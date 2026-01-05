Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Vznikl nový ÚV KSČ. Jmenuje se koaliční rada

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) na schůzi vlády
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Proč Babiš dlouze mlčel k Okamurovým výrokům vůči Ukrajině, a nakonec vágně prohlásil, že Okamura mluvil ke svým voličům? Proč mohou Motoristé za mlčení koaličních partnerů neustále protlačovat na ministra Filipa Turka? Nebo proč Babiš nedal v Bruselu záruky za peníze pro Ukrajinu? Vše má jedinou odpověď. Tři vládní partaje našly nový model vládnutí. Koaliční radu.

To je vlastně nejužší vedení tří stran. Když letěl Babiš před Vánocemi do Bruselu, kam se tolik těšil, a nedal české záruky za budoucí půjčku Ukrajině, byl tento postup předjednán a schválen koaliční radou. Stejně tak nominace Filipa Turka na ministra je schválená koaliční radou.

Koaliční rada není vláda. Není to žádné oficiální těleso. Je to domluvený půdorys spolupráce vládních stran. Základem jejího rozhodování je dokument nazvaný koaliční smlouva. Což není jen programový kompromis, který se zavázaly dodržovat všechny tři strany.

Žádné napadání ani kritizování

Klíčové je, že se strany domluvily, že žádná ze nich nebude napadat ani kritizovat konání, výroky či kroky ostatních účastníků. S nadsázkou řečeno, i kdyby Okamura šel tančit na večírek s Ďáblem, Babiš a Macinka to přehlédnou s mlčením. Přesně v tomto duchu se nyní koaliční rada postavila právě k novoročním výrokům Tomia Okamury, které způsobily diplomatický skandál. Podle Okamury koaliční rada dnes jeho novoroční projev vůbec neřešila.

Princip fungování koaliční rady není ideologický, jako byl u bývalého Ústředního výboru Komunistické strany Československa. V tom zasedali ti největší kádři. Veřejně měli působit jako strážci komunistických idejí. Byla to samozřejmě přetvářka. Ve skutečnosti se soudruzi navzájem hlídali, aby jeden nekradl víc než druhý.

Současnou koaliční radu nezajímá střežení nějakých idejí. Jde v ní o to, aby si každý z účastníků urval takový kus moci, na který má sílu. A vlčí dohoda zní: ostatní mu do toho nebudou mluvit. Je to bianco šek na vládnutí. V duchu, my necháme vás a vy necháte nás.

Otázkou je, zda jde jen o rozdělení moci, nebo zda si náhodou nejsou tři lídři ve skutečnosti opravdu myšlenkově blízcí. Zdá se, že platí jak první teze, tak i druhá. Ještě je tu třetí varianta, a sice, že všichni účastníci vehementně, v rámci udržení moci, snaží své myšlení přizpůsobit ostatním. Že sledujeme v přímém přenosu průběh jakési myšlenkové symbiózy. Novou ideologií bude pragmatismus a oportunismus. Už nebude potřeba mít tři vládní strany, postačí jedna.

ANO dává ruce pryč od SPD v další záležitosti. Tentokrát jde o Vrbětice

Muniční sklad Vrbětice
ČTK
ČTK
ČTK

Ministři za hnutí ANO nesouhlasí s výroky šéfa poslanců SPD Radima Fialy, že není prokázané, že za útokem ve Vrběticích v roce 2014 stálo Rusko. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že informace z doby předchozí vlády Andreje Babiše (ANO) jednoznačně ukazovaly, že Fialova verze není pravdivá a za útokem byli agenti ruské vojenské tajné služby GRU.

Plaga očekává, že výroky by mohla dnes projednávat koaliční rada. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) míní, že vyjádření jsou určená pro voliče SPD. „Nicméně já se s tím neztotožňuji,“ řekl Juchelka. Rád by záležitost probral dnes na vládě například v bodu různé, kterým obvykle zasedání kabinetu končí.

Místopředseda SPD Fiala v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že není prokázáno, že za útokem na Vrbětice v roce 2014 stálo Rusko. Dnes uvedl, že za svými výroky stojí. Při výbuchu skladů v muničním areálu Vrbětice v roce 2014 zemřeli dva Češi. O sedm let později tehdejší Babišova vláda uvedla, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření na zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU.

Plaga připomněl, že zasedal v Babišově vládě v okamžiku, kdy se informace o zapojení GRU zveřejnily. „Z mého pohledu ty informace jednoznačně ukazovaly, že ta verze, kterou říká Radim Fiala, není pravdivá, že za tím útokem byli agenti GRU,“ uvedl. Předpokládá, že to bude Babiš řešit na koaliční radě. „Měli jsme jasné indicie a důkazy, že to byli agenti GRU, kdo za tím útokem stáli,“ doplnil Plaga.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu případ výbuchů skladů odložili, protože Rusko odmítlo s českou policií spolupracovat. Zároveň policie potvrdila, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde tehdy provádělo Rusko vojenské operace.

Tomio Okamura a Andrej Babiš

Babiš se vyjádřil k novoročnímu projevu Okamury

Politika

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličům. Na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o jeho odvolání z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii.

ČTK

Přečíst článek

Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.

Babiš bude o nominaci hovořit ve středu s prezidentem Petrem Pavlem při novoročním obědě. Z pohledu premiéra by měl Turek dostat šanci a přesvědčit veřejnost. „A asi napravit ty věci, které on sice tvrdí, že neudělal, ale nepůsobí to úplně ideálně,“ podotkl předseda vlády.

Hrad v prosinci po jednání Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl tehdy prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok. Motoristé ale vylučují kompetenční žalobu na prezidenta.

Turek čelí kritice mimo jiné kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Místopředseda ANO Karel Havlíček v neděli v České televizi řekl, že Babiš prezidentovi Turka do čela resortu životního prostředí navrhne.

Babišovu vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval Pavel v prosinci, Turka ale Babiš kvůli jeho zdravotním problémům do vlády nenavrhl. Vedením ministerstva životního prostředí je dočasně pověřený předseda Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka. Turek dnes uvedl, že s Babišem o záležitosti jednal 23. prosince. „Pozici máme pořád stejnou, nic se na tom nezměnilo,“ řekl.

