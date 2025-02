Nový balík vojenské pomoci pro Ukrajinu by mohl EU vyjít až na 20 miliard eur

Nový balíček vojenské pomoci pro Ukrajinu, který navrhuje Evropská unie, by mohl mít hodnotu až 20 miliard eur (501,7 miliard korun), informoval bruselský server Politico s odvoláním na diplomatické zdroje. Předchozí spekulace hovořily o částce od šesti do 10 miliard eur. Balíček by měl obsahovat vše od 1,5 milionu dělostřeleckých granátů až po systémy protivzdušné obrany. Cílem je ukázat podporu Ukrajině, která se již tři roky brání ruské invazi, zatímco Spojené státy a Rusko plánují zahájit rozhovory o ukončení války.

Reklama

Americká administrativa v posledních dnech vystupňovala kritiku Kyjeva a prezident Donald Trump označil ukrajinského vůdce Volodymyra Zelenského dokonce za „diktátora“.

Na nové vojenské pomoci se budou podílet jednotlivé členské státy EU, které Kyjevu pomoci chtějí. Bude to tedy určitá „koalice ochotných“, nikoli celá sedmadvacítka, nebude tedy potřeba žádné jednomyslné schvalování a nebude tak riziko, že některá ze zemí pomoc zablokuje, uvedlo Politico. Nyní se tomu tak děje například v souvislosti s Evropským mírovým nástrojem (EPF), kde vyplácení peněz blokuje Maďarsko.

Fico: Trump dělá velkou službu Evropě, přináší pravdu Politika Slovenský premiér Robert Fico ve svém projevu na konferenci konzervativců CPAC nedaleko Washingtonu řekl, že se těší na spolupráci s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Uvedl to server hnonline.sk. ČTK Přečíst článek

Návrh upřesňující navýšení pomoci pro letošní rok byl rozeslán jednotlivým státům EU a diplomaté o něm začali tento týden diskutovat. Česko s jeho obsahem souhlasí, tvrdí zdroje. První oficiální debata o tomto dokumentu by se měla odehrát v pondělí v Bruselu na jednání unijních ministrů zahraničí.

Reklama

„Ruská útočná válka proti Ukrajině pokračuje s jasným cílem podkopat Ukrajinu a evropskou bezpečnost. V reakci na to poskytla EU od února 2022 na podporu Ukrajině 134,5 miliardy eur, z čehož 48,5 miliardy eur tvořila vojenská pomoc,“ stojí v dokumentu. Evropská unie přitom poskytla Kyjevu více než polovinu veškeré vojenské podpory, kterou Ukrajina obdržela v roce 2024.

„Evropská unie bude Ukrajině poskytovat vojenskou podporu tak dlouho, jak to bude potřeba, a tak intenzivně, jak to bude potřeba. Rusko nesmí zvítězit,“ dodává dokument. V textu není zmíněna konkrétní celková suma, namísto toho je tam uvedeno pouze „XXX eur“. Ani diplomatické zdroje nepotvrdily, o jakou částku se má přesně jednat. Důležité podle nich nyní je dosáhnout politické shody na nové vojenské pomoci, pak se teprve budou řešit konkrétní částky.

Unijní diplomacie v návrhu určeném členským státům píše, že nová iniciativa si klade za cíl „zaměřit se na splnění nejnaléhavějších krátkodobých potřeb Ukrajiny“ a doručení pomoci urychlit. Konkrétně by měla EU Ukrajině co nejdříve v letošním roce poskytnout dodatečnou podporu, která by měla zahrnovat dělostřeleckou munici (minimálně 1,5 milionu nábojů), systémy protivzdušné obrany, rakety, drony, rovněž podporu výcviku vojáků a podporu ukrajinskému obrannému průmyslu, stojí v dokumentu.

Kdyby byl Trump Evropan, do týdne je hotovo, píše Pařík Názory Čelíme hře dvou ješitných starců, kteří se na svá stará kolena snaží zapsat do dějin. Jejich psychopatie přitom nebere ohled na nikoho. Ani na současnou společnost, ani na životní prostředí nebo na mladou generaci, kterou oba mohou sociálně poslat o staletí zpátky, píše vyjednavač Radim Pařík. Přečtěte si, o co vy vyjednávání mezi USA, Ruskem, Evropou a Čínou nyní jde. nst Přečíst článek