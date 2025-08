Důstojně až do konce. Plníme lidem přání zemřít doma, říká ředitelka hospice v Chebu

Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali?

Za největší úspěch považuji to, že jsme v našem regionu dokázali vybudovat službu, která umožňuje lidem důstojně odejít doma, v prostředí, které znají a kde se cítí bezpečně. Hospicová péče je o důvěře, a ta se nedá nařídit ani postavit ze dne na den. Trvalo roky, než si lidé zvykli, že umírání může být nejen odborně zvládnuté, ale i lidsky doprovázené. Nejobtížnější chvíle přicházejí, když se setkáme s nepochopením, administrativními překážkami nebo nedostatkem systémové podpory. Překonáváme je trpělivostí, komunikací, a hlavně tím, že máme skvělý tým lidí, kteří drží při sobě.

Ale protože se ptáte na osobní úspěch, řekla bych, že spíše než o úspěch jde o dar – mít dvě zdravé dcery, se kterými mohu trávit čas. Díky nim zažívám krásné chvíle, které mi přinášejí radost a naplňují mě. Jsou pro mě každodenní inspirací a jejich přítomnost mi umožňuje vytvářet nezapomenutelné vzpomínky, které si uchovávám jako to nejcennější.

Jakými hodnotami se řídíte?

Upřímností, pokorou, respektem a laskavostí. Věřím, že v těžkých situacích není potřeba mnoho slov, ale přítomnost, důvěra a úcta k tomu, co druhý prožívá. Ať už jde o pacienta, jeho blízké, kolegu v týmu nebo člena mé rodiny.

Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje?

K založení mobilního hospice mě přivedla osobní zkušenost s nevyléčitelnou nemocí mého dědečka. Významným momentem pro mě také bylo doprovázení člověka bez domova na chebské faře – společně s dalšími lidmi jsme o něj pečovali až do jeho posledních chvil, kdy zemřel v náručí pana faráře.

Nejsem fanynkou žádné celebrity ani slavné osobnosti. Mnohem více mě inspirují příběhy a myšlenky zdánlivě obyčejných lidí – těch, kteří možná nedělají „velké“ věci, ale svým přístupem k životu a druhým lidem pro mě představují skutečné hrdiny.

Velmi obdivuji každého, kdo se rozhodne pečovat o své blízké – ať už je to nemocné dítě, rodič, prarodič, nebo třeba úplně cizí člověk. K těmto lidem cítím hluboký respekt a úctu.

Zároveň si nesmírně vážím všech pracovníků v hospici. Dělají nesmírně náročnou práci – nejen fyzicky, ale i psychicky. Pečují o pacienty, které osobně neznají, přesto jim věnují svůj čas, energii i empatii, a přitom se i oni sami musejí potýkat s vlastními starostmi a výzvami ve svých životech a rodinách.

Co vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány?

Aktuálně se zaměřujeme na budoucnost našeho hospice. Hledáme cesty, jak zajistit větší stabilitu – personální i finanční – abychom mohli i nadále poskytovat kvalitní mobilní paliativní péči v Karlovarském kraji. Naší snahou je, aby byla tato forma péče dostupná všem, kteří ji potřebují.

Moc bych si přála, aby se paliativní péče stala běžnou, respektovanou a plnohodnotnou součástí jak zdravotního, tak sociálního systému. Je to oblast, která si zaslouží mnohem větší podporu a uznání, než jakého se jí dosud dostává.

A pokud jde o mé osobní a rodinné plány? Úplně by mi stačilo, kdyby byli všichni členové mé rodiny zdraví. Zdraví považuji za ten největší dar a základ všeho ostatního.

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte, co by vám pomohlo?

Největší bariérou je stále nedostatečné financování a roztříštěnost systému – zejména v propojení zdravotních a sociálních služeb. Také je náročné udržet tým profesionálů, kteří jsou vysoce odborní a zároveň citliví vůči emocím, které práce s umírajícími přináší. Pomohlo by systémové ukotvení mobilní paliativní péče a větší stabilita financování.

Kdo je Váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc?

Největší oporou je pro mě můj tým – lidé, kteří každý den vyjíždějí do terénu a dávají do péče o pacienty maximum. Jejich nasazení, profesionalita a lidskost jsou základem všeho, co jako mobilní hospic děláme.

Velkou podporu cítím také od rodin, které si péčí o své blízké prošly. Jejich poděkování, zpětná vazba a důvěra nám dodávají sílu a potvrzují, že to, co děláme, má hluboký smysl.

Nezastupitelnou roli hrají také dárci a příznivci – lidé, kteří věří v naši práci a pravidelně ji podporují, ať už finančně, nebo jiným způsobem. Jejich důvěra je pro nás nejen velkým závazkem, ale i silným motorem do dalších dní.

A v neposlední řadě bych svou práci nemohla vykonávat bez podpory své rodiny.

