Východní Evropa chce do vedení ECB: letos má šanci prolomit západní dominanci
Východní Evropa podniká dosud nejrazantnější pokus získat zastoupení v nejužším vedení Evropské centrální banky. Kandidáti z Estonska, Lotyšska a Chorvatska se ucházejí o post místopředsedy, který v květnu uvolní Luis de Guindos. I v případě neúspěchu se však regionu otevírá další příležitost – do konce roku 2027 se uvolní ještě tři ze šesti míst ve výkonné radě ECB.
Argumentů pro jmenování zástupce z východní části EU přibývá, uvádí agentura Bloomberg. Vstup Bulharska do eurozóny znamená, že třetina z 21 členských zemí měnové unie dnes pochází z postkomunistického východu. Podle řady politiků a ekonomů by tomu měla odpovídat i silnější pozice v klíčovém rozhodovacím orgánu měnové politiky.
Cesta k tomuto cíli však nebude snadná. Západní Evropa si i nadále udržuje výrazně větší ekonomickou váhu a případná roztříštěnost podpory mezi více kandidátů z regionu by mohla šance východu oslabit. Silnými soupeři jsou navíc šéf finské centrální banky Olli Rehn, považovaný za velmi vážného kandidáta na místopředsedu, a také guvernér portugalské centrální banky Mario Centeno.
Přesto, téměř dvacet let po rozšíření eura směrem na východ, sílí podpora geograficky vyváženějšího zastoupení ve Frankfurtu. To by dále zkomplikovalo již tak citlivou rovnováhu, která tradičně provází obsazování nejvyšších funkcí v ECB – vedle velikosti členských států se zohledňuje také gender či rozdílné přístupy k měnové politice.
„Každá země má v Radě guvernérů jeden hlas, takže je logické uvažovat o určité rovnováze i na nejvyšších pozicích,“ uvedl Atanas Pekanov, ekonom vídeňského institutu Wifo a bývalý místopředseda bulharské vlády. „V tomto smyslu by bylo dobré, aby tam byl někdo z východní Evropy.“
Konec letošního roku se nesl v souladu s očekáváními trhu. Americká centrální banka Fed snížila sazbu o 25 bazických bodů na 3,75 procenta, Evropská centrální banka ponechala sazby beze změny stejně jako Česká národní banka. A co přinese rok 2026? Od ČNB se očekává jestřábí postoj, ECB se nejspíš bude pevně držet dosavadní praxe, ale Fed čeká divoký rok. Bude oznámen nový guvernér, jehož hlavním úkolem bude snížit sazby bez ohledu na inflaci.
Tomáš Kudela: Fed čeká divoký rok. Přijde Trumpův guvernér
Názory
Konec letošního roku se nesl v souladu s očekáváními trhu. Americká centrální banka Fed snížila sazbu o 25 bazických bodů na 3,75 procenta, Evropská centrální banka ponechala sazby beze změny stejně jako Česká národní banka. A co přinese rok 2026? Od ČNB se očekává jestřábí postoj, ECB se nejspíš bude pevně držet dosavadní praxe, ale Fed čeká divoký rok. Bude oznámen nový guvernér, jehož hlavním úkolem bude snížit sazby bez ohledu na inflaci.
Ocenění ekonomických výsledků regionu
Úspěch by znamenal další krok v integračním procesu, který začal pádem komunismu a nabral tempo po rozšíření Evropské unie v roce 2004. O tři roky později přijalo euro Slovinsko, následované Slovenskem, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Chorvatskem a Bulharskem.
Zároveň by šlo o ocenění ekonomických výsledků regionu, které jsou o to pozoruhodnější vzhledem k blízkosti války na Ukrajině. Slovinský ministr financí Klemen Boštjančič hovoří o dlouhodobém „zanedbávání“ východní Evropy – nejen při obsazování nejvyšších postů v ECB, ale i v dalších institucích EU.
Téma sleduje také Evropský parlament, který sice nemá právo veta, ale kandidáty do vedení ECB vyslýchá a může proces zpomalit. Podle bývalého slovenského premiéra Ľudovíta Ódora, dnes člena parlamentního výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, jsou země střední a východní Evropy „jasně podreprezentované“. „Jsem pro geograficky vyváženější výkonnou radu,“ uvedl Ódor. „Nejdůležitějším kritériem však zůstává odbornost.“
Nejblíže k zisku místa ve vedení ECB měl region v roce 2020, kdy tehdejší guvernér slovinské centrální banky Boštjan Jazbec těsně prohrál s Nizozemcem Frankem Eldersonem.
Zástupci východní Evropy přitom uspěli v jiných evropských i globálních institucích. Lotyš Valdis Dombrovskis je od roku 2014 eurokomisařem, Estonka Kaja Kallasová dnes zastává funkci vysoké představitelky EU pro zahraniční politiku a Bulharka Kristalina Georgievová stojí v čele Mezinárodního měnového fondu.
Skupina deseti evropských bank vytvořila konsorcium, jehož cílem je spustit tzv. stablecoin navázaný na euro. Banky si od tohoto kroku slibují posílení pozice Evropy v digitálních platbách a omezení současné dominance hráčů z USA. Nový projekt se bude jmenovat qivalis a povede jej Jan-Oliver Shell, bývalý manažer kryptoměnové burzy Coinbase v Německu.
Evropské banky chystají vlastní stablecoin proti dominanci USA
Money
Skupina deseti evropských bank vytvořila konsorcium, jehož cílem je spustit tzv. stablecoin navázaný na euro. Banky si od tohoto kroku slibují posílení pozice Evropy v digitálních platbách a omezení současné dominance hráčů z USA. Nový projekt se bude jmenovat qivalis a povede jej Jan-Oliver Shell, bývalý manažer kryptoměnové burzy Coinbase v Německu.
Nedostatečné zastoupení regionu však zůstává předmětem kritiky. Zpráva European Democracy Consulting z roku 2024 konstatuje, že situace se v posledních letech dokonce zhoršila, když západoevropští představitelé dále upevnili svou dominanci. Negativní roli sehrály i skandály – například případy praní špinavých peněz v Pobaltí v minulém desetiletí či odsouzení guvernérů centrálních bank v Lotyšsku a na Slovensku za korupci. Nedávné protesty, které svrhly bulharského premiéra, navíc připomínají politickou nestabilitu regionu.
Ekonomická váha zůstává omezená
Navzdory rostoucímu počtu členů eurozóny z východu zůstává jejich ekonomická váha omezená. Sedm zemí regionu dohromady tvoří méně než čtyři procenta HDP měnové unie, zatímco Německo, Francie, Itálie a Španělsko přesahují společně 70 procent.
Právě to může být zásadní překážkou. Největší ekonomiky tradičně požadují zastoupení ve vedení ECB a bez změny tohoto přístupu by většina nadcházejících míst připadla jim. „Bude stále obtížnější vyhovět všem požadavkům,“ upozorňuje Shahin Vallée z Německé rady pro zahraniční vztahy.
Přesto Vallée letos věří v průlom. Za hlavního favorita považuje guvernéra chorvatské centrální banky Borise Vujčiće, který podle něj předčí lotyšského a estonského protějška Mārtiņse Kazakse a Madise Müllera. „Je pravděpodobně nejlépe připravený zastupovat zájmy regionu,“ uvedl Vallée s tím, že nominace na post místopředsedy musí být předloženy do 9. ledna. Rozhodnutí by mohlo padnout už o deset dní později.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.