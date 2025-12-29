DIP slaví dva roky: Moderní cesta k zajištění na stáří s daňovou úsporou až 7 200 korun
Dlouhodobý investiční produkt (DIP) oslaví začátkem ledna druhé výročí a jeho obliba stále roste. Experti očekávají, že do konce roku překročí hranici 200 tisíc uzavřených smluv. Největší zájem o DIP bývá v prosinci. Pokud lidé chtějí využít maximálního daňového odečtu a uspořit za letošek až 7 200 korun, mají už jen pár dnů. Jak Češi investují na stáří a co říkají odborníci?
Že se na státní důchod spoléhat nedá, je jasné většině Čechů – plně mu důvěřuje pouhých 3,7 procenta lidí ve věku 18 až 60 let. Demografické změny a klesající náhradový poměr jasně ukazují, že pro zajištění klidného a finančně zajištěného stáří je potřeba vzít budoucnost do vlastních rukou.
„Je dobře, že si většina lidí uvědomuje, že na státní důchod se spoléhat nedá. Klíčové je začít spořit co nejdříve, aby složené úročení mělo čas pracovat. Čím dříve začnete, tím menší částky vám bude stačit dávat stranou,“ upozorňuje Martin Luňáček, produktový ředitel Portu.
Daňové výhody, které se vyplatí
DIP nabízí atraktivní daňové zvýhodnění – vklady až do výše 48 tisíc korun ročně si lze odečíst ze základu daně a ušetřit tak až 7 200 korun. Podle dat Ministerstva financí loni každý účastník DIPu ušetřil v průměru 3 500 korun. V souhrnu dosáhly daňové úlevy za první rok 400 milionů korun. Další výhodou je možnost příspěvků od zaměstnavatele. Například na Portu firmy přispívají na DIP v průměru 2 238 korun měsíčně, což je téměř dvojnásobek oproti klasickému penzijku.
Největší zájem o DIP přichází tradičně v prosinci, kdy lidé chtějí využít maximální daňovou úsporu. Téměř třetina všech DIPů v roce 2024 vznikla v posledních dvou měsících a třetina všech peněz přichází právě v prosinci.
Úspěšný start potvrzují čísla
Podle Asociace pro kapitálový trh (AKAT) mělo DIP ke konci září více než 184 tisíc aktivních smluv s objemem aktiv přesahujícím 5,9 miliardy korun.
Investiční platforma Portu, jeden ze tří největších poskytovatelů na trhu, eviduje přes 40 tisíc klientů se zainvestovanými více než 2 miliardami korun.
„Zájem investorů o DIP potvrdil, že tento nový typ vytváření úspor na důchod přispěl k atraktivitě třetího penzijního pilíře. Průměrně je na jednu smlouvu po necelých dvou letech zainvestováno 32 tisíc korun,“ hodnotí Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.
Flexibilita a vyšší výnosy
Na rozdíl od klasického penzijního připojištění nabízí DIP plnou kontrolu nad investicemi. Investor si může portfolio složit podle vlastních preferencí nebo využít přednastavená řešení. Například portfolia Portu staví na akciových ETF s průměrným ročním výnosem 7 až 9 procent, což tradiční penzijní fondy většinou nepřekonají.
„Veřejnost stále více chápe, že na důchod je třeba investovat, a ne spořit. Poskytovatelé uchopili DIP skvěle a neúnavně pomáhají s edukací veřejnosti,“ konstatuje Dominik Stroukal, člen NERV a ekonom Metropolitní univerzity Praha.
Kdo investuje do DIPu?
V případě investiční platformy Portu je průměrný věk klienta 40 let, nejsilnější zastoupení má přitom věková skupina 27 až 45 let (53 procent uživatelů). Investují ale lidé napříč generacemi – od 18 do 86 let. Muži sice převládají, ale podíl žen se zvyšuje a nyní dosahuje téměř 40 procent. Zajímavostí je, že 9 procent klientů má ve svém DIPu zahrnuty i kryptoměny.
„Češi DIPu přicházejí na chuť, což je krok správným směrem. Demografický výhled je natolik tristní, že se podpora vlastního investování stává nutností,“ uzavírá Jan Berka, hlavní ekonom Portu.
