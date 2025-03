Jak jsou vaše investice chráněny, když váš broker krachne

Každý investor v Česku by měl vědět, jak je jeho investice chráněna pro případ, že by jeho obchodník s cennými papíry měl potíže, nebo dokonce zkrachoval. Ruku na srdce, kolik drobných investorů u nás o tom ale vůbec něco tuší, i když by to vědět měli? Připomeňme si proto, do jaké míry jsou vaše investice chráněné nejen v Česku, ale třeba i při investování přes Revolut.

Pokud investujete přes tuzemské obchodníky s cennými papíry, vaše investice je u každého takovéhoto licencovaného obchodníka do určité výše chráněná. Má to na starosti specializovaný garanční fond, který vznikl v roce 2001 na základě směrnice Evropské unie (EU), závazné pro všechny členské státy. Úkolem tohoto Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (GFOCP) tak primárně je, aby částečně odškodňoval klienty nefunkčních finančních domů. Nepočítejte však, že máte díky tomu ochráněné vždy všechny své finance. Vyplatí se proto mít své investice diverzifikované i v rámci obchodníků, u kterých investujete. U každého totiž máte investici chráněnou jen do výše 20 tisíc eur (tedy zhruba do 498 tisíc korun) a limit platí i pro investice prostřednictvím Revolut aplikace.

Kde všude bere fond peníze na odškodnění

Proto, aby fond mohl vyplácet odškodnění, musí mít také dostatečný každoroční příjem i celkový majetek. Obchodníci s cennými papíry kvůli tomu mají povinnost informovat GFOCP o výši majetku svých zákazníků a podle toho pak musí i do fondu přispívat příspěvek vypočítaný podle ustanovení zákona. Primárním zdrojem majetku GFOCP jsou tedy povinné příspěvky licencovaných obchodníků s cennými papíry a také od investičních společností, které obhospodařují majetek klientů spolu s úschovou a správou cenných papírů či s případným investičním poradentstvím klientům. Každá takováto instituce tak přispívá 2 procenta z objemu přijatých poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby v uplynulém roce, nejméně však 10 tisíc korun. Obchodníci z jiných zemí, kteří u nás působí a jsou součástí záručního systému v jiné členské zemi přitom mají z uvedené povinnosti v Česku výjimku na základě jednotné licence.

Do majetku GFOCP se započítávají i sankce. Patří sem podle informačního dokumentu pro investory od Fio banky například pokuty, které byly podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu uložené obchodníkům s cennými papíry. Dále jsou zde také pokuty investičním společnostem, které porušily ustanovení ohledně obhospodařování majetku zákazníků. A součástí majetku jsou i výnosy z investovaných peněžních prostředků, popřípadě úvěry nebo dotace či návratná finanční pomoc. Celkově tak má GFOCP příjmy v řádech stamilionů korun. Jen vloni se jeho rozpočet blížil dvěma miliardám korun, přičemž rezerva na budoucí případy představovala 1,777 miliardy.

O co nemůžete přijít

Obecně má klient podle mluvčí Air Bank Alžběty Honsové zákonný nárok na náhradu „za majetek zákazníka, který mu nemohl být vydán z důvodů přímo souvisejících s finanční situací obchodníka s cennými papíry“. Jako nevydaný majetek by pak mohly kupříkladu být peníze klienta, za které ještě společnost nenakoupila cenné papíry, peníze, z prodaných cenných papírů, které ještě společnost nevyplatila či cenné papíry klienta. „Samotné nakoupené cenné papíry nejsou majetkem nás, ani našich obchodních partnerů, ale klienta, takže platební neschopnost společnosti neznamená, že by klient přišel například o akcie, které má nakoupené, nicméně může mít zhoršený přístup k těmto cenným papírům,“ podotýká Honsová.

Celkový výsledek však podle ní záleží na mnoha faktorech. Záleží například na tom, zda by klient jen držel u společnosti cenné papíry a společnost by mu je zvládla vydat, v takovém případě by tak klient nemusel být vůbec ve ztrátě. „Naopak pokud by klient čerstvě před krachem obchodníka udělal velký nákup nebo prodej, který se nestihl realizovat a společnost by nezvládla cenné papíry vydat, mohla by ztráta klienta být zásadnější,“ upozorňuje Honsová.

Jak je ještě dále chráněn majetek investorů

Peníze klientů musí být proto chráněné vícero způsoby než jen GFOCP. Na obecné úrovni musí fungovat jednak dodržování veškerých právních předpisů a dále i oddělování majetku klientů od majetku finanční instituce. „Dále v oblasti nabízení investic spolupracujeme i s prověřenými a důvěryhodnými společnostmi jako jsou například WOOD Retail Investments, Conseq Investment Management, Generali Investments CEE, investiční společnost, Interactive Brokers Ireland Limited,“ vypočítává Honsová a dodává, že v těch nejzazších případech má pak klient podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu právo na náhradu svých investic a to ve výši 90 procent, respektive do výše 20 tisíc eur (498 tisíc korun) a to právě ze zmiňovaného GFOCP.

Majetek investorů musí být také striktně oddělen od majetku obchodníka s cennými papíry. „Peněžní prostředky investorů do našich investičních fondů jsou tak uloženy u depozitářské banky, v našem případě tedy u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,“ popisuje ředitelka Partners Investiční společnosti Lucie Simpartlová. Investované i prozatím nezainvestované peněžní prostředky klientů jsou tedy drženy na účtech daných investičních fondů pod dohledem depozitářské banky a mimo majetek investiční společnosti. Případné problémy investiční společnosti tak peněžní prostředky klientů podle Simpartlové neovlivní.

Podle mluvčího UniCredit Banky Petra Plocka platí navíc u velkých finančních skupin i fakt, že „banka je zapojena do mezinárodních systémů pro vypořádání cenných papírů, takže ani v extrémních případech neočekáváme, že by naši klienti měli problém dostat se ke svému majetku.“ Plocek dodává, že pro investované i neinvestované peníze platí i různá zákonná garance. „Banka odděluje investované prostředky chráněné GFOCP a neinvestované prostředky, které spadají zase pod garanční systém pojištění vkladů,“ shrnuje Plocek.

Jak jsou chráněné peníze u Revolut

Obdobný systém pojištění závazků vůči investorům funguje například i při investování v aplikaci od společnosti Revolut. Ta ostatně, aby splnila regulační povinnosti, tuto informaci nedávno avizovala ve své aplikaci i pro české klienty. Pojištění investic tak podle těchto informací kryje veškeré peněžní prostředky a finanční nástroje, které klient drží nebo investuje prostřednictvím společnosti Revolut Securities Europe UAB (RSEUAB) a to až do výše 22 tisíc eur (cca 547 tisíc korun). Investice jsou takto pojištěny v rámci litevského systému pojištění závazků vůči investorům pro případ, že by došlo k likvidaci společnosti RSEUAB a neochránění majetku klienta.

„V opačném případě zůstává váš majetek vymahatelný,“ uvádí společnost ve své aplikaci a připomíná, že ani jejich systém pojištění závazků vůči investorům nekryje škody vzniklé z investičních rizik. „Ztráty způsobené tím, že investice není zisková nebo ztrácí hodnotu, nejsou pojištěny,“ uvádí společnost Revolut.

Žen investorek přibývá a daří se jim Trhy Podceňovat ženy investorky, jako tomu bývalo dosud, je dnes docela směšné. Podle expertky Mariky Čupa i podle analýzy investorů od společnosti Revolut se totiž jasně ukazuje, že ženy v Evropě investují lépe, opatrněji a kvalitněji než muži. A to dokonce ve všech věkových skupinách. Přečtěte si, proč jsou ženy investorky lepší a jak se k investování odhodlává i stále více českých žen. tmv Přečíst článek

Trump poškozuje dolar, přehání to s kryptem, varuje Elliot Trhy Lidé se na trzích chovají jak v horečce. Má to epicentrum v Bílém domě, varoval klienty legendární hedgeový fond Elliot, jehož majitel podporoval Trumpa. Bublina může chaoticky prasknout. tzv Přečíst článek

Banky lákají nové klienty na tisícikorunové odměny Money Hned několik bank v Česku vás letos na podzim finančně odmění, pokud splníte jejich podmínky. Nabízejí odměny ve výši až několika tisícikorun. Někde je nabídka zaměřená jen na zbrusu nové klienty, jinde zase musíte být nejen klienty banky, ale i být dostatečně aktivní, abyste na bonus dosáhli. Podívejte se, jaké jsou nyní možnosti, jak si jde trochu přilepšit za to, že si vyzkoušíte služby nové banky. Věra Tůmová Přečíst článek

Věra Tůmová: Kdo spasí české důchodce? A hlavně ty, kteří budou nemohoucí? Názory Česko stárne, což není žádná převratná novinka. Už léta se na základě vývoje demografických dat přece ví, jak rychle u nás poroste počet seniorů, kteří budou potřebovat trvalou péči, protože už ji sami nebudou zvládat. Řešení této tristní situace v Česku není zatím ale ani na dohled. Věra Tůmová Přečíst článek