Recenze: Tady s Multisportkou nepochodíte. Wellness Club v hotelu Mandarin Oriental
Fitness a wellness v Mandarin Oriental, Prague nejsou o výkonu ani o viditelnosti. Spíše o klidu, soukromí a kontinuitě služeb v historickém prostředí Malé Strany. Členství je otevřené i veřejnosti a v praxi funguje spíše jako diskrétní klub než klasické městské fitness centrum.
Luxusní fitness centra v Praze často staví na velikosti a viditelnosti, Mandarin Oriental Prague zvolil opačný přístup. Fitness a wellness zde fungují jako tiché zázemí hotelu, nikoli jako samostatný komerční provoz. Výsledkem je prostředí, které i v centru města působí uzavřeně, klidně a překvapivě soukromě.
Wellness a fitness centrum v areálu bývalého dominikánského kláštera na Malé Straně není určeno pouze hotelovým hostům. Roční i krátkodobé členství si může zakoupit kdokoli z řad veřejnosti. Díky omezenému počtu členů si však centrum dlouhodobě zachovává klidný, klubový charakter bez masového provozu.
Fitness jako tiché zázemí
Fitness je komorní, vybavené stroji od Technogym a navržené pro individuální trénink. Nabídka strojů pokrývá silovou, funkční i kardio část, zároveň však nejde o nejlépe vybavené fitness centrum v Praze. Rozsah vybavení je záměrně střídmý a orientovaný na praktické využití, nikoli na šíři nabídky.
Právě tato skutečnost je vyvážena provozní realitou. Prostor není dimenzovaný na vysokou obsazenost a běžně zde cvičí jen minimum lidí současně, často jeden, výjimečně dva další. Fitness tak v praxi funguje blíže soukromému gymu než veřejné posilovně.
Spa jako přirozené pokračování
Na fitness plynule navazuje The Spa at Mandarin Oriental, Prague, umístěné v bývalé renesanční kapli. Spa je dlouhodobě považováno za jedno z nejlepších hotelových spa v Česku a opakovaně získalo ocenění v rámci World Spa Awards.
Součástí ročního členství je i devadesátiminutová spa procedura, jejíž běžná cena se pohybuje přibližně mezi pěti a sedmi tisíci korun. Spa zde nepůsobí jako doplněk, ale jako plnohodnotná součást celého konceptu regenerace.
Cena a hodnota
Roční wellness a fitness členství stojí 45 tisíc korun, tedy zhruba 3 750 korun měsíčně. Na úrovni pražských prémiových fitness klubů nejde o výjimečnou částku, rozdíl je však v přidané hodnotě.
Vedle neomezeného vstupu do fitness a zvýhodněného přístupu ke spa zahrnuje členství také jednu noc zdarma v hotelu pro dvě osoby, jejíž běžná cena se pohybuje nad hranicí deseti tisíc korun, a masáž v hotelovém spa v hodnotě až sedm tisíc korun. V kombinaci s nízkou obsazeností fitness prostoru se tak reálná hodnota členství posouvá výrazně výš, než napovídá samotný ceník.
Verdikt
Wellness a fitness členství v MandarinOriental, Prague dává smysl především pro ty, kteří nehledají maximálně vybavené fitness centrum, ale klid, soukromí a kontinuitu služeb. Fitness zde funguje jako tiché, téměř privátní zázemí, nikoli jako společenský prostor.
Významnou výhodou je parkování zdarma přímo na Malé Straně – to často nenabízejí ani fitness centra s měsíčním členstvím za deset tisíc korun. K tomu se přidává vedle výše zmíněných bonusů i možnost jednou měsíčně přivést hosta.
V součtu nejde o nejdražší ani nejlépe vybavené fitness v Česku, ale o jedno z nejklidnějších a nejlépe promyšlených. Ne cenou, ale charakterem.
