Jak se letos rozšíří dálniční síť v Česku? Pásek se bude stříhat méně, zato přibude bagrů a stavenišť

Kupka: Příští rok bude v ČR připravena k zahájení výstavba 90 kilometrů dálnic
ČTK
Michal Nosek
nos

Česká dálniční síť má za sebou období rekordní výstavby, ale rok 2026 bude jiný. Místo desítek nově otevřených kilometrů přijde fáze rozjezdu, tedy více rozkopaných tras a nových dlouhodobých investic.

Rok 2026 nebude na českých dálnicích patřit rekordním číslům v kolonce „otevřeno“. Podle plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přibude řidičům zhruba čtyřicet kilometrů nových úseků. Na poměry posledních let, kdy se každoročně zprovozňovalo i přes 70 kilometrů, jde o viditelné zpomalení. Z pohledu investorů, stavebních firem i regionální ekonomiky může však jít o jeden z klíčových roků dekády.

Hlavními tahouny otevření mají být „dokončovačky“. Především dálnice D35, budovaná jako strategická alternativa k přetížené D1, má v roce 2026 nabídnout další souvislé úseky mezi Hradcem Králové a východními Čechami. Právě zde se nejlépe ukazuje ekonomický efekt infrastruktury: kratší časy přepravy, menší zdržení v obcích a vyšší atraktivita území pro průmysl i logistiku.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl koncem loňského roku uvedl, že by se úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí navzdory aktuálnímu harmonogramu, který počítá s rokem 2027, mohl otevřít už na konci letošního roku. „Věřím, že se nám to podaří zrychlit, intenzivně o tom jednáme se zhotovitelem,“ řekl Mátl v podnikovém rozhovoru.

Cesta do Rakouska

Významné jsou také hraniční úseky. Na jihu Čech se má dálnice D3 přiblížit až k rakouské hranici u Dolního Dvořiště, na severu pak D11 směrem k Polsku. Tyto stavby nejsou dlouhé, ale mají vysokou návratnost. Otevírají přímé napojení na zahraniční síť a podporují přeshraniční obchod i cestovní ruch. Podobně je tomu u D6 na Karlovarsku nebo u D48 na severu Moravy, kde jde o odstranění dlouhodobých dopravních špuntů.

Ještě důležitější než to, co se otevře, je však to, co se v roce 2026 začne stavět. ŘSD počítá se zahájením staveb v souhrnné délce přes sto kilometrů. To je objem, který výrazně zaměstná stavebnictví i navazující obory – od projekčních kanceláří po dodavatele materiálů. Z makroekonomického pohledu jde o stabilizační prvek v době, kdy jiné veřejné investice mohou kolísat.

Symbolickým projektem má být pokračování D35 v úseku mezi Svitavami a Mohelnicí, kde se počítá s využitím modelu PPP. Ten umožňuje rozložit finanční zátěž státu do delšího období a udržet tempo výstavby i v situaci, kdy je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury napjatý. Podobná logika stojí i za plánovanými starty na D11 nebo D55, tedy na trasách, které mají potenciál změnit dopravní mapu celých regionů.

Právě finance budou v roce 2026 největší neznámou. Řada projektů je připravena, ale jejich skutečný start bude záviset na tom, kolik peněz stát dokáže uvolnit a zda se podaří udržet tempo povolovacích procesů. „Praxe minulých let ukazuje, že technická připravenost sama o sobě nestačí – rozhodující je stabilita financování a schopnost státu dodržet vlastní harmonogramy,“ říká projektový inženýr Jiří Dobrovský ze společnosti Swietelsky stavební, která realizuje část dostavby dálnice D7. 

Nově dokončený úsek dálnice D6

ANO dává ruce pryč od SPD v další záležitosti. Tentokrát jde o Vrbětice

Muniční sklad Vrbětice
ČTK
ČTK
ČTK

Ministři za hnutí ANO nesouhlasí s výroky šéfa poslanců SPD Radima Fialy, že není prokázané, že za útokem ve Vrběticích v roce 2014 stálo Rusko. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) řekl, že informace z doby předchozí vlády Andreje Babiše (ANO) jednoznačně ukazovaly, že Fialova verze není pravdivá a za útokem byli agenti ruské vojenské tajné služby GRU.

Plaga očekává, že výroky by mohla dnes projednávat koaliční rada. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) míní, že vyjádření jsou určená pro voliče SPD. „Nicméně já se s tím neztotožňuji,“ řekl Juchelka. Rád by záležitost probral dnes na vládě například v bodu různé, kterým obvykle zasedání kabinetu končí.

Místopředseda SPD Fiala v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že není prokázáno, že za útokem na Vrbětice v roce 2014 stálo Rusko. Dnes uvedl, že za svými výroky stojí. Při výbuchu skladů v muničním areálu Vrbětice v roce 2014 zemřeli dva Češi. O sedm let později tehdejší Babišova vláda uvedla, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření na zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Leaders

První místopředseda vlády Karel Havlíček vypracoval hospodářskou strategii země. Je to komplexní materiál, má 88 stran. Přináší recepty nejen pro průmysl, ale třeba pro vzdělávání, dopravu nebo digitalizaci. Podle této kuchařky se teď bude v Česku vládnout, Havlíček je na ni náležitě pyšný. Než doporučení přejdou do praxe, vláda se vypořádá ještě s několika oblastmi. Jednak chce změnit služební zákon, aby mohla lépe propouštět nadbytečné úředníky. Omezí řečnění ve sněmovně a vyčistí státní firmy. „Skončí všichni politruci,“ říká Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Plaga připomněl, že zasedal v Babišově vládě v okamžiku, kdy se informace o zapojení GRU zveřejnily. „Z mého pohledu ty informace jednoznačně ukazovaly, že ta verze, kterou říká Radim Fiala, není pravdivá, že za tím útokem byli agenti GRU,“ uvedl. Předpokládá, že to bude Babiš řešit na koaliční radě. „Měli jsme jasné indicie a důkazy, že to byli agenti GRU, kdo za tím útokem stáli,“ doplnil Plaga.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu případ výbuchů skladů odložili, protože Rusko odmítlo s českou policií spolupracovat. Zároveň policie potvrdila, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde tehdy provádělo Rusko vojenské operace.

Filip Turek

Babiš se postavil za Turka. Měl by dostat šanci, aby si napravil svou minulost, uvedl

Politika

Čestný prezident Motoristů Filip Turek by měl dostat šanci stát se ministrem a přesvědčit veřejnost, že si svoji minulost i různé výroky chce odpracovat. Na instagramu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Motoristé podle Turka nechtějí ustoupit z jeho nominace na vedení ministerstva životního prostředí, řekl novinářům před jednáním koaliční rady.

ČTK

Přečíst článek

Tomio Okamura a Andrej Babiš

Babiš se vyjádřil k novoročnímu projevu Okamury

Politika

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličům. Na instagramu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o jeho odvolání z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii.

ČTK

Přečíst článek

Hlášení státu budou muset posílat i bytová družstva, říkají experti z Deloitte

Tereza Zavadilová
tzv

V letošním roce dopadne na firmy legislativní novinka: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele (JMHZ). Hlášení budou muset podávat všichni, co mají zaměstnance, ale i brigádníky, dohodáře, varují daňoví experti Deloitte ČR Lucie Dryáková a Michal Czigle. Stát získá hodně podrobných údajů o firmách, uvidí například, kdo užívá švarcsystém, říkají experti v pořadu Newstream Business Talk.

Na české firmy padne od letošního roku nová povinnost vůči státu, takzvané Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele. Místo jednotlivých povinných hlášení na státní úřady budou podávat nový report. Povinnost budou mít všechny firmy včetně živnostníků, kteří mají třeba jednoho zaměstnance či brigádníka. Podle Michala Czigleho bude muset hlášení podávat jakýkoliv právní subjekt, který vyplácí odměnu, ze které je odváděno sociální, zdravotní pojištění a daň. Takže třeba Sdružení vlastníků bytových jednotek (SVJ), která vyplácejí předsedovi odměnu. 

„Je to odměna za nějakou práci nebo výkon činnosti, bez ohledu na to, jestli je finanční nebo naturální. Pokud mám člena nebo předsedu výboru SVJ, který vede jednotku a pobírá za to jednou za rok odměnu čistě za výkon funkce, tak v tu chvíli musí SVJ reportovat, protože už je zaměstnavatelem,“ doplňuje Lucie Dryáková.

Hlášení navíc dosavadní reportovací povinnost rozšiřuje. Stát tak bude mít k dispozici řadu dat. „Cílem digitalizace je nejenom to, že data budou na jednom místě. Obecně se začíná hovořit o tom, že tak jako firmy staví svůj byznys nebo obchodní strategii na datech a analýzách, úplně stejný mechanismus chce aplikovat stát. Chce propojit jednotlivé agendy, ať už se bavíme o dani z příjmu, pojistném nebo úřadu práce, který zajišťuje různé kurzy pro nezaměstnané. Stát chce predikovat politiku na trhu tak, aby měl data k dispozici a mohl na základě komplexních dat vyhodnocovat analýzy a dál s nimi pracovat,“ vysvětluje Lucie Dryáková. 

Stát tedy může teoreticky vidět i do takových věcí, jako zda firma dělá byznys legálně, Nebo zda neprovozuje takzvaný švarcystém, tedy zda má v angažmá na IČ lidi, kteří by správně měli být zaměstnanci. Do dat budou vidět i ostatní úřady, i Finanční správa. 

Není asistentka jako asistentka

I soukromé firmy budou muset kvůli hlášení například zjišťovat vzdělání zaměstnanců i přesně popisovat jejich pozice. „Velké firmy ve statistickém šetření mají pozice zařazeny podle oficiální nomenklatury, ale menší firmy často ne. Mají třeba neformálně označeného „administrativního pracovníka“. To nově nebude splňovat literu zákona, protože je potřeba definovat pozici podle oficiální nomenklatury. Nemůžu se spokojit s tím, že bych všem v kanceláři dala „administrativní pracovník“. Musím rozlišovat účetní, zkušenou účetní, asistentku, office manažera a podobně,“ říká Lucie Dryáková. 

Přesto, že tranzice na nový systému bude složitá, má i výhody. „Až to bude nastavené a bude to řádně fungovat, zaměstnavatel například nebude muset vystavovat evidenční listy důchodového pojištění. Správa si tyto věci bude schopna z dat připravit sama. Další výhoda je, že do systému budou mít přístupy i banky. Když budu potřebovat hypoteční úvěr, nebudu muset běžet za zaměstnavatelem s potvrzením, ale po autorizaci si banka data vytáhne sama přímo ze systému. Exekutoři tam budou mít přístup, takže odpadnou věci typu žádostí o součinnost zaměstnavatele pro vystavení exekučního příkazu na srážky ze mzdy. V další fázi, jestli se dokážeme dostat i k ročnímu zúčtování daně, které by dělal finanční úřad, tak by zaměstnavatel nemusel provádět tu agendu v prvním kvartálu. Pak je to velké vítězství a práce na straně zaměstnavatele bude mnohem menší než doposud,“ říká Michal Czigle. 

  • Jak bude moci stát zjistit z dat podvody nebo švarcystém?
  • Jaké pokuty od příštího roku hrozí?
  • Bude rozdíl mezi podáními pro malé a velké firmy?
  • Co za typy dat a kde bude stát schraňovat?
  • Jak bude povinnost během roku nabíhat?
  • Jak se co nejlépe připravit na povinnost měsíčního hlášení?

Poslechněte si pořad Newstream Business Club s experty s Deloitte ČR Lucií Dryákovou a Michalem Cziglem v rozhovoru s Terezou Zavadilovou

