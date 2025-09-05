Věznice bez dozorců. Gabriela Kabátová přepisuje pravidla české justice

Vyberte si z našich newsletterů

Gabriela Kabátová, užito se svolením
Věří, že důvěra může proměnit i místa, kde jsme zvyklí spíše trestat. Gabriela Kabátová, finalistka Impakt Awards, se svým týmem realizuje unikátní projekt přímo uvnitř věznice a mění pohled společnosti na děti odsouzených i na samotné vězně.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali? 

Za svůj největší osobní úspěch považuji šťastné manželství a pět krásných dětí. Bylo to nesmírně náročné období – hlavně proto, že nejsem člověk, který zvládá dlouhodobě nespat, a s pěti dětmi (z toho jedněmi dvojčaty) se člověk opravdu moc nevyspí. Z profesního hlediska bych pak vyzdvihla založení neziskové organizace MVS, která se mimo jiné zasloužila o první projekt restorativní justice v českých věznicích a výrazně zviditelnila téma dětí, jejichž rodiče jsou ve výkonu trestu.

V současnosti pomáháme více než 2 500 takovým dětem ročně. Velkou výzvou a zároveň nadějí do budoucna je nový projekt APAC, který realizujeme přímo uvnitř jedné z českých věznic. Naše organizace zde přebírá každodenní péči o vězně a pracujeme také s propuštěnými klienty. Metodologie APAC, známá například z Brazílie, je výjimečná svou nízkou recidivou a skutečností, že věznice fungují bez dozorců – klíče mají samotní vězni. Za velký úspěch považuji také to, že MVS funguje jako jeden tým, jako rodina. Je pro mě důležité, aby naši lidé měli z práce radost a cítili smysl. 

Nejtěžší období souviselo s úplnými začátky organizace, kdy jsme neměli žádnou historii ani renomé, ale přesto jsme museli přesvědčit první dárce, že to, co děláme, má smysl. Naši první podporovatelé tak byli přátelé a rodina. 

Jakými hodnotami se řídíte? 

Ve svých patnácti letech jsem objevila křesťanské hodnoty a od té doby jsem nenarazila na nic hlubšího a krásnějšího. Není to víra vedená strachem z chyb, ale radostí z toho, že všechno má smysl – skrze dobro, které opravdu existuje. Věřím, že právě dobro je to, co může lidi proměnit a uzdravit – ať už v životě, nebo v naší práci s klienty. 

Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje? 

Inspiruje mě mnoho lidí – protože každý člověk je podle mě jedinečný a přináší něco cenného. Nejvíce mě oslovují ti, kteří jsou zásadoví a stateční, nepodléhají strachu, a také ti nenápadní, obětaví hrdinové, kteří nepotřebují pozornost. Při zakládání MVS jsem se inspirovala i konkrétním příběhem: před více než 25 lety nám kamarád vyprávěl o vánočním projektu „Andělský strom“, který zajišťoval dárky pro děti vězňů. Dojalo mě, že se někde ve světě na tyto děti myslí. Uvědomila jsem si, že vězni jsou mámy a tátové. A v tu chvíli se ve mně něco zlomilo – začala jsem k nim i k jejich rodinám cítit úplně jiný vztah a chuť jim pomáhat. 

Co vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány? 

Aktuálně pracujeme na zřízení nového oddělení uvnitř věznice – v rámci zmíněného projektu APAC. Myslím, že podobný koncept v Česku zatím žádná nezisková organizace nezkusila, a je to pro nás velká výzva. Letos jsem měla možnost navštívit několik takových zařízení v Brazílii. Vězňům se tam říká recuperandos, tedy lidé, kteří se zotavují. Oslovilo mě, s jakou laskavostí k nim tamní společnost přistupuje – dává jim to důstojnost a úplně nové vnímání sebe sama. Když vás někdo neoznačuje za nenapravitelného, ale dává vám důvěru, máte šanci tu novou roli opravdu přijmout a začít znovu. Těším se na to, co se nám podaří vytvořit tady u nás. 

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte? Co by vám pomohlo? 

Překážky beru jako součást cesty – necítím, že by mě nějaké bariéry zásadně zastavovaly. Každý den ale vyžaduje vnitřní práci: zůstat v klidu, nenechat se rozrušit malichernostmi a věřit, že dobro opravdu proměňuje věci kolem nás. Co by nám jako organizaci velmi pomohlo, je zjednodušení a zrychlení procesů kolem získávání finančních prostředků. Administrativa spojená s granty zabírá ohromné množství času a kapacit, které by jinak mohly být věnovány přímé pomoci lidem. 

Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc? 

Největším podporovatelem býval můj manžel. I když mu někdy chyběla teplá večeře nebo moje přítomnost, vždycky stál při mně. Dnes už jsem vdova a jeho zázemí mi moc chybí. Můj pomyslný „fan klub“ tvoří moje velká rodina, řada blízkých přátel a především celý náš hvězdný tým MVS – bez nich bych nezvládla vůbec nic z toho, co děláme. 

