Mexiko udeřilo na Čínu, zavádí až 50procentní cla na asijské zboží

Mexičtí zákonodárci schválili až 50procentní cla na čínské a jiné asijské zboží
Mexičtí zákonodárci schválili až 50procentní dovozní cla na čínské a jiné asijské zboží. Cílem je posílit navzdory odporu dotčených zemí a firem místní průmysl. Opatření má vstoupit v platnost od ledna příštího roku. Čína varovala, že nová cla poškodí obchodní partnery Mexika, informuje agentura Reuters.

Zákon ve středu schválil mexický senát, už dříve prošel dolní komorou parlamentu. Vyšší cla zavádí mimo jiné na automobily, autodíly, textil, oděvy, plasty a ocel z desítek zemí, které s Mexikem nemají obchodní dohody. Je to třeba Čína, Indie, Jižní Korea, Thajsko a Indonésie. Většina produktů bude čelit clům do výše 35 procent.

Mexická vláda ke kroku přistoupila v době, kdy Mexiko jedná o hrozících vysokých dovozních clech se Spojenými státy, které na ně chce uvalit americký prezident Donald Trump. Schválené opatření zavádí cla až do výše 50 procent na více než 1400 produktů.

Čínské varování

Mluvčí pekingského ministerstva obchodu dnes uvedl, že cla „podstatně poškodí zájmy obchodních partnerů, včetně Číny.“ Dodal, že probíhá vyšetřování mexické obchodní politiky a naléhal na zemi, aby své rozhodnutí přehodnotila.

Umíme vyrábět, ale peníze dělá marketing, říká šéf CzechTrade Doležal

Češi si na světových trzích vedou dobře, český export míří k rekordu. Silnou českou stránkou jsou technické kompetence. V inovacích a marketingu nám ujíždí vlak, tvrdí Radomil Doležal, ředitel agentury CzechTrade. Ta má zastoupení na všech kontinentech a dokáže otevřít českým firmám dveře na nové trhy.

Analytici a soukromý sektor tvrdí, že cílem nových cel je uklidnit USA před dalším přezkumem dohody o volném obchodu mezi Spojenými státy, právě Mexikem a Kanadou (USMCA). Uvádějí, že Mexiku, které se snaží snižovat schodek rozpočtu, vynese příští rok dodatečné příjmy 3,76 miliardy dolarů (78 miliard korun).

„Na jedné straně chrání určitá místní výrobní odvětví, která jsou v porovnání s čínskými výrobky znevýhodněna. Chrání také pracovní místa,“ řekl podle Reuters o nových clech senátor za opoziční stranu PAN Mario Vázquez. „Na druhé straně je však (...) clo dodatečnou daní, kterou občané platí, když si výrobek kupují. A to jsou zdroje, které jdou státu. Potřebovali bychom vědět, k čemu budou použity. Doufejme, že se posílí výrobní řetězce v zemi,“ dodal Vázquez.

