmetyo.

Po lednovém únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura Spojenými státy se spekuluje o důvodech této akce. V jakých rukou skončí venezuelská ropa a co se stane s tamním režimem? To jsou aspekty, které se diskutují v hlavním mediálním proudu. O čem už se v mainstreamu příliš nedočtete, jsou informace o bitcoinu, případně jiných kryptoměnách, které jsou v držení Venezuely, nebo možná přímo v rukou jejího uneseného prezidenta.

Důkazy o porušování lidských práv za vlády Nicoláse Madura jsou podloženy množstvím zpráv a vyšetřování, které dokumentují široké spektrum nekalých praktik. Tato situace vzbudila mezinárodní pozornost a iniciovala další kroky k ochraně lidských práv ve Venezuele, mezi které patřily i ekonomické sankce. USA k nim přistoupily v roce 2015 a EU postupným rozšiřováním těchto sankcí o dva roky později.

Odříznutí od bank a hledání alternativ

Mezi sankce patří i omezení přístupu země k mezinárodnímu bankovnictví, včetně přístupu k dolarovým transakcím. Venezuela se samozřejmě snažila tyto restrikce obejít (asi jako každá sankcionovaná země), a tak právě zde můžeme hledat počátek zájmu této země o kryptoměny jako nástroj pro realizaci plateb za exportovanou ropu.

V roce 2018 se pokusila venezuelská vláda o zavedení státní kryptoměny Petro. Tvrdila, že jeden token Petro je krytý jedním barelem ropy ve státních rezervách. Jak už je však u režimů tohoto typu běžné, celý projekt byl netransparentní. Nebylo zřejmé, kolik tokenů této kryptoměny je emitováno, a nejasná byla i její distribuce. Nedostatek transparentnosti a mezinárodní odpor (doprovázený dalšími sankcemi) vedly k selhání projektu, který byl definitivně ukončen v roce 2024.

Kolik bitcoinů Venezuela skutečně má

V úvahách i spekulacích o obcházení sankcí se samozřejmě objevuje i bitcoin – kryptoměna nesrovnatelně transparentnější, obecně uznávaná a vzácná. Po Madurově „přesunu“ do vyšetřovací vazby v New Yorku se vyrojily spekulace o množství bitcoinu, který tato země s největší zásobou ropných ložisek na světě údajně drží.

Rozptyl těchto odhadů je až úsměvný. Pohybuje se od hodnoty bitcoinu 24 milionů dolarů, uváděných jako hodnota oficiálně uznaných 240 bitcoinů, až po 60 miliard amerických dolarů, což představuje přibližně 600 tisíc bitcoinů. Stručně řečeno, nikdo neví nic. Alespoň na první pohled. Kdo ale o bitcoinu a chování bitcoinové sítě něco ví, bude se spíše klonit k odhadům při zemi.

Pseudoanonymita bitcoinu

Historická klišé o bitcoinu vám budou asi povědomá. Je to nástroj pro anonymní nákup všeho zlého na darkwebu – odvrácené straně internetu. Možná vás ale překvapí, že bitcoin není anonymní, nýbrž pseudonymní. Co to znamená?

Jednoduše řečeno, všechny transakce uskutečněné v bitcoinové síti jsou zaznamenány a veřejně dostupné v tzv. účetní knize, kterou spíš znáte pod pojmem blockchain. Pseudonymita spočívá v tom, že vidíme všechny transakce mezi jednotlivými adresami, ale nejsou zde přímo uvedeni jejich vlastníci.

To může znít podobně jako anonymita, ale nenechte se mýlit. Spousta vlastníků adres je dnes známá – burzy, směnárny, velcí investoři, darknetové tržiště –, a tak ne všechny transakce jsou ve skutečnosti anonymní. Existují specializované analytické společnosti, jejichž byznysem je analýza proběhlých transakcí a identifikace vlastníků adres na základě dostupných indicií.

Krásným příkladem je i kauza Jiřikovský, kdy analytická platforma Arkham již druhý den po přesunu daru pro ministerstvo spravedlnosti zveřejnila zprávu o pohybu bitcoinů z adres, které dříve vyhodnotila jako adresy spojené s darkmarketem Nucleus. To jsme ještě nevěděli, o jakou akci se jedná, ale už po 24 hodinách kolovala internetem schémata znázorňující, odkud a kam se jednotlivé částky bitcoinu přesouvaly.

S ohledem na vše výše uvedené je poměrně vysoká pravděpodobnost, že k hromadění velkého množství bitcoinu venezuelskou vládou nikdy nedošlo. Bude zřejmě jen otázkou času, než se dozvíme konkrétní fakta, protože – jak bylo uvedeno – na bitcoinové transakce je vidět a dříve či později dochází k přiřazení odesilatelů a příjemců ke konkrétním převodům.

Dalibor Martínek: Hřib už skládá příští vládu. Patrně přebral

Zdeněk Hřib
Profimedia.cz
Dalibor Martínek
Zatímco v pražském Clarionu se po celý den volí nové vedení ODS ve velkorysém aranžmá, ve velkém osvětleném sále se světelnými tabulemi, Piráti si už dopoledne v rychlosti v poněkud potemnělém sále prachatického kongresového centra zvolili nového předsedu. Je jím opět Zdeněk Hřib.

"Mým hlavním cílem je plán na dostupné bydlení, na levné potraviny a chceme udělat ze země moderní stát," představil své plány Hřib. Ten je předsedou strany od podzimu 2024, kdy tehdejší premiér vypráskal z vlády Ivana Bartoše. Hlavně za zpackané stavební řízení, v němž tehdejší šéf Pirátů nadělal chaos. Slova o dostupném bydlení tedy působí z úst jeho následovníka poněkud zvláštně.

Jaký je plán na levné potraviny je poněkud tajemný, že by nějaké represe vůči prodejcům nebo potravinářům? Obecná teze o moderním státu je komická ve světle nepovedené digitalizace povolování staveb.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Babiš se ve Sněmovně pustil do Pirátů. Zasloužil byste vytahat za flígr, reagoval Bartoš

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně ostře zaútočil na Piráty. Označil je za amatéry, udavače i extremisty a prohlásil, že kvůli svému chování nejsou schopni prosadit žádné zákony. Svůj výpad vedl při debatě o písemné interpelaci předsedkyně pirátského klubu Olgy Richterové, která se týkala zvýšení rodičovského příspěvku a jeho pravidelné valorizace. Proti premiérovým slovům se ohradili nejen Piráti, ale i další opoziční poslanci.

nst

Přečíst článek

Piráti se rádi tváří jako nositelé pokroku a propagátoři nových technologií. Škoda že si tito mladí pokrokoví lidé nedokáží ohlídat ani techniku při svém volebním kongresu. Když Ivan Bartoš přišel vyhlásit výsledky, diváci České televize mohli slyšet jenom hlasitý hudební podkres, nikoli Bartošova slova. Bartoš situaci nezaznamenal, ale po chvíli si odběhl za technikem upravit port. Když začal na podruhé číst výsledky, opět spustil podkres a u obrazovek nebylo slyšet slova. Ano, je to malichernost. Ale bohužel, Piráti mají na vlajce zrovna ty moderní technologie.

Co je podstatnější, Piráti se pod Hřibem stali v poslanecké sněmovně toxickými. Na rozdíl od ODS nebo Starostů, též opozice, se nedostali do žádné sněmovní funkce, ve výborech nebo komisích. Piráti sice využívají veškerý možný čas ke sněmovním proslovům, jedou novou kampaň, ale Babišova koalice je totálně odstřihla. Neprosadí tři a půl roku nic.

A bohužel, i ostatní opoziční strany nechtějí mít s hlasitými Piráty nic společného. Hřib prohlásil, že chce vést stranu tak, aby byla klíčovou součástí příští vlády bez Andreje Babiše. Není jasné, s kým by to mělo být.

Z nadějné, progresivní strany pro mladé se z Pirátů stala za jejich působení ve vrcholné politice okrajová, extrémistická skupina bez šance na moc. „Úkolem opozice není to, aby křičela. Opozice má mít konkrétní řešení a připravit se na další volební období, aby byla schopna převzít vládu,“ uvedl Hřib. Že by si předtím dali s Ivanem práska?

Nová radnice na Mariánském náměstí v Praze

David Ondráčka: Prahu nechce nikdo řídit, politika tu ztrácí směr i odpovědnost

Názory

V roce 2026 budou komunální volby a hlavně v Praze je to docela otevřené. Praha má rozpočet přes sto miliard, je metropolí se zásadním politickým výtlakem a vlivem, a přesto to nikdo nechce řídit, nebo kandidáti na primátora a radní minimálně váhají. Ukazuje se, jak je pražská komunální (magistrátní) politika podivně zaseklá, prakticky neřiditelná. A Mariánské náměstí nemá přezdívku Mafiánské jen náhodou.

David Ondráčka

Přečíst článek

NERV je mrtvý. Žádný nový zatím není na obzoru

Karel Havlíček a Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Poradní orgán vlády NERV, který měl minulým vládám pomáhat v ekonomických otázkách, zanikl. S koncem Fialovy vlády skončila jeho aktivita. Žádný nový NERV zatím není na obzoru.

Podle vicepremiéra pro ekonomiku Karla Havlíčka má vláda nyní jiné priority. „Nyní řešíme klíčové personálie na resortech, podřízených organizacích, zmocněnce a podobně,“ uvedl pro Newstream Havlíček. Až potom podle něj přijde na řadu otázka všech poradních orgánů. Začátkem roku přitom Havlíček řekl, že do poloviny roku odejde jen z ministerstva průmyslu celkem asi sto lidí, zejména z pozic asistentů, tajemníků či právě poradců.

Konec NERVu potvrdil i Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady, který byl také členem posledního poradního sboru při Fialově vládě. „Nikdo mě neoslovil, a předpokládám, že se tak ani nestane. NERV skončil s koncem minulé vlády,“ říká Hampl.

Člen NERVu: Levné peníze se vrátí rychle. Už díky demografii a technologickému pokroku

Money

Ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Dominik Stroukal si nemyslí, že ČNB ke snížení sazeb sáhne ještě do Vánoc. „Radní se obávají lednového přecenění. Firmy budou chtít rostoucí náklady alespoň z části přenést na spotřebitele. Riziko, že inflace nabere na razanci, tu je,“ říká. Kam podle něj zamíří ceny realit? A má vůbec smysl čekat na levnější hypotéku? Dočtete se v rozhovoru.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Naposledy Fialovi poradci vydali začátkem loňského září sborník svých podnětů, které připravili v letech 2022 až 2025. Šlo o první komplexní vydání všech podnětů za činnost Národní ekonomické rady vlády, která již byla v historii Česka čtvrtou radou, která vznikla za účelem poradenství v ekonomických otázkách. „Návrhy NERV se již v mnoha případech promítly do reálných kroků vlády například v oblasti veřejných financí, penzí nebo zákoníku práce, a s dalšími podněty se pracuje dále,“ ocenil při vydání sborníku spolupráci s vládou koordinátor NERV David Havlíček.

NERV se setkávala na pravidelných jednáních s premiérem a ekonomickými ministry, kde představovala své návrhy. Celkem šlo o šestnáct podkladů, včetně oblastí jako zdravotnictví, školství nebo přijetí eura. „Nebáli jsme se kritických pohledů – naopak, brali jsme je vážně a snažili se z nich poučit,“ hodnotil před volbami činnost NERV premiér Fiala.

Poslední rada měla patnáct členů, mezi nimi byl například Hampl, šéf Kooperativy Martin Diviš, ekonom Daniel Münich, manažerka Zuzana Ceralová Petrofová či populární ekonom Dominik Stroukal.

První radu vymyslel v roce 2009 tehdejší premiér Mirek Topolánek a jejím hlavním úkolem mělo být hledání opatření vedoucích k akceleraci ekonomického růstu. NERV pak několikrát zanikl a zase vznikl. NERV využíval premiér Nečas, dočasná vláda Jiřího Rusnoka jeho činnost zastavila. Bohuslav Sobotka radu začlenil do Rady pro udržitelný rozvoj. V květnu 2022 radu obnovila vláda Petra Fialy. Poradci měli řešit problémy spojené s covidem, růstem cen energií či důsledky ruské agrese na Ukrajině.

