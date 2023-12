Jednání o míru. V Petrohradu se setkali zástupci Arménie a Ázerbájdžánu

Předseda arménské vlády Nikol Pašinjan a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev spolu jednali během neformálního summitu postsovětského Společenství nezávislých států (SNS) v Petrohradu o mírových dohodách mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Informovala o tom dnes arménská a ruská média s odvoláním na Pašinjanovu mluvčí. Rozhovor se odehrál ještě v úterý.

„Během neformálního summitu SNS se uskutečnily neformální kontakty mezi arménským premiérem a ázerbájdžánským prezidentem. Posoudili otázky spjaté s mírovou agendou mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Jednání bylo v bilaterálním formátu,“ řekla mluvčí Nazeli Bagdasarjanová agentuře Armenpress. Agentura zveřejnila snímek obou představitelů, jak spolu sedí u stolu bok po boku.

FOTOGALERIE: Exodus z Náhorního Karabachu

Ruský list Kommersant na svém webu připomněl, že mluvčí ruského prezident Dmitrij Peskov uvedl, že Arménie a Ázerbájdžán jsou připraveny dokončit mírová jednání a uzavřít mírovou smlouvu. Podle zdrojů deníku by Alijev a Pašinjan mohli mírovou smlouvu podepsat krátce po Novém roku.

Výměna zajatců

Tento měsíc si Arménie a Ázerbájdžán si na hranicích vyměnily válečné zajatce. Tento krok k normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi avizovaly o týden dříve Jerevan i Baku a obě strany zároveň potvrdily záměr urovnat své vztahy a uzavřít mírovou smlouvu. Řada pozorovatelů nicméně na postup ve vyjednáváních nahlíží s opatrností, neboť za poslední tři desetiletí se mezi zeměmi nahromadilo napětí a neshody.

Ázerbájdžán a Arménie vedly v posledních třech dekádách dvě války o Náhorní Karabach, region mezinárodně uznávaný jako součást Ázerbájdžánu, v němž historicky žilo většinově arménské obyvatelstvo. Boje v 90. letech si vyžádaly asi 30 tisíc mrtvých a skončily vítězstvím Arménů. Ázerbájdžán ale dobyl zpět řadu území během války v roce 2020.

Po bleskové vojenské ofenzivě z letošního září pak Ázerbájdžán převzal nad Náhorním Karabachem plnou kontrolu a většina z asi 120 tisíc etnických Arménů z regionu uprchla. Arménie během ázerbájdžánské zářijové ofenzívy v Karabachu nezasáhla.

Předchozí válku z podzimu 2020 ukončilo příměří zprostředkované Ruskem, mírové dohody se však dosud nepodařilo dosáhnout. Sporné zůstává vymezení společné hranice, která je uzavřená a na obou stranách je množství vojáků. V pohraničí se opakovaně odehrávají ozbrojené střety.