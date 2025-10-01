Spořicí účty: banky drží sazby, jen prodlužují garance. Nejvíc dá Trinity a mBank
Spořicí účty začátkem října zatím neslibují žádné převratné změny. Měnily se hlavně termíny, do kdy vybrané banky garantují své sazby, a objevila se ještě jedna novinka – bonusová sazba za doporučení. Nejlepší sazby spořicích účtů bez podmínek tak zůstávají na zářijové úrovni. Podívejte se, kde nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.
Spořicí účty tuzemských bank na konci září neprošly žádnými výraznějšími změnami. Několik novinek se však přece jen objevilo. Týkají se především prodloužení doby, po kterou banky garantují své sazby. mBank aktuálně prodloužila garanci do konce října a UniCredit Bank dokonce až do konce roku.
Pořadí nejlepších spořáků bez podmínek se nemění
Nejlepší sazby bankovních spořicích účtů zatím stále začínají číslicí čtyři. Většina z nich si však klade řadu podmínek, které musíte splnit, abyste na takovou sazbu dosáhli. Žebříčku spořicích účtů bez podmínek proto stále dominuje mBank se sazbou 4,01 procenta, kterou sice poskytuje bez podmínek, ovšem pouze na tři měsíce. Zcela bez podmínek pro nové i stávající klienty, a navíc bez omezení výše vkladu, nabízí nejvyšší sazbu 3,58 procenta spořicí účet Skvělý účet HIT od Trinity Bank. Také tento spořicí účet HIT, který banka uvedla na trh při příležitosti generálního partnerství Českého slavíka, bude v nabídce minimálně do finále soutěže, které je 21.listopadu. Na dalších příčkách tohoto žebříčku zůstává Fio banka se svým Fio kontem a sazbou 3,25 procenta, následovaná spořicím účtem Partners Banky se sazbou 3,06 procenta.
Novinky u spořicích účtů s podmínkami
Loňský bankovní nováček Partners Banka přišel v polovině září s bonusovou sazbou pro spořicí účty ve výši 4,06 procenta. Tuto sazbu však podmiňuje poněkud netypicky – doporučením nového klienta. Ten si musí u Partners Banky sjednat alespoň běžný účet a teprve poté mají oba, původní i nový klient, možnost získat bonusovou sazbu pro vklady do půl milionu korun na spořicím účtu, a to na tři měsíce. Podmínkou podle mluvčí banky Terezy Píchalové navíc je, že doporučení nového klienta musí proběhnout prostřednictvím pozvánky přímo z bankovní aplikace.
Mezi spořicími účty s podmínkami zatím stále vede Duo Profit od ČSOB. Ten nabízí sazbu 4,75 procenta, pokud v ČSOB současně se spořením také investujete stejnou částku, minimálně však 30 tisíc korun. Celkově tedy musíte mít k dispozici alespoň 60 tisíc korun – polovinu pro investice a polovinu pro spoření. Tato zvýhodněná sazba navíc platí pouze po dobu jednoho roku.
Změnu v září zaznamenal také spořicí účet od Air Bank, kde se sazba zvýšila jen nepatrně – na 2,7 procenta. V žebříčku nejlepších spořicích účtů se tak nic zásadního nezměnilo. I tuto relativně nízkou sazbu však banka podmiňuje nutností provést 5 plateb bankovní kartou Air Bank, a to pro vklady do 300 tisíc korun. U vkladů do půl milionu je navíc podmínkou příchozí platby na účet ve výši alespoň 25 tisíc korun měsíčně.
Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 30. září 2025)
- mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek, garance do 31. října 2025)
- Trinity Bank 3,58 % (pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
- Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
- Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)
- Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
- mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
- Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
- MAX spořicí účet 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
- Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31. prosince 2025
- Fio banka 2,25 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)
Zdroj: Banky
Nejzajímavější sazby spořicích účtů s podmínkami (k 30. září 2025)
- ČSOB – DUO PROFIT – 4,75 % (1 rok, povinnost investovat – vklad ve výši investice, celkem na vklad a investici minimálně 60 tisíc Kč)
- Partners Banka 4,06 % (akce Member-get-member – bonus za doporučení přes apku, za každého nového klienta získáte lepší sazbu až do půl milionu Kč. Doporučený získá také tuto sazbu na 3 měsíce)
- mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, po 3měsících s podmínkami – příjem 15 000, 5x platba kartou)
- Raiffeisenbank 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka 10× platba kartou)
- Banka Creditas 4,0 % (vklady do 500 tisíc Kč, podmínka investování do fondů minimálně 1500 Kč měsíčně)
- ČSOB – TOP - 4,0 % (vklady do 250 tisíc, příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, investice 1500 nebo 4000 Kč měsíčně)
- Česká spořitelna 3,8 % (vklady do 400 tisíc Kč, série podmínek včetně investování minimálně 2000 Kč měsíčně)
- VÚB 3,6 % (slovenská banka – komplikovanější administrativa kvůli daňovým povinnostem)
- Komerční banka 3,5 % (jen přes KB+ a pro nové klienty a vklady 200 až 500 tisíc Kč)
- ČSOB 3,25 % (vklady do 250 tisíc Kč/u Premium do 1 mil., příjem minimálně 15 tisíc Kč měsíčně, 5× platba kartou za měsíc, garance sazby do 31.12. 2025)
- UniCreditBank 3,15 % (do 2milionů, 3xplatba kartou, příjem 20 tisíc Kč nebo investice 2 tisíce Kč měsíčně, nový klient má sazbu automaticky. Garance sazby do 31. prosince 2025)
- Air Bank 2,7 % (pro vklady do 300 tisíc – 5x platba kartou, pro vklady do 500 tisíc 5x platba kartou a pravidelný příjem minimálně 25 tisíc korun)
Zdroj: Banky
Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.
Které termínované účty tuzemských bank vám zhodnotí vaše úspory nejlépe, na jak dlouho a za jakých podmínek.
Termínované účty s více než třemi procenty stále ještě existují
Money
Které termínované účty tuzemských bank vám zhodnotí vaše úspory nejlépe, na jak dlouho a za jakých podmínek.
Češky se na důchod dosud finančně připravovaly o dost méně než muži. Zvláště starší generace s tím měla problém. Zeptali jsme se expertek z Generali Penzijní společnosti a ze Swiss Life Select, do jaké míry to ještě platí a zda se to začíná už konečně měnit.
Expertky varují: Češky čeká delší, ale chudší stáří. Změní na tom něco mladá generace?
Money
Češky se na důchod dosud finančně připravovaly o dost méně než muži. Zvláště starší generace s tím měla problém. Zeptali jsme se expertek z Generali Penzijní společnosti a ze Swiss Life Select, do jaké míry to ještě platí a zda se to začíná už konečně měnit.
Kvalifikovaní investoři mají na českém trhu na výběr další nemovitostní fond. Novinka od Consequ a Panattonni se zaměřuje na industriální nemovitosti po celé Evropě.
Na českém trhu je další nemovitostní fond. Tentokrát cílí na industriál
Reality
Kvalifikovaní investoři mají na českém trhu na výběr další nemovitostní fond. Novinka od Consequ a Panattonni se zaměřuje na industriální nemovitosti po celé Evropě.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.