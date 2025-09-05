Věznice bez dozorců. Gabriela Kabátová přepisuje pravidla české justice
Věří, že důvěra může proměnit i místa, kde jsme zvyklí spíše trestat. Gabriela Kabátová, finalistka Impakt Awards, se svým týmem realizuje unikátní projekt přímo uvnitř věznice a mění pohled společnosti na děti odsouzených i na samotné vězně.
Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali?
Za svůj největší osobní úspěch považuji šťastné manželství a pět krásných dětí. Bylo to nesmírně náročné období – hlavně proto, že nejsem člověk, který zvládá dlouhodobě nespat, a s pěti dětmi (z toho jedněmi dvojčaty) se člověk opravdu moc nevyspí. Z profesního hlediska bych pak vyzdvihla založení neziskové organizace MVS, která se mimo jiné zasloužila o první projekt restorativní justice v českých věznicích a výrazně zviditelnila téma dětí, jejichž rodiče jsou ve výkonu trestu.
V současnosti pomáháme více než 2 500 takovým dětem ročně. Velkou výzvou a zároveň nadějí do budoucna je nový projekt APAC, který realizujeme přímo uvnitř jedné z českých věznic. Naše organizace zde přebírá každodenní péči o vězně a pracujeme také s propuštěnými klienty. Metodologie APAC, známá například z Brazílie, je výjimečná svou nízkou recidivou a skutečností, že věznice fungují bez dozorců – klíče mají samotní vězni. Za velký úspěch považuji také to, že MVS funguje jako jeden tým, jako rodina. Je pro mě důležité, aby naši lidé měli z práce radost a cítili smysl.
Nejtěžší období souviselo s úplnými začátky organizace, kdy jsme neměli žádnou historii ani renomé, ale přesto jsme museli přesvědčit první dárce, že to, co děláme, má smysl. Naši první podporovatelé tak byli přátelé a rodina.
Hlasujte pro Gabrielu Kabátovou v ocenění Impakt Awards
Jakými hodnotami se řídíte?
Ve svých patnácti letech jsem objevila křesťanské hodnoty a od té doby jsem nenarazila na nic hlubšího a krásnějšího. Není to víra vedená strachem z chyb, ale radostí z toho, že všechno má smysl – skrze dobro, které opravdu existuje. Věřím, že právě dobro je to, co může lidi proměnit a uzdravit – ať už v životě, nebo v naší práci s klienty.
Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje?
Inspiruje mě mnoho lidí – protože každý člověk je podle mě jedinečný a přináší něco cenného. Nejvíce mě oslovují ti, kteří jsou zásadoví a stateční, nepodléhají strachu, a také ti nenápadní, obětaví hrdinové, kteří nepotřebují pozornost. Při zakládání MVS jsem se inspirovala i konkrétním příběhem: před více než 25 lety nám kamarád vyprávěl o vánočním projektu „Andělský strom“, který zajišťoval dárky pro děti vězňů. Dojalo mě, že se někde ve světě na tyto děti myslí. Uvědomila jsem si, že vězni jsou mámy a tátové. A v tu chvíli se ve mně něco zlomilo – začala jsem k nim i k jejich rodinám cítit úplně jiný vztah a chuť jim pomáhat.
Co vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány?
Aktuálně pracujeme na zřízení nového oddělení uvnitř věznice – v rámci zmíněného projektu APAC. Myslím, že podobný koncept v Česku zatím žádná nezisková organizace nezkusila, a je to pro nás velká výzva. Letos jsem měla možnost navštívit několik takových zařízení v Brazílii. Vězňům se tam říká recuperandos, tedy lidé, kteří se zotavují. Oslovilo mě, s jakou laskavostí k nim tamní společnost přistupuje – dává jim to důstojnost a úplně nové vnímání sebe sama. Když vás někdo neoznačuje za nenapravitelného, ale dává vám důvěru, máte šanci tu novou roli opravdu přijmout a začít znovu. Těším se na to, co se nám podaří vytvořit tady u nás.
Na jaké bariéry nejčastěji narážíte? Co by vám pomohlo?
Překážky beru jako součást cesty – necítím, že by mě nějaké bariéry zásadně zastavovaly. Každý den ale vyžaduje vnitřní práci: zůstat v klidu, nenechat se rozrušit malichernostmi a věřit, že dobro opravdu proměňuje věci kolem nás. Co by nám jako organizaci velmi pomohlo, je zjednodušení a zrychlení procesů kolem získávání finančních prostředků. Administrativa spojená s granty zabírá ohromné množství času a kapacit, které by jinak mohly být věnovány přímé pomoci lidem.
Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc?
Největším podporovatelem býval můj manžel. I když mu někdy chyběla teplá večeře nebo moje přítomnost, vždycky stál při mně. Dnes už jsem vdova a jeho zázemí mi moc chybí. Můj pomyslný „fan klub“ tvoří moje velká rodina, řada blízkých přátel a především celý náš hvězdný tým MVS – bez nich bych nezvládla vůbec nic z toho, co děláme.
Příběhy finalistů ocenění Impak Awards. Hlasujte pro osobnosti, které nezjištně mění svět kolem sebe
Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová, finalistky Impakt Awards 2025, vedou projekt Fandi mámám, který už od roku 2016 pomáhá stovkám samoživitelek a jejich dětem. Z nápadu dvou kamarádek vznikla funkční nezisková organizace, která dnes provozuje i udržitelnou aplikaci FandiMat na darování věcí. Obě finalistky otevřeně mluví o těžkých začátcích, předsudcích i rostoucím tlaku na tým – a zároveň dokazují, že když za prací stojí skutečné odhodlání a lidskost, může mít pomoc obrovský dopad. „Nesoudíme, pomáháme,“ říkají. A inspirují další.
Nesoudíme, pomáháme, říkají zakladatelky Fandi mámám
Filantropie
Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová, finalistky Impakt Awards 2025, vedou projekt Fandi mámám, který už od roku 2016 pomáhá stovkám samoživitelek a jejich dětem. Z nápadu dvou kamarádek vznikla funkční nezisková organizace, která dnes provozuje i udržitelnou aplikaci FandiMat na darování věcí. Obě finalistky otevřeně mluví o těžkých začátcích, předsudcích i rostoucím tlaku na tým – a zároveň dokazují, že když za prací stojí skutečné odhodlání a lidskost, může mít pomoc obrovský dopad. „Nesoudíme, pomáháme,“ říkají. A inspirují další.
Michal Tůma je nastavením věčný optimista. Věří, že poctivost a pracovitost mají vždy navrch. Že základem osobního štěstí je rodina, přátelé a společenství. A na těchto vztazích je třeba pracovat. V Horním Maxově, bývalé německé osadě v Sudetech, kde nikdo z místních nemá kořeny, Michal Tůma iniciuje řadu nezištných projektů. Začalo to obnovou místního hřbitova. „Žijeme v domech po Němcích, máme tak povinnost postarat se o jejich hroby,“ říká Tůma, který nyní shání prostředky na další projekt, kterým je obnova Kaple smíření. Díky jeho nadšení a nasazení vznikla také Stezka svobody, která spojuje tři obce, jež byly historicky součástí jednoho města. „To nebyl jen můj úspěch, nýbrž dílo celé komunity,“ zdůrazňuje Michal Tůma, který je mezi desítkou finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ho i vy svým hlasem.
Svoboda není samozřejmostí. Dělat něco navíc pro společnost je nezbytné, říká záchrance odkazu sudetských Němců
Filantropie
Michal Tůma je nastavením věčný optimista. Věří, že poctivost a pracovitost mají vždy navrch. Že základem osobního štěstí je rodina, přátelé a společenství. A na těchto vztazích je třeba pracovat. V Horním Maxově, bývalé německé osadě v Sudetech, kde nikdo z místních nemá kořeny, Michal Tůma iniciuje řadu nezištných projektů. Začalo to obnovou místního hřbitova. „Žijeme v domech po Němcích, máme tak povinnost postarat se o jejich hroby,“ říká Tůma, který nyní shání prostředky na další projekt, kterým je obnova Kaple smíření. Díky jeho nadšení a nasazení vznikla také Stezka svobody, která spojuje tři obce, jež byly historicky součástí jednoho města. „To nebyl jen můj úspěch, nýbrž dílo celé komunity,“ zdůrazňuje Michal Tůma, který je mezi desítkou finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ho i vy svým hlasem.
Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby nepodceňovali prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Award by newstream.
Mění přístup Čechů k prevenci. A zachraňuje životy. Příběh Kateřiny Šédové
Filantropie
Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby nepodceňovali prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Award by newstream.
Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.
Důstojně až do konce. Plníme lidem přání zemřít doma, říká ředitelka hospice v Chebu
Filantropie
Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.
Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.
Pavlousková z Oděvní banky: Každý rok zachráníme tuny oblečení, které by jinak skončilo na skládce
Filantropie
Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.