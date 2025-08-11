Pavlousková z Oděvní banky: Každý rok zachráníme tuny oblečení, které by jinak skončilo na skládce
Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.
V rozhovoru s Danou Pavlouskovou se dozvíte, co jí inspiruje a kam chce Oděvní banku dále rozvíjet.
Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali?
Největší radost mám z toho, že se Oděvní banka z jednoho spontánního nápadu proměnila v plnohodnotnou organizaci, která má reálný dopad – a to jak na životy lidí v nouzi, tak na množství textilního odpadu v Česku. Každý rok se nám daří zachránit tuny oblečení, které by jinak skončily na skládce, a místo toho končí tam, kde opravdu pomáhají.
Nejtěžší byly chvíle, kdy naše aktivity rostly rychleji než naše možnosti – logistika, skladování, tým… to všechno jsme museli řešit za pochodu. Ale právě v takových momentech se ukázalo, jak důležitá je vytrvalost, silné partnerství a tým, který s vámi jede na plný plyn.
Jakými hodnotami se řídíte?
Energie, nadšení, spolupráce a selský rozum. Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli.
Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje?
Inspirují mě lidé, kteří se nebojí jít proti proudu. Třeba ti, kteří vybudovali úspěšné projekty z ničeho, a přesto s velkým dopadem. Obdivuju jejich odvahu a vytrvalost. Sama se řídím jednoduchým mottem: „Sakra, neříkej mi, že to nejde.“ Protože když člověk věří, že to smysl má, najde cestu – i když to občas znamená jít chvíli sám.
Co vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány?
Právě jsme se přestěhovali zpět do našich původních prostor u pražské ZOO, kde máme konečně zázemí odpovídající našim potřebám. Teď se chceme víc zaměřit na spolupráci s firmami – motivovat je, aby pořádaly pravidelné zaměstnanecké sbírky oblečení v rámci svých CSR aktivit. Zároveň dál rozšiřujeme naši síť odběratelských organizací po celé republice, aby se pomoc dostala skutečně všude, kde je potřeba. A rozvíjíme i náš osvětový projekt oblecprahu.cz, který se zaměřuje na edukaci veřejnosti ohledně cirkulace oblečení a udržitelnosti v praxi.
Na jaké bariéry nejčastěji narážíte, co by vám pomohlo?
Jedním z největších úskalí je nedostatek vhodných skladových prostor a podfinancování běžného provozu. Umíme získat potřebné množství kvalitního oblečení, ale jeho třídění, uskladnění a distribuce jsou logisticky i finančně náročné. Pomohla by nám větší systémová podpora – především jasnější legislativa a silnější institucionální zázemí pro organizace, které pracují s textilní pomocí.
Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc?
Možná to bude znít překvapivě, ale mým největším fanouškem je moje dospívající dcera. Ještě nedávno jí oblast charity nebo udržitelnosti příliš neoslovovala, ale dnes vidí, co dělám, a především chápe, proč to dělám.
Co se týče samotné Oděvní banky, největší oporou je pro nás společnost JTI, která nás dlouhodobě podporuje a je naším hlavním partnerem. Velmi si vážíme toho, že JTI si pečlivě vybírá projekty s hlubším přesahem – a my jsme hrdí, že k nim patříme. Obrovský dík ale patří i dalším firmám, dobrovolníkům a jednotlivcům, kteří pomáhají – a samozřejmě i našemu týmu, bez kterého by Oděvní banka nebyla tím, čím je.