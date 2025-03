Pavel Peterka: StarGate, SoftBank a agresivní investice do AI

SoftBank si vybudovala za poslední roky reputaci agresivního investora s vysokou tolerancí k riziku, který vyhledává příležitosti v technologiích a dalších příležitostech, které mají potenciál měnit svět a přinášet vysoké výnosy. Riziko velkých sázek na rostoucí odvětví a firmy tkví v tom, že řada firem vysoká očekávání nemusí naplnit a v černém scénáři se dokonce mohou ukázat jako slepá vývojová větev. S tím je běžně spojený výrazný pokles hodnoty investice.

Reklama

Agresivní strategie SoftBank stojí na tom, že doslova bombardují obrovskými investicemi celou řadu firem s vysokým potenciálem, jako je Nvidia, Grab, Uber, WeWork, Revolut. Významná část investic dále proudí do startupů. Logika té strategie je, že přestože některé firmy nenaplní potenciál a mohou přinést pokles hodnoty investičního portfolia, tak jiné naopak mohou přinést raketový růst.

Zvládání obrovského rizika pomáhá obrovský objem investovaného kapitálu. Díky obrovskému objemu peněz je SoftBank skutečně schopná proinvestovat širokou škálu firem a svým způsobem snížit míru rizika díky schopnosti diverzifikovat. Obrovský objem kapitálu navíc umožňuje unést případnou ztrátu a vyčkat na obrat trhu či konkrétní pozice. Jako třeba zrovna v případě výše zmíněného WeWork, kde Softbank přišla o významnou část hodnoty investice.

SoftBank nechce zaspat

Nepřekvapí, že SoftBank nechce zaspat příležitost v podobě AI technologií a bude se tak podílet na Stargate projektu, který má za cíl vybudovat špičkovou AI infrastrukturu v USA. První investice SoftBank se v ambiciózním americkém projektu Stargate, který je zaměřený na AI a vybudování klíčové infrastruktury pro rozvoj moderních technologií, se pohybují už v desítkách miliard dolarů.

Přístup a strategie Masayoshi Sona, který je CEO SoftBank, v oblasti AI se mi zatím velice líbí. Vidíme posun a možná i poučení po předchozích zkušenostech s neúspěchem některých investic v rámci SoftBank. Masayoshi Son chce významnou část proinvestovaných peněz v oblasti AI věnovat právě infrastruktuře, která bude v každém případě potřeba při dalším rozvoji AI a souvisejících technologií. Nesází nutně jen na konkrétní firmy a jejich úspěch, který může být vymazán novou technologií, změnou preferencí spotřebitele, regulací a dalším. Svým způsobem tak omezuje riziko přestože zvyšuje expozici své investiční pozice do moderní a rostoucí oblasti AI.

Reklama

Pavel Peterka z XTB: Obnova Ukrajiny bude obří příležitost pro evropské firmy Trhy Nejistota bude klíčovým faktorem pro investiční rok 2025, myslí si hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. A kdo se v takovém prostředí dokáže zorientovat, ten může dosáhnout velmi zajímavých výnosů. Proč jsou podle něj nyní zajímavé akcie evropských firem? A čeká americký technologický sektor další růst, nebo může přijít korekce? Nejen o tom hovoří Pavel Peterka v rozhovoru pro newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek