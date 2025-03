Česká AI firma Equilibre získala od investorů 230 milionů a míří na Wall Street

Česká společnost Equilibre zaměřená na algoritmické obchodování pomocí AI získala od kapitálového fondu Blossom Capital investici deset milionů dolarů, v přepočtu zhruba 230 milionů korun. Peníze použije pro další vývoj svého softwaru a také rozšiřování týmu.

Společnost založená v roce 2022 výzkumníky umělé inteligence Martinem Schmidem, Matějem Moravčíkem a Rudolfem Kadlecem již na začátku dostala šest milionů dolarů od Credo Ventures, Mitonu a RockawayX.

Equilibre staví algotradingový algoritmus nové generace, který může obchodníkům pomoct s vytvářením obchodních strategií, a to s využitím teorie her a tzv. zpětnovazebního učení. Algoritmus je založený na stejných technikách, jako se používají v AI pro poker či šachy. Na konci minulého roku Equilibre začalo svoji unikátní technologii přesouvat na americkou burzu na Wall Street.

Dlouhé vybírání

Prototyp technologie vzniknul pro obchodování s kryptoměnami. To týmu dodalo sebevědomí technologie přesunout na tradiční burzu. Dlouho se hledal vhodný partner, který by zajistil propojení mezi technologií a požadavky amerických regulátorů na obchodování na Wall Street. „V Praze se vystřídalo několik největších tradingových firem, aby nás přesvědčily ke spolupráci. Nakonec jsme si vybrali Tower Research Capital z New Yorku,“ uvedl Schmid.

O výsledcích testování na Wall Street firma podle Schmida nebude chtít ještě dlouho mluvit. „Náš přechod na americkou burzu světová konkurence už zaznamenala a pozorně nás sleduje. Nicméně vize zůstává od začátku stejná - budovat z Česka technologii, která bude nejlepší na světě,“ uzavřel Schmid.

Equilibre v současnosti tvoří dvacetičlenný tým vývojářů a IT inženýrů zaměřených na umělou inteligenci a strojové učení. Firma sídlí v Praze.

