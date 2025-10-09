Kyberútoků na klienty bank dramaticky přibývá. Experti debatují o způsobech ochrany
Počet napadených klientů bank stoupl meziročně o pětinu. Hackeři okradli své oběti o stovky milionů krun. Útoky jsou stále sofistikovanější. O nových hrozbách i obraně proti nim diskutují odborníci z finančního sektoru.
Počet kybernetických útoků rok od roku roste. Podle dat České bankovní asociace bylo k červnu 2025 napadeno 44 025 klientů bank a celkové škody dosáhly 885,9 milionu korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje nárůst o 19 procent. Sledujte diskusi zástupců finančního sektoru na kanálech ČTK a v dalších médií.
Rostoucí počet útoků ukazuje, že vedle zavádění technických opatření je nezbytná i osvěta a sdílení zkušeností. Proto se ve čtvrtek 9. října 2025 od 10:00 setkají v PressCentru ČTK odborníci z finančního sektoru na debatě u kulatého stolu, který pořádá BNP Paribas Cardif Pojišťovna. Diskutovat se bude nejen nad aktuálními daty z jednotlivých institucí, ale také nad nejnovějšími praktikami podvodníků a možnostmi, jak se proti nim co nejúčinněji bránit – jak z pohledu jednotlivců, tak i celého systému.
Debaty se zúčastní:
- Martin Steiner, obchodní ředitel a místopředseda představenstva, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
- Robert Chrištof, generální ředitel, mBank
- Aleš Černý, ředitel řízení retailových rizik, Air Bank
- Michal Března, odborník na kyberbezpečnost a regionální lídr pro trhy střední a východní Evropy, ESET
Přímý přenos diskuse u kulatého stolu bude k dispozici zdarma na kanále YouTube, na webu ČTK ceskenoviny.cz a FB ČTK Connect a další zpravodajských webech, mimo jiné na newstream.cz. Po skončení pořadu zůstane jeho záznam nadále k dispozici na YouTube a ceskenoviny.cz.
Kyberpodvodům nyní kralují „výhodné investice“ s vidinou rychlého a bezpracného zbohatnutí. Častěji se podle policejních statistik na takové lákadlo chytí muži, kteří jsou ochotni přesvědčivým podvodníkům poslat i stovky tisíc korun. Ženy zase naletí na „záchranné mise" vojáků, lékařů nebo podlehnou „zamilovaným“ cizincům, kteří se údajně ocitli v nesnázích a potřebují poslat peníze na záchranu. Vloni se tak počet útoků meziročně už ztrojnásobil a celkové škody z kyberpodvodů se v Česku vyšplhaly na částku 1,3 miliardy korun. Jediným lékem, který proti kyberpodvodům pomáhá, je vzdělávání a informovanost klientů, řekla výkonná ředitelka České bankovní asociace (ČBA) Monika Zahálková.
Money
Češi se kybernetických útoků sice bojí, ale pro efektivní ochranu často nedělají ani minimum. Vyplývá to z průzkumu, který vznikl ve spolupráci EY a společnosti NMS Market Research. Šetření zároveň odhalilo nízkou míru osobní odpovědnosti – jen pětina dotázaných se domnívá, že za svou bezpečnost odpovídají pouze oni sami.
