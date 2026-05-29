Lukáš Kovanda: Prodeje Ferrari Luce rostou. Jenže o jeho oblibě to nemusí říkat vůbec nic

Lukáš Kovanda
Ferrari Luce budí na sítích emoce. Jedni ho označují za přešlap, druzí argumentují tím, že se dobře prodává. Jenže u značek typu Ferrari nemusí vysoký odbyt znamenat skutečnou popularitu. Může jít hlavně o drahou vstupenku do klubu, který otevírá cestu k mnohem žádanějším limitovaným modelům, třeba k Ferrari F80.

Ferrari Luce se stalo jedním z nejdiskutovanějších nových modelů italské automobilky. Na sociálních sítích vyvolává poprask a kritici mu vyčítají nepřesvědčivý vzhled i odklon od toho, co si mnozí se značkou Ferrari tradičně spojují.

Na první pohled by se mohlo zdát, že kritika neobstála. Vůz jde podle všeho dobře na odbyt, a tak se nabízí jednoduchý závěr. Zákazníci ho chtějí, kritici se spletli.

Jenže u Ferrari tak jednoduchá rovnice neplatí. V prostředí extrémně luxusního zboží totiž prodejní čísla často nevypovídají jen o tom, zda se daný produkt lidem skutečně líbí. Mohou vypovídat také o tom, jak moc chtějí zůstat v přízni značky.

Ferrari není běžná automobilka. Je to klub

Ferrari má mimořádně silnou pozici. Neprodává jen auta, ale status, exkluzivitu a přístup do uzavřeného světa, do něhož se nedostane každý, kdo má dost peněz.

Právě proto se na jeho produkty nedá dívat stejně jako na běžné automobily. Zákazník si nekupuje pouze dopravní prostředek. Kupuje si vztah se značkou, historii svých předchozích nákupů a často také lepší pozici pro budoucí příležitosti. A tady začíná být model Luce zajímavý.

Luce jako drahá vstupenka k vytouženému F80

Ekonomická teorie zná pojem vázaný prodej. V praxi jde o situaci, kdy firma využívá silnou pozici u jednoho mimořádně žádaného produktu k tomu, aby podpořila prodej produktu jiného, méně atraktivního.

Ferrari samozřejmě nemusí nikde oficiálně říkat, že koupě Luce je podmínkou pro získání možnosti pořídit si limitovaný model typu F80. U podobně luxusních značek to ani není nutné. Sběratelé a dlouholetí zákazníci dobře vědí, že jejich nákupní historie hraje roli.

Kdo chce mít vyšší šanci dostat se k výjimečnému modelu, musí značce opakovaně dokazovat loajalitu. A koupě vozu, který není jednoznačně vysněným autem, může být právě takovým důkazem.

Nejde o auto. Jde o signál

Nákup Ferrari Luce tak nemusí být vyjádřením nadšení z konkrétního modelu. Může být především signálem: jsem věrný zákazník, podporuji značku i ve chvíli, kdy nepřichází s nejžádanějším autem, a zasloužím si přednostní přístup k tomu, co bude opravdu vzácné.

V ekonomii se tomu říká nákladná signalizace. Čím dražší a bolestivější je určitý krok, tím věrohodněji vypovídá o skutečné motivaci zákazníka.

Jinými slovy: kdo si koupí Luce, ačkoli by za zlomek ceny mohl mít elektromobil podobného vzhledu, vysílá Ferrari velmi silný signál. Ukazuje, že mu nejde jen o samotné auto. Jde mu o vztah ke značce a o budoucí privilegia, která z něj mohou plynout.

Ferrari si tím třídí zákazníky

Pro automobilku má takový mechanismus velkou hodnotu. Pomáhá jí oddělit skutečně oddané klienty od těch, kteří chtějí pouze rychle vydělat na přeprodeji limitovaných modelů.

Ferrari potřebuje chránit vlastní exkluzivitu. Pokud by se k nejžádanějším vozům dostávali hlavně spekulanti, značka by ztrácela kontrolu nad svým trhem. Proto je pro ni důležité vědět, kdo je dlouhodobý sběratel, kdo je loajální zákazník a kdo se pouze snaží dostat k vozu, který může okamžitě se ziskem přeprodat.

Luce v tomto smyslu může fungovat jako filtr. Ne nutně jako milovaný model, ale jako test oddanosti.

Dobré prodeje nemusí být důkazem úspěchu

To, že se Ferrari Luce prodává, proto samo o sobě neznamená, že jde o oblíbený vůz. Znamená to především, že Ferrari má natolik silnou značku, že dokáže prodat i model, který část fanoušků považuje za přešlap.

Jeden takový přešlap si značka této síly může dovolit. Pokud by se jich ale objevilo více za sebou, i ti nejvěrnější zákazníci by mohli začít pochybovat.

Prozatím však může Ferrari situaci obrátit ve svůj prospěch. Díky Luce získá nejen další tržby, ale také cennou informaci o tom, kteří zákazníci jsou ochotni značku podpořit i ve chvíli, kdy nejde o jednoznačně vysněný model.

A právě tito zákazníci pak mohou stát v první řadě, až přijde na skutečně žádané limitované vozy typu F80.

Nový Metropolitní plán není jen plánem nové výstavby. Je to mapa Prahy, která se má méně opírat o auta a víc o koleje. Metro D, nové tramvajové tratě, železnice na letiště, Metro S i nové zastávky mohou rozhodnout, které adresy v metropoli v příštích letech nejvíc porostou.

Nový Metropolitní plán nemluví o veřejné dopravě jen obecně. V dokumentech jsou vymezeny konkrétní koridory a stavby, které mají v dalších letech přepsat dopravní i realitní mapu metropole. Budoucí hodnota nebude vznikat jen tam, kde se dá stavět, ale hlavně tam, kam se bude dát pohodlně dostat bez auta.

Největším symbolem této změny je metro D. Plán počítá s úsekem Náměstí Míru – Nové Dvory – Depo Písnice. Linka má propojit Písnici s Náměstím Míru, mít deset stanic a plánované zprovoznění v roce 2032. Pro realitní trh to znamená zásadní posílení jihu Prahy, a to Pankráce, Krče, Nových Dvorů, Libuše a Písnice.

Metro D

Metro, tramvaje, vlaky. Nová hodnota Prahy povede po kolejích

Vedle nové linky metra plán drží i koridor pro trasu metra A z Dejvické na letiště Ruzyně, druhé vestibuly stanic Hradčanská, Staroměstská, Vltavská, Můstek B a Želivského a nové přestupní terminály, například Veleslavín, Depo Písnice a Písnice včetně P+R parkovišť.

Druhou velkou vrstvou jsou tramvaje. Ty už nemají jen svážet lidi do centra. Nové tratě mají propojovat městské části mezi sebou, například jih Prahy se Smíchovem, Pankrácí nebo Vršovicemi , a vytvořit alternativu k cestám autem.

Mezi konkrétními tramvajovými stavbami jsou tratě Kobylisy–Bohnice, Divoká Šárka–Dědina–Staré letiště Ruzyně, Zlíchov–Dvorce, Počernická–sídliště Malešice, Modřany–Libuš–Nové Dvory, Motol–Vypich, Olšanská–Habrová, Vinohradská–Václavské náměstí–Bolzanova, východní tramvajová tangenta mezi Kubánským náměstím a Hollarovým náměstím a trať Dvorce–Budějovická.

Právě to je pro realitní trh důležité. Tramvaj už nebude jen doplněk centra. V novém plánu se z ní stává nástroj, jak napojit nové čtvrti, brownfieldy a okrajové části města bez toho, aby jejich obyvatelé automaticky končili v autech.

Ještě větší proměnu ale může přinést železnice. Metropolitní plán počítá s elektrizací a zdvoukolejněním úseků Bubny–Dejvice a Dejvice–Ruzyně, s rychlodráhou z Ruzyně na letiště, s novými železničními zastávkami Kačerov, Bubny, Rajská zahrada, Dolní Počernice, Hlubočepy, Jahodnice, Kbely, Konvářka, Liboc, Malešice, Radotín sídliště, Třeboradice, Velká Chuchle, Výstaviště, Karlín, Rokytka, Braník a Výtoň.

Do plánu se vešla také optimalizace tratí Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov, přestavba kolejiště Masarykova nádraží, modernizace trati Praha–Lysá nad Labem, nový železniční koridor Praha–Beroun a koridor pro Nové spojení II, tedy budoucí Metro S.

Takto by mohlo vypadat nové nádraží v Bubnech-Zátorech.

A pak jsou tu stavby Pražského okruhu, Městského okruhu, Radlické radiály, Hostivařské radiály, Vysočanské radiály, Libeňské spojky, Vestecké spojky, obchvaty Lipenců či Šeberova, Dvorecký most a další komunikační propojení. Plán je tedy zároveň mapou veřejné dopravy i silniční infrastruktury, která má odvést část zbytné dopravy z města a umožnit lepší fungování nových čtvrtí.

Koleje už dnes přepisují ceny

Že dopravní infrastruktura není jen technická položka v územním plánu, ale přímý cenotvorný faktor, ukazují i aktuální data z pražského trhu. Podle Metroindexu společnosti Flat Zone už v okolí žádné stanice pražského metra neklesá průměrná cena prodaného bytu pod 100 tisíc korun za metr čtvereční.

Ještě důležitější je ale trend. U Nádraží Holešovice se za poslední dekádu zvýšila cena bytů z 41 461 korun za metr čtvereční na 141 340 korun. V okolí Hradčanské vzrostla cena z 59 942 na 170 983 korun za metr a modelový byt o velikosti 70 metrů čtverečních tam podle analýzy zdražil přibližně ze 4,2 milionu na 12 milionů korun.

Trh už přitom neoceňuje jen existující metro, ale i to plánované. V okolí budoucí konečné stanice metra D v Písnici se aktuální průměrná cena pohybuje těsně pod 107 tisíci korunami za metr čtvereční, u budoucí stanice Nádraží Krč už překročila 125 tisíc korun za metr.

Podobně funguje železnice. Modernizace tratě Praha–Letiště–Kladno má zkrátit cestu z centra Prahy na Letiště Václava Havla zhruba na 25 minut, navýšit kapacitu příměstských spojů a přesunout část dojíždějících ze silnice na koleje. Už dnes se očekávání rychlého kolejového spojení promítá do realitního trhu na Kladně: zatímco před deseti lety se tam starší byty prodávaly hluboko pod 30 tisíci korunami za metr, novostavby dnes běžně překračují dvojnásobek a u lepších projektů se přibližují okrajovým částem Prahy.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

HDP za první kvartál moc nepotěšil, a to se do něj ještě nepromítl Perský záliv

Česká ekonomika zrychluje. Táhne ji hlavně spotřeba domácností
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Podrobnější odhad růstu HDP v letošním prvním kvartále naznačuje, že se letošní ekonomický růst bude téměř plazit při zemi. Vzrostly sice investice, ale ty neproduktivní.

Podle dnes zveřejněného zpřesněného odhadu se v prvním čtvrtletí letošního roku hrubý domácí produkt (HDP) oproti předchozímu čtvrtletí zvýšil o 0,2 procenta a oproti prvnímu kvartálu loňského roku byl vyšší o 2,2 procenta. Válka v Perském zálivu se do HDP v prvních třech měsících roku promítla pouze minimálně, prostřednictvím růstu cen pohonných hmot. Ve druhém kvartále už na nás uzavření Hormuzského průlivu, které kromě zdražení ropy a produktů z ní a dalších komodit opět narušilo dodavatelské řetězce a vyhnalo ceny prakticky všeho nahoru, projeví podstatně více. Ekonomové odhadují, že za celý letošní rok by česká ekonomika mohla vzrůst v nejlepším případě o dvě procenta.

Investice rostly, ale…

Druhý odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ), který je sice o maličko lepší než odhad první (symbolické zvýšení o 0,1 procentního bodu) žádný důvod k radosti nezakládá. I přesto, že rostly fixní investice (meziročně o 7,3 procenta a mezikvartálně o dvě procenta). Takže by se mohlo zdát, že za předpokladu, že se ekonomika v současnosti nachází okolo svého  potenciálu (tedy její kapacity jsou vytížené), by růst tvorby hrubého fixního kapitálu mohl znamenat, že firmy rozšiřují kapacity, aby mohly více vyrábět. Jenže, jak zjistili statistici, šlo o investice do „ostatních budov a dopravních prostředků“. Tedy nikoliv do výrobních budov a výrobních zařízení, technologií a podobně. To ostatně odpovídá i trendu, který tu byl už loni.

Nárůst investic o 7,3 procenta vypadá samozřejmě výborně, protože obvykle investice vedou k rozšiřování potenciálu ekonomiky. V našem případě velkou část vyšších investic obstaraly stavební investice v oblasti infrastruktury a nákupy dopravních prostředků na straně firem (plus 20,4 procenta). Obnova vozového parku však moc potenciálu ekonomiky nepomůže. Naproti tomu investice do strojů a ICT se zvýšily jen o 4,1 procenta a mezikvartálně dokonce mírně poklesly,“ hodnotí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Tahounem služby

Optimismus mírní i to, kdo byl největším motorem růstu HDP. Hlavní příspěvek k meziročnímu růstu hrubé přidané hodnoty (zásadní součást HDP) přišel v prvním kvartále od obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (plus 0,5 procentního bodu), následovaly informační a komunikační činnosti (plus 0,4 bodu) a teprve poté průmysl (0,3 procentního bodu).

Dvě procenta maximálně

Petr Dufek z Banky Creditas upozorňuje, že vojenský konflikt v Perském zálivu měl zatím na výsledky prvního čtvrtletí pouze velmi limitovaný vliv. Výsledky druhého čtvrtletí už budou válkou v Zálivu ovlivněny podstatně více. Přesto by se však ekonomika mohla udržet v černých číslech s růstem okolo dvou procent. „Za celý rok by ovšem dvouprocentní růst bylo možné považovat za velký úspěch, zvlášť s ohledem na mizérii německého hospodářství,“ říká Dufek.

„Meziroční růst o 2,2 procenta ještě na první pohled nevypadá vyloženě tragicky, ale 0,2 procenta mezičtvrtletně už je skutečně slabý výsledek, a pokud by česká ekonomika tímto tempem pokračovala i ve zbytku letošního roku, vykázala by za celý rok 2026 růst pouze o 1,5 procenta,“ hodnotí čerstvá čísla hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Jedinou útěchou nám podle něj může být skutečnost, že v prvním čtvrtletí panovalo v Česku rozpočtové provizorium, které omezovalo útraty vládních institucí, což ekonomický výkon oslabovalo. Naopak ve zbytku roku lze předpokládat, že vládní sektor bude toto manko dohánět,“ zamýšlí se Hradil.

Varovně podle něj naopak působí, že dopady války v Iránu v prvním kvartále ještě prakticky nebyly cítit, s výjimkou dražších pohonných hmot na čerpacích stanicích. „Širší negativní ekonomické důsledky, jako pokles kupní síly obyvatel, zhoršení ekonomického sentimentu či narušení dodavatelských řetězců, se plně projeví až v nadcházejících čtvrtletích. Za celý letošní rok tak čekáme růst v okolí dvou procent, přičemž rizika jsou vychýlena spíše směrem k horšímu výsledku,“ uzavírá hlavní ekonom Investiky.

