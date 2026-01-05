Nový magazín právě vychází!

Východní Evropa chce do vedení ECB: letos má šanci prolomit západní dominanci

Východní Evropa podniká dosud nejrazantnější pokus získat zastoupení v nejužším vedení Evropské centrální banky. Kandidáti z Estonska, Lotyšska a Chorvatska se ucházejí o post místopředsedy, který v květnu uvolní Luis de Guindos. I v případě neúspěchu se však regionu otevírá další příležitost – do konce roku 2027 se uvolní ještě tři ze šesti míst ve výkonné radě ECB.

Argumentů pro jmenování zástupce z východní části EU přibývá, uvádí agentura Bloomberg. Vstup Bulharska do eurozóny znamená, že třetina z 21 členských zemí měnové unie dnes pochází z postkomunistického východu. Podle řady politiků a ekonomů by tomu měla odpovídat i silnější pozice v klíčovém rozhodovacím orgánu měnové politiky.

Cesta k tomuto cíli však nebude snadná. Západní Evropa si i nadále udržuje výrazně větší ekonomickou váhu a případná roztříštěnost podpory mezi více kandidátů z regionu by mohla šance východu oslabit. Silnými soupeři jsou navíc šéf finské centrální banky Olli Rehn, považovaný za velmi vážného kandidáta na místopředsedu, a také guvernér portugalské centrální banky Mario Centeno.

Přesto, téměř dvacet let po rozšíření eura směrem na východ, sílí podpora geograficky vyváženějšího zastoupení ve Frankfurtu. To by dále zkomplikovalo již tak citlivou rovnováhu, která tradičně provází obsazování nejvyšších funkcí v ECB – vedle velikosti členských států se zohledňuje také gender či rozdílné přístupy k měnové politice.

„Každá země má v Radě guvernérů jeden hlas, takže je logické uvažovat o určité rovnováze i na nejvyšších pozicích,“ uvedl Atanas Pekanov, ekonom vídeňského institutu Wifo a bývalý místopředseda bulharské vlády. „V tomto smyslu by bylo dobré, aby tam byl někdo z východní Evropy.“

Ocenění ekonomických výsledků regionu

Úspěch by znamenal další krok v integračním procesu, který začal pádem komunismu a nabral tempo po rozšíření Evropské unie v roce 2004. O tři roky později přijalo euro Slovinsko, následované Slovenskem, Estonskem, Lotyšskem, Litvou, Chorvatskem a Bulharskem.

Zároveň by šlo o ocenění ekonomických výsledků regionu, které jsou o to pozoruhodnější vzhledem k blízkosti války na Ukrajině. Slovinský ministr financí Klemen Boštjančič hovoří o dlouhodobém „zanedbávání“ východní Evropy – nejen při obsazování nejvyšších postů v ECB, ale i v dalších institucích EU.

Téma sleduje také Evropský parlament, který sice nemá právo veta, ale kandidáty do vedení ECB vyslýchá a může proces zpomalit. Podle bývalého slovenského premiéra Ľudovíta Ódora, dnes člena parlamentního výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, jsou země střední a východní Evropy „jasně podreprezentované“. „Jsem pro geograficky vyváženější výkonnou radu,“ uvedl Ódor. „Nejdůležitějším kritériem však zůstává odbornost.“

Nejblíže k zisku místa ve vedení ECB měl region v roce 2020, kdy tehdejší guvernér slovinské centrální banky Boštjan Jazbec těsně prohrál s Nizozemcem Frankem Eldersonem.

Zástupci východní Evropy přitom uspěli v jiných evropských i globálních institucích. Lotyš Valdis Dombrovskis je od roku 2014 eurokomisařem, Estonka Kaja Kallasová dnes zastává funkci vysoké představitelky EU pro zahraniční politiku a Bulharka Kristalina Georgievová stojí v čele Mezinárodního měnového fondu.

Nedostatečné zastoupení regionu však zůstává předmětem kritiky. Zpráva European Democracy Consulting z roku 2024 konstatuje, že situace se v posledních letech dokonce zhoršila, když západoevropští představitelé dále upevnili svou dominanci. Negativní roli sehrály i skandály – například případy praní špinavých peněz v Pobaltí v minulém desetiletí či odsouzení guvernérů centrálních bank v Lotyšsku a na Slovensku za korupci. Nedávné protesty, které svrhly bulharského premiéra, navíc připomínají politickou nestabilitu regionu.

Ekonomická váha zůstává omezená

Navzdory rostoucímu počtu členů eurozóny z východu zůstává jejich ekonomická váha omezená. Sedm zemí regionu dohromady tvoří méně než čtyři procenta HDP měnové unie, zatímco Německo, Francie, Itálie a Španělsko přesahují společně 70 procent.

Právě to může být zásadní překážkou. Největší ekonomiky tradičně požadují zastoupení ve vedení ECB a bez změny tohoto přístupu by většina nadcházejících míst připadla jim. „Bude stále obtížnější vyhovět všem požadavkům,“ upozorňuje Shahin Vallée z Německé rady pro zahraniční vztahy.

Přesto Vallée letos věří v průlom. Za hlavního favorita považuje guvernéra chorvatské centrální banky Borise Vujčiće, který podle něj předčí lotyšského a estonského protějška Mārtiņse Kazakse a Madise Müllera. „Je pravděpodobně nejlépe připravený zastupovat zájmy regionu,“ uvedl Vallée s tím, že nominace na post místopředsedy musí být předloženy do 9. ledna. Rozhodnutí by mohlo padnout už o deset dní později.

Minulý měsíc Trump schválil prodej amerických zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 230 miliard korun. Jedná se o jeden z největších zbrojních nákupů Tchaj-wanu v historii. Trump mu čile zbraně prodával už v prvním funkčním období, v letech 2017 až 2021, kdy celková cenovka dosáhla 18,7 miliardy dolarů, v přepočtu dle dnešního kursu necelých 390 miliard korun. Administrativa Trumpova nástupce i předchůdce v jednom, Joea Bidena, pak ostrovu schválila zbraně za 8,7 miliardy dolarů neboli přibližně 180 miliard korun. Dohromady tak Tchaj-wan v posledních devíti letech nakoupil americké zbraně za nějakých 800 miliard korun.

Pro srovnání, Venezuela nakoupila od Číny v desetiletí končícím rokem 2020 zbraně za 495 milionů dolarů, tedy zhruba 10 miliard korun. Stala se tak největším odběratelem čínských zbraní v Jižní Americe. Větším dodavatelem zbraní Caracasu už v daném období bylo pouze Rusko, zodpovídající za 60 procent importu zbraní do Venezuely.

Tchaj-wan si pochvaluje pokročilou úroveň amerických zbraní v porovnání s ruskými a čínskými, kterou prý doložil víkendový zásah amerických složek proti Madurovi. „Zásah plně odhalil pokročilou úroveň amerických systémů v porovnání se zbraněmi, které Venezuela získala od Ruska a Číny,“ řekl dnes před tchaj-wanskými zákonodárci náměstek ministra obrany ostrova Sü S’-ťien.

Právě pokročilost amerických zbraňových systému je Tchj-wancům dalším důvodem k optimismu. Venezuelský zásah totiž dle nich dokládá jak akceschopnost Američanů, tak právě technologickou nadřazenost jejich zbrojního vybavení.

Výsledek víkendové operace pozitivně přijímají jak tchaj-wanské bezpečnostní kruhy, tak také sám Trump. Ten se netají tím, že po Venezuele by další na řadě mohla být Kolumbie. Včera Trump varoval kolumbijského prezidenta Gustava Petra, jejž označil za „vyšinutého“, že pokud rychle neustanou dodávky kokainu do USA, zasáhne

Cena zlata se v loňském roce zvýšila o 64 procent. Kromě geopolitického napětí k tomu přispěly mimo jiné pokračující nákupy žlutého kovu ze strany centrálních bank a nižší úrokové sazby. Ty jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.

Cena stříbra dnes kolem 07:30 středoevropského času vykazovala nárůst zhruba 3,7 procenta a pohybovala se nedaleko 75,5 dolaru za unci. Cena platiny si připisovala 3,4 procenta a nacházela se blízko 2215 dolarů za unci.

