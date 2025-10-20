Fiala s předložením rozpočtu stále váhá. Obvinil Babiše z odvádění pozornosti
Premiér Petr Fiala tvrdí, že tlak Andreje Babiše na schvalování rozpočtu pro rok 2026 jen zakrývá problémy s tvorbou nové vlády.
Vláda na začátku listopadu vyhodnotí aktuální situaci a rozhodne se, jestli má smysl do Sněmovny znovu posílat návrh státního rozpočtu na rok 2026. Na síti X to v pondělí uvedl končící premiér Petr Fiala (ODS). Na opětovné poslání rozpočtu do Sněmovny naléhá hnutí ANO, které s SPD a Motoristy sobě sestavuje nový kabinet. Současná vláda to dosud považovala za zbytečné, připomínala přitom, že strany sestavující nový kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly.
„Stávající vláda počátkem listopadu nepochybně vyhodnotí aktuální situaci s ohledem na časový horizont vzniku nové vlády a rozhodne se, zdali bude mít smysl poslat připravený rozpočet znovu k projednání. Do té doby jde jen o odvádění pozornosti od problému sestavování Babišovy vlády a o snahu zamlžit fakt, že hnutí ANO nemá v ruce to, co slibovalo před volbami,“ uvedl Fiala.
Jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi (ODS) vadí, že vláda nechce poslat rozpočet ke schválení do Sněmovny. Podle něj by koalice měla uznat prohru ve volbách a ustoupit od obstrukcí, kvůli kterým sama kritizovala opozici. Šéf ANO a vítěz voleb Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel. Kuba patří mezi možné kandidáty na předsedu ODS po Petrovi Fialovi, zatím ale neřekl, zda bude v lednu na sněmu o pozici usilovat. Chce se nejprve seznámit s názory řadových členů.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na X připomněl, že pokud vláda znovu pošle návrh rozpočtu do Sněmovny, poslanci mohou v prvním čtení buď schválit příjmy, výdaje a saldo a dál řešit pouze vnitřní strukturu rozpočtu, nebo návrh zcela odmítnout a vrátit vládě.
„V případě schválení ukáže neschopnost předložit vlastní návrh rozpočtu, přestože jsme ještě před několika týdny ve volební kampani opakovaně od hnutí ANO slyšeli, jak je rozpočet špatný a deficit nepřijatelně vysoký. V případě vrácení rozpočtu vládě se ukáže, že celý křik kolem opakovaného zaslání rozpočtu sloužil jen k odvádění pozornosti, vytváření zástupných témat a bude to znamenat fakticky návrat do dnešního stavu, kdy ve Sněmovně není návrh rozpočtu 2026,“ uvedl Stanjura.
Fiala zdůraznil, že v současnosti nehrozí žádné škody kvůli tomu, že Sněmovna vzniklá po volbách návrh rozpočtu k projednání nedostala. Upozornil na to, že se dosud neuskutečnila ustavující schůze, po které se teprve mohou poslanci návrhy zákonů zabývat. Ustavující schůzi Sněmovny svolal prezident Petr Pavel na první listopadový týden.
Pokud se nepodaří schválit státní rozpočet do konce roku, Česko začne příští rok hospodařit v rozpočtovém provizoriu. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku. ANO varuje, že by takový stav komplikoval investice do dopravní infrastruktury. Česko naposledy fungovalo v rozpočtovém provizoriu na počátku roku 2022.
Fialova vláda poslala návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun do Sněmovny na konci září. Mezitím se uskutečnily volby, návrhem se proto noví poslanci zabývat nemohou. Návrh znamená prohloubení schodku proti letos plánovaným 241 miliardám korun.
Současná vláda Petra Fialy (ODS) by mohla být ochotná se bavit o tom, v jaké formě předloží rozpočet na příští rok, pokud nový kabinet nevznikne ani v prosinci či lednu. V pořadu Partie na CNN Prima News to řekl vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Předložení návrhu nevyloučil v Otázkách Václava Moravce v České televizi ani ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podmínil to tím, že by se v listopadu po ustavení Sněmovny nerýsoval vznik nové vlády. Místopředseda ANO Karel Havlíček míní, že vláda svým odmítáním opakovaného předložení rozpočtu nové Sněmovně porušuje zákon a chová se arogantně. ANO jedná o vzniku nové vlády s SPD a Motoristy.
