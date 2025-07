EU pošle na Ukrajinu další pomoc za 57 miliard

Evropská komise oznámila finanční podporu Ukrajině ve výši 2,3 miliardy eur (57 miliardy korun) na obnovu země po škodách způsobených ruskou invazí. Balík pomoci se skládá z 1,8 miliardy eur ve formě úvěrových záruk a 580 milionů eur ve formě grantů od mezinárodních a bilaterálních veřejných finančních institucí, uvedla předsedkyně komise Ursula von der Leyenová na mezinárodní konferenci v Římě o rekonstrukci Ukrajiny.

Uvedených 2,3 miliardy eur je součástí takzvaného Ukrajinského investičního rámce, který by podle von der Leyenové měl na Ukrajině mobilizovat investice až do výše 10 miliard eur.

Šefka exekutivy EU dnes také oznámila vytvoření nového kapitálového fondu na obnovu Ukrajiny, který podpoří Evropská investiční banka, Francie, Německo, Itálie a Polsko. S počátečním kapitálem 220 milionů eur je cílem fondu do roku 2026 mobilizovat 500 milionů eur.

Ukrajina, která se čtvrtým rokem brání ozbrojené ruské agresi a její města nyní prakticky každou noc čelí útokům stovek ruských dronů a desítek střel a raket, na dvoudenním setkání v Římě usiluje o životně důležitou pomoc od svých západních partnerů, píše Reuters.

Na konferenci dnes vedle von der Leyenové, italské premiérky Giorgie Meloniové či německého kancléře Friedricha Merze vystoupili také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či jeho český protějšek Petr Pavel. Oba mimo jiné vyzvali k vypracování obdoby Marshallova plánu, který sloužil k obnově zničené Evropy po druhé světové válce.

„Myslím, že bychom měli být hrdí na výsledek, kterého jsme dnes společně dosáhli - státy, mezinárodní organizace, finanční instituce, místní úřady, podnikatelský sektor i občanská společnost," řekla Meloniová v úvodním projevu. „Společně jsme na dnešní konferenci přijali závazky v celkové výši přes 10 miliard eur,“ dodala.

Celkové škody, které napáchala ruská válka na Ukrajině, jsou přitom odhadovány až na 500 miliard eur, řekl na konferenci Merz. Jako záruka za půjčky Ukrajině mají sloužit zmrazená ruská aktiva, dodal.