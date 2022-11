Američané budou opět těžit ropu ve Venezuele

Těžařský Chevron se na základě nové licence vrací na svá ropná pole ve Venezuele. Zatím na šest měsíců a možná i méně, pokud zkrachují jednání venezuelské vlády a opozice o pořádání svobodných voleb.

Spojené státy umožní kalifornské společnosti Chevron obnovit těžbu ropy na jejích venezuelských polí poté, co se vláda prezidenta Nicoláse Madura a opoziční koalice dohodly na realizaci balíčku humanitární pomoci za tři miliardy dolarů (70 miliard korun), píše deník Wall Street Journal. Jednání v Mexico City o uspořádání svobodných a spravedlivých voleb stále pokračují.

Po dohodě, kterou zprostředkovalo Norsko, podepsané v mexické metropoli udělila Bidenova administrativa společnosti Chevron licenci, která jí umožňuje vrátit se ke spolupráci s venezuelskou národní ropnou společností Petróleos de Venezuela. Nová licence udělená ministerstvem financí dovoluje Chevronu poprvé po letech čerpat venezuelskou ropu.

Sledujeme jednání

Představitelé Bidenovy administrativy uvedli, že licence zakazuje Petróleos de Venezuela přijímat zisky z prodeje chevronské ropy. Zároveň uvedli, že Spojené státy jsou připraveny licenci, která má platit šest měsíců, kdykoli zrušit nebo upravit, pokud Venezuela nebude jednat v dobré víře.

„Pokud se Maduro znovu pokusí využít tato jednání k získání času a další konsolidaci své zločinecké diktatury, Spojené státy a naši mezinárodní partneři musí vrátit plnou sílu našich sankcí,“ řekl senátor Robert Menendez, předseda zahraničního výboru Senátu.

Změna politiky americké vlády by mohla signalizovat umožnění i dalším ropným společnostem, aby obnovily své podnikání ve Venezuele, a to dva roky poté, co Trumpova administrativa tuto veškerou aktivitu zatrhla.

V zoufalém stavu

Venezuela těží asi 700 tisíc barelů ropy denně, ve srovnání s více než třemi miliony barelů denně v 90. letech. Někteří analytici uvedli, že Venezuela by mohla ve střednědobém horizontu dosáhnout milionu barelů denně. Podle údajů Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) má Venezuela téměř pětinu veškerých doložených ropných zásob na světě. Tamní státem ovládaný naftařský průmysl je ale v zoufalém stavu. Bez západní technologií a investic se jeho kapicity neustále zmenšují.

Licence zakazuje Chevronu platit daně a licenční poplatky venezuelské vládě, což některé odborníky překvapilo. Očekávali, že tyto příjmy povzbudí Venezuelu k přesměrování ropy z obskurních exportních kanálů. Těmi je myšlen prodej většinou čínským kupcům s výraznou slevou. Venezuela na tyto pofidérní překupníky léta spoléhá, ​​aby se vyhnula sankcím.

„Pokud je tomu tak, Maduro nemá významné pobídky, aby umožnil vyjetí tolika nákladu Chevronu,“ řekl pro Wall Stret Journal Francisco Monaldi, ředitel Latinskoamerického energetického programu na Rice University. Posílat ropu do Číny, byť s výraznou slevou, by bylo pro Caracas lepší než jen splácet dluh Chevronu, řekl.

