Věřitelé Sberbank se dočkají svých peněz už v březnu

Výplata věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ začne 18. března, uvedla insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová. Věřitelé, kterých je přes 15 300, by měli dostat zhruba 57 miliard korun.

Reklama

„Poté, co vrchní soud shledal odvolání společnosti LitFin SPV 9 jako nedůvodné, musíme dokončit, případně zopakovat některé procesy, které jsou pro výplatu nezbytné. V tuto chvíli už mohu s jistotou potvrdit, že k zahájení výplaty dojde 18. března. Na 95 procent svých zjištěných pohledávek se tak může těšit více než 15 300 věřitelů,“ uvedla Lužová.

Věřitelé zatím podle ní stále nemusí činit žádné kroky. Věřitelům doporučuje, aby pravidelně sledovali insolvenční rejstřík a internetové stránky Sberbank CZ a Komerční banky, kde budou zveřejněny podrobnosti k postupu při výplatě. Připomněla, že výplata bude pouze bezhotovostní a výhradně v českých korunách.

Sto procent svých zjištěných pohledávek, 95 procent teď a pět procent později, podle Lužové určitě dostane první a druhá skupina věřitelů, tedy garanční systém finančního trhu, fyzické osoby a malé a střední podniky. „U třetí skupiny, tedy krajů, měst, obcí a větších firem, tam se nechci zavazovat, že dostanou sto procent, ačkoliv věřím, že to tak bude. Počítat ale mohou s více než 95 procenty svých peněz,“ uvedla už dříve.

Věřitelé, kteří si po pádu banky v únoru 2022 požádali o své vklady, dostanou podle Lužové navíc vedle vložených peněz také úrok z prodlení. Nabíhal od doručení takové žádosti až do prohlášení úpadku 26. srpna 2022 ve výši 11,75 procenta ročně.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem předloňského srpna poté, co Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

EU navýší svůj rozpočet, desítky miliard pošle na Ukrajinu Money Poslanci Evropského parlamentu výraznou většinou hlasů schválili navýšení víceletého rozpočtu EU do roku 2027, včetně poskytnutí 50 miliard eur (přes 1,2 bilionu korun) Ukrajině. Kyjev by měl po předchozí dohodě EP se členskými státy dostat v příštích čtyřech letech 33 miliard ve formě půjček a 17 miliard dotací. ČTK Přečíst článek

Jaké si vzít poučení z investora, který trefil čtyři ze čtyř velkých krachů v Česku? Money V nedávné době vyšel najevo příběh investora, který se stal obětí všech velkých finančních krachů v České republice za poslední dva roky. Dotčený investor si bere ponaučení, že investice do alternativních fondů jsou příliš rizikové a investoři si by se jim měli vyhnout. Je to ale správné ponaučení? Na to odpovídá finanční analytik J&T Jakub Kudýn. Jakub Kudýn Přečíst článek