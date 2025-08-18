Mění přístup Čechů k prevenci. A zachraňuje životy. Příběh Kateřiny Šédové
Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby nepodceňovali prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Award by newstream.
Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali?
Za svůj největší osobní úspěch považuji každý zachráněný život, ke kterému jsme díky Loono přispěli. Často říkám, že i kdyby naše práce pomohla jen jednomu jedinému člověku, mělo to smysl. A dnes už víme o desítkách takových případů! Více než 90 lidí se nám ozvalo s tím, že si díky našim aktivitám včas odhalilo závažné onemocnění. Přes 80 uživatelů objevilo závažný nález díky naší aplikace Preventivka. Další čtyři desítky nálezů pak odhalili odborníci na našich Dnech zdraví, které pořádáme ve firmách.
Účastníci našich workshopů nám dávají třeba vědět, že jim byla diagnostikována rakovina v časném stadiu díky tomu, že si nahmatali bulku nebo zašli na preventivní prohlídku, kterou do té doby zanedbávali.
Obrovským úspěchem je to, že jsme téma prevence dostali více do povědomí veřejnosti. Píše se o ní v médiích, více se řeší jak mezi odbornou tak laickou veřejností a je to i téma zaměstnávající politiky.
Velmi těžké pro nás bylo období covidu a následná finanční krize. To nás málem položilo. Přišli jsme o řadu grantů, dotací i partnerů a museli jsme se hodně snažit, abychom zajistili efektivní financování. Na tom pracujeme doteď.
Jakými hodnotami se řídíte?
V Loono dodržujeme několik hodnot, na nichž naše organizace stojí a rezonují vším, co v Loono děláme. Čerpáme z ověřených zdrojů, úzce spolupracujeme s odbornými garanty, získáváme nejnovější poznatky z oblastí, o kterých mluvíme. Jsme zastánci evidence-based medicine, tedy medicíny založené na důkazech.
Věříme v pozitivitu a srozumitelnost. Zastáváme názor, že prevence může lidi i bavit. Proto místo strašení raději s lehkostí boříme tabu, vyvracíme škodlivé mýty a dezinformace a přinášíme informace o zdraví laickým jazykem srozumitelným všem.
Neustále hledáme nástroje pro zvýšení efektivity a dopadů naší práce. Při výběru partnerů se řídíme interním etickým kodexem. Nespolupracujeme s firmami, které svými produkty přímo poškozují lidské zdraví. A zejména žijeme tím, co hlásáme. Dodržujeme zásady zdravého životního stylu, pravidelně sportujeme, dbáme na spánek, stravu i duševní zdraví.
Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje?
Přímo k založení Loono mě inspiroval můj vlastní životní příběh. Když mi bylo 22 let, objevili lékaři zhoubný nádor na mém vaječníku. Díky tomu, že jsem poslouchala varovné signály svého těla, byl zachycen v časném stádiu a já se vyléčila. Prvotní šok z diagnózy vystřídala touha pomáhat lidem a inspirovat je, aby nepodceňovali prevenci. Když jsem totiž o svých zkušenostech mluvila s kamarádkami, které neměly medicínský background jako já, zjistila jsem, že by příznaky ignorovaly a k lékaři by nešly. Což by je v konečném důsledku mohlo stát i život.
Jinak osobností a příběhů je spousta. Každý rok se setkávám s mnoha inspirativními lidmi z nejrůznějších oborů, ráda s nimi debatuji, vyměňuji si zkušenosti, zůstávám v kontaktu. I to mě posouvá dál. Vypíchnout jen jednoho z nich by bylo velmi náročné.
Co Vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány?
Máme s Loono velké plány, řešíme vývoj nových produktů, strategií, fundraising. Vzděláváme tým, zaměřujeme se na možnosti AI, abychom zefektivnili naší práci. Chystáme velké obsahové spolupráce. Jedna z nich, která se zaměřuje na obezitu, je již v plném proudu. Na těchto kampaních spolupracujeme již několik let s velkými a menšími firmami a skvěle to funguje.
V osobní rovině je pak mým dlouhodobým cílem sladit práci nejen v Loono s péčí o svou několikaměsíční dceru.
Na jaké bariéry nejčastěji narážíte?
Jednou z největších bariér je stále nízké povědomí společnosti o důležitosti prevence. Lidé často přijdou k lékaři až ve chvíli, kdy je problém. Přitom by mnoha nemocem šlo předejít. Další překážkou je pak financování – zdravotní osvěta není něco, co by náš systém dlouhodobě a udržitelně podporoval, přestože má prokazatelně obrovský dopad.
Situace s financováním neziskovek v Česku je opravdu tristní. Nyní nejhorší za celou dobu, co fungujeme. Proto chceme najít produkt, který ufinancuje i neziskové osvětové aktivity.
Co by pomohlo?
Kdyby se prevence opravdu stala součástí veřejné politiky. Kdybychom měli jistotu, že dlouhodobá a efektivní edukace má místo v rozpočtech, ať už státních nebo soukromých.
Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc?
Mám velké štěstí na lidi kolem sebe. Moji největší podporovatelé jsou určitě moji blízcí – manžel, rodina a přátelé, kteří mě drží nad vodou, i když věci nejdou podle plánu. A pak určitě celý Loono tým. To jsou neskutečně odhodlaní a motivovaní lidé, kteří věří ve stejnou vizi jako já.
