Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money DIP slaví dva roky: Moderní cesta k zajištění na stáří s daňovou úsporou až 7 200 korun

DIP slaví dva roky: Moderní cesta k zajištění na stáří s daňovou úsporou až 7 200 korun

Lidé více myslí na investice do klidného stáří
Profimedia.cz
nst
nst

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) oslaví začátkem ledna druhé výročí a jeho obliba stále roste. Experti očekávají, že do konce roku překročí hranici 200 tisíc uzavřených smluv. Největší zájem o DIP bývá v prosinci. Pokud lidé chtějí využít maximálního daňového odečtu a uspořit za letošek až 7 200 korun, mají už jen pár dnů. Jak Češi investují na stáří a co říkají odborníci?

Že se na státní důchod spoléhat nedá, je jasné většině Čechů – plně mu důvěřuje pouhých 3,7 procenta lidí ve věku 18 až 60 let. Demografické změny a klesající náhradový poměr jasně ukazují, že pro zajištění klidného a finančně zajištěného stáří je potřeba vzít budoucnost do vlastních rukou.

„Je dobře, že si většina lidí uvědomuje, že na státní důchod se spoléhat nedá. Klíčové je začít spořit co nejdříve, aby složené úročení mělo čas pracovat. Čím dříve začnete, tím menší částky vám bude stačit dávat stranou,“ upozorňuje Martin Luňáček, produktový ředitel Portu.

Daňové výhody, které se vyplatí

DIP nabízí atraktivní daňové zvýhodnění – vklady až do výše 48 tisíc korun ročně si lze odečíst ze základu daně a ušetřit tak až 7 200 korun. Podle dat Ministerstva financí loni každý účastník DIPu ušetřil v průměru 3 500 korun. V souhrnu dosáhly daňové úlevy za první rok 400 milionů korun. Další výhodou je možnost příspěvků od zaměstnavatele. Například na Portu firmy přispívají na DIP v průměru 2 238 korun měsíčně, což je téměř dvojnásobek oproti klasickému penzijku.

Největší zájem o DIP přichází tradičně v prosinci, kdy lidé chtějí využít maximální daňovou úsporu. Téměř třetina všech DIPů v roce 2024 vznikla v posledních dvou měsících a třetina všech peněz přichází právě v prosinci.

Portu, užito se svolením

Úspěšný start potvrzují čísla

Podle Asociace pro kapitálový trh (AKAT) mělo DIP ke konci září více než 184 tisíc aktivních smluv s objemem aktiv přesahujícím 5,9 miliardy korun.

Portu, užito se svolením

Investiční platforma Portu, jeden ze tří největších poskytovatelů na trhu, eviduje přes 40 tisíc klientů se zainvestovanými více než 2 miliardami korun.

„Zájem investorů o DIP potvrdil, že tento nový typ vytváření úspor na důchod přispěl k atraktivitě třetího penzijního pilíře. Průměrně je na jednu smlouvu po necelých dvou letech zainvestováno 32 tisíc korun,“ hodnotí Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.

Portu, užito se svolením

Flexibilita a vyšší výnosy

Na rozdíl od klasického penzijního připojištění nabízí DIP plnou kontrolu nad investicemi. Investor si může portfolio složit podle vlastních preferencí nebo využít přednastavená řešení. Například portfolia Portu staví na akciových ETF s průměrným ročním výnosem 7 až 9 procent, což tradiční penzijní fondy většinou nepřekonají.

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

Money

Asi nikdo nechce zůstat jednou sám a nesoběstačný. Obávají se toho téměř tři ze čtyř Čechů, navzdory tomu ale jen málokdo se proti tomu pojistí. V Česku přitom existuje speciální daňově uznatelná pojistka, kterou nabízí už pět pojišťoven. Porovnali jsme jejich výhody a nevýhody.

Věra Tůmová

Přečíst článek

„Veřejnost stále více chápe, že na důchod je třeba investovat, a ne spořit. Poskytovatelé uchopili DIP skvěle a neúnavně pomáhají s edukací veřejnosti,“ konstatuje Dominik Stroukal, člen NERV a ekonom Metropolitní univerzity Praha.

Kdo investuje do DIPu?

V případě investiční platformy Portu je průměrný věk klienta 40 let, nejsilnější zastoupení má přitom věková skupina 27 až 45 let (53 procent uživatelů). Investují ale lidé napříč generacemi – od 18 do 86 let. Muži sice převládají, ale podíl žen se zvyšuje a nyní dosahuje téměř 40 procent. Zajímavostí je, že 9 procent klientů má ve svém DIPu zahrnuty i kryptoměny.

„Češi DIPu přicházejí na chuť, což je krok správným směrem. Demografický výhled je natolik tristní, že se podpora vlastního investování stává nutností,“ uzavírá Jan Berka, hlavní ekonom Portu.

Radim Krejčí, zakladatel a CEO investiční platformy Portu

Radim Krejčí z Portu: DIP je cestou k udržitelnějším důchodům. Věřím, že ho Češi docení

Leaders

Od počátku roku si dlouhodobý investiční produkt zřídilo již téměř 80 tisíc lidí. A podle Radima Krejčího, zakladatele a CEO investiční platformy Portu, toto číslo jen poroste. „Lidé si začnou s koncem roku uvědomovat tu výhodu daňového odpočtu ve výši až 48 tisíc korun ročně a důchodový účet si založí. Na konci příštího roku by mohlo mít DIP až 300 tisíc lidí, pak by se to už začalo nabalovat jako sněhová koule,“ myslí si Krejčí.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Vsadit všechno na DIP je nerozumné. Riziko je nutné rozložit i u investic na stáří, radí experti

Experti: Vsadit všechno na DIP je nerozumné. Riziko je nutné rozložit i u investic na stáří

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Nová zbraň proti nízkým důchodům. Jmenuje se “dlouhodobý investiční produkt”

Nová zbraň proti nízkým důchodům. Vláda umožnila zvýšit penzi dlouhodobým investováním

Politika

Věra Tůmová

Přečíst článek

Jiří Vančura: Byt už není „automaticky dobrá“ investice

Jiří Vančura: Byt už není „automaticky dobrá“ investice
iStock
Jiří Vančura
Jiří Vančura

Byt už není sázka na jistotu. Vyšší sazby mění logiku realitních investic a je snadné se u toho přepočítat. Rizikem pro dostupnost bydlení není jen výše sazeb, ale hlavně nedostatečná výstavba. „Bez zrychlení přípravy projektů se tlak na ceny v atraktivních místech úplně neztratí,“ uvádí Jiří Vančura, ředitel úseku nemovitostního financování Trinity Bank, ve svém výhledu, kam se podívá realitní trh v roce 2026.

Rok 2025 potvrdil, že realitní trh v Česku se po období nejistoty znovu nadechuje, ale zároveň je výrazně segmentovaný a citlivější na kvalitu. U rezidenčního bydlení se obnovila aktivita kupujících – zejména v Praze, Brně a dalších silných centrech a u projektů v dobrém standardu. To vše i přesto, že se úrokové sazby po předchozím poklesu spíše stabilizovaly. Návrat k éře „extrémně levných“ hypoték z minulých let zatím nikdo realisticky nečeká, a právě to mění investiční kalkulaci.

Poptávka se vrátila, nabídka zůstává slabá

Klíčovým tématem roku 2025 byla kombinace oživené poptávky a dlouhodobě omezené nabídky. Část domácností odkládala rozhodnutí o koupi v letech 2022–2024 kvůli vysokým sazbám a obecné nejistotě. Jakmile se podmínky stabilizovaly a lidé si na nové prostředí zvykli, poptávka se vrátila – jenže nabídka nových bytů zůstává strukturálně nedostatečná. Zároveň se stále projevuje dlouhá doba přípravy projektů a povolovacích procesů. Výsledkem je, že ceny v mnoha lokalitách neklesaly a u kvalitních nemovitostí naopak znovu rostly, i když většinou už ne tempem „rychlých let“ předchozího cyklu.

Zleva: Jan Hrubý (Remax), Jiří Vančura (Trinity Bank) a Jaroslav Ton (Salutem Group)
video

Developery i banky spojuje jedno téma: povolování. Odblokuje rok 2026 realitní trh?

Reality

Nový stavební zákon, metropolitní plán Prahy i profesionalizace trhu. Rok 2026 je podle klíčových hráčů realitního a developerského trhu plný zásadních příležitostí, které mohou urychlit výstavbu, rozhýbat investice a změnit vnímání role realitních profesionálů. Přinášíme přehled nejdůležitějších trendů a očekávání napříč sektorem.

pej

Přečíst článek

Rok 2026: normalizace místo euforie

Pro rok 2026 očekávám spíše scénář postupné normalizace než další plošnou cenovou euforii. Pokud zůstanou sazby relativně stabilní, tempo růstu cen bude pravděpodobně mírnější a mnohem více selektivní podle lokality, kvality a energetických parametrů. Rizikem pro dostupnost bydlení není jen výše sazeb, ale hlavně nedostatečná výstavba. Bez zrychlení přípravy projektů se tlak na ceny v atraktivních místech úplně neztratí.

Developerům zdražuje čas i kapitál

Z pohledu developerů je potřeba vnímat realitu: cenu bytu netvoří jen „marže“, ale součet ceny pozemků, stavebních nákladů, požadavků na standard a udržitelnost, ceny financování a času. Dlouhé povolování prodražuje kapitál, zvyšuje riziko projektu a snižuje ochotu pouštět se do výstavby bez předprodejů. Výsledný účet pak v praxi vždy platí trh – tedy kupující nebo nájemník.

Jan Vančura, Ředitel institucionálního bankovnictví v Trinity Bank

Paradox roku 2025: Hypotéky zásadně nezlevnily, trh přesto zrychlil

Reality

Euforie z levných hypoték je pryč, ale chuť investovat zůstala. Český realitní trh našel nový rytmus: pomalejší, jistější a vedený domácím kapitálem. Lidé už nechtějí honit zisky, chtějí jistotu a hodnotu, která přetrvá. O tom, proč má trh znovu energii a kam se posouvá, mluví Jiří Vančura, šéf nemovitostního financování Trinity Bank.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Investice do bytu už není „automaticky dobrá“ investice

Zásadní posun oproti minulým letům ale vidím v tom, že investice do nemovitosti dnes už není tak jednoznačná a „samoběžná“ jako v době levných peněz. V období nízkých sazeb fungovala finanční páka: investor si levně půjčil, nájem často pokryl velkou část splátky a zbytek „dovydělal“ kapitálový růst. V prostředí vyšších sazeb už tento model sám o sobě nevychází.

U řady investičních bytů dnes platí, že nájemní výnos po odečtení všech nákladů často nepokrývá cenu financování – nebo ji pokrývá jen částečně. To neznamená, že nemovitost je špatná investice, ale znamená to, že musí být mnohem přesněji spočítaná a investor musí vědět, co je jeho hlavní zdroj návratnosti:

  • zda je to dlouhodobý stabilní nájemní výnos,
  • nebo očekávání kapitálového růstu,
  • nebo kombinace obojího v delším horizontu.

A právě tady je důležité dodat: spoléhat pouze na kapitálový růst už nemůže být automatická jistota. V silných centrech bude růst pravděpodobně dlouhodobě podporovaný nabídkovou bariérou a migrací, ale mimo hlavní centra mohou být scénáře odlišné.

Setkání Realitního Clubu
video

Nájemní bydlení je nevyhnutelné. Hlavně ve velkých městech, shodli se odborníci

Reality

Příklon k nájemnímu bydlení, mikrobyty i 15minutové město. To jsou témata, která vytáhli realitní odborníci na dalším setkání Realitního Clubu, který pořádá Newstream.cz, v diskusi na téma budoucnost bydlení.

nst

Přečíst článek

Demografie jako riziko pro regiony a menší města

Zvlášť opatrný bych byl u investic do starších bytů v regionech a menších městech, kde může působit několik faktorů najednou. Část těchto lokalit čelí přirozenému odlivu obyvatel směrem do velkých měst – za prací, školami i službami. To může v delším horizontu znamenat slabší růst nájmů, vyšší citlivost na ekonomické zpomalení a také větší riziko delší neobsazenosti.

K tomu se přidává druhá rovina, kterou mnoho drobných investorů podceňuje: technický stav budovy a budoucí náklady. U starších bytových domů mohou postupně přicházet investice do fasády, střechy, stoupaček, výtahu, statiky, energetických opatření nebo do společných částí. A i když samotný byt vypadá po rekonstrukci dobře, finanční realitu často určuje stav celého domu a rozhodování SVJ. Pro investora pak nejde jen o to, „kolik stojí byt“, ale o to, jaké povinné a prakticky nevyhnutelné náklady ho čekají v dalších letech – a zda je v lokalitě dokáže promítnout do nájmu.

Proto bych dnes řekl, že investice do rezidenční nemovitosti je víc než dříve o znalosti lokality, domu a mikroekonomiky projektu. Rozdíl mezi „dobrou investicí“ a „průměrným kompromisem“ se zvětšuje. A rozdíl mezi „papírovým výnosem“ a skutečným výnosem po všech nákladech může být překvapivě velký.

Setkání Realitního Clubu 17. června 2025

Nedostupnost bydlení? Jen ve velkých městech. Bydlet v Praze je status, za který se platí

Reality

V Česku se staví pomalu a málo. V Praze a dalších velkých městech se v důsledku toho hovoří dokonce i krizi bydlení, shodli se odborníci Realitního Clubu, který pořádá Newstream.

nst

Přečíst článek

Výnosové nemovitosti: důraz na disciplínu

U větších výnosových nemovitostí byl rok 2025 o selektivitě a disciplíně. Investoři i banky se dívají přísněji na kvalitu cash flow, délku nájemních smluv, refinanční riziko a schopnost nemovitosti obstát při vyšší ceně kapitálu než v letech 2018–2021. Zároveň je vidět, že domácí kapitál je aktivní a u části transakcí přebírá iniciativu – ne proto, že by zahraniční investoři z trhu zmizeli, ale proto, že stále existuje cenový rozdíl mezi očekáváním prodávajících a výnosy, které investoři při dnešní ceně financování požadují.

Rok 2026 bude podle mě rokem další stabilizace – s mírným růstem u kvalitní rezidence v silných lokalitách, selektivní aktivitou u výnosových aktiv a pokračujícím tlakem na zrychlení výstavby. Současně ale platí, že „realitní investice“ se vrátila do režimu, kdy už nestačí obecná poučka „byt je jistota“. Bude mnohem víc rozhodovat správný výběr lokality, kvalita nemovitosti, technický stav budovy a realistická práce s výnosem i riziky.

Nejvýhodnější spořicí účty v prosinci. Víme, kde dostanete nejlepší sazbu

Money

Ani v posledním měsíci letošního roku se v segmentu spořicích účtů neodehrávají žádná velká dramata. Mění se především datum, do kdy banky garantují své sazby na spořicích účtech. Pár vybraných bank sice v prosinci možná s nějakými novinkami u spoření ještě přijde, o jaké změny ale půjde, zatím úzkostlivě tají. Nejlepším spořicím účtům tak stále dominují ty se čtyřkovými sazbami. Ověřte si v našem žebříčku, zda pro své úspory využíváte nejlepší úročení na trhu.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Stejná hypotéka a rozdílná splátka. I o několik tisíc. Nabídky bank se stále více rozcházejí

Money

nst

Přečíst článek
Jan Sadil

Jan Sadil: Bydlení bude dál zdražovat, ale už jen mírně, pohybujeme se na úrovni dostupnosti

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Stát zakazuje a byznys platí daň za ticho

Stát zakazuje a byznys platí daň za ticho
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Segment zábavní pyrotechniky v Česku zaznamenává propad tržeb ve stovkách milionů korun kvůli přísnějším regulacím – a bude ještě hůř.

Tržby v segmentu zábavní pyrotechniky dosahovaly v Česku tradičně zhruba miliardy korun ročně. Letos však cifra bude nejspíše o výrazné stovky milionů nižší a bude se pohybovat spíše kolem půl miliardy korun.

Stánky bez petard

Od letošního 1. prosince platí přísnější legislativa, takže na tržištích či u stánků už se může prodávat pouze „dětská“ pyrotechnika nejnižší kategorie F1, jež zahrnuje třeba prskavky nebo bouchací kuličky. Přitom stánkový prodej petard, raket či velkých fontán a další pyrotechniky kategorie F2 generoval segmentu zábavní pyrotechniky tradičně tržby kolem 200 milionů korun ročně, neboť zájemci jeho prostřednictvím zhusta uskutečňovali své prosincové impulzivní nákupy.

Ilustrační foto

Fronty, plná parkoviště a obří slevy. Češi znovu otevřeli peněženky

Money

Nákupní horečka nekončí. Češi berou útokem obchody a díky takřka pětiprocentnímu růstu reálných mezd letos v povánočních slevách utrácejí výrazně víc.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Řetězce ustupují, specializované obchody to nezachrání

Dále už v podstatě od začátku 20. let stahují prodej zábavní pyrotechniky také velké obchodní řetězce, jako je Billa, Tesco či Bauhaus. To vyvolává propad tržeb daného segmentu až o stovky milionů korun ročně. Jen částečně je tento pokles tlumen přelitím tržeb do specializovaných kamenných prodejen.

Zákazy, pokuty a další pád poptávky

Nový plošný zákaz odpalování v blízkosti nemocnic, zoo či útulků (v perimetru 250 m) a hrozba vysokých pokut (až 100 tisíc korun) vedou k poklesu poptávky běžných spotřebitelů, což může snížit celkový obrat o dalších zhruba 25 procent.

Zatímco tržby klesají, veřejná kasa ČR může zaznamenat nárůst příjmů z vybraných pokut za porušení novely, které jsou v roce 2025 nastaveny poměrně přísně.

Ilustrační foto

Silvestr bez rachejtlí a opilosti? Češi utratí miliardy, ale chytřeji než dřív

Money

Češi utratí za Silvestra takřka 12 miliard korun, v průměru 2900 Kč. Pyrotechnika a alkohol ustupují, úspora se skrývá v domácí přípravě, například chlebíčků či punče.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Hubené roky pyrotechniky

Celkově lze tedy očekávat, že se tržby z volného prodeje běžným občanům v roce 2025 propadnou pod hranici 550 milionů korun, zatímco segment profesionálních ohňostrojů zůstane stabilnější – i když i profesionální střelmistři jsou přísnější legislativou dotčeni.

Velké, například obecní ohňostroje se nasmlouvávají na měsíce dopředu, přičemž kvůli přísnější legislativě nyní mnohde zjišťují, že odpálení prakticky nemusí být možné. Příslušná mapa míst, kde je odpal povolen a kde zakázán, se navíc stále proměňuje, takže tam, kde ještě nedávno mínili, že odpal provést lze, nyní mohou shledat, že tomu tak není.

K dalšímu zpřísnění legislativy týkající se zábavní pyrotechniky přitom dojde v červenci příštího roku, takže lze čekat, že pro segment zábavní pyrotechniky bude rok 2026 ještě hubenější než letošek.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Ilustrační foto

Silvestr bez rachejtlí a opilosti? Češi utratí miliardy, ale chytřeji než dřív

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ceny benzinu - ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Vládní fiasko. Benzin atakuje rekordní ceny i přes snížení daní

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ilustrační foto

Fronty, plná parkoviště a obří slevy. Češi znovu otevřeli peněženky

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme