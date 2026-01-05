Jak se letos rozšíří dálniční síť v Česku? Pásek se bude stříhat méně, zato přibude bagrů a stavenišť
Česká dálniční síť má za sebou období rekordní výstavby, ale rok 2026 bude jiný. Místo desítek nově otevřených kilometrů přijde fáze rozjezdu, tedy více rozkopaných tras a nových dlouhodobých investic.
Rok 2026 nebude na českých dálnicích patřit rekordním číslům v kolonce „otevřeno“. Podle plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přibude řidičům zhruba čtyřicet kilometrů nových úseků. Na poměry posledních let, kdy se každoročně zprovozňovalo i přes 70 kilometrů, jde o viditelné zpomalení. Z pohledu investorů, stavebních firem i regionální ekonomiky může však jít o jeden z klíčových roků dekády.
FOTOGALERIE: Nová část dálnice D7 se otevře příští rok
Hlavními tahouny otevření mají být „dokončovačky“. Především dálnice D35, budovaná jako strategická alternativa k přetížené D1, má v roce 2026 nabídnout další souvislé úseky mezi Hradcem Králové a východními Čechami. Právě zde se nejlépe ukazuje ekonomický efekt infrastruktury: kratší časy přepravy, menší zdržení v obcích a vyšší atraktivita území pro průmysl i logistiku.
Generální ředitel ŘSD Radek Mátl koncem loňského roku uvedl, že by se úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí navzdory aktuálnímu harmonogramu, který počítá s rokem 2027, mohl otevřít už na konci letošního roku. „Věřím, že se nám to podaří zrychlit, intenzivně o tom jednáme se zhotovitelem,“ řekl Mátl v podnikovém rozhovoru.
Cesta do Rakouska
Významné jsou také hraniční úseky. Na jihu Čech se má dálnice D3 přiblížit až k rakouské hranici u Dolního Dvořiště, na severu pak D11 směrem k Polsku. Tyto stavby nejsou dlouhé, ale mají vysokou návratnost. Otevírají přímé napojení na zahraniční síť a podporují přeshraniční obchod i cestovní ruch. Podobně je tomu u D6 na Karlovarsku nebo u D48 na severu Moravy, kde jde o odstranění dlouhodobých dopravních špuntů.
Ještě důležitější než to, co se otevře, je však to, co se v roce 2026 začne stavět. ŘSD počítá se zahájením staveb v souhrnné délce přes sto kilometrů. To je objem, který výrazně zaměstná stavebnictví i navazující obory – od projekčních kanceláří po dodavatele materiálů. Z makroekonomického pohledu jde o stabilizační prvek v době, kdy jiné veřejné investice mohou kolísat.
Symbolickým projektem má být pokračování D35 v úseku mezi Svitavami a Mohelnicí, kde se počítá s využitím modelu PPP. Ten umožňuje rozložit finanční zátěž státu do delšího období a udržet tempo výstavby i v situaci, kdy je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury napjatý. Podobná logika stojí i za plánovanými starty na D11 nebo D55, tedy na trasách, které mají potenciál změnit dopravní mapu celých regionů.
Právě finance budou v roce 2026 největší neznámou. Řada projektů je připravena, ale jejich skutečný start bude záviset na tom, kolik peněz stát dokáže uvolnit a zda se podaří udržet tempo povolovacích procesů. „Praxe minulých let ukazuje, že technická připravenost sama o sobě nestačí – rozhodující je stabilita financování a schopnost státu dodržet vlastní harmonogramy,“ říká projektový inženýr Jiří Dobrovský ze společnosti Swietelsky stavební, která realizuje část dostavby dálnice D7.
Nominální růst ceny dálniční známky je mnohem pomalejší než růst inflace i mezd. Navíc peníze vybrané na dálničních známkách jdou zpět do rozvoje tuzemské infrastruktury, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Názory
První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci," říká Havlíček.
Leaders
