Dalibor Martínek: Vznikl nový ÚV KSČ. Jmenuje se koaliční rada
Proč Babiš dlouze mlčel k Okamurovým výrokům vůči Ukrajině, a nakonec vágně prohlásil, že Okamura mluvil ke svým voličům? Proč mohou Motoristé za mlčení koaličních partnerů neustále protlačovat na ministra Filipa Turka? Nebo proč Babiš nedal v Bruselu záruky za peníze pro Ukrajinu? Vše má jedinou odpověď. Tři vládní partaje našly nový model vládnutí. Koaliční radu.
To je vlastně nejužší vedení tří stran. Když letěl Babiš před Vánocemi do Bruselu, kam se tolik těšil, a nedal české záruky za budoucí půjčku Ukrajině, byl tento postup předjednán a schválen koaliční radou. Stejně tak nominace Filipa Turka na ministra je schválená koaliční radou.
Koaliční rada není vláda. Není to žádné oficiální těleso. Je to domluvený půdorys spolupráce vládních stran. Základem jejího rozhodování je dokument nazvaný koaliční smlouva. Což není jen programový kompromis, který se zavázaly dodržovat všechny tři strany.
První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.
Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách
Leaders
První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.
Žádné napadání ani kritizování
Klíčové je, že se strany domluvily, že žádná ze nich nebude napadat ani kritizovat konání, výroky či kroky ostatních účastníků. S nadsázkou řečeno, i kdyby Okamura šel tančit na večírek s Ďáblem, Babiš a Macinka to přehlédnou s mlčením. Přesně v tomto duchu se nyní koaliční rada postavila právě k novoročním výrokům Tomia Okamury, které způsobily diplomatický skandál. Podle Okamury koaliční rada dnes jeho novoroční projev vůbec neřešila.
Princip fungování koaliční rady není ideologický, jako byl u bývalého Ústředního výboru Komunistické strany Československa. V tom zasedali ti největší kádři. Veřejně měli působit jako strážci komunistických idejí. Byla to samozřejmě přetvářka. Ve skutečnosti se soudruzi navzájem hlídali, aby jeden nekradl víc než druhý.
Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.
Babiš se postavil za Turka. Měl by dostat šanci, aby si napravil svou minulost, uvedl
Politika
Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.
Současnou koaliční radu nezajímá střežení nějakých idejí. Jde v ní o to, aby si každý z účastníků urval takový kus moci, na který má sílu. A vlčí dohoda zní: ostatní mu do toho nebudou mluvit. Je to bianco šek na vládnutí. V duchu, my necháme vás a vy necháte nás.
Otázkou je, zda jde jen o rozdělení moci, nebo zda si náhodou nejsou tři lídři ve skutečnosti opravdu myšlenkově blízcí. Zdá se, že platí jak první teze, tak i druhá. Ještě je tu třetí varianta, a sice, že všichni účastníci vehementně, v rámci udržení moci, snaží své myšlení přizpůsobit ostatním. Že sledujeme v přímém přenosu průběh jakési myšlenkové symbiózy. Novou ideologií bude pragmatismus a oportunismus. Už nebude potřeba mít tři vládní strany, postačí jedna.