Cena Good Company Circle Awards už zná vítěze

Oboustranně výhodné a prospěšné pro celou společnost – takové jsou vítězné spolupráce GCC Awards. První místo obsadila nezisková organizace Business & Professional Women CR (BPWCR) a Equal Pay Day, která podporuje diskusi o férovém odměňování žen v České republice. Evropskou cenu získaly spolupráce ŽIVOTa 90 s JTI a Nadace Terezy Maxové s ING Bank. Předání ocenění bylo součástí největší konference o udržitelném podnikání Good Company Circle, která se konala 10. října v pražské Galerii Mánes.

Reklama

„Druhý ročník Good Company Circle jsme začali úspěšnou výstavou na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku, kde jsme prezentovali nejlepší příklady spolupráce mezi byznysovými a neziskovými organizacemi. Ve sdílení best practises jsme pokračovali i při koncipovaní programu konference a jsem ráda, že se nám podařilo získat pro tandemy TOP osobnosti neziskového světa v ČR,“ vysvětluje Katarína Krajčovičová, director Newstream Clubs a hlavní koordinátorka Impakt Awards a Good Company Circle.

10. října se na 2 souběžných konferencích sešlo více než 30 řečníků z veřejného, byznysového a neziskového sektoru, aby společně diskutovali a představili své úspěšné projekty. „Asi 400 návštěvníků mělo šanci se inspirovat a obohatit své dosavadní zkušenosti o nový úhel pohledu na CSR, ESG, filantropii a fungování neziskových organizací,“ hodnotí přínosy konference Stanislav Hladík, ředitel pro vnější vztahy a komunikaci pro Česko, Maďarsko, a Slovensko JTI a doplňuje: „Cenné byly i mentoringové workshopy a networking, ze kterých si především neziskové organizace odnesly mnoho užitečných kontaktů.“

Předané know-how přispělo k rozvoji zodpovědného podnikání v Česku. „Propojení velmi inspirativních osobností a projektů z veřejného života, neziskového sektoru a byznysu je klíčové pro zlepšování života jednotlivých lidí, komunit i celého Česka. Jsme poctěni, že můžeme být mediálním partnerem tak smysluplné akce,“ říká Tereza Zavadilová, CEO nezávislého byznysového portálu Newstream. Web se zaměřuje na ekonomické zpravodajství a byznysové trendy s důrazem na finance, investice, a životní styl.

Reklama

Konference GCC se stává klíčovou platformou pro sdílení inovativních řešení, strategií a příkladů dobré praxe. „Mám radost, že se nám podařilo probudit zájem o odpovědné podnikání také u široké veřejnosti, která se v hojném počtu zapojila do hlasování o nejlepší spolupráci byznysového a neziskového sektoru GCC Awards,“ říká Eva Prokešová, zakladatelka GCC a manažerka komunikace JTI a dodává: „Ukazuje se tak, že je důležité i v budoucnu podporovat změnu v myšlení firem, aby udržitelnost nebyla jen módním trendem, ale pevnou součástí podnikatelských strategií, které ocení celá společnost.“

V Mánesu proběhla největší konference o sociální udržitelnosti v Česku Good Company Circle Filantropie Good Company Circle 2024 je největší konferencí o sociální udržitelnosti. Dává si za cíl moderovat celospolečenský dialog o budoucnosti naší společnosti, v níž hraje propojení byznysu, neziskového a veřejného sektoru klíčovou roli. Konference se uskutečnila 10. října v prostorách pražského Mánesu. V článku shrnujeme nejdůležitější okamžiky z konference. Mediálním partnerem je byznysový a lifestylový portál newstream.cz. nst Přečíst článek

video Podcast dobré společnosti: Do ústavní péče se odebírá stále moc dětí, říká Tereza Maxová Filantropie Tereza Maxová a Terezie Sverdlinová zakladatelky nadace Terezy Maxové byly dalšími z hostů podcastové série rozhovorů, které představují hlavní tváře konference Good Company Circle (GCC). „Postupný vývoj situace dětí v nouzi jde určitě k lepšímu,“ říká modelka Tereza Maxová, které se pomoci opuštěných dětí věnuje již čtvrt století. Michal Nosek Přečíst článek

Spolupráce mezi neziskovkami a byznysem funguje. Zde jsou nejlepší projekty roku Filantropie Výstava Good Company Circle ve Štrasburku, kterou pořádal byznysový portál newstream.cz a záštitu nad ní převzala členka Evropského parlamentu Radka Maxová, měla velký úspěch a navštívily ji stovky lidí. Již na podzim se výstava představí také v Praze. Návštěvníci hlasovali o nejlepší projekt. Vyhlášení vítěze se uskuteční na podzimním slavnostním eventu Good Company Circle. Jaké projekty se probojovaly mezi desítku nejlepších? nst Přečíst článek