Problémy pro Škodu Auto. Mexická cla na zboží z Asie zatíží její byznys v Indii

Výroba Škoda Auto ve Vietnamu
Zvýšení cel na dovoz zboží z Asie do Mexika, o němž rozhodli mexičtí zákonodárci, silně dolehne na indickou součást automobilky Škoda z německé automobilové skupiny Volkswagen. Napsala to agentura Reuters, podle níž se Škoda podílí na vývozu aut z Indie do Mexika téměř z 50 procent. Hlavní vývozci aut z Indie, včetně firem Volkswagen a Hyundai, ročně vyvážejí do Mexika produkci zhruba za miliardu dolarů (20,8 miliardy korun).

Mexiko od ledna až na 50 procent zvýší clo na dovoz zboží z Číny, Indie a dalších asijských zemí, snaží se tak podpořit svůj vlastní průmysl. Automobilový sektor v Indii se snažil u vlády v Dillí lobbovat, aby chystanému zvýšení cel zabránila, uvedl Reuters. Odvolává se na dva své zdroje a na dopis představitelů indického automobilového sektoru.

Vláda mexické prezidentky Claudie Sheinbaumové ve středu schválila zvýšení dovozních cel na stovky položek ze zemí, se kterými nemá obchodní dohody, včetně Číny a Indie. Vedle podpory mexického průmyslu chce ochránit i pracovní místa. K tomuto kroku se Mexiko rozhodlo v době, kdy samo čelí tlaku od americké vlády, aby omezilo obchod s Čínou. Mexickým obchodním skupinám se to nelíbí a varují, že vyšší cla jim zvýší náklady.

VW utahuje stavy v Indii. Týká se to i závodu Škody

Zprávy z firem

Německý automobilový koncern Volkswagen nabízí všem zaměstnancům v Indii předčasné odchody, které se týkají i tamního závodu Škody Auto. Uvádějí to dva zdroje agentury Reuters. Obě továrny Volkswagenu v Indii, které zaměstnávají asi 2300 lidí, nepracují na plný výkon. Volkswagenu se na třetím největším automobilovém trhu na světě nedaří růst.

ČTK

Přečíst článek

Mexiko je pro indický automobilový sektor třetím největším vývozním trhem a vyšší cla nejvíce dolehnou na automobilky Volkswagen, Hyundai, Nissan a Maruti Suzuki. Dovozní clo na automobily se v Mexiku od ledna zvýší ze současných 20 procent. Zatímco vývoz aut z Indie do Mexika se pohybuje kolem jedné miliardy dolarů ročně, celkový vývoz dosahuje přibližně 5,3 miliardy dolarů.

Odvětvová organizace nazvaná Společnost indických výrobců automobilů, jejímiž členy jsou Volkswagen, Hyundai a Suzuki, v listopadu naléhala na indické ministerstvo obchodu, aby se snažilo vyvíjet na Mexiko tlak s cílem zachovat status quo, pokud jde o vývoz aut z Indie. „Očekává se, že navrhované zvýšení cel bude mít přímý dopad na vývoz indických automobilů do Mexika,“ uvedla organizace ve svém dopise ministerstvu obchodu, na který se odvolává Reuters.

Zatímco na Škodu Auto připadá téměř 50 procent celkového vývozu aut z Indie do Mexika, což je skoro 500 milionů dolarů, Hyundai za uplynulý finanční rok vyvezl z Indie do Mexika auta za 200 milionů dolarů, Nissan přibližně za 140 milionů a Suzuki za 120 milionů dolarů.

Volkswagen

Rekordní investiční vlna Volkswagenu končí. Koncern přechází do úsporného režimu

Zprávy z firem

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, plánuje do roku 2030 investovat 160 miliard eur (3,9 miliardy korun). Řekl to podle agentury Reuters generální ředitel automobilky Oliver Blume týdeníku Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Celková částka vychází z pravidelně aktualizovaného pětiletého investičního plánu Volkswagenu a je mírně nižší než v předchozích obdobích. Skupina tak přistupuje k úsporám, protože čelí napjaté situaci na dvou hlavních trzích, a to v Číně a v USA.

ČTK

Přečíst článek

Zatím není jasné, jak indické automobilky na vyšší cla zareagují a jak se k tomu postaví indická vláda. Zvýšení cel by mohlo indické výrobce automobilů donutit, aby přehodnotili strategii ve vztahu k Mexiku. Nejvíce aut se z Indie vyváží do Jihoafrické republiky, na druhém místě je Saúdská Arábie a třetí Mexiko.

Volkswagen už dříve zahájil v Indii rozsáhlou restrukturalizaci. Skupina v Indii prodává auta značek Volkswagen, Škoda, Audi, Porsche, Lamborghini a Bentley, ale i po více než dvou desetiletích má na indickém trhu pouze dvouprocentní podíl. O tom, že firma potřebuje v Indii růst, často mluví především generální ředitel Škody Klaus Zellmer. Česká součást německého koncernu totiž opustila Rusko a už nemá ani větší zastoupení v Číně.

