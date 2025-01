Budou Číňané vyrábět auta přímo v Německu? Zajímají se o nechtěné továrny Volkswagenu, píše Reuters

Čínské automobilky a představitelé Číny se v Německu zajímají o továrny určené k uzavření, zejména o továrny automobilky Volkswagen. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na zdroj obeznámený se zájmy čínské vlády. Koupě továrny by Číně umožnila získat vliv v renomovaném německém automobilovém průmyslu, který je domovem některých z nejstarších a nejprestižnějších automobilových značek, dodal zdroj.

Reklama

Čínské společnosti investovaly v Německu, které je největší ekonomikou v Evropě, do řady odvětví, od telekomunikací po robotiku. Ale výrobu automobilů tam zatím nespustily, přestože Mercedes-Benz má dva velké čínské akcionáře. Jakýkoliv takový krok by mohl znamenat dosud politicky nejcitlivější čínskou investici. Volkswagen byl dlouho symbolem německé průmyslové vyspělosti a nyní je ohrožen globálním hospodářským zpomalením, které zasáhlo poptávku, a problematickým přechodem na ekologické technologie.

Výroba automobilů v Německu by čínským výrobcům elektromobilů umožnila vyhnout se placení cel EU na elektromobily dovážené z Číny. Mohla by tak představovat další hrozbu pro konkurenceschopnost evropských výrobců.

Nabídky na továrny by mohly být od soukromých firem, státních firem nebo společných podniků se zahraničními společnostmi. Čínské úřady si však vyhrazují právo schválit určité investice v zahraničí a pravděpodobně by se do případné nabídky zapojily hned od počátku.

Na konci TikToku v USA může jeho konkurence těžce vydělat. Zátěžový test ale nemusí zvládnout Zprávy z firem Možný zákaz TikToku na území USA, k němuž pravděpodobně dojde 19. ledna, přináší příležitost pro konkurenční platformy, jako jsou Instagram, Facebook, YouTube nebo Snapchat, aby zvýšily příjmy z reklamy převzetím části uživatelů TikToku. Upozornil na to server Financial Times (FT). Ten zároveň připomněl, že nahradit platformu bude pro konkurenci obtížné. ČTK Přečíst článek

Reklama

Záležet bude na nové vládě

Zdroj však také upozornil, že rozhodnutí o investici bude záviset také na postoji nové německé vlády, která vzejde z únorových voleb, k Číně. Ekonomiky obou zemí se za 16 let vlády Angely Merkelové hluboce propojily, k čemuž přispěly investice německých automobilek v Číně. Vztahy však ochladly, protože současná vládní koalice usiluje o snížení závislosti na Číně.

Volkswagen v rámci svého plánu na snížení nákladů a omezení německých aktivit zkoumá alternativní využití pro své továrny v Drážďanech a Osnabrücku. Největší evropská automobilka, která vlastní také značky jako Porsche, Audi a Škoda, zaznamenala loni pokles prodeje kvůli rostoucí konkurenci čínských společností. Vedení Volkswagenu chtělo původně zavřít několik závodů v Německu, narazilo ale na odpor odborů. Před Vánocemi se společnost dohodla s odbory, že letos ukončí výrobu v Drážďanech, kde má 340 zaměstnanců a vyrábí zde elektromobil ID.3, a v roce 2027 ukončí výrobu v Osnabrücku, kde 2300 zaměstnanců vyrábí model T-Roc Cabrio.

Škodě Auto loni rostl odbyt v Německu, na domácím trhu klesl Zprávy z firem Milion dodaných vozů. Tak této mety se mladoboleslavské automobilce Škoda Auto loni nepodařilo dosáhnout. Bylo to "jen" 926 tisíc aut. Odbyt rostl hlavně v Německu, a to téměř o pětinu. Na domácí trh Škoda dodala meziročně méně vozů. ČTK Přečíst článek

Čínské firmy se ale obávají, jak by je přijaly německé odbory, které mají polovinu křesel v poradních orgánech německých společnosti a usilují o dalekosáhlé záruky týkající se továren a garance pracovních míst, dodal zdroj. Zástupce odborů ze závodu v Osnabrücku Stephan Soldanski uvedl, že pracovníci závodu by neměli nic proti výrobě pro jednoho z partnerů společného podniku Volkswagenu, pod logem VW a podle standardů VW.

Podle jednoho z bankéřů obeznámeného s činností automobilky by prodej továren mohl být pro VW levnější, než jejich úplné zavření. Za každou z továren by automobilka mohla podle něj dostat 100 milionů až 300 milionů eur (2,5 miliardy až 7,6 miliardy korun).

Řada čínských výrobců automobilů hledá místa pro své závody v Evropě, která je druhým největším trhem s elektromobily na světě. Chtějí tak obejít cla, která loni zavedla Evropská komise na dovoz elektromobilů vyrobených v Číně kvůli podle ní nespravedlivým dotacím čínské vlády. Většina čínských společností se zatím rozhodla postavit nové továrny v zemích s nižšími náklady a slabšími odbory, jako například firma BYD v Maďarsku a Turecku. Společnost Leapmotor plánuje výrobu se Stellantisem v Polsku a Chery Auto chce vyrábět elektromobily ve Španělsku v závodě, který dříve patřil Nissanu. Podle zdroje si čínští investoři již také prohlédli v západní Evropě některé uzavřené továrny, jako závod Fordu v německé Saarlouis a závod Audi v Bruselu.