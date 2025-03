Fico opět vyhrožuje, že zablokuje pomoc pro Ukrajinu

Slovenský premiér Robert Fico pohrozil zablokováním čtvrtečního summitu Evropské unie ohledně schvalování finanční a vojenské pomoci Ukrajině. Hodlá tak učinit v případě, že státníci evropského bloku nepodpoří požadavek Bratislavy, aby EU vyzvala Kyjev obnovit tranzit zemního plynu přes své území. Fico, který se kvůli přepravě plynu už dříve dostal do sporu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, to řekl novinářům. Připustil ovšem i možnost kompromisu v uvedené záležitosti.

Zablokováním summitu EU už dříve pohrozil také maďarský premiér Viktor Orbán, kterého s Ficem spojuje odmítavý názor například na vojenskou pomoc západních zemí Ukrajincům. Ti se již tři roky brání ruské vojenské invazi. Orbán vyzval Evropskou unii, aby po vzoru Spojených států zahájila přímá jednání s Ruskem o příměří na Ukrajině.

„Může se stát, že zablokuji přijetí závěrů, které se týkají masivní finanční a vojenské pomoci Ukrajiny, co se týče války,“ řekl Fico. Současně připustil možnost kompromisu ve věci návrhu Bratislavy ohledně tranzitu plynu přes Ukrajinu.

Ukrajina přestala přepravovat ruský plyn na začátku letošního roku po vypršení platnosti příslušného kontraktu s ruskou stranou. Po ruských útocích na její plynárenskou infrastrukturu pak začala dovážet plyn i ze Slovenska. Kyjev ukončení tranzitu zdůvodňoval tím, že Moskva exportem plynu získává prostředky pro financování války na Ukrajině.

Fico označil za komedii a výsměch zdravému rozumu situaci, že zatímco Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu přes své území, nyní ho dováží prostřednictvím plynovodů z EU.

Do závěrů unijního summitu by chtěla Bratislava doplnit také ustanovení o potřebě nastolit okamžité příměří na Ukrajině, tedy nikoli jako pouze součást mírové dohody. Dřívější jednání zástupců některých evropských zemí ohledně Ukrajiny považuje Fico za bojové porady v zájmu pokračování války. Zároveň odmítl iniciativy zaměřené na vyzbrojování Ukrajiny. Tato strategie podle něj dosud nefungovala a Slovensko se na tom nebude podílet.

Fico: Ukrajina nám škodí

„Zatímco většina členských zemí Evropské unie je pro pokračování války, Slovensko je pro mír. Odmítám výkřiky, že Ukrajina bojuje za nás. Ukrajina nám škodí, neboť přistoupila ke krokům, které zvýšily cenu plynu. Bez plynu z východu nemáme šanci být konkurenceschopní,“ řekl Fico, jehož nynější vláda po předloňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob.

Slovensko podle Fica nemá námitky vůči těm navrhovaným závěrům summitu EU, které se týkají posílení obranyschopnosti evropského bloku. V této souvislosti by Bratislava uvítala výjimky z dodržování unijních rozpočtových pravidel a také možnost použít peníze na obranu i na projekty vojensko-civilního použití. Jako příklad označil Fico výstavbu slovenské vojenské nemocnice, která bude určena i pro veřejnost, či rekonstrukci silničních mostů, aby po nich mohla jezdit armádní technika.