Umíme vyrábět, ale peníze dělá marketing, říká šéf CzechTrade Doležal

Umíme vyrábět, ale peníze dělá marketing, říká šéf CzechTrade Doležal

Radomil Doležal, CzechTrade
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Češi si na světových trzích vedou dobře, český export míří k rekordu. Silnou českou stránkou jsou technické kompetence. V inovacích a marketingu nám ujíždí vlak, tvrdí Radomil Doležal, ředitel agentury CzechTrade. Ta má zastoupení na všech kontinentech a dokáže otevřít českým firmám dveře na nové trhy.

Český export míří k rekordu a Česko podle šéfa CzechTrade Radomila Doležala boduje technickou kvalitou a schopností „vyrobit cokoliv“. Slabina? Inovace, design a marketing. CzechTrade proto tlačí české firmy do fintechu v USA, med-techu, zelených technologií či těžebních technologií v Latinské Americe – a volá po tom, aby Česko konečně našlo svůj národní brand.

V roce 2022 bylo saldo českého zahraničního obchodu minus 200 miliard korun. V roce 2024 to bylo plus 220 miliard korun. Co za tímto výkyvem stojí, byla to válka na Ukrajině, nebo covid?

My sledujeme polovinu této rovnice. Tu vývozní. V tomto smyslu byl jenom jeden rok špatný. Byl to covidový rok. Jinak si český export dobře poradil se všemi krizemi. Pořád držel dynamiku a drží ji do dnešních dnů. Nyní máme čerstvá čísla za deset měsíců letošního roku. Vypadá to, že letošní rok bude rekordní. V roce 2022 se jistě promítl do dovozních čísel nárůst cen vstupů. Když se dívám na vývozní stranu rovnice, vidíme velmi pozitivní čísla. V roce 2022 to nebyl primárně problém nedostatku zakázek. Byl to primárně logistický problém, hranice byly zneprůchodněny. Zboží se nedostávalo k zákazníkům.

Vliv války na Ukrajině na český export

Jak se do struktury českého exportu promítl již téměř čtyři roky trvající vojenský konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou?

Ruský trh nebyl úplně nevýznamný, bylo to kolem 90 miliard korun. Po začátku konfliktu začal dramaticky klesat. Naproti tomu vývoz do Ukrajiny neustále roste. Je zajímavé, že do oficiálních statistik se nepromítají speciální položky, jako je podpora v energetice nebo ve zdravotnictví. Je to civilní část válečné ekonomiky.

Evropa začala zbrojit. Jak se válečná ekonomika promítla do bilance českého vývozu? Jsme pořád evropskou zbrojní velmocí?

V číslech statistického úřadu tato data nejsou. Zbrojní průmysl má statisticky „deformující“ charakter. Z velké části jde o jednorázové dodávky, které by zkreslily statistickou vypovídací schopnost. Tuto oblast hodně řeší ministerstvo zahraničních věcí. CzechTrade je primárně orientovaný na komerční, civilní oblast.

CzechTrade inkubátory

Na které regiony či kontinenty se nyní zaměřuje pozornost podpory českého exportu?

Nejčastější otázka z mediální sféry je, kde jsou nejperspektivnější trhy, kam upřít export. Je to otázka, která má mnoho dimenzí. Když jsem se díval na naše čerstvé statistiky, které ještě zpracujeme, tak vidím řadu věcí. Zaprvé, export do Německa roste meziročně asi o tři procenta. To je slušný růst, ale není nijak dramatický. Ale i s tímto růstem to dává do exportní bilance plus 34 miliard korun. Německo je náš klíčový exportní trh. Na druhé straně, třeba Ukrajina, tam export vzrost nominálně o devět miliard korun. To je velké číslo. Ale i velké procento, 26 procent. Ukrajina je zhruba sedmnáctý největší český exportní trh. Ale kombinace solidní základny a rychlého růstu dělá hodně. Třetí zajímavá je Francie. Tradičně se pohybuje v top 5 našich exportních destinacích. Tam byl nárůst o osm miliard korun, za deset měsíců, které nyní máme podchycené.

Zajímavý pohled je na dynamiku. Na prvním místě je zmíněná Ukrajina. Na druhém místě je Turecko s růstem kolem 11 procent. Je to mix tří klasicky nejsilnějších oborů, energetika, strojírenství a automotive. Na třetím místě je Belgie, růst o devět procent. Co je zajímavé, na čtvrtém místě jsou Spojené státy s růstem exportu přes pět procent. Po zavedení cel náš vývoz trochu ztrácí dynamiku, nicméně za deset měsíců je to růst. Asi tam hrálo roli předzásobení před zavedením Trumpových cel. Tento trh je dynamický.

Třetí pohled je, že jsou složité trhy. Tady CzechTrade vytváří inkubátory, které pomáhají „softlandingu“ pro české firmy. Jde o daně, investiční pobídky, právníky, lidské zdroje. V Indii máme takový inkubátor dlouhodobě. Máme inkubátor v Mexiku, odkud obsluhujeme širší trh, než je Mexiko. Uvažujeme o mobilnějším inkubátoru ve Spojených státech, což souvisí se zavedením cel.

Dalším pohledem je byznysový model. Snažíme se vytipovat určité výrobkové sektory, kde mají české firmy kompetence a konkurenční výhody.

V čem jsou Češi dobří

Ve kterých oborem má Česko před světem konkurenční výhodu?

Vnitřně jsme projednávali tři klíčová teritoria. Severní Ameriku, jižní Ameriku a jihovýchodní Asii. To jsou silně růstové oblasti. Třeba v Austinu, kde máme novou kancelář, se chceme zaměřit na fintech. V USA jde o trh o velikosti 54 miliard dolarů s očekávaným růstem kolem čtrnácti procent.

S čím mohou české firmy uspět na americkém fintech trhu?

Češi jsou kreativní v oblasti IT. Primárně se jedná o start-upové prostředí. Český přístup k vymýšlení věcí funguje. Češi přicházejí s řešeními, která mohou zvýšit efektivnost. Češi jsou známí tím, že nejedou v šablonách. Hledají originálnější řešení. Měl jsem kamaráda, který se pohyboval v segmentu herních automatů. Tam hrozí, že někdo najde nějaký švindl. Oni to často testovali v Česku. Říkal, že když tam nikdo nenajde nějaké řešení, tak je to relativně bezpečné.

V naší kanceláři v Chicagu se chceme zaměřit na med-tech, léčebné nástroje a přístroje. Máme zajímavé výrobky, na tomto trhu je možný růst třeba o sto procent v horizontu deseti let. Nedávno jsme otevřeli kancelář v San Franciscu. Ta bude orientovaná na technologie pro zelenou energetiku. Češi mají v této oblasti řadu zajímavých řešení.

V jihovýchodní Asii máme hub v Singapuru. Tam se nám hodně daří v designu. Český design má ve světě slušné jméno. Český UMPRUM má ve světě skvělé jméno a chrlí mraky šikovných mladých lidí. Je to opět česká kompetence v kreativitě.

Latinská Amerika je zajímavá z hlediska těžby nerostů budoucnosti, třeba mědi. V Peru se chceme podívat na technologie pro těžební průmysl. Je to v dolarech sedmimiliardový importní trh s růstem pět procent ročně.

Dopady Trumpových cel

Jak se do českého exportu promítla Trumpova cla, která se různě v čase pro různé regiony měnila a nadělala v byznysu chaos…

Čistě statisticky vidíme dobře nastartovaný růst na americkém kontinentě. Poslední dva měsíce vidíme mírné zpomalení, ale může to být dáno předzásobením. Na druhé straně, máme čím dál víc dotazů k přenosu výroby do USA. Nemyslím si, že je to špatně. V Česku není dost kvalifikované síly. Na druhé straně, přenos výroby je hrozně složitý proces. CzechTrade může dodat informační vstupy, aby si firma vyhodnotila, zda se jí to v dlouhodobém horizontu vyplatí.

Nejsilnější částí českého exportu je segment automotive. Škodovka je velmi úspěšná, na druhé straně vidíme zaspání v této branži v Německu, a Čína si bere čím dál větší část tohoto trhu. Není to pro Česko riziko?

Škodovka má skvělé výsledky a pomáhá celému koncernu. Škoda je velmi úspěšná a na číslech z automotive nevidíme žádný pokles. Škoda je úspěšná i v elektrických modelech. Sektor automotive na tom není špatně, ale řada firem z tohoto sektoru se rozhlíží dál. Do nebe, na letecký či kosmický průmysl. Kabelové svazky potřebujete všude, řada firem tam vidí cestu. Vnímají limity automotive a snaží se diverzifikovat. Snažíme se ve světě najít skuliny, které by jim v diverzifikaci pomohly.

Je směrem, kde uplatnit strojírenské dovednosti, zbrojní výroba?

To je otázka na výrobce. Ale v Česku je technická kompetence velmi vysoká. Nedávno byla taková aktivita, kdy se zjišťovalo, jak je Česko ve světě vnímáno. Svým dílem jsme do tohoto průzkumu dodávali vstupy. Máme kanceláře po celém světě, takže odpovědi byly ze všech regionů. Dominuje odpověď, že máme technické schopnosti, jsme schopni vyrobit funkční výrobek. Nejsme štiky v oblasti marketingu.

Co píšeme za příběh?

Co si ve světě lidé představí pod značkou Česko? Je to pořád pivo, sklo?

To jsou ikony, Praha, pivo, sklo. Ale současné Česko nemá vytvořenou vlastní tvář. Výše zmíněné atributy pocházejí z minulosti. My nemáme brand. Musíme ho najít a vybudovat. Musíme mít příběh, co může Česko dát světu.

Na čem má český brand stát? Třicet let jsme pro Západ levnou pracovní silou…

Je to celonárodní diskuse. Není to jenom byznysový rozměr, ale i kulturní, sportovní. Musíme najít silné příběhy. Naším vstupem je, kde v současnosti jsme. Jak nás vnímají partneři, co jsou podle nich naše silné stránky a co ty slabé. Například nás považují za málo inovativní. Faktem je, a musím to potvrdit, že řada výrobců má skvělý výrobek. Ale má ho stejný deset let. Funguje, ale už by šel třeba vyrobit levněji, z nových materiálů. Když něco funguje, my nejsme ti, kteří by to chtěli měnit. První otázka nákupčího vždy zní, co máte nového. Ne, jestli máte pořád ten stejný, spolehlivý výrobek.

Snažíme se firmám najít designéry pro jejich obor. Jdou na to i nějaké evropské peníze. Když to přirovnám ke kolébce, tak nejnižší marže vznikají dole, na výrobě. Největší vznikají na jedné straně nahoře ve vývoji, a na druhé straně v marketingu. Těmto dvěma koncům by se mělo Česko víc věnovat. Je fajn být dobrý uprostřed, je však potřeba to prodloužit na oba tyto konce. Znám firmy, které když změnily design výrobku, zvýšili obrat třeba o deset procent. Tlak na inovace je velký. Česko by se mělo pustit do inovací.

Rodí se nová vláda. Jedním z jejích plánů je spojení státních agentur CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism. Jak se to dotkne vašeho působení?

Je tu snaha víc integrovat podporu podnikání. Využít maximum synergií. V zásadě je to dobrá myšlenka. Je náročná na správné provedení. Pohyboval jsem se v korporacích a prošel třemi fúzemi. Vím, jak je to složitý proces, spojit kultury a najít společné pozitivní body, aby jedna a jedna byly tři. Musíme se připravit, abychom měli vlastní koncept. Máme nejhlubší znalost. Chceme být partnerem, aby výsledek a zejména servis klientům byl lepší.

Karel Pučelík: Sarkozyho kauza ukazuje pokrytectví vládnoucích elit. Posouváme se na hranu trapnosti

Karel Pučelík: Sarkozyho kauza ukazuje pokrytectví vládnoucích elit. Posouváme se na hranu trapnosti
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Zdiskreditovaném francouzskému prezidentovi Nicolasi Sarkozymu dnes vychází kniha „Deník vězně“. Po ani ne třech týdnech za mřížemi se staví do role protřelého mukla. Mimo to se při čtení úryvků lze těžko ubránit dojmu, že vládnoucí elity jsou prostě jiná sorta lidí. Lepší lidé, pro které platí jiná pravidla. Těžko uvěřit, že politici takto odtržení od reality v západním světě vládli. Nebo snad stále vládnou?

Pokud by se vyhlašovaly ceny pro politiky, kteří si nevidí do úst, pro letošek by ji s přehledem vyhrál francouzský exprezident Nicolas Sarkozy. Někdejší idol tamější konzervativní politiky se letos stal teprve druhou hlavou státu, po kolaborantovi s nacisty Phillippu Pétainovi, která skončila za mřížemi. Nakonec tam strávil místo plánovaných pěti let pouhých dvacet dní.

Ve vězení Sarkozy strávil zhruba takový čas jako skauti na letním táboře. V „chládku“ se tedy ani neohřál, ale tomu nebránilo v tom, aby vydal knihu o těchto, znovu zdůrazňuji, dvaceti dnech s názvem „Deník vězně“. Už to, že se tak epizodní zkušenosti, která prý pro něj byla „noční můrou“, staví do role hraběte Monte Christa, si nezaslouží víc než vyprsknutí smíchem.

Sarkozyho kniha je nehoráznost pro silné povahy, a to hlavně z jednoho důvodu. Exprezident, který nyní – nelze to říct lepšími slovy – fňuká po necelých třech týdnech v soukromé cele, a svůj osud bere jako politickou křivdu a nespravedlnost, jako ústavní činitel neměl s vězni slitování. Ještě před prezidentským mandátem působil na ministerstvu vnitra, kde proslul nulovou tolerancí, tvrdým přístupem k soudnictví a k lidem, kteří mají problémy se zákonem. Tehdy se to ale týkalo jiných...                                                                           

Přístup francouzské justice byl navíc k Sarkozymu vlídný, nemusel například jako většina odsouzených nastoupit do výkonu trestu hned, ale dostal čas, aby se mohl připravit a vyřídit osobní záležitosti. Také jako „VIP“ nezažil, jaké to je v přeplněné věznici. S tak přívětivým přístupem obyčejný občan počítat nemůže.

„Lidi jako my“

V této komedii zdiskreditovanému exprezidentovi „zdatně“ sekunduje aktuální politická reprezentace. Jen pro připomenutí – skutek, za který byl Sarkozy odsouzen, je spiknutí s cizí zemí – v tomto případě přijímání peněz od libyjského diktátora Muammara Kaddáfího, který mu peníze nedával jen tak pro nic za nic. Součástí konspirace byl i terorista, který měl na rukou francouzskou krev. Logické myšlení velí, že s někým takovým politici usilující o znovuzvolení nechtějí být spojováni. Leč tady logika pokulhává.

Sarkozy se prý těší přízni v pravicových kruzích, ale patrně nejen tam. Před nástupem do vězení ho přijal i prezident Emmanuel Macron. Do vězení ho spěchal navštívit i ministr spravedlnosti Gérald Darmanin, nedbaje varování, že to bude působit jako zpochybnění nezávislosti justice. Mnoho Francouzů se totiž Sarkozyho zastává a rozsudek považuje za politický.

Mimořádně znechucujícího výroku si všimla francouzská novinářka Rokhaya Diallová v textu pro The Guardian. Jistý Sarkozyho přítel svého druha v rádiu politoval s tím, že vezení je pro „lidi jako jsou oni šok“. „K tomu nejsme stvořeni, nejsme zvířata.“ Máme to chápat tak, že ti „obyčejní“ zločinci, se kterými neměl jeho kamarád soucit, zvířata jsou? Člověk, který na nádraží ukradne peněženku je sprostý kriminálník, který si vězení zaslouží. Bez milosti. Kdežto Sarkozy je noblesní člověk patřící na bankety a do michelinských restaurací. Pobyt za mřížemi mu nesvědčí, raději na riviéru. Že se paktuje s teroristy a diktátory? Who cares!

Nalezené přátelství

Pokud jste ve zdraví došli až sem, vězte, že výčet trapnosti nekončí. Knihu jsem nečetl, a žádná moc mě nedonutí to udělat, výňatky ale slibují leccos. „Úspěšný“ politik své krajany například blahosklonně poučí o aktuálním politickém vývoji. Tvrdí například že krajně pravicové Národní sdružení není pro Francii nebezpečím, ba dokonce přislíbil podporu Marine Le Penové.

Někdejší rivalové, zdá se, k sobě přece jen našli cestu. Ostatně kromě špatně skrývaných sympatií k Putinovi je pojí pouto problémů s francouzskými soudy. Jsou to to vlastně takoví moderní disidenti. Novodobí Nelson Mandela a Aun Schan Su Ťij. Jedno oko nezůstává suché...

Nicolas Sarkozy
Aktualizováno

V Praze to nejde. V Londýně ano: Penta startuje stavbu 52patrového domu

Projekty Penta Real Estate v Londýně
Užito se svolením Penta Real Estate a PSN
nst
nst

Penta míří tam, kde mohou růst skutečné výšky. V Londýně právě začala stavět 52patrový dům za miliardy.

Společnost Penta Real Estate ze skupiny Penta vstoupila na britský nemovitostní trh a hned na úvod plánuje výstavbu dvou rozsáhlých rezidenčních projektů v Londýně. Klíčovým prvkem vstupu je především výstavba výškového domu Cuba Street, který bude patřit k novým dominantám širšího centra města. Celkem v obou projektech vznikne zhruba 680 bytů s investičním objemem přes 20 miliard korun. Stavba začala letos a dokončení je naplánováno na rok 2029, uvedla Penta v tiskové zprávě.

Penta zamířila do Londýna

Penta Real Estate a britský developer Ballymore mají ve společném podniku rovný podíl. Hlavní pozornost přitahuje první projekt Cuba Street, v jehož rámci vyroste 52patrový dům s 434 byty. Jedná se o výškovou rezidenční budovu situovanou podél Temže, která po dokončení zásadně rozšíří nabídku moderního bydlení v této části Londýna.

5 fotografií v galerii

Druhý projekt, The Capston, zahrnuje výstavbu dalších 247 bytů ve dvou domech o 11 a 22 podlažích.

12 fotografií v galerii

„Partnerství s Pentou a zajištění financování pro více než 680 nových bytů je v dnešním náročném prostředí významným počinem. Těšíme se na spolupráci s Pentou při jejích prvních projektech ve Spojeném království,“ uvedl ředitel Ballymore John Mulryan.

Pro Pentu znamenají aktuální projekty další krok v její strategii expanze na západoevropské trhy. Podle Pavla Streblova z představenstva Penta Real Estate chce firma v Londýně v budoucnu působit nejen v rezidenční výstavbě, ale také v segmentu kanceláří, hotelů či studentského bydlení. „V příštích několika letech zde chceme výrazně rozšířit naši místní kancelář, realizovat podobně velké investice v miliardových částkách a etablovat Pentu jako silného hráče, který dokáže i v Londýně budovat velké rozvojové projekty včetně výškových domů,“ dodal Streblov.

Penta Real Estate je součástí investiční skupiny Penta založené v roce 1994. Realitní divize se zaměřuje na kanceláře, byty a maloobchod a v Česku a na Slovensku aktuálně realizuje přes 20 projektů.

Na začátku října firma oznámila, že od Českých drah koupila za 731 milionů korun pozemky v severní části areálu pražského Nákladového nádraží Žižkov. Už v listopadu 2023 získala za téměř 244 milionů korun nevyužívané pozemky na Florenci, kde naváže na výstavbu nové čtvrti u své kancelářské budovy Masaryčka.

Podle výroční zprávy činil čistý zisk Penta Real Estate v loňském roce 13,2 milionu korun, což představuje meziroční růst o 5,5 procenta. Tržby realitní divize vzrostly o 22 procent na 456,6 milionu korun.

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Brno roste. A Praha hledá směr

