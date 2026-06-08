Česká ekonomika v dubnu ožila. Průmysl zrychlil, stavebnictví táhne bytová výstavba
Česká ekonomika dostala v dubnu několik povzbudivých signálů. Průmysl po předchozím zpomalování zrychlil růst, stavebnictví dál táhlo hlavně pozemní stavitelství a zahraniční obchod zůstal v přebytku. Data Českého statistického úřadu ale zároveň ukazují, že o jednoznačně silný výkon nejde. V průmyslu dál ubývá zaměstnanců a přebytek zahraničního obchodu se meziročně výrazně snížil.
Průmyslová výroba v dubnu meziročně vzrostla o 1,5 procenta. Po čtyřech měsících zpomalování tak zrychlila z březnových 0,9 procenta. Proti předchozímu měsíci byla průmyslová produkce vyšší o 1,4 procenta.
Růst táhla hlavně výroba motorových vozidel a jejich dílů. Pomohla také výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Podle ČSÚ přispěl k lepšímu výsledku rovněž kovozpracující a chemický průmysl a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména pro stavebnictví.
Ne všude se ale dařilo. Meziroční pokles statistici zaznamenali v těžbě a dobývání, hlavně u uhlí, a také u oprav a instalací strojů a zařízení. Nižší byla i produkce v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Dobrou zprávou pro průmysl jsou nové zakázky. Jejich hodnota v dubnu meziročně vzrostla o 2,7 procenta. Zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,5 procenta, tuzemské o 1,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 3,3 procenta.
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Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
„Růst hodnoty nových zakázek v průmyslu podpořila zejména výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Zakázky přibyly i ve výrobě motorových vozidel a také ve výrobě strojů a zařízení, například stavebních strojů,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.
Naopak objednávky klesly v kovozpracujícím, farmaceutickém, textilním a papírenském průmyslu.
Průmysl zároveň dál propouští. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se v dubnu meziročně snížil o jedno procento. Mzdy ale rostly. Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu byla meziročně vyšší o 5,9 procenta.
Silný růst stavebnictví
Ještě silnější růst ukázalo stavebnictví. Stavební výroba v dubnu meziročně vzrostla o 7,7 procenta, zatímco v březnu podle revidovaných údajů stoupla o 6,4 procenta. Meziměsíčně byla stavební produkce vyšší o 0,6 procenta.
Hlavním tahounem zůstalo pozemní stavitelství, tedy především výstavba budov. Produkce v tomto segmentu meziročně vzrostla o 12,1 procenta. Naopak inženýrské stavitelství, kam patří například výstavba silnic, telekomunikačních nebo energetických sítí, kleslo o 0,4 procenta.
Výrazně přibylo stavebních povolení i zahájených bytů. Úřady v dubnu vydaly 5889 stavebních povolení, meziročně o 14,7 procenta více. Počet bytů, které se začaly stavět, vzrostl téměř o 90 procent na 5100. Dokončených bytů naopak zhruba o desetinu ubylo na 2582.
„Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů zejména v Praze,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.
Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.
Nové kanceláře budou vzácné zboží, říká Forejt z Passerinvest Group
Reality
Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.
Zahraniční obchod skončil v dubnu přebytkem 6,8 miliardy korun. Výsledek je ale meziročně o 11,5 miliardy korun slabší. Vývoz vzrostl o 5,7 procenta na 434,1 miliardy korun, dovoz ale stoupl rychleji, o 8,9 procenta na 427,3 miliardy korun.
Podle ČSÚ měl kladný vliv na bilanci hlavně obchod se stroji, ropou a zemním plynem. Příznivě se projevil také obchod s elektrickými zařízeními. Naopak negativně dopadl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty.
„V dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se proto snížil,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. Nejvyšší nárůsty dovozu statistici zaznamenali u koksu a rafinovaných ropných produktů a u počítačů, elektronických a optických přístrojů.
Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.
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Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.
Ve srovnání s loňským dubnem se zvýšil přebytek obchodu se stroji a zařízeními o 3,6 miliardy korun. Deficit obchodu s ropou a zemním plynem se snížil o 1,8 miliardy korun a deficit u elektrických zařízení klesl o 1,1 miliardy korun.
Celkovou bilanci ale zhoršilo hlavně prohloubení deficitu obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 7,3 miliardy korun. Horší bylo také saldo obchodu s kovodělnými výrobky a přebytek obchodu s motorovými vozidly se meziročně snížil o 2,4 miliardy korun.
Dubnová čísla tak ukazují ekonomiku, která se v některých oblastech zvedá, ale dál naráží na slabší místa. Průmysl roste hlavně díky autům a elektronice, stavebnictví žene výstavba budov a bytových projektů, zatímco zahraniční obchod sice zůstává v plusu, jeho náskok se ale výrazně ztenčil.
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