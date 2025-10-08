Za doporučení nových klientů i deset tisíc. Které banky dají nejvíce peněz?
Pět bank v Česku nyní využívá své stávající klienty k tomu, aby jim pomáhali získat další klienty. Za doporučení, které bance přivede nové, dostanou ti původní odměnu v podobě stokorun měsíčně. Nejvyšší možná odměna se může vyšplhat až na 10 tisíc korun.
Tuzemské banky soupeří o klienty čím dál víc. Zatímco dříve chtěl změnit banku kvůli zdlouhavé administrativě jen málokdo, dnes je změna banky snadná, rychlá a banky vám s ní navíc samy pomohou. Některé bankovní domy tak už registrují, že roste množství klientů, kteří ochotně mezi bankami migrují třeba kvůli lepším sazbám na spořicích účtech či kvůli jiným akcím a benefitům. A přesně kvůli tomu se také čas od času objevují na tuzemském bankovním trhu i speciální marketingové akce, které lákají nové klienty přes ty stávající a slibují oběma skupinám za to finanční odměnu. Momentálně tak můžete v Česku získat stokoruny za doporučení nové klienta hned v pěti bankách.
Kde můžete získat za doporučení nejvíce
Nejvyšší sumu za doporučení banky a jejího běžného účtu můžete momentálně získat v polské mBank. Pokud budete hodně aktivní a doporučíte této bance desítku nových klientů, kteří splní podmínky marketingové akce, můžete od mBank získat celkově 10 tisíc korun. V bankovní aplikaci si musíte vygenerovat unikátní promo kód, který pak pošlete svým přátelům a známým, aby se jím prokázali při sjednávání nového účtu. Pokud při registraci v poli „Přicházím na základě akce“ vloží tento kód a následně zaplatí přes terminál v kamenných prodejnách některým ze zařízení mBank, získáte vy i nový klient 100 korun za každou platbu zařízením banky. Ta může být přitom podle její mluvčí Kristýny Dolejšové realizovaná jakýmkoliv zařízením, tedy mobilem, hodinkami, náramkem či prstenem. Do plateb se však nezapočítávají online platby přes Google Pay nebo Apple Pay.
Druhý nejvyšší finanční bonus za doporučení aktuálně nabízí od začátku října také Česká spořitelna. Týká se doporučení na její digitální bankovnictví George. Celkem je možné podle mluvčího banky Lukáše Kropíka získat od České spořitelny až 6 tisíc korun za doporučení prvních pěti přátel. Nový klient si musí akorát do počítače, mobilu nebo tabletu stáhnout aplikaci George a následně alespoň 4krát měsíčně zaplatit jakoukoliv svou platební kartou od České spořitelny. Nehraje přitom podle Kropíka roli, o kterou z karet banky půjde, může to tak být debetní plastová či virtuální karta nebo i ta tokenizovaná, tedy uložená přímo v mobilním zařízení. Za každý měsíc splnění těchto podmínek pak banka odmění nového i původního klienta 400 korunami. Celkem je tak možné na jedno doporučení podle Kropíka získat až 1200 korun.
Kolik peněz získáte v dalších bankách
Třetí nejvyšší odměnu za přivedení nového klienta pak získáte od Air Bank. Ta odměňuje za každé doporučení 500 korunami, a to nejvýše 10krát za rok. Také u této banky je zapotřebí, aby nový klient si sjednal do 45 dnů od získání doporučovacího odkazu běžný účet a zaplatil následně alespoň 5krát měsíčně platební kartou od Air Bank.
U Raiffesenbank získáte za doporučení nejvýše už jen 3 tisíce korun. V Partners Bance je pak finanční odměna zase skrytá ve zvýhodněné úrokové sazbě spořicího účtu. Ta sice s úrovní 4,06 patří momentálně k těm nejlepším na tuzemském trhu, ale stávající klient ji má po doporučení jen jeden měsíc a to ještě jen pro úspory do půl milionu korun, což mu v reálu může přinést před zdaněním nejvýše 1691 korun, pokud by měl měsíc na spořicím účtu zmíněnou částku. Nový klient má ale bonusovou sazbu garantovanou na první tři měsíce od založení účtu. Další tuzemské banky zatím podobné marketingové akce prý neplánují.
Bonus i u populárních fintech společností
Promo kódy na doporučení a přeposlání svým přátelům, abyste získali finanční odměnu, si nicméně můžete vygenerovat například také ve stále populárnějších fintech společnostech jako je Revolut či Wise. V Revolutu získáte za každého doporučeného nového klienta 1500 korun, pokud si dotyčný založí zde účet, převede si na něj peníze, objedná fyzickou kartu a následně s ní alespoň 3krát zaplatí útratu ve výši minimálně sto korun. U Wise získáte za doporučení 3 přátelům také 1500 korun. Přátelé, kteří přijdou přes váš odkaz, pak získají v této fintech společnosti platební kartu zdarma nebo nulové poplatky za převod, a to až do výše 15 tisíc korun.
Komu se finanční bonusy mohou nejvíce vyplatit?
Odměna za doporučení nového klienta může být nejzajímavější asi nejspíše pro studenty. Ti totiž mohou mít kolem sebe ještě hodně přátel či známých, kteří ještě nemají účty v bankách anebo jich mají minimum. Mladým lidem také navíc zpravidla nedělá problém snadno změnit banku nebo si založit novou, protože nemívají v bance ještě žádné finanční závazky.
Žebříček bank, které vám dají finanční odměnu za doporučení nového klienta
|BANKA
|Kolik Kč můžete získat maximálně
|Za jakých podmínek
|
mBank
|
10 000 Kč
|
V aplikaci banky je třeba vygenerovat unikátní promo kód a sdílet ho s blízkými. Ti si poté otevřou účet a při registraci do pole „Přicházím na základě akce“ zadávají tento kód. Noví zákazníci získají 100 Kč za každou platbu zařízením, které jim nejvíce vyhovuje (maximálně 1 000 korun), stejnou částku dostane i ten, kdo doporučil nového klienta. Doporučit může až 10x. Akce platí do 31. 10. 2025.
|
Česká spořitelna
|
6 000 Kč
|
Od 1.10. do 31.12.2025 banka odměňuje klienty za doporučení digitálního bankovnictví George. Podmínkou je, aby si nový klient stáhl George do svého zařízení a měsíčně provedl čtyři platby kartou (jakoukoliv z ČS). Za každý měsíc splnění podmínek získají oba 400 Kč (jak původní, tak i nový klient), celkem až 1 200 Kč za jedno doporučení. Odměnu je možné získat za prvních 5 přátel – tedy maximálně 6 000 Kč.
|
Air Bank
|
5 000 Kč
|
Za doporučení přátelům, vždy 500 Kč, maximálně 10x ročně. Nový klient si musí přes odkaz do 45 dní sjednat novou smlouvu s běžným účtem a v měsíci aktivace zaplatit minimálně 5x kartou k účtu. Časově neomezená akce.
|
Raiffeisenbank
|
3 000 Kč
|
Odměňuje stávající klienty za doporučení nového klienta s běžným účtem, kterému je minimálně 18 let. Doporučující klient získává 1000 Kč za každé úspěšné doporučení (nový klient s aktivovaným účtem), doba trvání kampaně doporučení nyní není časově omezena. Doporučený klient může získat až 6x500 Kč, protože se na všechny nové klienty 18+ vztahuje kampaň 6x500 Kč.
|
Partners Banka
|
Zvýhodněná sazba spořicího účtu 4,06 %
|
Doporučitel zve přátele přes aplikaci Partners a následně získá výhodné úročení ve výši 4,06 % p. a. na částku do 500 000 Kč na jeden měsíc. Nový klient dostane stejně výhodnou sazbu – 4,06 % – na první 3 měsíce od založení účtu.
Zdroj: banky
