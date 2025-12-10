Dalibor Martínek: Babiš si musí svůj rozpočet vyjíst sám. Moc sliboval
Jako malé děti na pískovišti, které se hádají o to, kdo rozbil bábovičku. Končící vláda nebude upravovat rozpočet na rok 2026. Nová vláda, která patrně vznikne po víkendu, tedy v polovině prosince, začne s rozpočtovým provizoriem. A Petru Fialovi vyčítá, že jim nechal špatný rozpočet, že v něm chybí 96 miliard korun.
Obě děti mají svůj díl pravdy. Nicméně nic nazastře fakt, že se chovají jako dvě děti. Pravdou je, že rozpočet na rok 2026 nepůjde za Petrem Fialou, ale za Andrejem Babišem. V roce 2026 bude vládnout zemi Babiš. To může Alena Schillerová jakkoliov kroutit ústy.
Fiala, respektive Zbyněk Stanjura jako ministr financí, splnil svou úlohu a doručil Sněmovně rozpočet na příští rok. Že je děravý je asi také pravda. On je děravý patrně i letošní rozpočet, jak konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad. Letošní výdaje na dotace na obnovitelné zdroje jsou podle úřadu podhodnocené. Naopak nadhodnocené jsou prý odhadované příjmy z prodeje emisních povolenek.
Vláda v demisi oznámila, že rozpočet upravovat nebude, a nechává tuto práci novému kabinetu ANO, SPD a Motoristů.
Stanjura výtky úřadu odbyl nesnesitelně lehkým mávnutím levé ruky. Odhady příjmů či výdajů jsou podle něj vždy plovoucí, mohou se měnit podle měnící se reality. To je skvěle pohodlná realita pro ministra financí při tvorbě „klíčového českého zákona.“ Věci se prostě mění. Rozpočet v této logice je vždy jen jakýmsi plácnutím do vody.
Na druhé straně, proč by měl Stanjura připravovat rozpočet pro Babiše? Babiš má přece Schillerovou. Že se jeho klíčová ministryně proménáduje v převlečení za hranolek, místo aby jako stínová ministryně financí seděla na rozpočtu její budoucí vlády, není Stanjurova chyba. Karel Havlíček má nový stavební zákon v kabele. Schillerové se tam prohání vítr.
„Schodek v příštím roce bude výsledkem práce premiéra v demisi Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury (oba ODS),“ napsala Schillerová na síti X. To je alibismus. Rozpočet měla mít připravený v mašličkách.
Premiér Andrej Babiš varuje, že Česká pošta míří k bankrotu. „Není to pravda", reaguje generální ředitel Pošty Miroslav Štěpán a předkládá nejlepší hospodářské výsledky státního podniku od roku 2018. Ztráta výrazně klesá a společnost dokonce vyplácí mimořádné odměny.
Ona totiž bude zásadní potíž v tom, že kdyby připravovala rozpočet vláda Andreje Babiše, a evidentně jí to nemine, musela by přiznat, že všechny její předvolební sliby vyjdou tuto zemi setsakra draho. Kumu že to chtělo ANO přidat? Důchodcům, hacičům, padesát tisíc nástupní plat pro celníky. Přidá učitelům, lékařům, státním zaměstnancům… Kratší by byl seznam těch, kterým Babiš neslíbil peníze z kapes daňových poplatníků.
Odpovědnost za rozpočet na příští rok bude ještě nějakou dobu svalovat Baišova vláda na Fialu a Stanjuru. To je však už jen labutí píseň. Další rozpočet už půjde zcela za Babišem. Tam už bude muset přiznat barvu. Je dopředu jasné, že to bude barva krvavě rudá. Stát bude krvácet.