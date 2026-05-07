Česko v březnu táhl export a stavebnictví. Průmysl ale zůstává varováním
Česká ekonomika v březnu nabídla smíšený obraz. Zahraniční obchod skončil výrazným přebytkem, stavebnictví zrychlilo meziroční růst, průmysl však čtvrtý měsíc v řadě zpomalil. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.
Přebytek zahraničního obchodu v březnu meziročně vzrostl o 3,8 miliardy korun na 31,9 miliardy korun. Pomohlo zejména obchodování s ostatními dopravními prostředky, tedy například letadly, loděmi, lokomotivami nebo jízdními koly. Příznivě se do bilance promítl také obchod s motorovými vozidly, počítači a elektronickými či optickými přístroji.
Vývoz se v březnu meziročně zvýšil o 6,5 procenta na 459,1 miliardy korun. Dovoz vzrostl o šest procent na 427,2 miliardy korun. Po sezonním očištění export meziměsíčně stoupl o 0,5 procenta, zatímco import o 1,7 procenta klesl.
„V březnu jsme na straně vývozu zaznamenali nejvyšší meziroční nárůst u počítačů, elektronických a optických přístrojů, ve výši 5,6 miliardy korun. Hodnota dovozu vzrostla meziročně nejvíce u skupiny koks a rafinované ropné produkty, a to o 3,7 miliardy korun,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.
Přebytek obchodu s ostatními dopravními prostředky se meziročně zvýšil o 3,4 miliardy korun. U motorových vozidel vzrostl o 1,9 miliardy korun. Deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se snížil o tři miliardy korun.
Naopak nepříznivě působilo prohloubení deficitu obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 3,7 miliardy korun. Horší byla také bilance u základních kovů a základních farmaceutických výrobků a přípravků, kde se deficit zvýšil zhruba o dvě miliardy korun.
Obchod se státy Evropské unie skončil meziročně lepším výsledkem, přebytek se zvýšil o 6,8 miliardy korun. Naopak u obchodu se státy mimo EU se deficit prohloubil o 2,3 miliardy korun.
Stavebnictví zrychlilo, táhly ho hlavně pozemní stavby
Výrazněji se v březnu dařilo stavebnictví. Stavební produkce meziročně vzrostla o 5,8 procenta, zatímco v únoru růst činil 4,1 procenta. Meziměsíčně byla produkce po očištění vyšší o jedno procento.
Hlavním tahounem byly pozemní stavby, jejichž produkce se meziročně zvýšila o 10,8 procenta. Naopak inženýrské stavitelství, kam patří například výstavba silnic, telekomunikačních sítí nebo energetické infrastruktury, kleslo o 5,8 procenta.
„Tahounem růstu produkce bylo opět pozemní stavitelství, které meziročně vzrostlo o 10,8 procenta. Naopak inženýrské stavitelství vlivem vysoké srovnávací základny produkci tlumilo,“ uvedla Petra Kačírková z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.
Úřady v březnu vydaly 5497 stavebních povolení, což bylo meziročně o 13,4 procenta více. K růstu přispěl hlavně vyšší počet povolených staveb rodinných domů. Podlahová plocha u nových budov ale meziročně klesla, a to kvůli nižšímu počtu povolených bytových domů.
V březnu se začalo stavět 2979 bytů, meziročně o 5,5 procenta méně. Pokles způsobily především byty v bytových domech, jejichž počet se snížil téměř o třetinu. Dokončeno bylo 2688 bytů, což znamenalo meziroční pokles o 1,2 procenta.
Za celé první čtvrtletí stavební produkce meziročně vzrostla o 3,4 procenta. Pozemní stavitelství přidalo 6,4 procenta, zatímco inženýrské stavitelství o 4,3 procenta kleslo. Úřady za první tři měsíce roku vydaly 14 404 stavebních povolení, meziročně o 7,2 procenta více. Nejvíce staveb bylo povoleno ve Středočeském a Jihomoravském kraji.
Průmysl zůstal v plusu jen těsně
Méně přesvědčivý vývoj ukázal průmysl. Průmyslová výroba v březnu meziročně vzrostla o 0,9 procenta, tempo růstu ale zpomalilo už čtvrtý měsíc za sebou. V únoru produkce rostla o 1,3 procenta. Oproti předchozímu měsíci byla březnová průmyslová produkce nižší o 0,2 procenta.
Podle ČSÚ udržel průmysl v kladných číslech hlavně kovozpracující sektor. Pomohly mu zejména dodávky pro energetiku a výrobu motorových vozidel. Významně přispěla také výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, především kolejových vozidel.
„V březnu růst průmyslové produkce zpomalil. V černých číslech ho udržel především kovozpracující průmysl, kde byl růst podpořen zejména dodávkami pro energetiku a výrobu motorových vozidel. K růstu významně přispěla i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.
Růst zaznamenal také chemický, potravinářský a nápojový průmysl. U části těchto odvětví se však projevil vliv nižší srovnávací základny. Naopak vysoká srovnávací základna stála za poklesem produkce v odvětví oprav a instalací strojů a zařízení.
Hodnota nových zakázek v průmyslu se v březnu meziročně zvýšila o 1,2 procenta. Zakázky ze zahraničí vzrostly o 2,5 procenta, tuzemské zakázky naopak klesly o 1,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 0,9 procenta.
„Hodnota nových zakázek v průmyslu vzrostla zejména ve výrobě motorových vozidel. Nárůst zaznamenal i kovozpracující průmysl nebo výroba elektrických zařízení,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.
Naopak hodnota nových zakázek meziročně klesla ve výrobě strojů a zařízení a také ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení. Dlouhodobý pokles zakázek pokračuje v papírenském průmyslu. Méně zakázek než před rokem evidoval také farmaceutický a oděvní průmysl.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v březnu meziročně snížil o 1,1 procenta.
Za celé první čtvrtletí průmyslová produkce meziročně vzrostla o 1,6 procenta. Produkce sice rostla ve všech třech měsících kvartálu, její tempo ale postupně sláblo — z lednových 2,7 procenta až na březnových 0,9 procenta. Podle statistiků stál za růstem pouze zpracovatelský průmysl, jehož produkce se zvýšila o 2,1 procenta. Výkon těžby a dobývání i výroby elektřiny a plynu byl naopak nižší.
