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newstream.cz Money Česká ekonomika v dubnu ožila. Průmysl zrychlil, stavebnictví táhne bytová výstavba

Česká ekonomika v dubnu ožila. Průmysl zrychlil, stavebnictví táhne bytová výstavba

Průmyslová výroba
ČTK
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Česká ekonomika dostala v dubnu několik povzbudivých signálů. Průmysl po předchozím zpomalování zrychlil růst, stavebnictví dál táhlo hlavně pozemní stavitelství a zahraniční obchod zůstal v přebytku. Data Českého statistického úřadu ale zároveň ukazují, že o jednoznačně silný výkon nejde. V průmyslu dál ubývá zaměstnanců a přebytek zahraničního obchodu se meziročně výrazně snížil.

Průmyslová výroba v dubnu meziročně vzrostla o 1,5 procenta. Po čtyřech měsících zpomalování tak zrychlila z březnových 0,9 procenta. Proti předchozímu měsíci byla průmyslová produkce vyšší o 1,4 procenta.

Růst táhla hlavně výroba motorových vozidel a jejich dílů. Pomohla také výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Podle ČSÚ přispěl k lepšímu výsledku rovněž kovozpracující a chemický průmysl a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména pro stavebnictví.

Ne všude se ale dařilo. Meziroční pokles statistici zaznamenali v těžbě a dobývání, hlavně u uhlí, a také u oprav a instalací strojů a zařízení. Nižší byla i produkce v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Dobrou zprávou pro průmysl jsou nové zakázky. Jejich hodnota v dubnu meziročně vzrostla o 2,7 procenta. Zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,5 procenta, tuzemské o 1,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 3,3 procenta.

„Růst hodnoty nových zakázek v průmyslu podpořila zejména výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Zakázky přibyly i ve výrobě motorových vozidel a také ve výrobě strojů a zařízení, například stavebních strojů,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Naopak objednávky klesly v kovozpracujícím, farmaceutickém, textilním a papírenském průmyslu.

Průmysl zároveň dál propouští. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se v dubnu meziročně snížil o jedno procento. Mzdy ale rostly. Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu byla meziročně vyšší o 5,9 procenta.

Silný růst stavebnictví

Ještě silnější růst ukázalo stavebnictví. Stavební výroba v dubnu meziročně vzrostla o 7,7 procenta, zatímco v březnu podle revidovaných údajů stoupla o 6,4 procenta. Meziměsíčně byla stavební produkce vyšší o 0,6 procenta.

Hlavním tahounem zůstalo pozemní stavitelství, tedy především výstavba budov. Produkce v tomto segmentu meziročně vzrostla o 12,1 procenta. Naopak inženýrské stavitelství, kam patří například výstavba silnic, telekomunikačních nebo energetických sítí, kleslo o 0,4 procenta.

Výrazně přibylo stavebních povolení i zahájených bytů. Úřady v dubnu vydaly 5889 stavebních povolení, meziročně o 14,7 procenta více. Počet bytů, které se začaly stavět, vzrostl téměř o 90 procent na 5100. Dokončených bytů naopak zhruba o desetinu ubylo na 2582.

„Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů zejména v Praze,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Nové kanceláře budou vzácné zboží, říká Forejt z Passerinvest Group

Reality

Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.

Dalibor Martínek

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Zahraniční obchod skončil v dubnu přebytkem 6,8 miliardy korun. Výsledek je ale meziročně o 11,5 miliardy korun slabší. Vývoz vzrostl o 5,7 procenta na 434,1 miliardy korun, dovoz ale stoupl rychleji, o 8,9 procenta na 427,3 miliardy korun.

Podle ČSÚ měl kladný vliv na bilanci hlavně obchod se stroji, ropou a zemním plynem. Příznivě se projevil také obchod s elektrickými zařízeními. Naopak negativně dopadl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty.

„V dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se proto snížil,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. Nejvyšší nárůsty dovozu statistici zaznamenali u koksu a rafinovaných ropných produktů a u počítačů, elektronických a optických přístrojů.

Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky

Zprávy z firem

Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.

ČTK

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Ve srovnání s loňským dubnem se zvýšil přebytek obchodu se stroji a zařízeními o 3,6 miliardy korun. Deficit obchodu s ropou a zemním plynem se snížil o 1,8 miliardy korun a deficit u elektrických zařízení klesl o 1,1 miliardy korun.

Celkovou bilanci ale zhoršilo hlavně prohloubení deficitu obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 7,3 miliardy korun. Horší bylo také saldo obchodu s kovodělnými výrobky a přebytek obchodu s motorovými vozidly se meziročně snížil o 2,4 miliardy korun.

Dubnová čísla tak ukazují ekonomiku, která se v některých oblastech zvedá, ale dál naráží na slabší místa. Průmysl roste hlavně díky autům a elektronice, stavebnictví žene výstavba budov a bytových projektů, zatímco zahraniční obchod sice zůstává v plusu, jeho náskok se ale výrazně ztenčil.

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Putinův vliv v Arménii slábne. Volby vyhrál proevropský Pašinjan

Nikol Pašinjan
ČTK
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Arménský premiér Nikol Pašinjan ustál parlamentní volby a potvrdil prozápadní kurz země. Jeho strana Občanská smlouva získala po sečtení hlasů ze všech volebních místností 49,8 procenta hlasů. Podle agentury AFP volby poznamenané hrozbami ze strany Ruska potvrdily, že Arménie se dál odklání od Moskvy směrem k Evropské unii.

Druhé místo obsadila Silná Arménie rusko-arménského miliardáře Samvela Karapetjana se ziskem 23,3 procenta. Do parlamentu se dostanou ještě další dvě strany. Volební účast dosáhla 59 procent.

Pašinjan se už v noci po volbách prohlásil za vítěze. Výsledek označil za historický a slíbil, že Arménie bude pokračovat ve sbližování se Západem. Zároveň uvedl, že chce dál rozvíjet vztahy s Ruskem.

Výsledek Pašinjanovy strany je natolik silný, že bude moci sestavit vládu bez koaličních partnerů, zvolit premiéra, přijmout vládní program a schválit rozpočet a většinu zákonů, řekl agentuře AP Richard Giragosian, ředitel nezávislého Centra regionálních studií v Jerevanu. Dodal ale, že Pašinjan nezískal většinu potřebnou ke změnám ústavy bez konání referenda.

Jeho hlavní rival Karapetjan naopak výsledek zpochybnil. Volby označil za ostudné a tvrdí, že je provázely represe. Podle něj byly zatčeny desítky lidí z jeho kampaně. Arménský vyšetřovací výbor oznámil, že se zabývá 59 případy možného porušení volebních pravidel, včetně opakovaného hlasování. Zadrženo bylo devět osob.

Sám Karapetjan je od konce prosince v domácím vězení a je souzen kvůli obvinění z veřejných výzev ke svržení vlády. V neděli ho dovezla do volební místnosti eskorta. Když odhlasoval, dopravila ho zase domů.

Zhoršené vztahy s Ruskem

Výsledek voleb je významný i kvůli rychle se měnícím vztahům mezi Jerevanem a Moskvou. Arménie byla dlouho spojencem Ruska a na svém území hostí ruskou vojenskou základnu. V posledních letech se ale vztahy prudce zhoršily.

Jerevan vyčítá Moskvě, že Arménii neochránila během bojů se sousedním Ázerbájdžánem. Ten v roce 2023 při bleskové operaci znovu ovládl Náhorní Karabach a navzdory přítomnosti ruských vojáků ukončil desetiletí trvající vládu tamních arménských separatistů.

Arménie se navíc připojila k Mezinárodnímu trestnímu soudu, což Moskva označila za nepřátelský krok. Později prakticky zmrazila účast v Ruskem vedené Organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti a loni přijala zákon, který deklaruje záměr usilovat o členství v Evropské unii.

Rusko na proevropský kurz Jerevanu reagovalo v posledních dnech zákazem dovozu některých arménských zemědělských a potravinářských produktů. Omezení se týká například květin, minerální vody, brandy nebo vybraných druhů čerstvé zeleniny.

Británie, Francie a Německo podpořily Zelenského návrh na dialog s Ruskem

Evropa se staví za Zelenského. Chce přímý dialog s Putinem, Moskva schůzku odmítá

Politika

Británie, Francie a Německo podpořily návrh ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na přímý dialog s Ruskem. Podle agentury AFP to uvedli lídři těchto zemí po jednání v Londýně.

nst

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Vladimir Putin zároveň Arménii vzkázal, že nemůže usilovat o členství v EU a zároveň zůstat v Ruskem vedené Euroasijské hospodářské unii. Podle něj jde Jerevan cestou Ukrajiny, proti níž Rusko od února 2022 vede útočnou válku.

AFP připomíná, že Kreml čelí obviněním, že se volby snažil ovlivnit ve svůj prospěch. Analytici upozorňovali na dezinformace na internetu, aktivity hackerů a šíření proruského narativu, který líčil spolupráci se Západem jako nebezpečnou.

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Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky

Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky
ČTK
ČTK
ČTK

Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.

Německým výrobcům automobilů klesá odbyt, zatímco jejich konkurenti ze Spojených států a Japonska rostou. Největším problémem zůstává pro německé automobilky čínský trh. Podle webu týdeníku Der Spiegel to vyplývá z analýzy poradenské společnost EY, která srovnávala 19 největších prodejců aut na světě.

Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW zaznamenaly od ledna do března meziroční pokles tržeb o 4,3 procenta. Všichni zkoumaní výrobci dohromady přitom vykázali růst, a to o 1,7 procenta.

Jiní dva evropští výrobci Stellantis a Renault zaznamenali nárůst tržeb o 6,7 procenta. Americkým výrobcům tržby stouply o pět procent a japonským o 4,3 procenta. Čínští výrobci automobilů naopak zaznamenali pokles o 1,4 procenta.

Hluboká strukturální transformace

„Celý německý automobilový průmysl prochází hlubokou strukturální transformací. Výsledky negativně ovlivňuje ztráta zahraničních trhů, drahé nadměrné kapacity, vysoké investice do softwaru a pomalý nárůst elektromobility,“ uvádí automobilový expert společnosti EY Constantin Gall.

Ferrari Luce

Lukáš Kovanda: Prodeje Ferrari Luce rostou. Jenže o jeho oblibě to nemusí říkat vůbec nic

Názory

Ferrari Luce budí na sítích emoce. Jedni ho označují za přešlap, druzí argumentují tím, že se dobře prodává. Jenže u značek typu Ferrari nemusí vysoký odbyt znamenat skutečnou popularitu. Může jít hlavně o drahou vstupenku do klubu, který otevírá cestu k mnohem žádanějším limitovaným modelům, třeba k Ferrari F80.

Lukáš Kovanda

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V Číně, která je největším automobilovým trhem na světě, zaznamenaly uvedené tři německé automobilky v prvním čtvrtletí pokles prodeje o 16 procent.

„Čína zůstává pro německé společnosti jedním z největších problémů,“ říká Gall. Její trh je silně konkurenční a drahé prémiové vozy se kvůli slabé ekonomice prodávají špatně. V rostoucím segmentu elektromobilů pak Číňané upřednostňují domácí značky. „Západní výrobci tam v současné době nemají moc co získat,“ uzavírá Gall.

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Trhy

Ivana Pečinková

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