Kyberútoků na klienty bank dramaticky přibývá. Experti debatují o způsobech ochrany

Kyberútoků na klienty bank dramaticky přibývá. Experti debatují o způsobech ochrany

Počet napadených klientů bank stoupl meziročně o pětinu. Hackeři okradli své oběti o stovky milionů krun. Útoky jsou stále sofistikovanější. O nových hrozbách i obraně proti nim diskutují odborníci z finančního sektoru.

Počet kybernetických útoků rok od roku roste. Podle dat České bankovní asociace bylo k červnu 2025 napadeno 44 025 klientů bank a celkové škody dosáhly 885,9 milionu korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje nárůst o 19 procent. Sledujte diskusi zástupců finančního sektoru na kanálech ČTK a v dalších médií. 

Rostoucí počet útoků ukazuje, že vedle zavádění technických opatření je nezbytná i osvěta a sdílení zkušeností. Proto se ve čtvrtek 9. října 2025 od 10:00 setkají v PressCentru ČTK odborníci z finančního sektoru na debatě u kulatého stolu, který pořádá BNP Paribas Cardif Pojišťovna. Diskutovat se bude nejen nad aktuálními daty z jednotlivých institucí, ale také nad nejnovějšími praktikami podvodníků a možnostmi, jak se proti nim co nejúčinněji bránit – jak z pohledu jednotlivců, tak i celého systému.

Debaty se zúčastní:

  • Martin Steiner, obchodní ředitel a místopředseda představenstva, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
  • Robert Chrištof, generální ředitel, mBank
  • Aleš Černý, ředitel řízení retailových rizik, Air Bank
  • Michal Března, odborník na kyberbezpečnost a regionální lídr pro trhy střední a východní Evropy, ESET

Přímý přenos diskuse u kulatého stolu bude k dispozici zdarma na kanále YouTube, na webu ČTK ceskenoviny.cz a FB ČTK Connect a další zpravodajských webech, mimo jiné na newstream.cz. Po skončení pořadu zůstane jeho záznam nadále k dispozici na YouTube a ceskenoviny.cz.

Hacker (ilustrační foto)

Muži chtějí vydělat, ženy románek. Kyberpodvodníci jsou stále rafinovanější, říká policejní expert

Kyberpodvodům nyní kralují „výhodné investice“ s vidinou rychlého a bezpracného zbohatnutí. Častěji se podle policejních statistik na takové lákadlo chytí muži, kteří jsou ochotni přesvědčivým podvodníkům poslat i stovky tisíc korun. Ženy zase naletí na „záchranné mise" vojáků, lékařů nebo podlehnou „zamilovaným“ cizincům, kteří se údajně ocitli v nesnázích a potřebují poslat peníze na záchranu. Vloni se tak počet útoků meziročně už ztrojnásobil a celkové škody z kyberpodvodů se v Česku vyšplhaly na částku 1,3 miliardy korun. Jediným lékem, který proti kyberpodvodům pomáhá, je vzdělávání a informovanost klientů, řekla výkonná ředitelka České bankovní asociace (ČBA) Monika Zahálková.

Věra Tůmová

Kyberbezpečnost - ilustrační foto

Co to zase přišlo WhatsAppem? Čechy zajímá kybernetická bezpečnost, ale nedělají pro ni nic

Češi se kybernetických útoků sice bojí, ale pro efektivní ochranu často nedělají ani minimum. Vyplývá to z průzkumu, který vznikl ve spolupráci EY a společnosti NMS Market Research. Šetření zároveň odhalilo nízkou míru osobní odpovědnosti – jen pětina dotázaných se domnívá, že za svou bezpečnost odpovídají pouze oni sami.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Bankovní versus nebankovní půjčka: Rozdíly mezi úvěry zvolna mizí

Bankovní versus nebankovní půjčka: Rozdíly mezi úvěry zvolna mizí

Money

POPAI DAY 2025. Největší retailová událost roku se blíží

POPAI DAY 2025. Největší retailová událost roku se blíží
Ve čtvrtek 27. listopadu 2025 se v pražském O2 universu uskuteční 17. ročník prestižního setkání profesionálů v retailu POPAI DAY. Akce nabídne nabitý celodenní program plný inspirace, inovací a příležitostí k networkingu.

POPAI DAY se během celodenního nabitého programu bude věnovat zásadním retailovým trendům i perspektivám v tomto oboru. Po loňském úspěšném ročníku přináší letos ještě intenzivnější zážitky i příležitosti k navázání cenných kontaktů. Vedle konferenčního programu účastníci zažijí také jedinečnou přehlídku exponátů třech oborových soutěží a slavnostní galavečer moderovaný známým hercem s nezaměnitelným humorem Jakubem Kohákem.

Konference POPAI FÓRUM: Retail mezi automatizací a lidskostí

Celodenní konferenční program se letos ponese v duchu tématu (IN)CONVENIENCE s výmluvným mottem: Příchodem umělé inteligence se lidskost stane nejcennější měnou světa.  

Klíčové téma se soustředí na dva silné směry v retailu - umělou inteligenci a lidskost. Žijeme v době, kdy za nás umělá inteligence napíše, navrhne i nakoupí. Všechno je efektivní, rychlé a pohodlné. Ale právě proto toužíme po opaku: Po zážitcích. Po objevech. Po lidskosti. Letos budeme zkoumat retail jako prostor mezi pohodlím a nepohodlím. Mezi tím, co stroj umí skvěle, a tím, co může dát jen člověk: dotek, atmosféru, úsměv, náhodu.

Program nabídne vystoupení osobností z retailového světa, případové studie, diskusní panely, reportážní vstupy, interakce a rozšířené networkingové části.

Světové hvězdy na jednom pódiu

Keynote řečníkem konference bude Howard Saunders - světová retailová superstar, vizionář a retailový futurista, který patří mezi nejvlivnější hlasy budoucnosti v globálním retailu. Radí největším globálním hráčům a inspiruje značky, aby se neztratily ve světě technologií, ale znovu objevily svou lidskost. Na POPAI DAY přiveze exkluzivní prezentaci šitou na míru českému publiku, ve které se zaměří na budoucnost retailu v éře umělé inteligence a objasní, jak neztratit lidskost v digitální džungli a co odlišuje značky, které přežijí a které zmizí.

Dalším unikátním hostem bude Bert Martin Ohnemüller, mezinárodně uznávaný kouč a autor, který se ve své přednášce „The Return on Kindness“ soustředí na retail a leadership v kontextu lidskosti a empatie. Očekávejte inspirativní pohled na to, jak propojit výkon, smysl a lidskost v moderním podnikání.

Účastníci se mohou také těšit na další osobnosti, kterými budou například Petr Mára, technologický evangelista a popularizátor digitálních trendů nebo Filip Linek, podnikatelský vizionář, který kombinuje bohaté zkušenosti z HoReCa segmentu s technologickými inovacemi a mění budoucnost tohoto oboru pomocí AI a robotiky.

Tři prestižní soutěže, které inspirují retailový trh

Program POPAI DAY 2025 obohatí tři jedinečné soutěžní expozice, které představí to nejkreativnější a nejúspěšnější z oblasti retailu a marketingové komunikace.

Již posedmnácté ocení soutěž POPAI AWARDS nejlepší komunikační realizace v retailu za poslední rok. Tato mezinárodně uznávaná přehlídka představuje špičková, inovativní řešení a koncepce v oblasti in-store komunikace. Soutěž zároveň otevírá dveře k výhodné účasti v prestižních mezinárodních kláních – POPAI AWARDS Paris a Shop! Global Awards.

V jubilejním 25. ročníku soutěže o nejlepší reklamní a dárkové předměty Hvězda 3D reklamy budou soutěžit  dodavatelé reklamních a dárkových předmětů, agentury, zadavatelé reklamy, zástupci retailu. Mohou tak získat prestižní ocenění v jediné soutěži oboru 3D reklamy u nás.

Soutěž POPAI STUDENT AWARD 2025 je příležitostí pro mladé talenty z řad studentů.  Studenti soutěží o nejlepší návrhy komunikačních projektů v retailu dle zadaných briefů od partnerů soutěže. Jde o 3D designérské a grafické 2D návrhy POP materiálů a také o návrhy komunikační kampaně se zaměřením na POP média.

Vyhlášení vítězů proběhne na slavnostním galavečeru s výjimečnou atmosférou, inspirativními příběhy a bohatým cateringem.

Networking bez hranic

POPAI DAY 2025 poskytne bohatý prostor pro osobní setkávání, sdílení zkušeností a navazování nových partnerství. V rámci programu akce mohou účastníci využít rozšířených networkingových bloků, navštívit partnerské expozice, ochutnávky i další interaktivní formáty.  Akci podporuje více jak 40 klíčových partnerů z oboru.

Další informace o POPAI DAY 2025 jsou k dispozici na stránkách akce.

Karel Pučelík: Česko jde vstříc vládě bláznů. Bez plánu na záchranu

Karel Pučelík: Česko jde vstříc vládě bláznů. Bez plánu na záchranu
Vládní strany nás měsíce strašily, jaké horory nastanou po vítězství Andreje Babiše. Když k tomu skutečně došlo, poplácaly se po zádech a v klidu mizí ze scény. My, obyčejní lidé, tu ale musíme zůstat. Opuštění jako Jeníček a Mařenka v lese. Přitom teď nastal čas na hrdinství.

Zatímco se v Průhonicích porcuje medvěd a národ sleduje, jak se na pozice nejvyšších představitelů státu derou extremisté, naprosto nekompetentní politici, takzvaní nezávislí odborníci a lidé - nejmírněji řečeno - s pochybnou pověstí, hlavní postavy končící vlády jakoby zmizely. Přestože jsme všichni věděli, že tento výsledek voleb je pravděpodobný, vládní představitelé působí, jako by neměli žádný plán B.

Ještě před týdnem se přitom v debatách premiér Petr Fiala tvrdě, tedy na jeho poměry, opíral do Andreje Babiše, příznivci mu tleskali a zaplavili sociální sítě rádoby vtipnými memy. Bojovná atmosféra je však ta tam. Ještě před týdnem šlo vládním stranám „o všechno“, dnes už jen přihlíží z první řady a čekají, jak to všechno nakonec dopadne.

Opoziční strany nyní řeší hlavně sebe a svou budoucnost, příští volby. Je však příliš brzy na to, aby se jejich představitelé posadili na zadní sedadlo. Řešit nástupce Petra Fialy, budoucnost koalice Spolu nebo případně to, jakým „nedopatřením“ se dostalo do Sněmovny tolik mladých lidí a žen, na to bude ještě času dost.

Jediné, na co se demokratičtí politici zmohli, jsou proklamace o tom, jak budou tvrdou opozicí a hrází proti extremismu. Jak toho ale chtějí dosáhnout? Sněmovní matematika je neúprosná. Když dojde na věc, budou přehlasováni. Myslí si snad, že opozice v Maďarsku, na Slovensku nebo svého času v Polsku neměla také v plánu být hrází proti extremismu? Ne, není to uklidňující.

Andrej Babiš představuje část povolebního vyjednávání

Stanislav Šulc: Babišova první prohra, sám vládnout nebude. Přijde plán B?

Názory

Andrej Babiš se pasoval do role jediného povolebního vyjednávače vítěze voleb. A už se ukazuje, že pro hnutí ANO a původní ambice i samotného Babiše to není šťastné. Oproti euforické sobotě to ve střízlivém pondělí vypadá, že hnutí přišlo o jedinou možnost, jak vládnout samo. A teď jde o to, jakou vládu vlastně sestaví.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Nejhorší možný kabinet?

Každý, kdo přemýšlí alespoň trochu jako státník, by měl mít na zřeteli příští vládu. Vyhlídky jsou totiž výrazně horší, než jak to v sobotu vypadalo. Když odpoledne při sčítání vystoupil místopředseda SPD Radim Fiala a jako zbitý pes nabízel Andreji Babišovi téměř bezpodmínečnou podporu, vypadalo to na jednobarevnou tyrkysovou vládu hnutí ANO.

Nebyla by to žádná výhra. ANO je vzor populismu, navíc si patrně všichni pamatujeme chaotické časy Babišovy vlády. Na druhou stranu, alespoň by nehrozilo, že se ministrem stane někdo, kdo vážně uvažuje o vystoupení z EU a NATO, případně aby politiku vlády ovlivňovali Markéta Šichtařová s Miroslavem Ševčíkem.

Místo toho to vypadá, že diplomacii převezme násilník a nacistický cosplayer, životní prostředí člověk, který by národní parky pokud možno vybetonoval a na vnitro a obranu vztahuje ruce strana, jejíž členové se bojí mikrovlnek. Na dva nejlepší ministry Babišova kabinetu – Roberta Plagu ze školství a Adama Vojtěcha ze zdravotnictví – se třeba nakonec ani nedostane. Motoristé a SPD jim totiž nemohou odpustit, že jednali dle vědeckého poznání a odborných doporučení.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Hledá se Bruce Willis

Vládní strany nás týdny a měsíce masírovaly heslem, že „jde o všechno“. Pokud skutečně jde o všechno, teď mají šanci se ukázat. Je totiž otázkou, jestli by nebylo lepší, aby nějaké z uskupení (nejlépe všechny, aby si neměly co vyčítat) vystoupilo a nabídlo Babišovi podporu pro jeho jednobarevnou vládu. Nastavily mantinely, přes které nejede vlak.

Výsledek nebude nic extra, vláda bude stále populistická, vliv z toho žádný neplyne, ani teplá místečka či stříhání pásek. Strany by naopak dali všanc svou důvěryhodnost a budoucí volební úspěchy. Zabránilo by se však největším excesům.

V sázce je příliš mnoho. V opačném případě hrozí, že bude vládnout ta nejhorší možná varianta. Dovedete si představit, jak bude vypadat školství nebo životní prostředí pod čtyřletým dohledem (tedy lépe řečeno „prolévání zelené krve“) motoristů?

Samozřejmě, byl by to risk a svým způsobem i oběť. Ale co jiného dělat, když „jde o všechno“, když ne riskovat a jednat i za cenu osobní oběti? Vzpomeňte si na nějaký béčkový katastrofický film, třeba Armageddon. Co dělal Bruce Willis, když se na planetu řítil obří meteorit? Neseděl doma, ale skočil do raketoplánu a riskoval, co mu síly stačily!

Kéž by naše politika o něco víc připomínala béčkové hollywoodské filmy. Bojím se ale, že skončíme spíše u indického Bollywoodu nebo Dostojevského románů o zmaru a bídě.

Petr Fiala skončí v čele ODS

Petr Fiala vrátil ODS na vrchol. Odchod z vedení po prohraných volbách je logický, ale zbytečný

Leaders

ODS patří k poraženým letošních voleb. A platí to pro ni ještě více než třeba pro celou koalici Spolu, v níž ODS měla hrát prim, ale nakonec řadu jejích poslanců přeskákali díky preferenčním hlasům lidé z dalších stran. Pro některé členy ODS, zvláště ty, kteří nikdy nebyli příznivci koalice Spolu, to byla příslovečná poslední kapka. Tlak na Petra Fialu sílil. Třetí den po prohraných volbách tak šéf poražené strany uvedl, že již nehodlá kandidovat na pozici šéfa strany. Projekt Spolu tak velmi pravděpodobně končí. Co Fiala dokázal v politice? Překvapivě hodně.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zrady na voličích se nedopustíme. Nikdo z končící vlády nebude s Babišem jednat o koalici, řekl Fiala

Volby 2025

