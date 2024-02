Statistici: Český průmysl loni zaznamenal nejhorší výsledek od pandemie

Průmyslová výroba v Česku se loni snížila o 0,4 procenta. Pokles postihl zejména energeticky náročná odvětví jako hutnictví a slévárenství, nepomohlo ani oživení v automobilovém průmyslu. Uvedl to Český statistický úřad. Ten zároveň zveřejnil i výsledky zahraničního obchodu Česka a údajů ve stavebnictví.

Negativní výsledek českého průmyslu

Průmyslová výroba v Česku se loni snížila o 0,4 procenta. Pokles postihl zejména energeticky náročná odvětví jako hutnictví a slévárenství, nepomohlo ani oživení v automobilovém průmyslu. Loňský výsledek je nejhorší od roku 2020 ovlivněného omezeními zavedenými kvůli pandemii covidu-19. V prosinci meziroční pokles zpomalil na 0,7 procenta po listopadovém snížení průmyslové výroby o 2,7 procenta.

K loňskému výsledku průmyslu v České republice významně přispěly poklesy v odvětvích výroby ostatních nekovových minerálních výrobků a výroby základních kovů, hutnictví a slévárenství, uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. „Oproti roku 2022 se snížila i výroba elektřiny. Celkový pokles nedokázalo zvrátit ani oživení ve výrobě motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků,“ dodal. Hodnota nových průmyslových zakázek loni meziročně klesla o 1,7 procenta, stouply ale tržby z průmyslové činnosti o čtyři procenta.

Pokles výroby loni v Česku zasáhl většinu průmyslových odvětví. Produkce ostatních nekovových minerálních výrobků, kam patří výroba skla, porcelánu nebo stavebních hmot, se snížila o 17,8 procenta, výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství sestoupila o 14,4 procenta. O desetinu klesla výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, těžba uhlí se snížila o 14,4 procenta. O 16,1 procenta se naopak zvýšila výroba motorových vozidel, o 17,8 procenta stoupla produkce ostatních dopravních prostředků. Růst o 9,3 procenta statistici evidují pro farmaceutický průmysl.

Zaměstnanců v českém průmyslu loni ubylo o 1,8 procenta, jejich průměrná mzda vzrostla o 8,7 procenta.

Ve srovnání s listopadem v posledním loňském měsíci průmyslová výroba vzrostla o 2,8 procenta. „Poslední měsíc roku 2023 zakončil průmysl prakticky na úrovni srovnatelné s prosincem roku 2022. Produkce meziročně velmi mírně klesla, hodnota nových průmyslových zakázek se naopak velmi mírně zvýšila. Tahounem produkce i zakázek byl automobilový průmysl. Pokles nejvíce ovlivnila výroba elektřiny, v případě zakázek pak prohloubení propadu ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

K prosincovému meziročnímu poklesu nejvíce přispěla výroba elektřiny, plynu a tepla, kde se projevily zejména delší plánované odstávky v elektrárnách. Pokračoval pokles produkce skla a stavebních hmot. Podobně jako v ostatních měsících loňského druhého pololetí vzrostla zejména výroba motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků. Zvýšila se také výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Hodnota nových zakázek v běžných cenách v prosinci meziročně vzrostla o 0,9 procenta. Zaměstnanců v průmyslu v prosinci meziročně ubylo o 2,2 procenta, jejich průměrná mzda se zvýšila o 7,7 procenta.

Zahraniční obchod skončil v přebytku

Zahraniční obchod České republiky se zbožím vykázal za loňský rok podle předběžných údajů přebytek 122,8 miliardy korun, v roce 2022 byl v deficitu 204,8 miliardy korun. Pomohl menší schodek obchodu s ropou a plynem. V prosinci 2023 skončila bilance přebytkem 3,5 miliardy korun, což je meziročně o 5,9 miliardy korun lepší výsledek.

Meziročně klesl vývoz o 7,2 procenta na 317,7 miliardy korun a dovoz o 8,9 procenta na 314,2 miliardy korun. Meziměsíčně se po sezonním očištění zvýšil vývoz o 1,6 procenta a dovoz o 4,2 procenta. Prosinec roku 2023 měl o dva pracovní dny méně než prosinec roku 2022.

„Přestože celkový vývoz i dovoz meziročně nadále klesal, zachovala si obchodní bilance v prosinci kladný výsledek. Výraznější meziroční pokles jsme zaznamenali například u vývozu počítačů či strojů a zařízení. U dovozu došlo stejně jako v předchozím měsíci k poklesu zejména u elektrických zařízení a ropy a zemního plynu,“ uvedla vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ Jana Mazánková.

Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil meziročně menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem o sedm miliard korun, a to v důsledku poklesu cen na světových trzích. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s elektrickými zařízeními o 4,4 miliardy korun. Deficit obchodu s chemickými látkami a přípravky se meziročně zmenšil o 2,8 miliardy korun. Nepříznivý vliv měl nižší přebytek obchodu s elektrickou energií o 9,2 miliardy korun. Zvýšil se deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,2 miliardy korun. Kladné saldo obchodu s pryžovými a plastovými výrobky kleslo o 1,2 miliardy korun.

Pokles zaznamenala i stavební výroba

Stavební výroba v Česku za celý loňský rok meziročně klesla o 2,6 procenta, o rok dříve naopak o 2,6 procenta rostla. Výraznější pokles zaznamenalo inženýrské stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, loni byla jeho produkce meziročně nižší o 4,7 procenta. Výroba v pozemním stavitelství, což jsou stavby budov, klesla o 1,8 procenta. V samotném loňském prosinci zpomalil meziroční pokles stavebnictví na 4,6 procenta z listopadových 6,5 procenta. Meziměsíčně byla výroba vyšší o 1,3 procenta.

Po většinu loňského roku stavební produkce v meziročním srovnání klesla. Růst evidovali statistici dvakrát, a to v lednu a v červnu. V lednu byla stavební výroba meziročně vyšší o 5,3 procenta a v červnu o 0,9 procenta. V ostatní měsíce klesala, největší meziroční pokles zaznamenala v dubnu, a to o 7,1 procenta.

„Stavební úřady v roce 2023 vydaly 77 399 stavebních povolení, což představovalo meziroční pokles o 10,1 procenta a nejnižší hodnotu za toto období od roku 2015,“ uvedli statistici. Orientační hodnota loni povolených staveb meziročně stoupla o 16,8 procenta na 601,7 miliardy korun. Stavět se loni začalo meziročně o 15,5 procenta bytů méně, a to 35 700. Počet dokončených bytů klesl o 3,2 procenta na 38 082.

„V prosinci tlumilo celkový pokles stavební produkce pozemní stavitelství, jehož produkce meziročně klesla o 1,3 procenta. Inženýrské stavitelství se potýkalo s vyšší srovnávací základnou a kleslo o 12,5 procenta,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Stavební úřady vydaly v prosinci meziročně o 7,5 procenta méně stavebních povolení, bylo jich 6197. Orientační hodnota povolených staveb vzrostla o 62,4 procenta na 84,2 miliardy korun. Stavět se v prosinci začalo 3166 bytů, meziročně o 16,5 méně, naopak počet dokončených bytů oproti prosinci 2022 stoupl o pět procent na 5002.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci se v prosinci meziročně zvýšil o 1,1 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční mzda meziročně vzrostla o 2,3 procenta.