Česko v březnu táhl export a stavebnictví. Průmysl ale zůstává varováním
Česká ekonomika v březnu nabídla smíšený obraz. Zahraniční obchod skončil výrazným přebytkem, stavebnictví zrychlilo meziroční růst, průmysl však čtvrtý měsíc v řadě zpomalil. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Přebytek zahraničního obchodu v březnu meziročně vzrostl o 3,8 miliardy korun na 31,9 miliardy korun. Pomohlo zejména obchodování s ostatními dopravními prostředky, tedy například letadly, loděmi, lokomotivami nebo jízdními koly. Příznivě se do bilance promítl také obchod s motorovými vozidly, počítači a elektronickými či optickými přístroji.

Vývoz se v březnu meziročně zvýšil o 6,5 procenta na 459,1 miliardy korun. Dovoz vzrostl o šest procent na 427,2 miliardy korun. Po sezonním očištění export meziměsíčně stoupl o 0,5 procenta, zatímco import o 1,7 procenta klesl.

„V březnu jsme na straně vývozu zaznamenali nejvyšší meziroční nárůst u počítačů, elektronických a optických přístrojů, ve výši 5,6 miliardy korun. Hodnota dovozu vzrostla meziročně nejvíce u skupiny koks a rafinované ropné produkty, a to o 3,7 miliardy korun,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.

Přebytek obchodu s ostatními dopravními prostředky se meziročně zvýšil o 3,4 miliardy korun. U motorových vozidel vzrostl o 1,9 miliardy korun. Deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se snížil o tři miliardy korun.

Naopak nepříznivě působilo prohloubení deficitu obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 3,7 miliardy korun. Horší byla také bilance u základních kovů a základních farmaceutických výrobků a přípravků, kde se deficit zvýšil zhruba o dvě miliardy korun.

Obchod se státy Evropské unie skončil meziročně lepším výsledkem, přebytek se zvýšil o 6,8 miliardy korun. Naopak u obchodu se státy mimo EU se deficit prohloubil o 2,3 miliardy korun.

Stavebnictví zrychlilo, táhly ho hlavně pozemní stavby

Výrazněji se v březnu dařilo stavebnictví. Stavební produkce meziročně vzrostla o 5,8 procenta, zatímco v únoru růst činil 4,1 procenta. Meziměsíčně byla produkce po očištění vyšší o jedno procento.

Hlavním tahounem byly pozemní stavby, jejichž produkce se meziročně zvýšila o 10,8 procenta. Naopak inženýrské stavitelství, kam patří například výstavba silnic, telekomunikačních sítí nebo energetické infrastruktury, kleslo o 5,8 procenta.

„Tahounem růstu produkce bylo opět pozemní stavitelství, které meziročně vzrostlo o 10,8 procenta. Naopak inženýrské stavitelství vlivem vysoké srovnávací základny produkci tlumilo,“ uvedla Petra Kačírková z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Úřady v březnu vydaly 5497 stavebních povolení, což bylo meziročně o 13,4 procenta více. K růstu přispěl hlavně vyšší počet povolených staveb rodinných domů. Podlahová plocha u nových budov ale meziročně klesla, a to kvůli nižšímu počtu povolených bytových domů.

V březnu se začalo stavět 2979 bytů, meziročně o 5,5 procenta méně. Pokles způsobily především byty v bytových domech, jejichž počet se snížil téměř o třetinu. Dokončeno bylo 2688 bytů, což znamenalo meziroční pokles o 1,2 procenta.

Za celé první čtvrtletí stavební produkce meziročně vzrostla o 3,4 procenta. Pozemní stavitelství přidalo 6,4 procenta, zatímco inženýrské stavitelství o 4,3 procenta kleslo. Úřady za první tři měsíce roku vydaly 14 404 stavebních povolení, meziročně o 7,2 procenta více. Nejvíce staveb bylo povoleno ve Středočeském a Jihomoravském kraji.

Průmysl zůstal v plusu jen těsně

Méně přesvědčivý vývoj ukázal průmysl. Průmyslová výroba v březnu meziročně vzrostla o 0,9 procenta, tempo růstu ale zpomalilo už čtvrtý měsíc za sebou. V únoru produkce rostla o 1,3 procenta. Oproti předchozímu měsíci byla březnová průmyslová produkce nižší o 0,2 procenta.

Podle ČSÚ udržel průmysl v kladných číslech hlavně kovozpracující sektor. Pomohly mu zejména dodávky pro energetiku a výrobu motorových vozidel. Významně přispěla také výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, především kolejových vozidel.

„V březnu růst průmyslové produkce zpomalil. V černých číslech ho udržel především kovozpracující průmysl, kde byl růst podpořen zejména dodávkami pro energetiku a výrobu motorových vozidel. K růstu významně přispěla i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Růst zaznamenal také chemický, potravinářský a nápojový průmysl. U části těchto odvětví se však projevil vliv nižší srovnávací základny. Naopak vysoká srovnávací základna stála za poklesem produkce v odvětví oprav a instalací strojů a zařízení.

Hodnota nových zakázek v průmyslu se v březnu meziročně zvýšila o 1,2 procenta. Zakázky ze zahraničí vzrostly o 2,5 procenta, tuzemské zakázky naopak klesly o 1,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 0,9 procenta.

Hypotéky znovu zdražují. Sazby se drží nad pěti procenty a zlevnění je v nedohlednu

Money

Průměrná sazba hypoték na začátku května mírně vzrostla. Meziměsíčně se zvýšila o 0,01 procentního bodu na 5,19 procenta, což je nejvyšší hodnota od prosince 2024. Vyplývá to z dat Swiss Life Hypoindexu, který sleduje nabídkové sazby hypotečních úvěrů vždy na začátku měsíce. Index pracuje s průměrnou nabídkovou sazbou hypotéky do 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Hodnota nových zakázek v průmyslu vzrostla zejména ve výrobě motorových vozidel. Nárůst zaznamenal i kovozpracující průmysl nebo výroba elektrických zařízení,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Naopak hodnota nových zakázek meziročně klesla ve výrobě strojů a zařízení a také ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení. Dlouhodobý pokles zakázek pokračuje v papírenském průmyslu. Méně zakázek než před rokem evidoval také farmaceutický a oděvní průmysl.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v březnu meziročně snížil o 1,1 procenta.

Za celé první čtvrtletí průmyslová produkce meziročně vzrostla o 1,6 procenta. Produkce sice rostla ve všech třech měsících kvartálu, její tempo ale postupně sláblo — z lednových 2,7 procenta až na březnových 0,9 procenta. Podle statistiků stál za růstem pouze zpracovatelský průmysl, jehož produkce se zvýšila o 2,1 procenta. Výkon těžby a dobývání i výroby elektřiny a plynu byl naopak nižší.

ANO vede o parník, Motoristé zklamali voliče a hnutí Martina Kuby ztrácí dech, ukázal průzkum

Andrej Babiš a Karel Havlíček
Volby do Poslanecké sněmovny by v květnu s výrazným náskokem vyhrálo hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro Právo by získalo 32,5 procenta hlasů.

Na druhém místě by skončila ODS se ziskem 14,8 procenta. Těsně za ní by bylo hnutí STAN, které by podpořilo 14,5 procenta voličů. Do Sněmovny by se podle průzkumu dostaly ještě SPD a Piráti.

Naopak Motoristé zůstávají pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní komory. V květnu by získali 4,8 procenta hlasů. Ještě hůř dopadlo nové hnutí Naše Česko, za nímž stojí jihočeský hejtman Martin Kuba. Jeho podpora klesla na 2,8 procenta.

Kuba zatím průlom nepřinesl

Podle politické analytičky NMS Terezy Friedrichové se rozložení sil na politické scéně výrazně nemění.

„Poměr sil vládního a opozičního bloku zůstává v květnu podobný jako u říjnových parlamentních voleb. Ani nový projekt Naše Česko zatím nedokázal s dynamikou výrazně pohnout,“ uvedla Friedrichová.

Kubovo hnutí přitom v dubnovém průzkumu dosahovalo na 4,1 procenta. V květnu tak přišlo o 1,3 procentního bodu a vzdálilo se hranici nutné pro vstup do Sněmovny.

ODS a STAN mírně posílily, Piráti ztratili

Opoziční ODS a STAN si oproti dubnu mírně polepšily. Jejich souboj o druhé místo je přitom velmi těsný, rozdíl mezi nimi činí jen tři desetiny procentního bodu.

Naopak Piráti oslabili. Z dubnových osmi procent klesli na 6,7 procenta. Lidovci a TOP 09, kteří se v říjnu dostali do Sněmovny díky předvolební koalici Spolu, by samostatně získali zhruba 2,5 procenta hlasů.

SPD roste. Pomáhají jí silná témata

Hnutí SPD Tomia Okamury si v květnu polepšilo na 8,7 procenta. V dubnu mělo podporu 7,4 procenta.

Podle politologa Univerzity Karlovy Michala Malého dokáže Okamura otevírat témata, která jsou pro jeho voliče důležitá. Jako příklad zmínil sjezd sudetských Němců v Brně.

Motoristé zůstávají těsně mimo Sněmovnu

Motoristé se dál drží pod pětiprocentní hranicí. V květnu by získali 4,8 procenta, což je řadí těsně pod vstupní práh do Sněmovny.

Právě tato strana a její politici se zároveň nejčastěji objevovali v odpovědích na otázku, co respondenty v posledním měsíci zklamalo. Motoristy nebo jejich představitele označila za zklamání zhruba pětina dotázaných.

Průzkum agentury NMS se uskutečnil od 30. dubna do 5. května a zúčastnilo se ho 1022 respondentů.

Model Mythos přinesl revoluci v kybernetické bezpečnosti. Akcionáři některých firem to odnesou

Model Mythos přináší do sektoru kybernetické bezpečnosti zásadní revoluci. Všechno bude levnější a rychlejší. Kdo na to nedokáže zareagovat, ten skončí. A už se to ukazuje na akciích některých firem.

Ještě na začátku letošního roku to vypadalo, že sektor kybernetické bezpečnosti je pro investora jasná volba. S tím, jak se svět čím dál více přesouvá do digitální ekonomiky a jak se množí útoky, měly mít expertní firmy o byznys postaráno. Jenomže pak společnost Anthropic uvedla, že její nový model Mythos je natolik převratný, že v podstatě dokáže objevit bezpečnostní díru v jakékoli digitální architektuře v řádu sekund a dokázal najít a využít skuliny, které lidští odborníci přehlíželi desítky let.

Akcie kyberbezpečnostních firem na to zareagovaly prudkým propadem. Namátkou: akcie Palo Alto Networks zažily jeden z nejhorších jednodenních propadů (o osm procent), ale padaly i ceny akcií CrowdStrike a vůbec celý sektor.

Následně Anthropic oznámil spuštění projektu Glasswing, do něhož přizval vybrané firmy – od provozovatelů kritické digitální infrastruktury přes vývojáře operačních systémů až po kyberbezpečnostní společnosti. Důvodem bylo rozhodnutí zatím neuvést model Mythos do plně komerční fáze. Místo toho Anthropic umožnil firmám a institucím zapojeným do Glasswingu využívat nový model k posílení bezpečného fungování internetu v dalších letech.

Glasswing jako podmínka úspěchu?

Z hlediska investorů pak došlo k novému dělení. Na firmy, které jsou součástí Glasswing, a ty ostatní. Firmám, které se projektu účastní tak vznikla zásadní konkurenční výhoda, která se odráží na hodnotě jejich akcií.

Například akcie Palo Alto Networks letos zaznamenaly dno na konci února, když se obchodovaly na úrovni 142 dolarů. Aktuálně ale narostly až nad 183 dolarů. Čímž se dostaly nad úroveň z letošního prvního ledna, ale oproti historickému maximu z loňského října zatím pořád ztrácejí zhruba 40 dolarů.

A v podstatě obdobný příběh nabízejí také akcie CrowdStrike. Ten navíc integruje Mythos do své platformy Falcon pro prediktivní lov hrozeb, což může firmě přinést dodatečné tržby přes 1 miliardu dolarů.

Další hráči strádají

Zajímavější je pak pohled na akcie firem, které se projektu Glasswing neúčastní. Například izraelská společnost Check Point v květnu 2026 představila novou architekturu Infinity AI, která využívá multimodelový přístup (kombinuje různé AI modely, aby se vyhnula halucinacím jednoho konkrétního). Její akcie sice tolik nepostihl propad na konci února v souvislosti s představením možností Mythosu, nicméně firma ani nedokázala využít následného růstu. A jen za letošní kalendářní rok odepisují akcie více než 36 procent.

Propad zažívají také akcie Gen Digital (bývalý Avast), který se orientuje více na B2C sektor a koncové zákazníky, ale přesto aktuálně Gen odepisuje téměř 25 procent od začátku roku.

Dojde k čištění trhu

V sektoru kybernetické bezpečnosti se odehrává zásadní obrat. Mythos podle odhadů dokáže dvě revoluční věci se zásadním dopadem na všechny. Jednak snižuje náklady na kontrolu kritické infrastruktury a její správu z řádu statisíců dolarů na nízké desítky tisíc, což bude dlouhodobě tlačit celý trh na efektivitu nákladů.

Druhý dopad je podstatnější. Celá branže se od dosavadního modelu „hrozba útoku či útok – reakce“ posouvá k nepřetržité kontrole a opravám v reálném čase. Kdo takovou službu nedokáže nabídnout, v podstatě skončí.

To povede k výrazné M&A aktivitě v sektoru, kde působí řada malých specializovaných firem. O ty budou mít zájem větší hráči, kteří se snaží udržet na technologickém vrcholu. Konzultantská společnost Clairfield očekává, že v sektoru kybernetické bezpečnosti jen letos dojde až ke 400 fúzím a akvizicím o celkové hodnotě kolem 84 miliard dolarů, což by představovalo meziroční nárůst o 270 procent.

Drahá nafta. Inflace v dubnu vyskočila na 2,5 procenta, zdražily energie i pohonné hmoty

Meziroční inflace v Česku v dubnu zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od loňského října. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 procenta.

