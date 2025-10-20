Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Politika Fiala s předložením rozpočtu stále váhá. Obvinil Babiše z odvádění pozornosti

Fiala s předložením rozpočtu stále váhá. Obvinil Babiše z odvádění pozornosti

Fiala s předložením rozpočtu stále váhá. Obvinil Babiše z odvádění pozornosti
Premiér Petr Fiala tvrdí, že tlak Andreje Babiše na schvalování rozpočtu pro rok 2026 jen zakrývá problémy s tvorbou nové vlády.

Vláda na začátku listopadu vyhodnotí aktuální situaci a rozhodne se, jestli má smysl do Sněmovny znovu posílat návrh státního rozpočtu na rok 2026. Na síti X to v pondělí uvedl končící premiér Petr Fiala (ODS). Na opětovné poslání rozpočtu do Sněmovny naléhá hnutí ANO, které s SPD a Motoristy sobě sestavuje nový kabinet. Současná vláda to dosud považovala za zbytečné, připomínala přitom, že strany sestavující nový kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly.

„Stávající vláda počátkem listopadu nepochybně vyhodnotí aktuální situaci s ohledem na časový horizont vzniku nové vlády a rozhodne se, zdali bude mít smysl poslat připravený rozpočet znovu k projednání. Do té doby jde jen o odvádění pozornosti od problému sestavování Babišovy vlády a o snahu zamlžit fakt, že hnutí ANO nemá v ruce to, co slibovalo před volbami,“ uvedl Fiala.

Hejtman Kuba šije do vlády kvůli rozpočtu. Dělají to, za co sami kritizovali opozici, uvedl

Jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi (ODS) vadí, že vláda nechce poslat rozpočet ke schválení do Sněmovny. Podle něj by koalice měla uznat prohru ve volbách a ustoupit od obstrukcí, kvůli kterým sama kritizovala opozici. Šéf ANO a vítěz voleb Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel. Kuba patří mezi možné kandidáty na předsedu ODS po Petrovi Fialovi, zatím ale neřekl, zda bude v lednu na sněmu o pozici usilovat. Chce se nejprve seznámit s názory řadových členů.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na X připomněl, že pokud vláda znovu pošle návrh rozpočtu do Sněmovny, poslanci mohou v prvním čtení buď schválit příjmy, výdaje a saldo a dál řešit pouze vnitřní strukturu rozpočtu, nebo návrh zcela odmítnout a vrátit vládě.

„V případě schválení ukáže neschopnost předložit vlastní návrh rozpočtu, přestože jsme ještě před několika týdny ve volební kampani opakovaně od hnutí ANO slyšeli, jak je rozpočet špatný a deficit nepřijatelně vysoký. V případě vrácení rozpočtu vládě se ukáže, že celý křik kolem opakovaného zaslání rozpočtu sloužil jen k odvádění pozornosti, vytváření zástupných témat a bude to znamenat fakticky návrat do dnešního stavu, kdy ve Sněmovně není návrh rozpočtu 2026,“ uvedl Stanjura.

Fiala zdůraznil, že v současnosti nehrozí žádné škody kvůli tomu, že Sněmovna vzniklá po volbách návrh rozpočtu k projednání nedostala. Upozornil na to, že se dosud neuskutečnila ustavující schůze, po které se teprve mohou poslanci návrhy zákonů zabývat. Ustavující schůzi Sněmovny svolal prezident Petr Pavel na první listopadový týden.

Pokud se nepodaří schválit státní rozpočet do konce roku, Česko začne příští rok hospodařit v rozpočtovém provizoriu. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku. ANO varuje, že by takový stav komplikoval investice do dopravní infrastruktury. Česko naposledy fungovalo v rozpočtovém provizoriu na počátku roku 2022.

Fialova vláda poslala návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun do Sněmovny na konci září. Mezitím se uskutečnily volby, návrhem se proto noví poslanci zabývat nemohou. Návrh znamená prohloubení schodku proti letos plánovaným 241 miliardám korun.

Fialova vláda je ochotna předložit rozpočet té vznikající, ale má podmínku

Současná vláda Petra Fialy (ODS) by mohla být ochotná se bavit o tom, v jaké formě předloží rozpočet na příští rok, pokud nový kabinet nevznikne ani v prosinci či lednu. V pořadu Partie na CNN Prima News to řekl vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Předložení návrhu nevyloučil v Otázkách Václava Moravce v České televizi ani ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Podmínil to tím, že by se v listopadu po ustavení Sněmovny nerýsoval vznik nové vlády. Místopředseda ANO Karel Havlíček míní, že vláda svým odmítáním opakovaného předložení rozpočtu nové Sněmovně porušuje zákon a chová se arogantně. ANO jedná o vzniku nové vlády s SPD a Motoristy.

Sněmovna o rozpočtu

Stanislav Šulc: Doufejme, že se příští vláda rozpadne včas, aby se rozpočet vrátil do normálu

Stanislav Šulc

Hejtman Kuba šije do vlády kvůli rozpočtu. Dělají to, za co sami kritizovali opozici, uvedl

Jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi (ODS) vadí, že vláda nechce poslat rozpočet ke schválení do Sněmovny. Podle něj by koalice měla uznat prohru ve volbách a ustoupit od obstrukcí, kvůli kterým sama kritizovala opozici. Šéf ANO a vítěz voleb Andrej Babiš vládu vyzval, ať rozpočet opakovaně předloží, jako vstřícné gesto by to vnímal i prezident Petr Pavel. Kuba patří mezi možné kandidáty na předsedu ODS po Petrovi Fialovi, zatím ale neřekl, zda bude v lednu na sněmu o pozici usilovat. Chce se nejprve seznámit s názory řadových členů.

„Musím říct, že tanečky vlády kolem odeslání rozpočtu do Poslanecké sněmovny jsou pro mě naprosto nepochopitelné. Volby jsme prostě prohráli. To k politice patří a je korektní to uznat. A i v této situaci bychom se měli chovat jako politici, kteří jsou si vědomi, že mají odpovědnost za budoucnost země i když zrovna nesedí ve vládě. A neměli bychom se chovat jako uražené děti ve stylu - když nebudeme vládnout my, tak vám to budeme komplikovat,“ uvedl Kuba.

Vláda rozpočet se schodkem 286 miliard korun schválila před říjnovými volbami, nová Sněmovna se jím ale nemůže začít zabývat. Premiér Fiala řekl, že nevidí důvod k opakovanému poslání rozpočtu do Sněmovny. Zdůvodnil to tím, že strany vznikající koalice dávaly předem najevo, že s návrhem nesouhlasí a budou ho chtít přepracovat.

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží. Past, kterou líčila, se obrací proti ní

Vláda konečně trochu pochopila, zač si ji daňoví poplatníci platí, a už alespoň připouští, že předloží návrh rozpočtu na rok 2026 i nové Sněmovně. V nedělních televizních debatách to připustil vicepremiér Vít Rakušan nebo ministr zemědělství Marek Výborný.

Lukáš Kovanda

„Od vlády to fakt nejsou kroky, které v někom mohou vzbuzovat důvěru a působit srozumitelně. Jen to ukazuje, že jsme bohužel stále zacyklení v konfrontačním stylu politiky bez schopnosti začít se dívat na věci jinak a občas zvolit třeba i kompromisní řešení,“ uvedl Kuba.

Jihočeský hejtman už před časem uvedl, že pokud chce ODS uspět v dalších volbách, musí se strana transformovat. Změna rétoriky, uvažování i strategie je podle něj důležitější než fakt, kdo ODS povede. Současný předseda Fiala před časem oznámil, že o znovuzvolení už usilovat nebude. „Po volbě vedení poslaneckého klubu, které zůstalo fakticky beze změny, je to další z povolebních kroků, který mi trochu potvrzuje to, co si delší dobu myslím. Změna ODS bude možná mnohem složitější, než si někteří připouští a řada našich kolegů jede stále ve stejných kolejích, kdy jsou přesvědčeni o své pravdě a vlastně o žádnou velkou změnu nestojí,“ uvedl Kuba.

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží. Past, kterou líčila, se obrací proti ní

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a premiér Petr Fiala (ODS)

Vláda loni hospodařila o deset miliard lépe, než si vytyčila. Bez povodní by ale nejspíše skončila v mínusu

