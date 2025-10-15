Advokátní úschova má být bezpečnější i díky garančnímu fondu. Má to ale limity
Zákon nařídil advokátům založit garanční fond pro situace, kdy advokát zpronevěří peníze klientů v úschově. Za posledních 25 let totiž takovéto podvody daly v součtu už téměř miliardu korun. Na říjnovém sněmu České advokátní komory si proto advokáti odhlasovali, jak to bude celé nově fungovat. Má to však zákonné omezení, které peníze případné oběti chrání jen částečně. Přečtěte si, jak taková advokátní úschova a její fond bude fungovat a co byste o tom měli minimálně vědět.
Hledáte svou vysněnou nemovitost a zatím si peníze z prodeje svého bytu složíte do úschovy u advokáta. V okamžiku, kdy je budete chtít převést na zaplacení svého budoucího domova s překvapením zjistíte, že si za ně advokátka koupila auto a zbytek zmizel neznámo kam a že tedy nemáte ze svých milionů vůbec nic, ani korunu. Vypadá to jako zlý sen, ale k takovémuto zneužití klientských peněz advokáty v minulosti opravdu docházelo, a to navzdory dohledu a kontrolám České advokátní komory (ČAK). Obzvlášť proslulým případem je zpronevěra advokátky Hany Sukové, které se „podařil“ husarský podvodnický kousek, když kamsi „zašila“ spolu se svou dcerou více než 150 milionů korun od svých 44 klientů.
Co se změnilo pro ochranu peněz v úschově
A právě pro to, aby k podobným excesům, kdy lidé přišli i o celoživotní úspory, nedocházelo, přišlo ministerstvo spravedlnosti ještě v čele s bývalým ministrem Pavlem Blažkem s legislativní úpravou advokátních úschov. Ostatní typy úschov, tedy notářské, bankovní či ty u realitních kanceláří, ale paradoxně zatím legislativa nijak nově zatím neřeší, a tedy klienty u nich ani nijak speciálně nechrání. Novinka se týká výhradně úschov u advokátů, které patří ovšem k těm častěji využívaným.
Změnu pravidel i zřízení speciálního Garančního fondu ČAK proto ministerstvo zakomponovalo do návrhu novely zákona o advokacii (č.85/1996 Sb.). Novelu připomínkovali poslanci z více stran politického spektra. Vedle návrhu ministra Pavla Blažka přišli s pozměňovacími návrhy mimo jiné i Radek Ondráček, Zuzana Ožanová, Patrik Nacher či bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, všichni z hnutí ANO nebo Jakub Michálek z Pirátů. Vyjma Nachera se ale podle šéfa advokátní kanceláře HAVEN Legal Roberta Novotného nikdo příliš nezabýval samotnou výší garance pro jednotlivé klienty, což při budoucí zpronevěře může poškozené zaskočit, protože nová garance chrání peníze uložené u advokátů jen částečně.
Kolik peněz garanční fond ochrání
V principu by se mělo jednat o obdobu garančního fondu jako je například ten, který platí pro banky, respektive pro úspory jejich klientů na účtech a vkladech, a to až do výše 100 tisíc euro či jejich ekvivalentu (zhruba 2,5 milionu českých korun). V případě Garančního fondu ČAK může být částka v určitých případech i o něco vyšší.
Garanční fond ČAK tedy bude spravovat peníze pro ty nejhorší scénáře, kdy neseriózní advokáti zpronevěří peníze svých klientů. „Jde typicky o případ trestného činu zpronevěry podle paragrafu 206 trestního zákoníku. Pro tento případ zavádí zákon právo klienta na čerpání náhrady z Garančního fondu ve výši 2,5 milionu korun, popřípadě 5 milionu korun, jde-li o úschovu kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle evidence v katastru nemovitostí,“ uvádí k tomu ČAK na svých webových stránkách. Uvedená suma ani tak ovšem nemusí být pro řadu klientských advokátních úschov dostačující.
Pokud si u svého advokáta uložíte třeba 10 milionů korun na budoucí koupi svého bytu či ještě mnohem více třeba pro nákup rodinného domu v Praze, garanční fond vám chrání jen sumu do 5 milionů. A to ještě nemusí platit ve všech případech. Zákon totiž podle webu ČAK stanovuje rovněž i zásadu, že když prostředky fondu nejsou dostačující k uspokojení všech nároků, uspokojí se poměrně a neuspokojená část nároku se vyplatí až nejdříve v dalším termínu, tedy kupříkladu v dalším roce. Při zhruba 80 000 úschovách ročně taková situace zřejmě ale podle Novotného nenastane.
Je dobré si také připomenout, že za úschovu peněz platíte advokátovi navíc smluvní odměnu, která je taková, na jaké se dohodnete. Zákon tento poplatek nijak neupravuje. Zákon a stavovský předpis ale stanovuje, že advokát musí s vámi o úschově sepsat písemnou smlouvu a peníze od vás převzít jedině vložením na účet či bezhotovostním převodem na samostatný, zvláštní účet úschovy. Hotovostní výběry či vklady jsou vysloveně zakázány. Každá úschova musí být současně zaevidována do Elektronické knihy úschov, kterou kontroluje ČAK.
Půjde diverzifikovat i úschovu?
A zatímco úspory na účtech si klienti mohou rozdělit do více bank tak, aby se vešli do uvedeného limitu garance a aby diverzifikovali své riziko i úspory. Variantu, že by si klienti kvůli uvedenému stropu od Garančního fondu ČAK své peníze rozdělili do úschovy u více advokátů považuje sice Novotný za možnou, ale v praxi nepravděpodobnou. „Žádný zákon ani stavovský předpis výslovně neurčují, že úschova musí být vedena vždy celá u jednoho advokáta. Teoreticky tedy není vyloučeno, aby kupní cena byla „rozporcována“ a složena u více advokátů, například každý do výše garančního limitu pěti milionů korun,“ uvažuje Novotný a upozorňuje, že to v praxi přináší i několik nástrah.
Mohlo to být například vykládáno jako obcházení zákona a ČAK by to mohla kvůli tomu upravit stavovskými pravidly a tuto praxi rozdělené úschovy vysloveně zakázat. Další námitkou je, že by to mohlo komplikovat situaci převodu peněz při uvolňování jednotlivých částí kupní ceny od více advokátů. Hrozí riziko, že částky se neuvolní ve správný čas, nebo že „zůstanou někde viset“. Popřípadě že notář nebo katastr budou vyžadovat doložení, že byla celá kupní cena složena a uvolněna. Klient by si tak sice podle Novotného diverzifikoval riziko, zároveň by si však zvýšil transakční a právní zátěž včetně více poplatků jednotlivým advokátům. Uvedenému řešení tak sice v cestě nyní nic nestojí, ale v praktické rovině je podle Novotného nepředstavitelné, že by to chtěl kdokoliv podstupovat.
Jak bude garanční fond fungovat ze strany advokátů
Podle Usnesení o Garančním fondu ČAK, na kterém se advokáti na svém říjnovém sněmu dohodli, budou do fondu přispívat pouze ti z nich, kteří advokátní úschovy opravdu provádějí. Za každou úschovu zapsanou v Elektronické knize úschov zaplatí vždy také poplatek 500 korun. Maximální výše fondu pak byla stanovena na 150 milionů korun.
„Výplata náhrad z fondu bude přitom možná pouze pro případy úschov realizovaných od 1. ledna 2026, tedy pouze pro nové kauzy,“ upozorňuje Novotný a dodává, že změna v souvislosti s novelou zákona o advokacii má takto zabránit retroaktivnímu uplatnění pravidel a minulé případy tak nebudou moci být odškodněny. To se týká například již zmiňovaného případu advokátky Sukové.
Každý investor v Česku by měl vědět, jak je jeho investice chráněna pro případ, že by jeho obchodník s cennými papíry měl potíže, nebo dokonce zkrachoval. Ruku na srdce, kolik drobných investorů u nás o tom ale vůbec něco tuší, i když by to vědět měli? Připomeňme si proto, do jaké míry jsou vaše investice chráněné nejen v Česku, ale třeba i při investování přes Revolut.
Jak jsou vaše investice chráněny, když váš broker krachne
Money
Každý investor v Česku by měl vědět, jak je jeho investice chráněna pro případ, že by jeho obchodník s cennými papíry měl potíže, nebo dokonce zkrachoval. Ruku na srdce, kolik drobných investorů u nás o tom ale vůbec něco tuší, i když by to vědět měli? Připomeňme si proto, do jaké míry jsou vaše investice chráněné nejen v Česku, ale třeba i při investování přes Revolut.
Výplata věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ začne 18. března, uvedla insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová. Věřitelé, kterých je přes 15 300, by měli dostat zhruba 57 miliard korun.
Věřitelé Sberbank se dočkají svých peněz už v březnu
Zprávy z firem
Výplata věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ začne 18. března, uvedla insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová. Věřitelé, kterých je přes 15 300, by měli dostat zhruba 57 miliard korun.
Penzijní fondy mohou pomoci zvýšit dostupnost bydlení svými investicemi do rezidenčních nemovitostí, i když půjde jen o pár miliard korun ročně. Neznamená to však, že se kvůli tomu zvednou ceny nemovitostí. Naopak by se měla změnit celá situace na trhu nájemního bydlení. Objeví se více institucionálních vlastníků a majitelé i nájemníci by měli mít garantované své jistoty, říká v rozhovoru k novele zákona o podpoře bydlení pro Newstream CLUB šéf Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
Libor Vošický: Penzijní fondy mohou změnit trh s nájemním bydlením
Reality
Penzijní fondy mohou pomoci zvýšit dostupnost bydlení svými investicemi do rezidenčních nemovitostí, i když půjde jen o pár miliard korun ročně. Neznamená to však, že se kvůli tomu zvednou ceny nemovitostí. Naopak by se měla změnit celá situace na trhu nájemního bydlení. Objeví se více institucionálních vlastníků a majitelé i nájemníci by měli mít garantované své jistoty, říká v rozhovoru k novele zákona o podpoře bydlení pro Newstream CLUB šéf Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.