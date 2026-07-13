Volkswagen chystá obří čistku. O práci může přijít až 100 tisíc lidí
Volkswagen zvažuje další masivní propouštění. Vedle již dohodnutého zrušení 50 000 pracovních míst do roku 2030 by mohl koncern v příštích letech seškrtat stejný počet pozic navíc. Celkem by tak o práci mohlo přijít až 100 tisíc zaměstnanců. Automobilka zároveň omezuje nabídku modelů a některým německým závodům hrozí uzavření.
Automobilový koncern Volkswagen zvažuje, že v příštích letech propustí dalších 50 tisíc zaměstnanců. V interním rozhovoru zveřejněném na firemním intranetu to uvedl šéf koncernu Oliver Blume.
Volkswagen už dříve rozhodl o zrušení 50 tisíc pracovních míst do roku 2030. Pokud by automobilka uskutečnila i další zvažované škrty, mohl by se celkový počet zrušených pozic vyšplhat až na 100 tisíc. To odpovídá přibližně 15 procentům současného počtu zaměstnanců koncernu.
O možnosti tak rozsáhlého propouštění informoval už na konci června časopis Manager Magazin. Volkswagen se tehdy ke zprávě odmítl vyjádřit. Blume nyní podle agentury Reuters a časopisu Der Spiegel poprvé zmínil konkrétní počet dalších ohrožených míst.
Propouštění by se nemuselo týkat pouze samotné automobilky Volkswagen, ale také dalších značek koncernu, například Porsche nebo Audi.
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Náklady jsou o pětinu vyšší než u konkurence
Blume vysvětlil, že zvažované zrušení 50 tisíc pracovních míst vychází z potřeby snížit výdaje na správu, infrastrukturu a podpůrné činnosti. Ty jsou podle něj ve srovnání s obdobnými podniky stále přibližně o 20 procent vyšší.
„Bez změny nákladů práce by to znamenalo celosvětově zhruba 50 tisíc míst,“ uvedl šéf koncernu. Zároveň zdůraznil, že vedení nadále posuzuje, které kroky jsou skutečně nutné. Konečný počet zrušených pozic proto zatím nebyl stanoven.
Škoda Auto odkazuje na dřívější program
Součástí koncernu Volkswagen je také česká automobilka Škoda Auto. Ta na konci června v reakci na informace o propouštění odkázala na program oznámený před dvěma lety.
Program se týká snižování počtu nepřímých pracovníků, především prostřednictvím přirozené demografické obměny. Přímých zaměstnanců se netýká, uvedl mluvčí Škody Auto pro výrobu a personalistiku Martin Vejdělek.
Automobilka podle něj už několik let průběžně upravuje počet zaměstnanců tak, aby zachovala konkurenceschopnost českých závodů.
Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce. V úpadkovém stavu se nachází podstatná část evropského autoprůmyslu. Vždyť index Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts je nyní poblíž minim za celou dobu od covidového roku 2020.
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Současné kritické potíže Volkswagenu, největší evropské automobilky, jsou jen špičkou ledovce. V úpadkovém stavu se nachází podstatná část evropského autoprůmyslu. Vždyť index Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts je nyní poblíž minim za celou dobu od covidového roku 2020.
Polovina modelů může zmizet
Volkswagen zároveň minulý týden oznámil drastické omezení výroby. Nabídka modelů by se měla postupně zmenšit až o polovinu a počet dostupných variant výbavy by mohl klesnout až o 75 procent.
K možnému propouštění se koncern po zasedání dozorčí rady nevyjádřil. Ke změnám ho nutí vysoké náklady, nadbytečné výrobní kapacity, rostoucí konkurence čínských automobilek a americká dovozní cla.
Volkswagen se pokouší uklidnit investory zeštíhlením nabídky, jeho plán je však příliš vágní. Koncern dál ztrácí konkurenceschopnost v Číně, bojuje s drahou pracovní silou i problémy elektromobilů. Otázkou zůstává, zda se ozdravný řez dotkne také Škody Auto.
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Názory
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Čtyřem německým závodům hrozí konec
Podle časopisu Manager Magazin by se propouštění mělo nejvýrazněji dotknout Německa. Uzavření údajně hrozí závodům v Hannoveru, Emdenu, Cvikově a Neckarsulmu.
Jednou z možností, jak část pracovních míst zachránit, by mohla být změna výrobního programu. Z některých automobilových závodů by se mohly stát továrny pro obranný průmysl.
Vláda spolkové země Dolní Sasko podle časopisu Capital zvažuje, že by vstoupila jako investor do továrny Volkswagenu v Osnabrücku a usnadnila její transformaci. Dolní Sasko už nyní vlastní ve Volkswagenu pětinový podíl. Mluvčí zemské vlády se ke zprávě zatím nevyjádřil.
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