Válka neskončila, ale Orbán už plánuje byznys s Putinem

Válka neskončila, ale Orbán už plánuje byznys s Putinem

Válka neskončila, ale Orbán už plánuje byznys s Putinem
Maďarsko vysílá podnikatelskou delegaci do Ruska. Orbán tvrdí, že se připravuje na svět po válce a po zrušení sankcí. Opozice ho mezitím obviňuje z rozkladu země.

Delegace maďarských podnikatelů se v příštích dnech vydá do Ruska, aby jednala o hospodářské spolupráci, uvedl při sobotním setkání se svými příznivci maďarský premiér Viktor Orbán. Připravovaná mise je podle Orbána součástí strategie příprav na svět, který nastane po ukončení války Ruska proti Ukrajině a po zrušení západních sankcí proti Rusku, napsala agentura AFP.

„Musíme předvídat, protože pokud nám Bůh pomůže a válka skončí, aniž bychom do ní byli zataženi, a pokud se americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi podaří znovu zapojit Rusko do globální ekonomiky, ocitneme se ve zcela jiném ekonomickém prostoru,“ prohlásil Orbán na mítinku ve sportovní hale ve městě Kecskemét v centrální části Maďarska. Na akci přišla asi tisícovka lidí.

Orbán mezi Trumpem a Putinem

Orbán je vzácným typem evropského politika, který má blízko jak k americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, tak k ruskému vůdci Vladimiru Putinovi, poznamenala AFP.

Připomněla, že Orbán podle maďarských médií na počátku listopadu údajně jednal s Trumpem ve Washingtonu o tom, že by maďarská společnost MOL převzala rafinérie a benzinky, které v Evropě vlastní ruské společnosti Lukoil a Gazprom, postižené uvalením amerických sankcí. Koncem listopadu pak Orbán sliboval Putinovi v Moskvě, že Maďarsko bude dál dovážet energetické suroviny z Ruska, jakkoli pokračující závislost Maďarska na Rusku představuje pro Evropskou unii problém.

Kritika závislosti na ruské energetice

Maďarský vůdce ale neusiloval o diverzifikaci dovozu ani poté, co ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu, na rozdíl od mnoha evropských sousedů. Přislíbil také, že u Soudního dvora EU zažaluje zákaz dovozu ruského zemního plynu od roku 2027, schválený většinou členských zemí.

Orbán podle rakouské agentury APA také varoval před válkou mezi mezi Evropou a Ruskem, ale sliboval, že pokud jeho vláda zůstane u moci i po parlamentních volbách v příštím roce, existuje šance se válce vyhnout.

Opozice útočí na Orbána

Ve stejném městě na náměstí v sobotu promluvil ke svým přívržencům i vůdce opozice Péter Magyar. Kritizoval Orbána, že si z peněz daňových poplatníků platí „putovní cirkus“, místo aby pomáhal nejchudším spoluobčanům. Maďarsko se za Orbánových vlád proměnilo v „nejchudší a nejzkorumpovanější zemi v Evropské unii“, burcoval Magyar 18 dní před volbami a ujišťoval, že jeho strana je připravena vládnout. „Maďarské dějiny se nepíší v Bruselu, ani v Moskvě či ve Washingtonu, ale tady na maďarských ulicích,“ prohlásil.

„Jedině Viktor Orbán je schopen zachránit Maďarsko,“ tvrdil na premiérově mítinku jeho jmenovec a poradce Balázs Orbán, který podle agentury MTI použil i varovný příklad Česka. To podle něj již „utratilo za válku ekvivalent několika tisíc miliard forintů, protože mělo vůdce, který dal přednost válce před zájmy českého lidu“.

Reakce české vlády

Dosavadní výdaje českého státu na pomoc Ukrajině od začátku ruské vojenské invaze za všechna ministerstva i orgány státní správy činí celkově 91,3 miliardy korun, uvedl na konci listopadu premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Příjmy státu tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy korun, protože příjmy ze sociálního a zdravotního pojištění či daní tvoří 79 miliard a kompenzace za vojenskou pomoc 25 miliard, řekl Fiala.

„Český stát na pomoci Ukrajině určitě neprodělává, je tomu přesně naopak. To samozřejmě není na celé věci to nejpodstatnější. Nesmíme pomíjet aspekt spravedlnosti a spravedlivého boje Ukrajinců, bezpečnostní hlediska a všechno další, ale čísla hovoří úplně jasně,“ řekl novinářům Fiala. Poděkoval všem, kdo se na pomoci Ukrajině od počátku ruské vojenské agrese v roce 2022 podíleli.

Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.

„Je jasné, že v něm je mnoho kritiky, ale myslím si, že některá je oprávněná. Evropa podceňovala svou vlastní sílu vůči Rusku,“ komentovala Kallasová nově zveřejněný dokument. „Měli bychom si více věřit,“ dodala podle agentury Reuters.

„Spojené státy zůstávají naším největším spojencem. Ne vždy jsme se shodli na všech tématech, ale myslím si, že základní princip zůstává stejný. Jsme největší spojenci a musíme zůstat jednotní,“ uvedla zástupkyně EU.

Podle AFP nový dokument Trumpovy administrativy ostře útočí na Evropany a podporuje tvrzení krajní pravice a rasistické konspirační teorie, že starý kontinent čelí hrozbě civilizačního zániku v důsledku migrace. Mezi problémy, kterým Evropa podle dokumentu čelí, patří také například činnosti EU a dalších nadnárodních orgánů, cenzura svobody slova, potlačování politické opozice a prudký pokles porodnosti.

Dokument mimo jiné tvrdí, že se už nebude rozšiřovat Severoatlantická aliance, což Spojené státy uváděly v původním návrhu plánu, kterým chtěly docílit ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo. Dokument v souvislosti s válkou na Ukrajině také zdůrazňuje, že je v americkém zájmu, aby boje skončily, mimo jiné i proto, aby byla obnovena strategická stabilita s Ruskem.

Trumpova administrativa však tvrdí, že nestabilní menšinové vlády v Evropě mají nerealistická očekávání ohledně války, a naznačuje, že tyto země brání mírovému procesu. Tyto komentáře přitom přicházejí v době, kdy evropští lídři soukromě varují, že Washington by mohl Ukrajinu při mírových jednáních s Moskvou zradit.

Německý kancléř Friedrich Merz a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová včera nepochodili u belgického premiéra Barta De Wevera. Belgie totiž po včerejšku nadále rezolutně nesouhlasí s tím, aby Evropská komise poslala na Ukrajinu v přepočtu minimálně zhruba 2,2 bilionu korun ze zmrazených ruských devizových rezerv. Kyjev by penězi mohl financovat válku s Ruskem po další dva roky.

Belgického premiéra v odporu k půjčce včera podpořili také bankéři jeho domoviny. Návrh Evropské komise podle belgické bankovní federace Fabelfin představuje „nevyzpytatelné ohrožení stability celé Belgie jakožto země“. Navíc, jestliže se mezinárodní investoři budou obávat, že zahraniční aktiva držená v Evropě mohou být zabavena příliš snadno, nastane odliv kapitálu z Evropy a podkopání důvěry v její finanční trhy, varuje dále Fabelfin.

Proti půjčce se ozývá vedle bankéřů také Federace belgických podniků. Ta naznačuje, že ostatní země EU se chovají pokrytecky, neboť pokud by byla zmrazená ruská aktiva na jejich území, samy by nebyly ochotny riskovat a činit to, co nyní žádají po Belgii.

Ve skutečnosti jsou zmrazené ruské devizové rezervy deponovány i v dalších zemích EU, zejména ve Francii a v Lucembursku (viz graf agentury Bloomberg níže), avšak Belgie v jejich držbě suverénně dominuje. Proti jejich využití pro půjčku Ukrajině se vyslovuje i sama belgická společnost Euroclear, u které jsou uloženy. Ta včera uvedla, že návrh Evropské komise je příliš riskantní, historií neprověřený, a jeho zhmotnění by znamenalo dalekosáhlá právní, finanční a reputační rizika nejen pro Euroclear samotný, leč též pro Belgii, Evropskou unii a její finanční trhy.

Tlak Německa

Na Belgii vedle Evropské komise zvláště silně tlačí také Německo. Berlín zjevně preferuje využití ruských rezerv k financování ukrajinských vojenských výdajů před použitím společného dluhu EU ke stejnému účelu. Němci totiž patří k národům EU, které se až na výjimky vehementně staví proti společnému půjčování EU, neboť coby relativně fiskálně ukáznění nechtějí přebírat náklady dluhu předlužených ekonomik typu Francie, Itálie, ba ani právě Belgie. Němci by tedy raději, aby peníze na Ukrajinu poslala Belgie, z ruských rezerv, aniž by se musel vydávat další společný dluh EU.   

Na stranu Belgie se ovšem staví i opravdu těžká váha. Spojené státy. Ty nyní tlačí na některé země Evropské unie, aby se postavily záměru Evropské komise poslat Ukrajině peníze z ruských rezerv, jak včera uvedla agentura Bloomberg. Podle Spojených států by peníze z ruských rezerv měly sloužit k zajištění míru, a nikoli k prodlužování války.

Evropská komise chce Kyjevu peníze dát – jde vlastně o nevratnou bezúročnou půjčku – na jeho vojenské a finanční potřeby. Za poskytnuté peníze se mají ovšem zaručit členské země EU. Česko by tak muselo vyčlenit na tuto záruku minimálně 40 miliard korun.

Evropská centrální banka se na záruce podílet odmítá, i když po ní Evropská komise participaci žádá. Proti předání tisíců miliard korun Ukrajině jsou v rámci EU vedle Belgie také Maďarsko a vlastně i Slovensko, které jej podmiňuje tím, aby dané biliony nefinancovaly vojenské výdaje, což je v praxi těžko splnitelné.

Státní rozpočet Belgie inkasuje ze zmrazených ruských devizových rezerv, které jsou deponovány na jejím území, stovky milionů eur daní. Hlavně se tedy ale Belgie obává, že pokud přestanou platit příslušné sankce Evropské unie (například maďarským vetem při hlasování o jejich prodloužení o další půlrok, které se koná pravidelně každých šest měsíců), bude to ona, která bude muset Rusku peníze z rezerv vracet – a pokud je mezitím Evropská komise pošle Ukrajině, nebude mít z čeho.

Na Belgii by se pak musely „složit“ další členské země EU, aby mohla peníze Rusku vrátit – Česko by pak muselo Rusku „přes Belgii“ poslat zmíněných minimálně 40 miliard korun. Případně by vratku Rusku „natiskla z ničeho“ Evropská centrální banka, což ta ale právě odmítá jako nepovolené látání dluhu členských zemí eurozóny tiskem nových eur.

