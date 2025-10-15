Nový magazín právě vychází!

Advokátní úschova má být bezpečnější i díky garančnímu fondu. Má to ale limity

ČTK
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Zákon nařídil advokátům založit garanční fond pro situace, kdy advokát zpronevěří peníze klientů v úschově. Za posledních 25 let totiž takovéto podvody daly v součtu už téměř miliardu korun. Na říjnovém sněmu České advokátní komory si proto advokáti odhlasovali, jak to bude celé nově fungovat. Má to však zákonné omezení, které peníze případné oběti chrání jen částečně. Přečtěte si, jak taková advokátní úschova a její fond bude fungovat a co byste o tom měli minimálně vědět.

Hledáte svou vysněnou nemovitost a zatím si peníze z prodeje svého bytu složíte do úschovy u advokáta. V okamžiku, kdy je budete chtít převést na zaplacení svého budoucího domova s překvapením zjistíte, že si za ně advokátka koupila auto a zbytek zmizel neznámo kam a že tedy nemáte ze svých milionů vůbec nic, ani korunu. Vypadá to jako zlý sen, ale k takovémuto zneužití klientských peněz advokáty v minulosti opravdu docházelo, a to navzdory dohledu a kontrolám České advokátní komory (ČAK). Obzvlášť proslulým případem je zpronevěra advokátky Hany Sukové, které se „podařil“ husarský podvodnický kousek, když kamsi „zašila“ spolu se svou dcerou více než 150 milionů korun od svých 44 klientů.

Co se změnilo pro ochranu peněz v úschově

A právě pro to, aby k podobným excesům, kdy lidé přišli i o celoživotní úspory, nedocházelo, přišlo ministerstvo spravedlnosti ještě v čele s bývalým ministrem Pavlem Blažkem s legislativní úpravou advokátních úschov. Ostatní typy úschov, tedy notářské, bankovní či ty u realitních kanceláří, ale paradoxně zatím legislativa nijak nově zatím neřeší, a tedy klienty u nich ani nijak speciálně nechrání. Novinka se týká výhradně úschov u advokátů, které patří ovšem k těm častěji využívaným.

Změnu pravidel i zřízení speciálního Garančního fondu ČAK proto ministerstvo zakomponovalo do návrhu novely zákona o advokacii (č.85/1996 Sb.). Novelu připomínkovali poslanci z více stran politického spektra. Vedle návrhu ministra Pavla Blažka přišli s pozměňovacími návrhy mimo jiné i Radek Ondráček, Zuzana Ožanová, Patrik Nacher či bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, všichni z hnutí ANO nebo Jakub Michálek z Pirátů. Vyjma Nachera se ale podle šéfa advokátní kanceláře HAVEN Legal Roberta Novotného nikdo příliš nezabýval samotnou výší garance pro jednotlivé klienty, což při budoucí zpronevěře může poškozené zaskočit, protože nová garance chrání peníze uložené u advokátů jen částečně.

Kolik peněz garanční fond ochrání

V principu by se mělo jednat o obdobu garančního fondu jako je například ten, který platí pro banky, respektive pro úspory jejich klientů na účtech a vkladech, a to až do výše 100 tisíc euro či jejich ekvivalentu (zhruba 2,5 milionu českých korun). V případě Garančního fondu ČAK může být částka v určitých případech i o něco vyšší.

Garanční fond ČAK tedy bude spravovat peníze pro ty nejhorší scénáře, kdy neseriózní advokáti zpronevěří peníze svých klientů. „Jde typicky o případ trestného činu zpronevěry podle paragrafu 206 trestního zákoníku. Pro tento případ zavádí zákon právo klienta na čerpání náhrady z Garančního fondu ve výši 2,5 milionu korun, popřípadě 5 milionu korun, jde-li o úschovu kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle evidence v katastru nemovitostí,“ uvádí k tomu ČAK na svých webových stránkách. Uvedená suma ani tak ovšem nemusí být pro řadu klientských advokátních úschov dostačující.

Pokud si u svého advokáta uložíte třeba 10 milionů korun na budoucí koupi svého bytu či ještě mnohem více třeba pro nákup rodinného domu v Praze, garanční fond vám chrání jen sumu do 5 milionů. A to ještě nemusí platit ve všech případech. Zákon totiž podle webu ČAK stanovuje rovněž i zásadu, že když prostředky fondu nejsou dostačující k uspokojení všech nároků, uspokojí se poměrně a neuspokojená část nároku se vyplatí až nejdříve v dalším termínu, tedy kupříkladu v dalším roce.  Při zhruba 80 000 úschovách ročně taková situace zřejmě ale podle Novotného nenastane.

Je dobré si také připomenout, že za úschovu peněz platíte advokátovi navíc smluvní odměnu, která je taková, na jaké se dohodnete. Zákon tento poplatek nijak neupravuje.  Zákon a stavovský předpis ale stanovuje, že advokát musí s vámi o úschově sepsat písemnou smlouvu a peníze od vás převzít jedině vložením na účet či bezhotovostním převodem na samostatný, zvláštní účet úschovy. Hotovostní výběry či vklady jsou vysloveně zakázány. Každá úschova musí být současně zaevidována do Elektronické knihy úschov, kterou kontroluje ČAK.

Půjde diverzifikovat i úschovu?

A zatímco úspory na účtech si klienti mohou rozdělit do více bank tak, aby se vešli do uvedeného limitu garance a aby diverzifikovali své riziko i úspory. Variantu, že by si klienti kvůli uvedenému stropu od Garančního fondu ČAK své peníze rozdělili do úschovy u více advokátů považuje sice Novotný za možnou, ale v praxi nepravděpodobnou. „Žádný zákon ani stavovský předpis výslovně neurčují, že úschova musí být vedena vždy celá u jednoho advokáta. Teoreticky tedy není vyloučeno, aby kupní cena byla „rozporcována“ a složena u více advokátů, například každý do výše garančního limitu pěti milionů korun,“ uvažuje Novotný a upozorňuje, že to v praxi přináší i několik nástrah.

Mohlo to být například vykládáno jako obcházení zákona a ČAK by to mohla kvůli tomu upravit stavovskými pravidly a tuto praxi rozdělené úschovy vysloveně zakázat. Další námitkou je, že by to mohlo komplikovat situaci převodu peněz při uvolňování jednotlivých částí kupní ceny od více advokátů. Hrozí riziko, že částky se neuvolní ve správný čas, nebo že „zůstanou někde viset“. Popřípadě že notář nebo katastr budou vyžadovat doložení, že byla celá kupní cena složena a uvolněna. Klient by si tak sice podle Novotného diverzifikoval riziko, zároveň by si však zvýšil transakční a právní zátěž včetně více poplatků jednotlivým advokátům. Uvedenému řešení tak sice v cestě nyní nic nestojí, ale v praktické rovině je podle Novotného nepředstavitelné, že by to chtěl kdokoliv podstupovat.

Jak bude garanční fond fungovat ze strany advokátů

Podle Usnesení o Garančním fondu ČAK, na kterém se advokáti na svém říjnovém sněmu dohodli, budou do fondu přispívat pouze ti z nich, kteří advokátní úschovy opravdu provádějí. Za každou úschovu zapsanou v Elektronické knize úschov zaplatí vždy také poplatek 500 korun. Maximální výše fondu pak byla stanovena na 150 milionů korun.

„Výplata náhrad z fondu bude přitom možná pouze pro případy úschov realizovaných od 1. ledna 2026, tedy pouze pro nové kauzy,“ upozorňuje Novotný a dodává, že změna v souvislosti s novelou zákona o advokacii má takto zabránit retroaktivnímu uplatnění pravidel a minulé případy tak nebudou moci být odškodněny. To se týká například již zmiňovaného případu advokátky Sukové.

Money

Každý investor v Česku by měl vědět, jak je jeho investice chráněna pro případ, že by jeho obchodník s cennými papíry měl potíže, nebo dokonce zkrachoval. Ruku na srdce, kolik drobných investorů u nás o tom ale vůbec něco tuší, i když by to vědět měli? Připomeňme si proto, do jaké míry jsou vaše investice chráněné nejen v Česku, ale třeba i při investování přes Revolut.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Sberbank

Věřitelé Sberbank se dočkají svých peněz už v březnu

Zprávy z firem

Výplata věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ začne 18. března, uvedla insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová. Věřitelé, kterých je přes 15 300, by měli dostat zhruba 57 miliard korun.

ČTK

Přečíst článek

Předseda představenstva Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický

Libor Vošický: Penzijní fondy mohou změnit trh s nájemním bydlením

Reality

Penzijní fondy mohou pomoci zvýšit dostupnost bydlení svými investicemi do rezidenčních nemovitostí, i když půjde jen o pár miliard korun ročně. Neznamená to však, že se kvůli tomu zvednou ceny nemovitostí. Naopak by se měla změnit celá situace na trhu nájemního bydlení. Objeví se více institucionálních vlastníků a majitelé i nájemníci by měli mít garantované své jistoty, říká v rozhovoru k novele zákona o podpoře bydlení pro Newstream CLUB šéf Stavební spořitelny České spořitelny Libor Vošický.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Impakt Awards 2025: Mají odvahu měnit svět. Newstream ocenil čtyři výjimečné ženy

Impakt Awards 2025: Mají odvahu měnit svět. Newstream ocenil čtyři výjimečné ženy
Newstream
nst
nst

V druhém ročníku Impakt Awards by newstream byly dnes slavnostně v Nové Spirále vyhlášeny laureátky, které svými příběhy, odvahou i konkrétními činy ukazují, že lidskost s vizí dokáže proměnit společnost. Cenu poroty získaly Gabriela Kabátová, která staví mosty tam, kde doposud byla jen zeď, Alena Votavová, průkopnice hospicové péče v Karlovarském kraji a Kateřina Šédová, která s organizací Loono bojuje proti tabu zdravotní prevence. Cenu partnera ocenění, kterým je společnost JTI, převzala Dana Pavlousková, která skrze Oděvní banku propojuje sociální pomoc s ekologickou odpovědností. V soutěži Impakt Awards hlasovala také veřejnost, u níž zvítězila Alena Votavová.

Síla odpuštění a druhých šancí

Gabriela Kabátová, vítězka Ceny poroty, založila a už více než 15 let stojí v čele Mezinárodní vězeňské společenství, které odvážně otevírá témata vězeňství, důstojnosti a spravedlnosti. Pod jejím vedením vznikly projekty jako Andělský strom, Setkávání obětí a pachatelů nebo kempy pro děti vězňů. Její práce překračuje hranice trestání a staví na principu restorativní justice – proměňuje vztah mezi pachatelem, obětí i komunitou. Pod jejím vedením MVS pomáhá více než 2 500 dětem rodičů ve výkonu trestu ročně.

36 fotografií v galerii

Ve veřejných vystoupeních Kabátová zdůrazňuje, že věznice mohou být také místem důvěry: v rámci projektu APAC její organizace přebírá každodenní péči přímo uvnitř zařízení, s minimem dozorců. Je to krok k tomu, aby skutečná obnova nebyla jen výjimečným pojmem, ale denní praxí.

„Mám velikou radost za toto ocenění, protože se jedná o téma, které je dlouhodobě na okraji společnosti. A najednou díky této ceně dochází k humanizaci lidí, kteří jsou na okraji zájmu a to mne velice těší,“ řekla k udělení ceny Kabátová.

Lukáš Procházka pro Newstream

Věznice bez dozorců. Gabriela Kabátová přepisuje pravidla české justice

Filantropie

Věří, že důvěra může proměnit i místa, kde jsme zvyklí spíše trestat. Gabriela Kabátová, finalistka Impakt Awards, se svým týmem realizuje unikátní projekt přímo uvnitř věznice a mění pohled společnosti na děti odsouzených i na samotné vězně.

nst

Přečíst článek

Smrt jako součást života

Alena Votavová získala ocenění poroty a zároveň i Cenu veřejnosti, kdy pro ní hlasovalo nejvíce čtenářů serveru Newstream. Votavová jako ředitelka a spoluzakladatelka Hospice Sv. Jiří v Chebu proměnila pohled společnosti na paliativní péči. Pod jejím vedením mobilní hospice přinesly možnost zemřít doma v obklopení milujících blízkých i v kraji, kde by jinak nemocnice byla jedinou volbou. Její přístup nezahrnuje pouze péči o umírající – buduje také podporu pro pozůstalé, půjčovnu zdravotních pomůcek či osvětové projekty jako „Hospicové postřižiny“. Hospic pod jejím vedením rozšířil služby i o dětskou a perinatální péči. 

„Cena veřejnosti není ocenění vůbec pro mne, protože nemít takový skvělý tým lidí, nemohla bych to vůbec dělat. A také jsou nutné naše osvětové aktivity a je vidět, že to veřejnost ocenila a za to děkujeme,“ řekla na slavnostní vyhlášení Alena Votavová a následně o pár minut později k ocenění poroty pak dodala: „Dnes už podruhé děkuji tady na podiu za cenu. Jak jste zde v úvodní diskusi mluvili o hodnotách, tak bych se přidala a doplnila k tomu, slova - dělejte všichni něco pro druhé a to s pokorou a s láskou.“

Lukáš Procházka pro Newstream

Důstojně až do konce. Plníme lidem přání zemřít doma, říká ředitelka hospice v Chebu

Filantropie

Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.

nst

Přečíst článek

Prevence jako osobní poslání

Porota ocenila také Kateřinu Šédovou, lékařku a zakladatelku neziskové organizace Loono, která už více než deset let mění přístup veřejnosti ke zdraví. Šédová, která sama prošla onkologickou diagnózou, vytvořila vzdělávací projekt, jenž dnes ročně oslovuje miliony lidí. Její práce mění, jak společnost vnímá prevenci, a už zachránila mnoho životů. Je autorkou konceptu Koordinátorů onkologické péče a usiluje o to, aby prevence byla přirozenou součástí života každého člověka.

„Kdo Katku zná, ví, že by sem na podium přišla dáma se zrzavými vlasy. Ona však nemohla a já mám tu obrovskou čest tuto cenu převzít za ni. A myslím, že ani sama neuvěří, že dostala tuto skvělou cenu. Ráda bych sem ještě také přinesla i naši hodnotu, která je pro nás důležitá a proto říkám: Dělejte to, pro co vám to srdce hoří, hledejte si parťaka, protože pak společně můžete dělat to, co chcete,“ uzavřela zástupkyně společnosti Loono.

Lukáš Procházka pro Newstream

Mění přístup Čechů k prevenci. A zachraňuje životy. Příběh Kateřiny Šédové

Filantropie

Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Awards by newstream.

nst

Přečíst článek

Pomoc srdcem i rozumem

Cenu partnera JTI si odnesla Dana Pavlousková, zakladatelka Klubu svobodných matek a první Oděvní banky v Česku, která svým příběhem dokazuje, že často velké změny začínají u jednotlivců s odholdáním měnit svět k lepšímu. Z vlastní životní zkušenosti matky samoživitelky stvořila systém pomoci, jenž dnes distribuuje více než 46 tun textilu ročně do potřebných domácností. Její organizace spolupracuje s více než 240 partnery – od potravinových bank po azylové domy.

„Pro mne toto ocení je velké překvapení, protože za celých osm let, co v neziskovém sektoru dělám, jsem vždy tleskala jen ostatním a teď tu stojím sama. Je to pro mne obrovská motivace do budoucna. Myslím ale, že ta cena patří úplně všem, které jsme v medailoncích nominovaných viděli,“ shrnula na závěr oceněná Dana Pavlousková.

Pavlousková z Oděvní banky: Každý rok zachráníme tuny oblečení, které by jinak skončilo na skládce

Filantropie

Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.

nst

Přečíst článek

Impakt jako inspirace 

„Často mají lidé pocit, že jsou slyšet v mediálním prostoru ty negativní příběhy, a my chceme podporovat i ty pozitivní. Oceněné ženy dokazují, že odvaha, empatie a profesionalita mohou mít obrovský dopad. Impakt Awards nejsou jen o uznání, ale o sdílení inspirace,“ uvedla Tereza Zavadilová, zakladatelka a CEO Newstream Agency, která cenu založila a předsedá porotě.

V porotě letošního ročníku dále zasedli investorka a zakládající partnerka ESPIRA Investments Andrea Ferancová Bartoňová, zakladatelka & CEO ATAIRU Radka Dohnalová, spoluzakladatelka společnosti Beelong Zuzana Gergeľová, instruktorka moderní sebeobrany Jasmína Houdek, CEO of expats.cz Martin Howlings, ekonom, akademik, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, advokátka a partnerka advokátní kanceláře PRK Partners Monika Mašková, manažerka v JTI, partnera ocenění Impakt Awards Eva Prokešová, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, zvláštní zmocněnec Nadace knížete z Lichtenštejna pro ČR Michal Růžička, předseda výkonné rady Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností Pavel Vlček a filantropka a spolumajitelka sklárny Moser Kateřina Zapletalová.

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová
Lukáš Procházka pro Newstream
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Známá investorka Andrea Ferancová Bartoňová se na konferenci Good Company Circle zamýšlela nad tím, co může být nejlepší investice vašeho života. Není to podle ní složité, ale je třeba do sebe smysluplně investovat, pak můžete mít za učitele třeba i Aristotela.

Co je nejlepší investice vašeho života? Vždyť každý z nás to podle proslulé investorky Andrey Ferancové Bartoňové přece opravdu ví. Někdo si kupuje byt na pronájem, někdo jiný zlato a další si schovává peníze pod matraci. „Můj názor ale je, že ty nejlepší investované peníze jsou ty, které utratíte. Ty už vám totiž nikdo nevezme,“ řekla hned v úvodu své odpolední přednášky o přínosech umělé inteligence k vlastnímu seberozvoji Andrea Ferancová Bartoňová. To nejlepší odvětví pro takovou investici do sebe pak podle ní je především vzdělání.

131 fotografií v galerii

Aristoteles a AI

Před více jak třemi lety jela na konferenci do západní Evropy, kde byli ti nejlepší lidé, kteří učí i investují do vzdělávání a pracují i s umělou inteligencí. Byl tam například Bill Gates nebo další hvězdy ze Silicon Valley. „Mohla bych tak klidně říci, že jsem se učila přímo od Billa Gatese. A v tu chvíli mne přišel na mysl Aristoteles, jehož nejznámějším žákem byl Alexandr Veliký.  Není divu, že byl tak úspěšný, když měl takového učitele. Ze studií totiž vím, že i když jsem podprůměrný žák a mám skvělého učitele, mám se kam posouvat a mohu se stát průměrný žákem. A pokud jsem průměrný žák a mám skvělého učitele, mohu se stát excelentním žákem,“ vyprávěla Ferancová Bartoňová a zamýšlela se nad tím, co by Aristoteles říkal na AI.

Někdo by se nad tímto propojením filozofie a AI mohl třeba pohoršovat, ale vývoj a technologický progres společnosti do budoucna nemůžeme podle Ferancové Bartoňové zastavit. Vždyť dnes už minimálně 72 procent žáků jen v České republice běžně používá AI při svém učení a velké firmy, které vytváří velké jazykové modely to vědí a pracují s tím. Vytváří proto velice intenzivně své pedagogické designy, které dále rozvíjejí myšlení uživatelů. Má to ale podle Ferancové Bartoňové háček, protože řada z nich je založená na otevřeném open AI modelu.

„Máme tu ale i jiné modely. Jednou z nich je třeba společnost Khanmigo, což je personalizovaný tutor. Když jsme tento model využili pro našeho syna, který měl dlouhodobě na střední škole problém s matematikou, do půl roku se díky tomu zlepšil na neuvěřitelných 96 procent. A i to může být varianta pro učitele, jak pracovat s umělou inteligencí. AI totiž nemá držet v ruce křídu, ale může dát učitelům křídla,“ poznamenala Ferancová Bartoňová.

Budoucnost a AI

AI tedy nejde do budoucna uniknout a ani to nemá prý smysl. Spíše je lepší se podle Ferancové Bartoňové ptát, jak nám samým může umělá inteligence pomoci najít Aristotela v nás, a tedy i to nejlepší v nás. Jednou z takových platforem, která zajímavým způsobem využívá AI ve vzdělávání, je pak podle ní i známá KHAN academy.

Vzdělání je tedy podle Ferancové Bartoňové základ. Za prosperitou určitého státu není podle ní ani velikost země ani zdejší zdroje, ale vzdělaní lidé, kteří dokáží posouvat vývoj dále dopředu, do budoucna. AI nám tak dává nové možnosti, jak se učit, dává nám možnosti, jak se stát lepší verzí sebe sama. Záleží jen na nás, jak si s tím podle ní poradíme.

„A já tak pevně doufám, že AI nám do budoucna přinese moudrost Aristotela, trpělivost Sokrata a kreativitu Da Vinciho,“ zakončila svou přednášku Ferancová Bartoňová.

Aktualizováno

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed

Filantropie

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu. V závěru akce byla předána také cena Grand Prix GCC Awards 2025, kterou získal projekt Elpida & Ambiente: kavárna, kde obsluhují senioři.

nst

Přečíst článek

Vzdělávání - ilustrační foto

Vzdělávání čeká revoluce. Musí se adaptovat na svět umělé inteligence

Filantropie

Vzdělávání čeká největší proměny za desítky let. A nejde jen o vzdělání dětí, ale o proměnu paradigmatu – vzdělávat se totiž bude muset každý, kdo bude chtít zůstat relevantní v rychle se měnícím světě. Vzdělávání se bude věnovat konference Good Company Circle 2025.

nst

Přečíst článek

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Leaders

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

