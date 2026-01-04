Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Recenze: Tady s Multisportkou nepochodíte. Wellness Club v hotelu Mandarin Oriental

Recenze: Tady s Multisportkou nepochodíte. Wellness Club v hotelu Mandarin Oriental

Wellness Club v hotelu Mandarin Oriental
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Fitness a wellness v Mandarin Oriental, Prague nejsou o výkonu ani o viditelnosti. Spíše o klidu, soukromí a kontinuitě služeb v historickém prostředí Malé Strany. Členství je otevřené i veřejnosti a v praxi funguje spíše jako diskrétní klub než klasické městské fitness centrum.

Luxusní fitness centra v Praze často staví na velikosti a viditelnosti, Mandarin Oriental Prague zvolil opačný přístup. Fitness a wellness zde fungují jako tiché zázemí hotelu, nikoli jako samostatný komerční provoz. Výsledkem je prostředí, které i v centru města působí uzavřeně, klidně a překvapivě soukromě.

Přehled fitness prostoru s kombinací kardio strojů a funkční zóny. Dispozice je navržená spíše pro individuální trénink než pro skupinový provoz Zóna s veslařským trenažérem a dalšími kardio stroji. Fitness působí kompaktně, ale promyšleně 16 fotografií v galerii

Wellness a fitness centrum v areálu bývalého dominikánského kláštera na Malé Straně není určeno pouze hotelovým hostům. Roční i krátkodobé členství si může zakoupit kdokoli z řad veřejnosti. Díky omezenému počtu členů si však centrum dlouhodobě zachovává klidný, klubový charakter bez masového provozu.

Fitness jako tiché zázemí

Fitness je komorní, vybavené stroji od Technogym a navržené pro individuální trénink. Nabídka strojů pokrývá silovou, funkční i kardio část, zároveň však nejde o nejlépe vybavené fitness centrum v Praze. Rozsah vybavení je záměrně střídmý a orientovaný na praktické využití, nikoli na šíři nabídky.

Právě tato skutečnost je vyvážena provozní realitou. Prostor není dimenzovaný na vysokou obsazenost a běžně zde cvičí jen minimum lidí současně, často jeden, výjimečně dva další. Fitness tak v praxi funguje blíže soukromému gymu než veřejné posilovně.

Spa jako přirozené pokračování

Na fitness plynule navazuje The Spa at Mandarin Oriental, Prague, umístěné v bývalé renesanční kapli. Spa je dlouhodobě považováno za jedno z nejlepších hotelových spa v Česku a opakovaně získalo ocenění v rámci World Spa Awards.

Součástí ročního členství je i devadesátiminutová spa procedura, jejíž běžná cena se pohybuje přibližně mezi pěti a sedmi tisíci korun. Spa zde nepůsobí jako doplněk, ale jako plnohodnotná součást celého konceptu regenerace.

Cena a hodnota

Roční wellness a fitness členství stojí 45 tisíc korun, tedy zhruba 3 750 korun měsíčně. Na úrovni pražských prémiových fitness klubů nejde o výjimečnou částku, rozdíl je však v přidané hodnotě.

Vedle neomezeného vstupu do fitness a zvýhodněného přístupu ke spa zahrnuje členství také jednu noc zdarma v hotelu pro dvě osoby, jejíž běžná cena se pohybuje nad hranicí deseti tisíc korun, a masáž v hotelovém spa v hodnotě až sedm tisíc korun. V kombinaci s nízkou obsazeností fitness prostoru se tak reálná hodnota členství posouvá výrazně výš, než napovídá samotný ceník.

Verdikt

Wellness a fitness členství v MandarinOriental, Prague dává smysl především pro ty, kteří nehledají maximálně vybavené fitness centrum, ale klid, soukromí a kontinuitu služeb. Fitness zde funguje jako tiché, téměř privátní zázemí, nikoli jako společenský prostor.

Významnou výhodou je parkování zdarma přímo na Malé Straně – to často nenabízejí ani fitness centra s měsíčním členstvím za deset tisíc korun. K tomu se přidává vedle výše zmíněných bonusů i možnost jednou měsíčně přivést hosta.

V součtu nejde o nejdražší ani nejlépe vybavené fitness v Česku, ale o jedno z nejklidnějších a nejlépe promyšlených. Ne cenou, ale charakterem.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Nádvoří bývalého kláštera na Malé Straně, dnes hotel Mandarin Oriental

Recenze: Letní oáza na Malé Straně aneb Na terase v hotelu Mandarin Oriental

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Jaké prášky prodává „nesmrtelný“ miliardář Bryan Johnson

RECENZE: Jaké prášky prodává „nesmrtelný“ miliardář Bryan Johnson

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Mandarin Oriental Mayfair

Nový londýnský hotel Mandarin Oriental Mayfair: Oáza uprostřed velkoměsta

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Maso s chřestem

Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Ozempic: Lék pro diabetiky, který se stal hitem na hubnutí, přihrává byznys chirurgům

Tradiční „ledňáčky“ z posiloven doplňují léky na hubnutí. Loni se v Česku prodalo téměř milion balení antiobezitik

Enjoy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Mladí se bojí, že na ně nezbydou důchody. Oprávněně

Mladí se bojí, že pro ně nezbyde na důchody. Oprávněně. Proč je politici ignorují?

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek
Doporučujeme