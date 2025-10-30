Nový magazín právě vychází!

Lukáš Kovanda: Trump a Si si dávají pauzu od obchodní války, trhy slaví

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching
ČTK
Lukáš Kovanda
Čínské akcie nyní pozitivně reagují na výsledek jihokorejského jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Je totiž patrné, že dochází k trvalejšímu obchodnímu příměří mezi dvěma největšími ekonomikami světa. Takové příměří lze však spíše chápat jako kupování si času, aby mohly obě země „nabrat dech“ a posílit v relativním klidu studené obchodní války své pozice pro další možný „horký“ střet v zápase o globální dominanci.   

Trumpova administrativa se dnes zavázala okamžitě snížit celní sazbu na čínský dovoz zavedenou v souvislosti se snahou potírat import drogy fentanyl do USA, přičemž sazbu snižuje z 20 na 10 procent. Čína „na oplátku“ obnoví své objemné nákupy sójových bobů v USA. Zároveň na jeden celý rok pozastavuje své omezení vývozu prvků vzácných zemin a hodlá s USA spolupracovat na zdárném vyřešení střetu ohledně sociální sítě TikTok.

Snížení části cel, které USA uvalují na čínský dovoz, nebude mít zásadnější dopad samo o sobě, avšak trhy jej vítají spíše jako garanci, že obě ekonomiky nebudou pokračovat v horké fázi svého letošního obchodního střetu. Podstata střetu mezi USA a Čínou však zůstává nezměněna, takže začínající studená obchodní válka mezi oběma ekonomikami může kdykoli poměrně snadno přejít do horké fáze.

Přesto mezinárodní investoři vnímají pozitivně, že například čínské pozastavení omezení vývozu prvků vzácných zemin je stanoveno hned na jeden rok. Což je výrazně delší časový úsek než 90 dnů, což je období, pro něž obě země letos uzavřely své celní příměří. Nyní je tedy patrné, že jsou obě země ochotny uzavřít svého druhu rovněž příměří na zhruba čtyřikrát delší dobu, což je pro světové trhy pozitivní zpráva. Během následujících dvanácti měsíců mohou probíhat další jednání mezi oběma zeměmi, které – věří optimisté mezi investory – mohou přinést další zklidnění.

