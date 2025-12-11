Mexiko udeřilo na Čínu, zavádí až 50procentní cla na asijské zboží
Mexičtí zákonodárci schválili až 50procentní dovozní cla na čínské a jiné asijské zboží. Cílem je posílit navzdory odporu dotčených zemí a firem místní průmysl. Opatření má vstoupit v platnost od ledna příštího roku. Čína varovala, že nová cla poškodí obchodní partnery Mexika, informuje agentura Reuters.
Zákon ve středu schválil mexický senát, už dříve prošel dolní komorou parlamentu. Vyšší cla zavádí mimo jiné na automobily, autodíly, textil, oděvy, plasty a ocel z desítek zemí, které s Mexikem nemají obchodní dohody. Je to třeba Čína, Indie, Jižní Korea, Thajsko a Indonésie. Většina produktů bude čelit clům do výše 35 procent.
Mexická vláda ke kroku přistoupila v době, kdy Mexiko jedná o hrozících vysokých dovozních clech se Spojenými státy, které na ně chce uvalit americký prezident Donald Trump. Schválené opatření zavádí cla až do výše 50 procent na více než 1400 produktů.
Čínské varování
Mluvčí pekingského ministerstva obchodu dnes uvedl, že cla „podstatně poškodí zájmy obchodních partnerů, včetně Číny.“ Dodal, že probíhá vyšetřování mexické obchodní politiky a naléhal na zemi, aby své rozhodnutí přehodnotila.
Češi si na světových trzích vedou dobře, český export míří k rekordu. Silnou českou stránkou jsou technické kompetence. V inovacích a marketingu nám ujíždí vlak, tvrdí Radomil Doležal, ředitel agentury CzechTrade. Ta má zastoupení na všech kontinentech a dokáže otevřít českým firmám dveře na nové trhy.
Umíme vyrábět, ale peníze dělá marketing, říká šéf CzechTrade Doležal
Leaders
Češi si na světových trzích vedou dobře, český export míří k rekordu. Silnou českou stránkou jsou technické kompetence. V inovacích a marketingu nám ujíždí vlak, tvrdí Radomil Doležal, ředitel agentury CzechTrade. Ta má zastoupení na všech kontinentech a dokáže otevřít českým firmám dveře na nové trhy.
Analytici a soukromý sektor tvrdí, že cílem nových cel je uklidnit USA před dalším přezkumem dohody o volném obchodu mezi Spojenými státy, právě Mexikem a Kanadou (USMCA). Uvádějí, že Mexiku, které se snaží snižovat schodek rozpočtu, vynese příští rok dodatečné příjmy 3,76 miliardy dolarů (78 miliard korun).
„Na jedné straně chrání určitá místní výrobní odvětví, která jsou v porovnání s čínskými výrobky znevýhodněna. Chrání také pracovní místa,“ řekl podle Reuters o nových clech senátor za opoziční stranu PAN Mario Vázquez. „Na druhé straně je však (...) clo dodatečnou daní, kterou občané platí, když si výrobek kupují. A to jsou zdroje, které jdou státu. Potřebovali bychom vědět, k čemu budou použity. Doufejme, že se posílí výrobní řetězce v zemi,“ dodal Vázquez.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.